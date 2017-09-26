«Моя улица» бюджет не бережёт

Однако, даже глядя под ноги по пути из дому на работу (Садово-Каретная, Садово-Самотёчная), я вижу вопиющие, опасные для прохожих огрехи программы «Моя улица», и сфотографировал далеко не всё. Но взгляните, разве эти мини-уголочки удержатся в «мостовой»? Ведь это же форменный декоративный идиотизм – такая «художественная выпилка». На кого рассчитана данная халтура? Нам что, попытается кто-то доказать, что это – на века и что это лучше асфальта?!

А уж когда эти дилетанты начали в уже уложенной плитке выпиливать после 10 сентября желоба-стоки от водосточных труб (которые они по незнанию называют «ливнёвкой», хотя ливневая канализация лежит во всех крупных городах глубоко под канализацией обычной) – тут ярость благородная меня обуяла. Это же бред – сперва пытаться подгонять до миллиметра (что не удалось, кстати, и все спотыкаются на торчащих плитах) плитку, а потом из неё выпиливать нечто! А выпиленное – куда денут? Это производство мусора, непрерывное, как визг «болгарок», не утихающий и после Дня города, и даже по ночам. Наглое, демонстративное транжирство в период кризиса, когда люди в регионах едва дотягивают до следующей зарплаты. А тут – вон, и выпиленных кусков плитки не жалко, и пешеходов. Пожилые люди, не видящие так хорошо, как мы – станут не раз жертвами плиточной экспансии, и виноват в этом будет лично Собянин, они уже его кроют матом на «его» плитке. Если даже Минстрой такое спокойно наблюдает, как сперва плитку клали, а теперь её же вытаскивают назад, но уже по чертежу желобов – то что говорить о ведомствах московского подчинения? Их надо разгонять всех поганой метлой, начиная с мэрии и подрядчиков, этих прикормленных «Автодорог России», кто нанимал таких сезонных «специалистов», что тут же новую мостовую переделывают уже следующие гАстары.

Отвратительное качество укладки плитки (работали до этого и молотков не державшие в руках гастарбайтеры из Армении, Азербайджана и Средней Азии) есть прямой результат «экономии на москвичах», с которой кто-то в «Автодорогах России», этот подряд «распиливавших», поимел огромный куш. Лужковский ещё кадр Бирюков сказал честно, что программа «Моя улица» будет вечной. Восемь миллиардов из столичного бюджета «вколотили» в тротуары, и рассчитывают на постоянном ремонте «срубить» ещё столько же. И теперь мы понимаем, почему: плитку будут «доводить» бесконечно, потому что сам материал низкого качества, а уж укладка и того хуже. Хотели «красивше» сделать столицу, но в итоге напакостили старожилам – и они будут падать там, где раньше было ровно. Но уж второго такого случая (а моя мама сломала руку на предыдущей собянинской плитке) я точно мэру не прощу и вспомню, что такой булыжник тоже оружие пролетариата!

Дмитрий ЧЁРНЫЙ