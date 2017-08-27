У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ (ВГТРК) ОЛЕГУ ДОБРОДЕЕВУ

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НОВОСТИ
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27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.
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17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.
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14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.
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14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.
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14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
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11/08/2017ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел
Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.
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10/08/2017Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.
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08/08/2017КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?
Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.
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07/08/2017Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.
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У народа остаются вопросы: К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ (ВГТРК) ОЛЕГУ ДОБРОДЕЕВУ
Почему не меняете лица в ток-шоу Соловьёва?
У Олега Добродеева давно сложилась репутация информационника-суперпрофессионала. Но как тогда объяснить, что почти каждую полночь он в эфир телеканала «Россия» выпускает Владимира Соловьёва? Неужели ему не ясно, что Соловьёв уже всем изрядно надоел? Почему нельзя выпускать этого телеведущего в эфир хотя бы через раз, к примеру, по вторникам, а вести еженедельное воскресное ток-шоу на первое время доверить, скажем, Сёмину, который уже несколько лет готовит на родственном канале «Россия-24» передачу с названием, кажется, «Агитпроп»?
Второй вопрос. А что, Соловьёв знает всего 10–12 политиков? Посмотрите, кто участвует в его ток-шоу. Одни и те же лица: Жириновский, Проханов, Никонов, Железняк, Куликов, Сатановский, Яровая, Шахназаров, русский американец Злобин, защитник Порошенко то ли киевлянин, то ли уже прописавшийся в Москве Ковтун… Причём некоторые (как Дмитрий Куликов) в один и тот же день успевают выступить также у Кузичкина и Стриженовой на 1-м канале, у Бабаяна на канале ТВЦ и у Беляевой и Норкина на НТВ. Я уже не говорю о том, что у иных завсегдатаев Соловьёва настолько подмочена репутация (назову для примера Игоря Коротченко и Сергея Железняка), что уже от одного их вида тошнит. Где другие люди? Или мир уже оскудел на яркие личности? В таком случае, уважаемый Олег Борисович, примите подсказки.
Понятно, что телеканал нуждается прежде всего в умелых говорунах, представляющих власть. Так кто вам мешает иногда зазывать на ток-шоу советника президента России по культуре Владимира Толстого, депутата Госдумы от правящей партии Валентину Терешкову, заместителя министра образования и науки России Павла Зеньковича?..
Почему коммунистов в воскресной передаче Соловьёва представляет, как правило, один Леонид Калашников? Складывается впечатление, будто вы уже сейчас готовите Калашникова на замену Зюганову. Так ли это? Но в той же КПРФ есть несколько и других ярких фигур. Показывайте для начала раз в квартал Клычкова. Или боитесь, что если Клычков станет хоть изредка мелькать на государственном телевидении, то он осенью следующего года сможет составить на выборах мэра Москвы реальную конкуренцию Собянину?
Почему из оппозиции телеканал «Россия» предпочитает приглашать в основном Бориса Надеждина? Не потому ли, что Надеждин очень предсказуем и изначально аутсайдер, неспособный в чём-либо переубедить власть? Я не призываю заменить Надеждина радикальным Навальным или тоже уже набившим оскомину Ильёй Яшиным. Но для объективности позовите хотя бы раз Юлию Латынину. Напрасно вы думаете, что Латынина всегда только ругает власть и что она невменяема. Когда это нужно, она может пропеть песнь даже Собянину. В любом случае Латынину будут слушать все – и правые, и левые, и центристы. Другое дело, бесполезно против неё выставлять Железняка или Яровую. Оппонент из властных кругов тоже должен быть эрудированным, компетентным и ярким (а таких фигур Соловьёву как раз очень даже не хватает).
Узок у Соловьёва и писательский круг. Похоже, он знает лишь Александра Проханова и Юрия Полякова, в помощь к которым наш телегуру иногда призывает ещё Сергея Шаргунова. Видимо, Соловьёв никогда не читал и не слышал суждений Юрия Козлова, Бориса Евсеева, Павла Крусанова или Германа Садулаева.
Так что же вы, Олег Борисович, боитесь? Почему вы не выслушаете в ток-шоу Соловьёва новые лица? Вы же, повторю, профессионал экстра-класса и лучше других должны понимать, что с давно примелькавшимися лицами, чьи оценки и аргументы предсказуемы, погоды не сделать. Вы ведь ещё не глубокий старик. Вспомните себя конца 80-х и начала 90-х годов и попробуйте вновь проявить безоглядную смелость. Удивите нас. А если не можете, то не тяните с заявлением об уходе на покой.
Вячеслав ОГРЫЗКО