ГИГАНТСКИЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕЛКИЕ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ

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НОВОСТИ

  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017
    13/08/2017
    «ЛР» примет участие в Московском фестивале прессы 2017

    26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15 Московский фестиваль прессы. «Литературная Россия» примет участие в фестивале. Наш стенд будет располагаться в зоне «Книги». В рамках фестиваля состоится встреча с редколлегией газеты и презентация наших новых книг. Следите за программой фестиваля и за новостями на нашем сайте.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №28. 4 августа 2017

ГИГАНТСКИЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕЛКИЕ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ

Москва меняется. Порой слишком быстро, её словно лихорадит. Вот район метро «Сокольники». Это был тихий зелёный район. Сейчас его весь перерыли, не подойти, не подъехать, день и ночь шум и гам. Строят метро. На заборе бодро-зазывное: «Стройка недолго, метро навсегда». А пока – одни неудобства. Ещё недавно в этом районе без особого труда можно было купить газеты (хотя «Литературной России», к сожалению, здесь не было), продавались и книги.


Сейчас тут убрали все ларьки по продаже газет и журналов, нет поблизости и книжных магазинов. Под предлогом борьбы за чистоту и строительства метро убрали не только две стационарные «Союзпечати», но и абсолютно все переносные ларьки по продаже газет (а их было больше десятка). Надо полагать, скоро людей вообще отучат читать газеты и журналы. Было: «Самая читающая в мире страна!» Теперь можно сказать: самая нечитающая. Никому ничего не объяснили, не сказали. Убрали – и всё. Такая манера, такой лаконичный стиль. А как же: скоро очередные выборы, и ни одной газеты? Наверное, надеются только на телевизор, а зря...

Или вот ещё одна такая же не-мелочь. Хорошо, что на площади перед метро поставили лавочки. Ведь здесь столько ходит людей, в том числе пожилых, с больными ногами. Но, к сожалению, лавки быстро портятся, ломаются. Хорошо и то, что в «Сокольниках» много продмагов («Перекрёсток», «Дикси» и другие) и прочих полезных заведений (аптеки, «Мегафон», банки). Но в них, к сожалению, не разрешено поставить хотя бы один стул или лавочку. Такая, казалось, мелочь. А ведь здесь приходится много ходить и стоять; совсем нет ни стульев, ни лавочек, и люди не могут присесть хотя бы на одну-две минуты. А ведь это так иногда необходимо! И никто не подумал позаботиться о старых и больных людях. Неужели это такая трудная или дорогая вещь – поставить стул или скамейку там, где она бывает просто спасительна?! Не думаю, что это приведёт к массовому воровству и краху наших торговых сетей. А тогда почему бы не проявить такую простую заботу о здоровье наших людей? Ведь мы столько говорим об этом со всех трибун, а на практике мало что делаем.

О вежливости говорят: ничто так не стоит дёшево и ничто так не ценится дорого, как вежливость. Но ещё больше так можно сказать о старом и больном человеке, о пенсионере. И не только сказать, но, главное, сделать. И, конечно, никакие это не пустяки.

 

Вячеслав САВАТЕЕВ,

доктор филологических наук

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Комментарии

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Комментарии  

# Гюрза 05.08.2017 21:55
Как показывает опыт моих прогулок по московским бульварам, лавочки заняты бомжами - спящими или "принимающими".
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# Изергиль Старухин 05.08.2017 00:23
О конструкции установленных лавочек, пожалуйста, чуть подробней, уважаемый доктор филологических наук. Всегда интересно послушать специалиста.
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