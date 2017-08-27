В дефиците «Коммерсантъ», «Независимая» и «Новая газета»

Опубликовав в конце июля статью « Когда окопавшаяся в Правительстве Москвы борзота начнёт отвечать за свои беззакония » («ЛР», 2017, № 26), мы надеялись, что на столичном рынке распространения прессы хоть что-то начнёт меняться к лучшему. Но мы глубоко ошибались. Ситуация только продолжала ухудшаться. Какие-то иллюзии мы ещё питали перед встречей с руководством московского Департамента СМИ и рекламы. Такая встреча состоялась 4 августа. Но она показала, что московские начальники, всё зная о творящемся на рынке беспределе, тем не менее почему-то не заинтересованы действовать в интересах москвичей, а лишь отчаянно защищают созданные ими на бюджетные средства всевозможные надстройки и нечистых на руки дельцов. Подробности о той встрече мы привели в материале « МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ УСТАМИ БОЛЬШОГО НАЧАЛЬНИКА ПО ФАМИЛИИ ШУБИН РАСПИСАЛАСЬ В СОБСТВЕННОМ БЕССИЛИИ, при этом не побрезговав заняться шантажом » . В общем, бардак продолжается.

Приведём новые примеры. Возле северного выхода станции метро «Кантемировская» с недавних пор работает под эгидой ООО «Московская периодика» сразу два киоска. Расстояние между ними – всего два метра. Но почему-то в одном из них после 10 утра уже невозможно приобрести ни «Коммерсантъ», ни «Независимую газету», ни «Новую газету». Объяснение киоскёра очень простое: это, мол, политика руководства «Московской периодики». Кстати, в 8 утра, когда ещё свежий номер «Коммерсанта» не расхватан, это издание, тем не менее, почему-то невозможно найти ни на прилавке данного киоска, ни хотя бы на одной из витрин. Его почему-то прячут за спиной киоскёра. Неужели торговая сеть сознательно создаёт дефицит востребованной газеты? При этом в соседнем киоске, который, повторим, также работает под эгидой «Московской периодики» и находится всего в двух метрах, и «Коммерсантъ», и «Независимая газета» присутствуют в достаточном количестве экземпляров и заканчиваются в продаже лишь к 7–8 вечера. В чём же дело?

Наше расследование показало, что «Московская периодика» имеет к этим двум киоскам лишь косвенное отношение. Вообще-то реальным хозяином этих двух точек является индивидуальный предприниматель Сергей Вишникин, на которого работает группа специально нанятых менеджеров. Но московские чиновники создали в последние годы такие условия для мелкого бизнеса, что люди, желающие наладить торговлю свежей прессой в двух-трёх киосках, практически не могут принять участия ни в каких тендерах на право аренды нестационарных торговых объектов. Вот они и вынуждены подстраиваться под современных хищников, которые стремятся подмять под себя весь столичный рынок распространения прессы. Мы в течение двух месяцев пытаемся встретиться с Вишникиным, чтобы узнать из первых уст, почему сегодня в сфере продаж газет царит полный бардак. Но пока нам это не удаётся.

В то же время мы решили присмотреться к «Московской периодике»: что это за компания, какими она обладает ресурсами и какова у неё репутация. Выяснилось, что это практически пустышка, не имеющая ни какой-либо инфраструктуры (в частности, складских помещений), ни собственных киоскёров, ни солидного капитала. Это одна из дочек крупной сети «Сейлс», которой почему-то выгодно плодить вот такие непонятные структуры (видимо, для того, чтобы в мутной воде было легче ловить золотую рыбку). Но вот именно эта странная «Московская периодика» подозрительно часто выигрывает на городских тендерах права на аренду нестационарных торговых объектов.

Обо всех этих подозрительных схемах, как выяснилось, прекрасно осведомлены и в столичном Департаменте СМИ, и в подчиняющейся этому департаменту новой бюджетной конторе «Мосгорпечать». Больше того, «Мосгорпечать» с недавних пор возглавила дамочка, которая сама ещё несколько лет назад применяла сомнительные методы взаимодействия со столичными редакциями. Мы имеем в виду г-жу Капустину. Когда она руководила сопоставимым с «Сейлсом» предприятием «Центропечать», широко практиковалось взимание с еженедельников под видом оказания информационных и прочих услуг по 50 тыс. руб. в месяц. Это выдавалось за честный и эффективный бизнес. Хотя в реальности это было чистейшей воды вымогательство с редакций денег всего лишь за право продавать свою продукцию в киосках «Центропечати». Впрочем, после вмешательства Федеральной Антимонопольной Службы «Центропечать» вынуждена была отказаться от незаконной практики поборов и брать газеты на продажу без каких-либо условий. И вот теперь такая дамочка с сомнительной деловой репутацией наводит новые порядки на столичном рынке распространения прессы. Раньше это называлось так: «Пусти козла в огород…» (дальше сами знаете, что следовало ожидать).

Интересен ещё такой момент. Возглавляемая Капустиной «Мосгорпечать» теперь отвечает за функционирование разыгранных на тендерах двух тысяч уличных нестационарных объектов торговли. Но как отвечает? Вроде бы она обязана день и ночь контролировать каждый киоск прессы. Но, как выяснилось, в реальности эта «Мосгорпечать» не собирается особенно во что-либо вникать и выявлять все сомнительные схемы, разработанные «Сейлсом» и прочими компаниями на рынке. Послушать подчинённых Капустиной, – да что там подчинённых, самих руководителей Департамента СМИ Шубина и Казакову! – всё у нас замечательно, нет никаких проблем, а то, что «Московская периодика», действуя в традициях «Центропечати» времён Капустиной, требует с редакций под видом маркетинговых исследований всевозможные бонусы за право продаваться в киосках прессы, – так это, якобы, законно. Но при этом, когда недовольные горожане начинают копать более глубоко и выяснять, будет ли всё-таки восстановлен киоск на Страстном бульваре напротив Федерального агентства по печати, где раньше очень хорошо продавалась литературная периодика, или почему нет ни единого киоска прессы на одной из самых оживлённых и многолюдных улиц Москвы – Цветном бульваре, чванливые руководители Департамента СМИ сразу отбрехиваются: мол, не всё в их компетенции. Но у нас совсем другое мнение. Просто эти чинуши не умеют грамотно работать. По-хорошему, их давно надо было метлой гнать из аппарата Правительства Москвы. Они научились только одному – плодить новые конторы. Тот же Шубин подчёркивает, что его ведомство несёт ответственность лишь за киоски прессы, размещённые на улицах. А кто отвечает за газетные ларьки в подземных переходах и в подземных вестибюлях метро? Как оказалось, это Шубина уже не волнует. Видимо, для тех ларьков надо создать ещё одну бюджетную контору с условным названием «Подземная печать». Повторим, что-что, а плодить бюджетные учреждения, в реальности подменяющие всевозможные департаменты Правительства Москвы, в столице очень даже хорошо научились.

Вернёмся к «Московской периодике». Готовя в июле к публикации статью «Когда окопавшаяся в Правительстве Москвы борзота начнёт отвечать за свои беззакония», мы во многом опирались на факты, которые нам рассказала киоскёр по имени Алёна Ивановна. Вот где чиновники и тёмные дельцы быстро спелись! Эту Алёну Ивановну быстро вычислили и заставили немедленно уволиться. Впрочем, как такового увольнения официально не было. Ведь большинство киоскёров, работающих под вывеской «Московской периодики», а в реальности нанятых некоторыми шустрыми индивидуальными предпринимателями, нигде не оформлены. Они не имеют даже трудовых книжек. По сути эти люди находятся на положении рабов у тех же вишникиных. Неудивительно, что в эти дни мы у другого пока ещё работающего возле станции метро «Кантемировская» киоскёра уже несколько недель не можем добиться правды: что же мешает выкладывать на прилавке этого киоска «Коммерсантъ» и «Независимую газету», и почему нельзя заказывать эти издания в большем количестве с тем, чтобы люди могли их купить и в 8 утра, и в 12 дня, и в 5 вечера? Мы так и не поняли, кому выгодно создание искусственного ажиотажа. Киоскёр нам затравленно твердил только одно: неужели вы хотите, чтобы со мной разделались так же, как с Алёной Ивановной, то есть выгнали на улицу? Когда же мы пообещали обеспечить этому киоскёру правовую поддержку, то услышали: о чём это вы; какая может быть правовая поддержка, если ни я, ни мои коллеги, как и в случае с Алёной Ивановной, не имеют никаких письменных договоров и всё держится лишь на одних обещаниях.

Так объясните, ради чего московская мэрия организовывала два года назад повсеместный снос киосков прессы и насаждение ларьков нового, якобы более совершенного, образца? Получается, исключительно для того, чтобы усилить грабительское давление на социально-ориентированную периодику (это с одной стороны), и (с другой стороны) для того, чтобы ещё больше закабалить подневольных киоскёров, дав понять людям, что они всего лишь рабы, с которыми могущественные владельцы торговых сетей могут сделать всё что угодно.

Вячеслав ОГРЫЗКО