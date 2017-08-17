ГОЛЫЙ, КАК КОЛЕНКА, НЕУДАВШИЙСЯ КОРОЛЬ (Культурная деградация властей)

Дмитрий Рогозин , конечно же, не первый в «хит-параде» властвующих персон, которым удалось излить душу в шансоне (новость последней недели). Были и до него запоминающиеся и вполне талантливые персонажи, вроде бывшей спичрайтерши президента Джахан Поллыевой с её «гладковыбритой змеёй» (песней, в том-то и дело) или современника её Владислава Суркова с песнями для «Агаты », написанными, как говорят злые языки, под кокаином – про хозяина-денницу. Рефлексировал! Но вот до уровня «Комеди-радио», конечно, никто со Старой площади не допрыгивал – слушаю на даче, как ржут эти жеребцы-дикторы над текстом про «Ленку, голую коленку», причём ржут вполне дружественно, узнавая собрата по профессии. Надо же, где пришлось потесниться группе «Юнайтед сэкси бойз»...

Шансонье, с-с-собаки!

В.Шукшин,

«Калина красная»

А ведь мы помним и другого Рогозина. Которого возносила специальная полоса «Пульс Родины» газеты «Завтра» – Рогозина-революционера, что шёл от самых почв, от самых попранных основ культуры. Возглавлял президиумы литературных вечеров, премии вручал, с Прохановым у Соловьёва спорил... И «День литературы» его тоже возносил – с его страниц он клялся, что русскую культуру он, креатура тогда ещё не забытого «Конгресса русских общин» (это ж выдумали названье в лихолетье-то – конгресс у них целый, Джамахирия прям!), возродит до немыслимых высот, не даст унижать ни культуру, ни нацию... И вот – до голой коленки доросли.

Я включаю все свои культурологические способности пополам с психологическим образованием, чтобы оценить этот феномен в полном масштабе. Что, Рогозин с тех пор, с середины нулевых, стал жить как-то хуже – может, бытие ущемило сознание? Нет, явно же слухи о десятикомнатной квартире на Кутузовском проспекте были не слухами – ибо он их опровергать и не пробовал, а как другой Димон недавно в своём утином домике, просто затаился, чтобы схлынула волна... То есть со времён «Пульса Родины» Рогозин карьерно (но не культурно) вырос – правда, не в короля, коего, говорят, по утрам уже видывал в зеркале, но во вполне государственного человека.

«Ленка-енка, голая коленка...»

Однако писание подобных «хитов» указывает на глубочайшую, системную деградацию. Если кому-то вспомнится танец летка-енка – это ещё самые высокие ассоциации... Но по большом счёту, так, как презентовал вице-премьер свой хит, это песня про подростковую любовь, «пару строк набросал по дороге на Байконур»...

Это, конечно же, войдёт в анналы. Вот поэтому-то у него спутники и не летают. Их торжественно, под телесъёмки запускают, но потом обнаруживается, что студенческая моделька для склеивания дала сбой на орбите, и запуск быстренько забывают. А голые коленки торчат и торчат...

Можно летать на суперсовременных самолётах, но внутри этой техники нести культурную деградацию и социальный регресс – что мы и наблюдаем... «Летку-енку танцевали в клетки// мы в квартире-клетке» О, да тут и про ужасы тоталитаризма и про необходимость реновации! Ну, вот освобождённый капитализмом из хрущоб пролетариат теперь и слагает свои песни, и утро его не встречает прохладой...

Чёрт, но я-то помню другого Рогозина (чуть не сказал «Другую Россию», хотя было это в 2006-м, задолго до рождения такого «переназвания» партии) – в новом ДК Бауманки, когда «Родина» своим оранжеватым солнцем восходила над равниной лево-патриотической оппозиции, способная вобрать все кадры для решительного рывка. И звал меня на эти «смотрины» не кто-нибудь, а Лёнька Развозжаев, уже с 2003-го смещавший постепенно симпатии от КПРФ к «Родине» и получивший в ней аппаратную небольшую должность. «Вносили» нынешнего шансонье на сцену – присутствовали при нём в президиуме конечно же Проханов, а ещё Белковский, а ещё... Ну, да всех не перечислишь.

Правда, кое-какие огорчения начались сразу же, едва грянул гимн. Нет, это был не гимн СССР, которого все ждали. Со сцены специально привезённый хор мальчиков-зайчиков (а президиум подвинулся) исполнил новый текст – и я пытался высмотреть в глазах Проханова и Рогозина ну хоть какую-нибудь искорку иронии или недовольства. Нет, Проханов выражал полное удовлетворение – значит, гимн писался под нового президента, под Рогозина (мелькнула у меня мысль)! Вот ведь как всё сложно – нашлись патриоты нынешней, отдельной от прежних республик, России, которые сильнее действующих чиновников её патриоты... Потом Рогозин вышел к трибуне, желтовато-оранжево задрапированной: опыт первого киевского майдана, который он гордо посещал и выстаивал «всенощную» с Ющенко рядом, вселял уверенности в его мужественный, ещё не вислощёкий лик, напоминающий коленку, действительно. Упитанную такую, Ленки многодетной, которой «материнский капитал» дали.

Он говорил то, что мы хотели слышать в рядах галёрки (готовой ринуться за эти тезисы в бой всей комсомольско-нацбольской ватагой) – я ведь помню почти дословно. Национализация! Все невозобновляемые ресурсы земли русской – строго под контроль народа. Никаких ЛУКОЙЛов, всё слить в единую нефтедобывающую госкомпанию. Говорил, что отечественные запасы нефти он, как кандидат в президенты, закупорит и будет использовать только для внутренних нужд. Ну, и всё очень правильно в заданном контексте говорил о государствообразующем народе, о культуре российской, попранной на самом высшем уровне. Клялся, что будет печься обо всём – от недр до богатств духовных... Потом был скромный фуршет, где приглашённых для пения и массовки курсантов надо было накормить, но шакалил пирожки и лыбящийся чему-то своему Белковский, шаркал своими хитрыми востроносыми туфлишками Алладина...

Вот так всё фуршетом и закончилось. Да, была ранее ещё голодовка в Госдуме фракции «Родины», на специально закупленных кроватках, была майка с фасом Че Гевары... Но не было главного – ни воли, ни теории, ни структуры для прихода к власти. Околокультурные «понты», выветрившиеся до полного бескультурья и скучной массовочной распальцовки в числе фаворитов. Но тогда-то ещё не всё так было плохо. Да, после проигранного боя и неспособности усидеть на двух стульях, исполнив по сурковской партитуре, как Глазьев, спойлерскую рапсодию, он выпал из политики. Началась опала, и распалась «Родина» – так символично и не ново. Разбежались и молодые патриоты, кто – куда. Вот так благонамеренный возродитель культуры отечества подвёл даже самых ближайших и профессиональных его выдвигателей. В их числе был и нынешний депутат Госдумы Шаргунов, и сваливший на Украину за заработками и олигархом одним Олег Бондаренко. Но он-то не растерялся, гораздо сложнее было Лёньке Развозжаеву – возвращаться из большой политики на Черкизовский рынок...

Проект «конфликтный преемник» не прошёл. И поехали кушать брюссельскую капусту. Чтобы стать государственными людьми – в конце концов, профессиональные патриоты ещё нужны даже олигархическому отечеству. Оно, кстати, очень даже уважает шансон – отплясывает в лице питерской семьи одной известной под песенки «Ленинграда», награждает известную в основном своей фотоголытьбой Нельсоншу (Ирину Тюрину, недавняя фанерная группа «Рефлекс», прости господи) орденом «За заслуги перед Отечеством». Корпоративчики не прошли даром (но она же пела на Донбассе! – воют телепотребители, считающие награду заслуженной). Поющие трусы для ДНР и ЛНР сейчас, конечно же, самая лучшая культурная подпитка и гуманитарная помощь... Что ж тогда Рогозину стесняться? Рефлексируя над элитным бытием, страшно отличающемся от бытия рядовых граждан России, – только вот такие и рождаются словеса. Не «Отчизне посвятим души прекрасные порывы», а – «коленка»...

Откуда взяться уважению к таких лузерам? «За такие рассказы надо давать не Букера, а бумера!» – гремел он афоризмами в 2012-м, говоря о публикации Гуцко, где ещё позитивно упоминался, как кризисный, постмайданный президент-националист... Но вот, теперь-то даже Румыния плевать хотела на такие авторитеты, не пропускает его самолёт, в котором пишутся всё новые хиты, – и наш шансонье продолжает с ними твиттер-войнушки по блогам, уверяя дорогих россиян, что румынский премьер побоялся лететь через Россию. Великую внешнеполитическую победу одержал, почти байконурскую!.. А Молдавия-то как отпадала от России, так и отпадает, ещё быстрее. Не пора ли менять кадры – причём радикально? Чтоб свои шансоны они напевали на восстановлении обветшалых каналов, «строек

тоталитаризма»...

Что же с ними со всеми там происходит, во власти-то и поблизости? Я уже опасаюсь за товарища Шаргунова, делающего в том же направлении свои фирменно широкие, кряжистые шаги и даже тигриные прыжки (разок проголосовав против реновации, зато два раза потом – «за», раз-два-три, раз-два-три, тут не летка-енка, тут вальсок вытанцовывается)... У него были такие трогательные юношеские стихи про катание на санках «...и – зим-мА!» – неужели размякнув в элитном соусе не-толстовского (толстовцев имею в виду) бытия запишет с Нельсон очередную хитяру про влюблённую котяру?

Да и прочие государевы люди – что слабее в стихосложении? Вот, предлагаю запев на тему награждения Нельсон в Кремле, которое уже воспел весьма «успешно» защитивший в суде Удальцова и Развозжаева «красный» адвокат Дмитрий Аграновский:

«Ирка-дырка, где моя пипирка?..»

Дмитрий ЧЁРНЫЙ