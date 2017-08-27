ЧЕЛОВЕК – ОБРАЗ БОЖИЙ (Изумляемся вместе с Александром Трапезниковым)

Имя Александра Солодовникова до начала 1990-х годов не было известно широкому кругу читателей. Его стихи имели хождение лишь в христианском самиздате. Однако первые подборки стихотворений с 1989 года стали появляться в журналах «Новый мир», «Наш современник», в газете «Литературная Россия». В нулевые годы вышли две книги с характерными названиями «Я не устану славить Бога» и «...В светлом саду христианства». И вот – третья: «Сеймчанский след» , созданная усилиями Магаданского областного краеведческого музея (составители С.В. Будникова и А.П. Шпакова). Она получила своё название от небольшой тетради, датированной 1946–1956 годами, чудом сохранившейся в личном архиве автора, который во время пребывания на Колыме вклеивал в неё вырезки из местных газет со своими стихотворениями и статьями с упоминанием его имени.

Эту тетрадь репрессированный поэт никогда никому не показывал и о своей жизни на Колыме рассказывать не любил. Тетрадь «Сеймчанские следы» долгие годы лежала под спудом. Так бы и оставалась в безвестности, если бы не энтузиасты-составители и другие исследователи и поклонники его творчества. Но кто же он этот человек для широко круга российских читателей? Коротко можно сказать так. Даты жизни 1893–1974 годы. Выходец из знаменитой купеческой семьи, правнук «кондитерского короля России», создателя «Товарищества Абрикосова». Блестяще образованный интеллектуал, художник, музыкант, поэт, воспитатель. Всесторонне развитая творческая личность. С 1919 года – узник Бутырской тюрьмы, освобождение «в связи с перегрузкой мест заключения» и отсутствием виновности, затем – новые аресты, окончательный приговор и пребывание в Севвостлаге. В общей сложности 16 лет заключения. В 1956 году реабилитация и возвращение в Москву.

Его жизненный путь видится мне отражением судеб первых христианских мучеников. Да, его не распяли, не усекли голову, не бросили в огонь или в клетку к диким зверям, но страдания за веру не измеряются только смертью. А главное, что он не таил злобу на своих гонителей, не клял их в ненависти, а хранил во всех этих несправедливых испытаниях и чудовищных условиях свет в душе и любовь к Богу. И ещё продолжал работать, творить, оставался человеком. И сегодня мы снова обращаемся к духовному наследию Александра Александровича Солодовникова, тонкого поэта и музыканта, пронзительно светлого человека, дающего новым поколениям пример жизни и сохранения в себе образа Божия в любых условиях.

Постскриптум. Особо хочется отметить редкие иллюстрации к книге – семейные фотографии династии Абрикосовых, известной не только производством элитных сладостей, но и традициями благотворительности, подвижничества, образцом святости семейных ценностей. Пусть же и страницы сборника со стихами А.А. Солодовникова станут для духовного вкуса читателя столь же сладки, но важнее этого – поучительны.

Александр ТРАПЕЗНИКОВ