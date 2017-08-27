У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ (ВГТРК) ОЛЕГУ ДОБРОДЕЕВУ

Почему не меняете лица в ток-шоу Соловьёва?

У Олега Добродеева давно сложилась репутация информационника-суперпрофессионала. Но как тогда объяснить, что почти каждую полночь он в эфир телеканала «Россия» выпускает Владимира Соловьёва? Неужели ему не ясно, что Соловьёв уже всем изрядно надоел? Почему нельзя выпускать этого телеведущего в эфир хотя бы через раз, к примеру, по вторникам, а вести еженедельное воскресное ток-шоу на первое время доверить, скажем, Сёмину, который уже несколько лет готовит на родственном канале «Россия-24» передачу с названием, кажется, «Агитпроп»?

Второй вопрос. А что, Соловьёв знает всего 10–12 политиков? Посмотрите, кто участвует в его ток-шоу. Одни и те же лица: Жириновский, Проханов, Никонов, Железняк, Куликов, Сатановский, Яровая, Шахназаров, русский американец Злобин, защитник Порошенко то ли киевлянин, то ли уже прописавшийся в Москве Ковтун… Причём некоторые (как Дмитрий Куликов) в один и тот же день успевают выступить также у Кузичкина и Стриженовой на 1-м канале, у Бабаяна на канале ТВЦ и у Беляевой и Норкина на НТВ. Я уже не говорю о том, что у иных завсегдатаев Соловьёва настолько подмочена репутация (назову для примера Игоря Коротченко и Сергея Железняка), что уже от одного их вида тошнит. Где другие люди? Или мир уже оскудел на яркие личности? В таком случае, уважаемый Олег Борисович, примите подсказки.

Понятно, что телеканал нуждается прежде всего в умелых говорунах, представляющих власть. Так кто вам мешает иногда зазывать на ток-шоу советника президента России по культуре Владимира Толстого, депутата Госдумы от правящей партии Валентину Терешкову, заместителя министра образования и науки России Павла Зеньковича?..

Почему коммунистов в воскресной передаче Соловьёва представляет, как правило, один Леонид Калашников? Складывается впечатление, будто вы уже сейчас готовите Калашникова на замену Зюганову. Так ли это? Но в той же КПРФ есть несколько и других ярких фигур. Показывайте для начала раз в квартал Клычкова. Или боитесь, что если Клычков станет хоть изредка мелькать на государственном телевидении, то он осенью следующего года сможет составить на выборах мэра Москвы реальную конкуренцию Собянину?

Почему из оппозиции телеканал «Россия» предпочитает приглашать в основном Бориса Надеждина? Не потому ли, что Надеждин очень предсказуем и изначально аутсайдер, неспособный в чём-либо переубедить власть? Я не призываю заменить Надеждина радикальным Навальным или тоже уже набившим оскомину Ильёй Яшиным. Но для объективности позовите хотя бы раз Юлию Латынину. Напрасно вы думаете, что Латынина всегда только ругает власть и что она невменяема. Когда это нужно, она может пропеть песнь даже Собянину. В любом случае Латынину будут слушать все – и правые, и левые, и центристы. Другое дело, бесполезно против неё выставлять Железняка или Яровую. Оппонент из властных кругов тоже должен быть эрудированным, компетентным и ярким (а таких фигур Соловьёву как раз очень даже не хватает).

Узок у Соловьёва и писательский круг. Похоже, он знает лишь Александра Проханова и Юрия Полякова, в помощь к которым наш телегуру иногда призывает ещё Сергея Шаргунова. Видимо, Соловьёв никогда не читал и не слышал суждений Юрия Козлова, Бориса Евсеева, Павла Крусанова или Германа Садулаева.

Так что же вы, Олег Борисович, боитесь? Почему вы не выслушаете в ток-шоу Соловьёва новые лица? Вы же, повторю, профессионал экстра-класса и лучше других должны понимать, что с давно примелькавшимися лицами, чьи оценки и аргументы предсказуемы, погоды не сделать. Вы ведь ещё не глубокий старик. Вспомните себя конца 80-х и начала 90-х годов и попробуйте вновь проявить безоглядную смелость. Удивите нас. А если не можете, то не тяните с заявлением об уходе на покой.

Вячеслав ОГРЫЗКО