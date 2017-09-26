«Моя улица» бюджет не бережёт

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
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НОВОСТИ
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26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.
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14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."
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07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.
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04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".
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27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.
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22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
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«Моя улица» бюджет не бережёт
А уж когда эти дилетанты начали в уже уложенной плитке выпиливать после 10 сентября желоба-стоки от водосточных труб (которые они по незнанию называют «ливнёвкой», хотя ливневая канализация лежит во всех крупных городах глубоко под канализацией обычной) – тут ярость благородная меня обуяла. Это же бред – сперва пытаться подгонять до миллиметра (что не удалось, кстати, и все спотыкаются на торчащих плитах) плитку, а потом из неё выпиливать нечто! А выпиленное – куда денут? Это производство мусора, непрерывное, как визг «болгарок», не утихающий и после Дня города, и даже по ночам. Наглое, демонстративное транжирство в период кризиса, когда люди в регионах едва дотягивают до следующей зарплаты. А тут – вон, и выпиленных кусков плитки не жалко, и пешеходов. Пожилые люди, не видящие так хорошо, как мы – станут не раз жертвами плиточной экспансии, и виноват в этом будет лично Собянин, они уже его кроют матом на «его» плитке. Если даже Минстрой такое спокойно наблюдает, как сперва плитку клали, а теперь её же вытаскивают назад, но уже по чертежу желобов – то что говорить о ведомствах московского подчинения? Их надо разгонять всех поганой метлой, начиная с мэрии и подрядчиков, этих прикормленных «Автодорог России», кто нанимал таких сезонных «специалистов», что тут же новую мостовую переделывают уже следующие гАстары.
Отвратительное качество укладки плитки (работали до этого и молотков не державшие в руках гастарбайтеры из Армении, Азербайджана и Средней Азии) есть прямой результат «экономии на москвичах», с которой кто-то в «Автодорогах России», этот подряд «распиливавших», поимел огромный куш. Лужковский ещё кадр Бирюков сказал честно, что программа «Моя улица» будет вечной. Восемь миллиардов из столичного бюджета «вколотили» в тротуары, и рассчитывают на постоянном ремонте «срубить» ещё столько же. И теперь мы понимаем, почему: плитку будут «доводить» бесконечно, потому что сам материал низкого качества, а уж укладка и того хуже. Хотели «красивше» сделать столицу, но в итоге напакостили старожилам – и они будут падать там, где раньше было ровно. Но уж второго такого случая (а моя мама сломала руку на предыдущей собянинской плитке) я точно мэру не прощу и вспомню, что такой булыжник тоже оружие пролетариата!
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
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