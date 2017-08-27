ГРУСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ ПРЕССЫ

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НОВОСТИ

  • 27/08/2017
    "Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы

    В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.

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  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №29. 31 августа 2017

ГРУСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ ПРЕССЫ

В конце прошлой недели в столице на Поклонной горе прошёл очередной Московский фестиваль прессы. На этот раз в празднике поучаствовала со свои стендом и «Литературная Россия», так что у нас была возможность пристальнее понаблюдать за всем происходящим. С одной стороны, замечательно, что появилась такая традиция – ежегодно отмечать день прессы фестивалем российских периодических изданий и издательств. С другой стороны, то, что мы увидели на Поклонной горе 26 августа в качестве важнейшего события в жизни московской прессы вызвало целый ряд вопросов.


В этом году фестиваль прошёл уже в юбилейный 15-й раз и, по заявлению организаторов, должен был стать особенно торжественным, разнообразным и насыщенным. Задумано было 5 кластеров (или тематических зон) – «Бизнес», «Книги», «Дети», «Увлечения», «Спорт и здоровье», в каждой из которых были шатёр для мероприятий и «улица» палаток-стендов всевозможных изданий\издательств. Но насколько выделенные зоны-кластеры отражают понимание организаторами важности и значения СМИ в жизни города и страны и сложившиеся реалии в работе периодической печати?

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Детская зона, здоровье и увлечения – это ладно, они особенных вопросов не вызывают. Дети – наше всё, хобби и увлечения тоже есть у всех, а здоровье никому не помешает. Но как так получилось, что приоритет (первая и главная зона, где стояла основная сцена и где располагались, собственно, стенды большинства газет) отдали «Бизнесу»? Неужели это сигнал со стороны организаторов и кураторов фестиваля, что СМИ – это прежде всего бизнес, что главное в деятельности СМИ – коммерция, и именно деловая, предпринимательская сфера является приоритетной для московских газет и журналов? Мы не против того, чтобы один из кластеров фестиваля был посвящён бизнес-прессе. В России есть серьёзные издания с деловой специализацией – например, «Коммерсантъ» и «Ведомости». (Характерно или, на выбор, абсурдно, что их-то как раз на Поклонной горе и не было!) Но основная-то задача у прессы – прежде всего информирование читателей о произошедших общезначимых событиях и обсуждение социально-политических новостей. На прошедшем же фестивале под основную рубрику «Безнеса» попали и газета «Правда», и издания партии «ЛДПР», и «Литературная газета». Но при чём тут, извините, бизнес? И какое отношение к «бизнесу» имеет попавшая в ту же зону «Вечерняя Москва», из номера в номер наполненная елейным официозом, повсюду навязываемая и бесплатно раздаваемая?

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Что получается? На ключевом для Департамента СМИ и рекламы Москвы мероприятии года чиновники все основные периодические издания делят на «бизнес» и «книги». Вторая часть названия департамента (нередко нами для краткости опускаемая) – реклама (одна из сторон бизнеса) – в итоге явно перевешивает. А главная – общественно-политическая, непредвзято-информационная – сторона прессы почти совершенно нивелируется. И полное невнимание мы видим к общественно-культурной, литературной составляющей прессы.

Понятно, что сильно мельчить и дробить зоны, наверное, нецелесообразно, но кто мешал сделать, скажем, кластер «Культура» (не говоря уже о возможности проявить особое уважение к такой важной для нашей цивилизации составляющей культуры, как Литература)? Ведь зона «Книги», в которую по умолчанию попали стенды и «Роман-газеты», и «Литературной России», и «Художественной литературы», подразумевает совершенно размытое и неопределённое понятийное поле. Книги могут быть и на тему бизнеса, они могут быть и детские, и быть посвящены различным хобби и увлечениям, и спорту, и чему угодно. Стоит ли удивляться, что на фестивале не было ни одного толстого литературного журнала и не было даже газеты «Культура», чей главный редактор Елена Ямпольская недавно стала депутатом Госдумы.

Всё это производит впечатление явного дилетантизма организаторов (а значит, и того же Департамента СМИ) или же их полного равнодушия к культуре и литературе.

Полагаем, что не сильно ошибёмся, если описанный дефект отнесём не только к фестивалю прессы, но и ко всей деятельности Департамента СМИ и рекламы Москвы, который, по большому счёту, чихать хотел на литературные и общественно-культурные издания, а озабочен, похоже, лишь рекламой как бизнесом и рекламой (пропагандой) деятельности Сергея Собянина через ту же «Вечернюю Москву».

Не из-за этого ли, с одной стороны, дилетантизма, а с другой – равнодушия чиновников, фестиваль посещают всё меньше и меньше людей, а многие серьёзные столичные и общефедеральные издания либо игнорируются организаторами, либо сами игнорируют не интересное им мероприятие. Помимо уже упомянутых «Коммерсанта» и «Ведомостей» (пожалуй, наиболее авторитетных и популярных деловых изданий страны) можно отметить блистательное отсутствие на фестивале «Новой газеты» и даже, внимание, «Независимой газеты». Последнее особенно удивительно, потому что никак не может быть списано ни на аллергию на издание со стороны московских властей, как в случае, возможно, с «Новой газетой» (главный редактор «Независимой» Ремчуков весьма близкий к столичной власти человек, председатель Общественной палаты Москвы), ни на плохую информированность. Причём, «Независимая газета» по логике была бы очень уместна сразу в двух кластерах – в «Бизнес»-зоне (Ремчуков – известный бизнесмен ещё первой волны постсоветского капитализма, который ныне позиционирует себя как активный общественный и политический деятель), и в зоне «Книги» (приложение «НГ» «Ex libris» посвящено исключительно литературе, искусству, книжным рецензиям). В общем, отсутствие «Независимой» на фестивале прессы можно объяснить только некомпетентностью организаторов или (что следствие того же самого) нулевым интересом к фестивалю со стороны руководства популярной газеты.

Отдельно стоит отметить отсутствие на фестивале в кластере «Книги» «Книжного обозрения». Опять же, либо организаторам совершенно начхать на книги и они не удосужились отдельно пригласить на праздник прессы это издание, либо сам еженедельник находится в последней стадии деградации, игнорируя профильное мероприятие.

В общем, устроителям фестиваля, мягко говоря, есть над чем ещё работать, чтобы он совсем не выродился через пару лет.

 

Редакция «ЛР»

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