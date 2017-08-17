ГИГАНТСКИЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕЛКИЕ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ

Москва меняется. Порой слишком быстро, её словно лихорадит. Вот район метро «Сокольники». Это был тихий зелёный район. Сейчас его весь перерыли, не подойти, не подъехать, день и ночь шум и гам. Строят метро. На заборе бодро-зазывное: «Стройка недолго, метро навсегда». А пока – одни неудобства. Ещё недавно в этом районе без особого труда можно было купить газеты (хотя «Литературной России», к сожалению, здесь не было), продавались и книги.

Сейчас тут убрали все ларьки по продаже газет и журналов, нет поблизости и книжных магазинов. Под предлогом борьбы за чистоту и строительства метро убрали не только две стационарные «Союзпечати», но и абсолютно все переносные ларьки по продаже газет (а их было больше десятка). Надо полагать, скоро людей вообще отучат читать газеты и журналы. Было: «Самая читающая в мире страна!» Теперь можно сказать: самая нечитающая. Никому ничего не объяснили, не сказали. Убрали – и всё. Такая манера, такой лаконичный стиль. А как же: скоро очередные выборы, и ни одной газеты? Наверное, надеются только на телевизор, а зря...

Или вот ещё одна такая же не-мелочь. Хорошо, что на площади перед метро поставили лавочки. Ведь здесь столько ходит людей, в том числе пожилых, с больными ногами. Но, к сожалению, лавки быстро портятся, ломаются. Хорошо и то, что в «Сокольниках» много продмагов («Перекрёсток», «Дикси» и другие) и прочих полезных заведений (аптеки, «Мегафон», банки). Но в них, к сожалению, не разрешено поставить хотя бы один стул или лавочку. Такая, казалось, мелочь. А ведь здесь приходится много ходить и стоять; совсем нет ни стульев, ни лавочек, и люди не могут присесть хотя бы на одну-две минуты. А ведь это так иногда необходимо! И никто не подумал позаботиться о старых и больных людях. Неужели это такая трудная или дорогая вещь – поставить стул или скамейку там, где она бывает просто спасительна?! Не думаю, что это приведёт к массовому воровству и краху наших торговых сетей. А тогда почему бы не проявить такую простую заботу о здоровье наших людей? Ведь мы столько говорим об этом со всех трибун, а на практике мало что делаем.

О вежливости говорят: ничто так не стоит дёшево и ничто так не ценится дорого, как вежливость. Но ещё больше так можно сказать о старом и больном человеке, о пенсионере. И не только сказать, но, главное, сделать. И, конечно, никакие это не пустяки.

Вячеслав САВАТЕЕВ,

доктор филологических наук