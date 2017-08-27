ЯЗЫКОВЫЕ ОШИБКИ

в первом абзаце неправильное глагольное управление: «о чём подтверждает нелепое... утверждение» вместо «что подтверждает...», а на с 7. в значении «самый короткий путь» употреблено прилагательное «кротчайший», а не «кратчайший». Стиль в некоторых местах тоже мог бы быть лучше.
В наше время многие издания, как известно, обходятся без корректоров. Для Вашей же газеты, которую читает интеллигенция, было бы лучше придерживаться старых добрых традиций.
Л.В. МОСКОВКИН,
профессор Санкт-Петербургского университета