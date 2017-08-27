Комсомольцы-менеджеребцы реализуют заветы Ельцина в «ЛГ»

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 27/08/2017
    "Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы

    В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.

    Подробнее
  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

    Подробнее
  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

    Подробнее
  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

    Подробнее
  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

    Подробнее
  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

    Подробнее
  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

    Подробнее
  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

    Подробнее
  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

    Подробнее
  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №29. 31 августа 2017

Комсомольцы-менеджеребцы реализуют заветы Ельцина в «ЛГ»

А «Литгазету» всё реформируют и реформируют... Сложно пока понять, останется ли она жива, но если брать опыт недавних реформ в области медицины, образования и ещё тех, «шоковых» реформ девяностых – то есть, чего бояться. И ведь происходит всё как раз так, как происходило тогда в экономике: «правительство профессионалов» пришло на смену «правительству литераторов». Сперва функции вершителя судеб перетянул на себя Вячеслав Копьёв, к литературе никогда никакого отношения не имевший, затем пытался перетянуть на себя функции главного редактора и Алексей Бархатов, ну а теперь (новинка сезона) появился в редакции ещё некий председатель совета АНО (хорошо, хоть не ОНО фрейдовское)...


А кем, стесняемся мы спросить, теперь будет в редакции Юрий Поляков – единственный писатель на всю эту «команду профессионалов»? Его настырно пытаются сделать «свадебным генералом» – судя по всем последним перестановкам. Но, может, это как-то связано с повышением тиража или вообще с неким расширением аудитории газеты? Может, это не внутренние реформы, а отражающие какие-то наполеоновские планы нового руководства?

Так и здесь – нет... Перемены, по нашей информации, ждут «ЛГ» только к худшему, а Министерство культуры из своего здания на Старой Басманной газету скоро выселит. Недолго Владимир Мединский пестовал оказавшуюся внезапно бездомной газету... Кстати, вот тут уж точно все вопросы к Копьёву. Он, как видный деятель ныне объявившей технический дефолт АФК «Системы», не сам ли так умело обращался с коммерческой недвижимостью, в которую превращались последовательно все здания редакций – что «ЛГ» пошла на паперть к Мединскому? Он приютил – но не навечно же...

По нашей информации, теперь «ЛГ» под руководством эффективного менеджера из команды Владимира Евтушенкова просится в помещение Московской писательской организации. И если этот переезд состоится – то снова с уменьшением площадей. Напомним, ведь мы-то, как газета-сестра «ЛГ», причём сестра младшая и меньшая, занимавшая с 1958 по 2003 год в старом здании «ЛГ» на Цветном лишь часть пятого этажа (а в 2003 году по воле московских властей очутившаяся в разваливавшейся пристройке), помним времена иные. Это, конечно же, был тоталитаризм и прочие ужасы социализма – но с 1981 года имелось у «ЛГ» ещё одно шестиэтажное здание в собственности на Костянском переулке.

О тайнах превращения шестиэтажных особняков на Цветном бульваре и Костянском переулке в офисы для организаций, не связанных с литературой, много мог бы поведать некий Анатолий Головчанский, однако нас-то интересует сейчас Вячеслав Копьёв.

Кто он такой, чтобы так смело реформировать «ЛГ», издание ценное своей историей? Да никаких заслуг на поприще искусства управления не имеет Копьёв. Как и Евтушенков, он только и научился, что приватизировать и предлагать приватизированное клиентам. Что в 2010-е годы стало со зданием в Костянском переулке? Ведь туда в 1981 году переселяли «ЛГ» из его родного, партией и правительством выданного (специально построенного вместе с типографией!) здания номер 30 на Цветном бульваре... Но даже того, что досталось не от предков-литераторов (они-то завещали лишь русское слово), а от грубой и зримой Советской власти – не удержали руки эффективных менеджеров. Ютиться по чьим-то помещениям после того, как имели под собственным логотипом целый дом в конструктивистском стиле – это, знаете ли, позорно.

К слову: ещё при Лужкове «ЛГ» получила под свои нужды второй нехилый особнячок – уже в Хохловском переулке. В какой-то момент менеджмент газеты оформил приватизацию этого особнячка. А потом особняк был продан. Как говорят, схема продажи разрабатывалась при самом активном участии Копьёва.

Так что Копьёв – ещё тот фрукт. Но только ли он один виноват в лишении «Литгазеты» имущества? Нет. Есть тут и вина государства, которое при словесных своих посулах насчёт заботы о литературе и литераторах – не в состоянии вернуть «ЛГ» даже то здание, что ему давала предыдущая власть. Вот такая нестыковка – вроде как приватизация и «лихие девяностые» осуждаются некоторыми персонажами из Кремля, однако преодолеть их наследие они сами не могут и не хотят. Ну, лишилась как-то «ЛГ» жилья – так и чёрт бы с ней, надо нефтью и газом хоть успевать торговать, а уж эти там сами разберутся, подселятся к кому-нибудь... Вытерпели же уменьшение размеров газеты? Ну, и помещения подсократить нынче никто не мешает.

Эх, товарищ Изюмов (один из руководителей «ЛГ» в 80-е годы), а ведь вы очень своевременную книгу выпустили о том, какой была «ЛГ» в 1980-х! Даже в те времена медленного заката советской власти «вручную» – газета сияла всё ярче, а тиражи были всё больше, чему вынуждены были соответствовать и параметры жилплощади...

И если судить по тому, как АФК «Система» (по суду нынче задолжавшая Роснефти сумму под двести миллиардов) быстро утратила «Башнефть», то надеяться на успешное управление даже таким для олигархов-комсомольцев маленьким «предприятием», как «Литературная газета» – не приходится. Если закрылись такие журналы, как «Однако» (где, наоборот, были роснефтяные вливания), «Деньги» и «Власть» (проекты «Коммерсанта»), то уж что нянчиться с газетой, выпускаемой явно не для бизнесменов?.. Если «ЛГ» не нужна государству, её будут и далее разваливать такие деятели, как Копьёв.

 

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

Похожие материалы (по тегу)

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск