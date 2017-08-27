Министр Мединский попустительствует развалу музея Победы, пристроив туда свою бывшую помощницу-хамку

Несколько лет она просидела в приёмной министра культуры России Мединского, получив неофициально в этом ведомстве полномочия чуть ли не второго человека. Её страшно боялись не только уборщицы, но даже заместители министра. С деятелями культуры эта девица вела себя просто по-хамски. Что такое культура, этой барышне было неведомо.