ЗАБЫТЫЕ ТЁПЛЫЕ МОРЯ. Почему игнорируется Каспий?

Другой такой страны, как Россия, нет: большая часть её территории относится к очень суровым условиям по климату для проживания человека. Тёплых территорий чуть ли не с гулькин нос. И совсем мало мест, где можно отдохнуть, понежиться у ласкового моря, попутно поправляя своё здоровье. До недавних пор мы имели только Сочи с побережьем Краснодарского края, а недавно ещё прибавился Крым.

Не шибко много, особенно в свете недоступности, труднодоступности или просто опасности для вояжей в Турцию, Египет, Ливию, Тунис и в прочие страны. Тем более следует ценить свои собственные тёплые моря, использовать их максимально полно, эффективно.

Сейчас практически задействовано только Чёрное море с частью Азовского. Для огромной страны сие очень мало. Её на юг не перетащить, увы и ах, но несколько «подправить» ситуацию можно, ежели подойти к делу мудро, рачительно, по-хозяйски.

Почему-то практически вообще не вспоминаем про Каспийское море. Не из-за того же, что иные его именуют озером?! (Шутка.) А ведь в общем и целом оно не хуже Чёрного или Средиземного морей. Правда, нет курортов, санаториев, здравниц, баз отдыха, необходимой инфраструктуры и тому подобного. Но кто мешает всё таковое здесь устроить?

Понятно, известные проблемы в Дагестане сегодня мешают реализации проектов нужного профиля. В Калмыкии ситуация заметно лучше, хотя имеются некоторые вопросы, ну а в Астраханской области особых проблем нет. Наверное, начинать следует с неё. В будущем возможны совместные проекты с Гурьевской (бывшей) областью, но не стану забегать вперёд.

И не нужно сидеть у моря и ждать пока «всё устроит рынок»: мол, с нас взятки гладки, мы тут ни при чём. Не по-государственному это! Именно государству следует взять инициативу на себя, подавая пример.

Можно – и нужно! – разработать специальную программу превращения нашего прикаспийского побережья во всероссийскую здравницу. Поначалу, понятно, какую-то часть его в Астраханской области. Имея ориентиром упомянутые выше Сочи и Крым.

У здешних мест найдутся свои преимущества. Например, самый очевидный: жителям восточных регионов страны добираться сюда куда легче, чем до Сочи и Крыма. Правда, это чисто теоретически. Транспортную и прочую инфраструктуру ещё предстоит создать. Никто, кроме государства, этим заниматься не станет: частники в обозримом будущем аэропорт не построят, железную дорогу не протянут, даже вряд ли займутся прокладкой автотрасс. Необходимо участие государства, хотя бы на первом этапе. Но всё скоро окупится. Тем более, не вся польза оцениваться в рублях, а южный курорт на Каспии, подобный сочинскому и крымскому, совсем не помешает великой северной державе.

(Не буду говорить об экологии, о ней забывать не следует, рекомендации специалистов должны быть непременно учтены. Но эта проблема имеется и в Сочи, и в Крыму. И как-то там решается.)

Важное. По большому счёту не столь уж большая разница между морской и речной водой. Это я о Волге. Посмотрите на карту и увидите огромную прикаспийскую дельту с множеством протоков. В Астраханской области купальный сезон самый длительный на всём протяжении великой русской реки, вода в ней имеет наиболее высокую температуру. Купаться здесь начинают раньше всех и заканчивают позже всех. Возможности для развития массового отдыха россиян огромные. Ежели создать надлежащие условия на волжских берегах, то найдётся немалое количество желающих сюда приехать.

Мне думается, что следует уделить больше внимания и обустройству морского побережья на наших берегах Азовского моря. У него имеется несомненный плюсик: оно самое тёплое из всех. Санатории, дома отдыха, турбазы и всё прочее могут использоваться наиболее длительное время. Только необходимо создание условий.

(Понятно, вперёд забегать не следует, но Донбасс «подплывает» к нам всё ближе и ближе, а у него тоже имеется часть побережья моря. Совсем нам не лишняя. Это следует держать в уме…)

В любых условиях, подчёркиваю это, государству не следует обделять своим вниманием побережье Каспия да и Приазовья. Не так уж много у России тёплых морей, дабы забывать о них.

Александр ЗИБОРОВ

г. САМАРА