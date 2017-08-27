ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

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НОВОСТИ

  • 27/08/2017
    "Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы

    В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.

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  • 17/08/2017
    Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?

    14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь. 

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  • Скончался поэт Андрей Тарханов
    14/08/2017
    Скончался поэт Андрей Тарханов

    14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.

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  • ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
    14/08/2017
    ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!

    В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.

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  • 14/08/2017
    ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ

    Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.

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  • 11/08/2017
    ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПАСНОСТИ: Чиновничий беспредел

    Вбит ещё один гвоздь в крышку гроба ярославской литературы. Вбит уверенно, цинично, нагло, со знанием дела.

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  • Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе
    10/08/2017
    Бывшая помощница министра Мединского теперь налаживает бизнес на Поклонной горе

    В Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе после кончины В.И. Заборовского произошли кадровые изменения в руководстве.
    На должность заместителя директора по развитию пришла небезызвестная для читателей "ЛР" 26-летняя госпожа К.Д. Трубинова.

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  • 08/08/2017
    КОМАНДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА МОСКВЫ ГОРБЕНКО СЛАВИТСЯ ЛИШЬ ОДНИМИ ПРОВАЛАМИ. Кто же удерживает её во власти?

    Как так получилось, что под крылом правительственной газеты ("РГ") достаточно долгое время существовала какая-то сомнительная структура с названием ГК «Альянс»?! Исчерпывающе на этот вопрос могли бы ответить Шубин и Горбенко. Но они сейчас увлечены очередным переделом московского рынка.

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  • Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?
    07/08/2017
    Кто поручил Владимиру Соловьёву подлатать имидж вице-премьера Дмитрия Рогозина?

    В последнее время наш главный «патриот» российского правительства – вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин проявил себя с нелучшей стороны сразу в нескольких моментах. Об одном из них наша газета писала на прошлой неделе.

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  • Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"
    25/07/2017
    Свежий номер журнала "МИР СЕВЕРА"

    Вышел № 3 "Мира Севера" за 2017 год. Читайте в номере:

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СТАТЬИ Свежий номер №29. 31 августа 2017

ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

Имя Александра Солодовникова до начала 1990-х годов не было известно широкому кругу читателей. Его стихи имели хождение лишь в христианском самиздате. Однако первые подборки стихотворений с 1989 года стали появляться в журналах «Новый мир», «Наш современник», в газете «Литературная Россия». В нулевые годы вышли две книги с характерными названиями «Я не устану славить Бога» и «...В светлом саду христианства». И вот – третья: «Сеймчанский след», созданная усилиями Магаданского областного краеведческого музея (составители С.В. Будникова и А.П. Шпакова). Она получила своё название от небольшой тетради, датированной 1946–1956 годами, чудом сохранившейся в личном архиве автора, который во время пребывания на Колыме вклеивал в неё вырезки из местных газет со своими стихотворениями и статьями с упоминанием его имени.


Эту тетрадь репрессированный поэт никогда никому не показывал и о своей жизни на Колыме рассказывать не любил. Тетрадь «Сеймчанские следы» долгие годы лежала под спудом. Так бы и оставалась в безвестности, если бы не энтузиасты-составители и другие исследователи и поклонники его творчества. Но кто же он этот человек для 5 Solodovnikovшироко круга российских читателей? Коротко можно сказать так. Даты жизни 1893–1974 годы. Выходец из знаменитой купеческой семьи, правнук «кондитерского короля России», создателя «Товарищества Абрикосова». Блестяще образованный интеллектуал, художник, музыкант, поэт, воспитатель. Всесторонне развитая творческая личность. С 1919 года – узник Бутырской тюрьмы, освобождение «в связи с перегрузкой мест заключения» и отсутствием виновности, затем – новые аресты, окончательный приговор и пребывание в Севвостлаге. В общей сложности 16 лет заключения. В 1956 году реабилитация и возвращение в Москву.

Его жизненный путь видится мне отражением судеб первых христианских мучеников. Да, его не распяли, не усекли голову, не бросили в огонь или в клетку к диким зверям, но страдания за веру не измеряются только смертью. А главное, что он не таил злобу на своих гонителей, не клял их в ненависти, а хранил во всех этих несправедливых испытаниях и чудовищных условиях свет в душе и любовь к Богу. И ещё продолжал работать, творить, оставался человеком. И сегодня мы снова обращаемся к духовному наследию Александра Александровича Солодовникова, тонкого поэта и музыканта, пронзительно светлого человека, дающего новым поколениям пример жизни и сохранения в себе образа Божия в любых условиях.

 

Постскриптум. Особо хочется отметить редкие иллюстрации к книге – семейные фотографии династии Абрикосовых, известной не только производством элитных сладостей, но и традициями благотворительности, подвижничества, образцом святости семейных ценностей. Пусть же и страницы сборника со стихами А.А. Солодовникова станут для духовного вкуса читателя столь же сладки, но важнее этого – поучительны.

 

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

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