ПОЧТА В МОСКВЕ ВНОВЬ СТАЛА РАБОТАТЬ ОТВРАТИТЕЛЬНО. Неужели надо уволить очередного руководителя почтового ведомства?

Что же выяснилось? Оказывается, сотрудники почты в какой-то момент «потеряли» мешок с конвертами и коробочками и некоторое время о него спотыкались, не замечая недоставленных адресатам корреспонденций. Оправдание милых дам было по-своему прекрасно: «Да, работы много! Сотрудники в отпусках, не заметили...».

Но кто ответит за переживания наших подписчиков и репутационные потери редакции? Ждём ответа от нового руководства «Почты России».

P.S. Пока готовилась к печати эта заметка, в редакцию поступил официальный запрос за подписью сотрудницы «Почты России» Натальи Кац: мол, где номера нашей газеты за июль и почему они не поступили в московские отделения связи. Естественно, мы немедленно проинформировали г-жу Кац о том, что в июле все номера «ЛР» выходили строго по графику и в ответ потребовали разобраться, что происходит в московских отделениях связи. Как потом сообщила коллега Кац – г-жа Чунихина, тревогу подняли в отделении связи 125581. Но только после вмешательства «ЛР» выяснилось, что тревога была ложной. «Просто, – пояснила Чунихина, – где-то кто-то вовремя не закрыл документы». Но из-за этого «где-то» и «кто-то» люди весь месяц не получали нашу газету. Почему? Кто за это наказан? Однако эти наши вопросы Чунихиной не понравились. Отказалась Чунихина и сообщить, кто её непосредственный начальник.

Поэтому повторяем вопрос к новому руководству «Почты России»: Вы хотя бы в курсе того, что Ваши подчинённые Кац и Чунихина умеют редакциям и подписчикам лишь лапшу вешать на уши?