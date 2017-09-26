ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ МЕРКУШКИНА ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВЛАСТИ?

В этот понедельник наш национальный лидер Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В официальных разъяснениях сказано, что Меркушкина освободили по собственному желанию. В эту версию верится с большим трудом, уж слишком много провалов допустил этот чиновник, а его популярность в Самаре в последние годы опустилась практически до нуля.

А ведь в своё время это был очень перспективный лидер. Не случайно в 1993-м году вокруг него объединились практически все элиты Мордовии, исповедовавшие как коммунистические, так и демократические взгляды. Да и народ в Мордовии тогда возлагал на него большие надежды.

Напомним ситуацию начала 90-х годов. Во главе Мордовии Ельцин тогда поставил некоего Василия Гуслянникова. Сам Гуслянников был неплохим человеком и, наверное, способным инженером. Он работал на одном из оборонных заводов Саранска и уже тогда отличался суперактивной гражданской позицией. Этот инженер громче всех на разных митингах обличал партократию и коррупционеров всех мастей. Народ ему поверил и в какой-то момент пошёл за ним. Но одно дело — всех и вся с утра до вечера обличать, а другое — осуществлять созидательные реформы. Как управленец Гуслянников оказался — никаким. Он не только ничего реального не воплотил, но даже предложить ничего существенного не смог. Зато за короткое время Гуслянников вдрызг разругался в Саранске со всеми ветвями власти и элитными группами. Складывалось такое впечатление, что он действовал не по принципу «как с колен поднять регион», а — «назло бабушке отморожу уши». Неудивительно, что Мордовия быстро стала скатываться в пропасть. Удерживал его во власти по сути один лишь Ельцин, который исходил из другого принципа: «главное — личная преданность режиму, а не управленческие качества».

В общем, в Мордовии назревало восстание элит против Гуслянникова, которое в какой-то момент мог поддержать уже весь народ республики. Здесь надо учесть, что на дворе стоял уже 1993-й год. Помните, день ото дня нарастание противостояния между Кремлём и российским парламентом?

Вот на таком фоне все элиты региона дружно объединились и предложили Кремлю сменить Гуслянникова на Меркушкина. Да, в окружении Ельцина были опасения, что Меркушкин, в юности возглавлявший комсомол Мордовии, а потом ставший вторым секретарём Мордовского обкома КПСС, возьмёт в случае своего назначения главой республики курс на сотрудничество с оппозицией и вслед за главами других бывших автономий, в частности руководителем Башкирии Муртазой Рахимовым, — включится в беспощадную критику Кремля. Но элиты Мордовии дали Москве гарантию, что Меркушкин не то что станет яростным пропагандистом ельцинизма, но как минимум будет сохранять в противостоянии Кремля и парламента нейтралитет, и в первую очередь сосредоточится не на политических вопросах, а на экономике региона.

Действительно, поначалу Меркушкин, получив статус первого лица в регионе, сделал всё чтобы примирить в республике все ветви власти и все элиты, и взялся за экономические реформы. При нём стало оживать село. Но что уже тогда смущало? Придумав, как экономически поддержать сельские администрации, он пообещал чиновникам регулярно выделять неплохие по меркам Мордовии деньги, но при условии, что они обеспечат сдачу государству в промышленных объёмах мяса и молока, а также резко увеличат продажу водки, причём именно мордовского производства. Получалось, что вольно или невольно, но под благим предлогом поддержки местных товаропроизводителей, глава республики провоцировал повальное пьянство на селе. Ведь если в какой-нибудь деревне в местном магазинчике мало покупали мордовской водки, администрация этой деревни соответственно недополучала из регионального бюджета существенные средства.

Впрочем, на первых порах этот нюанс особенно никем не акцентировался, и центр смотрел на это сквозь пальцы.

Укрепив за несколько лет свои позиции на властном олимпе, Меркушкин решил, что ему уже многое дозволено. Не рискнув открыто подмять под себя весь основной бизнес в республике, он тем не менее одну из ключевых отраслей — строительство, — отдал на откуп родному брату. А тот, как утверждали знающие люди, начал творить беспредел, заламывать бешеные цены за квадратный метр, душить конкурентов и т.д., и т.п. Естественно кое-кто возроптал. В приложении к главной тогда оппозиционной газете «Завтра», в «Дне литературы», даже появилась статья одного саранского писателя под названием «Упырь», в которой явно прослеживался намёк на главу республики Меркушкина. Но в Саранске предпочли эту публикацию не заметить, а в местной прессе руководство региона уже давно по сути установило свою жёсткую цензуру: там против главы республики никто ничего не смел вякать.

Самое интересное, что центр в тот момент продолжал Меркушкина упорно всеми силами поддерживать. А что? На всех выборах регион показывал практически 100-процентную явку и высокий процент голосов за нужных кандидатов. В какой-то момент даже Валентина Матвиенко, которая никогда не подозревалась в оппозиционных настроениях, посещая Мордовию, вынуждена была Меркушкину в саркастической форме заметить, что она очень надеется, что на очередных выборах после подсчёта голосов не получится так, что за нужных кандидатов проголосовало не 80, а все 150 процентов. Правда, Меркушкин этого сарказма не понял. При этом мало кто задумывался, за счёт чего Меркушкин добивался нужных Кремлю результатов. Политологи то ли не учитывали, то ли закрывали глаза на то, что в Мордовии ещё с 1930-х годов находились крупнейшие в РСФСР исправительно-трудовые лагеря и колонии. А это сильно влияло на настроения народа, особенно в сельской местности. Кроме того надо знать особенности менталитета народов мокша и эрзя.

По-хорошему Меркушкину надо было уже в конце нулевых годов уйти в отставку и дать дорогу молодым эффективным управленцам нового типа. Возможно, тогда люди простили бы ему весь негатив и запомнили только хорошее (а хорошего, как я уже говорил, он тоже в середине 90-х годов сделал для республики немало). Но власть оказалась коварной штукой, и добровольно бывший 2-й секретарь обкома КПСС уходить с политической сцены не захотел.

Лично для меня было большим удивлением, когда Кремль в мае 2012-го года решил перекинуть Меркушкина из Саранска в Самару. Самара всегда отличалась сложными настроениями, управлять этим регионом всегда было крайне непросто. Нахрапом взять бывший Куйбышев ещё никому не удавалось. Неудивительно, что до этого там провалился другой назначенец Кремля — Владимир Артяков. После недолгого своего правления он вынужден был вернуться в корпорацию «Ростех». Неужели и впрямь Москва считала, что чужак Меркушкин сумеет подмять под себя все элиты Самары и добьётся нужных центру результатов?

Уже первый год правления Меркушкина в Самаре показал, что как политик и как хозяйственник Меркушкин исчерпал себя и, более того, начал сильно деградировать. По идее, его надо было уже через год срочно из Самары убирать, а Москва всё чего-то выжидала.

Не будем сейчас подробно анализировать весь самарский период Меркушкина. Отметим только несколько моментов. Первое: переехав в Самару, Меркушкин и не думал сворачивать своё влияние в Мордовии. Ему очень хотелось, чтобы Мордовия по-прежнему оставалась под полным его контролем. Не случайно он одно время пытался командовать новым главой республики Мордовия Волковым, который при нём был председателем правительства региона. Кстати, Волков долго не знал, как, не идя на сильное обострение отношений со своим бывшим шефом, избавиться от его опеки. При этом Меркушкин бдительно следил за тем, чтобы никто не посмел тронуть строительный бизнес его родни в Мордовии. Получалось, что Меркушкин пытался усидеть на двух стульях. И в Самаре, и в Саранске. Это, естественно, очень раздражало элиты и народ сразу в двух регионах. Все в Самаре решили, что Самара для Меркушкина — это всего лишь трамплин для будущего прыжка в Москву. В этом плане он оказался для Самары ещё хуже, чем Артяков.

Другой момент. Меркушкин в угоду каким-то кланам стал уничтожать в Самаре систему образования, которая всегда отличалась в России высоким профессионализмом. Он замахнулся даже на уничтожение классического университета. Делалось это, видимо, не от большого ума. Похоже, с интеллектом этот чиновник никогда не дружил.

Третье. Диктаторские замашки Меркушкина с какого-то времени начали сказываться и на экономике региона. Ситуация на многих предприятиях стала просто аховой. Но вместо того, чтобы разработать в интересах народа дельную антикризисную программу, Меркушкин публично все неудачи в экономике региона стал сваливать на Америку, ЦРУ и прочих иностранных шпионов. Прямо какой-то маразм. Не случайно года два назад требования об отставке мордовского засланца стали приобретать массовый характер.

Беда в том, что Кремль у нас не любит принимать решения под давлением митингов и массовых протестов. Сталкиваясь с голосом улицы, Москва вместо того, чтобы немедленно пойти в интересах здоровья страны и конкретных регионов на хирургическую операцию, начинает (чтобы её не обвинили в потакании интересам плебса) длительные терапевтические манипуляции, не способные дать ощутимого эффекта. Но такой способ лечения зачастую приводит к плачевным результатам. Болезнь начинает прогрессировать, и в какой-то момент встаёт уже другой вопрос: а не делать ли уже теперь ампутацию?

Ладно, хоть и с опозданием, но Кремль наконец разобрался с Самарой. Меркушкину даже позволили уйти не просто с миром, но и с некоторым почётом, его назначили спецпредставителем президента по финно-угорской тематике. Правда, в финно-угорском мире недоумевают: что смыслит бывший губернатор Самарской области в этих делах? Ну и что с того, что он по национальности мокша? Это ещё не значит, что он специалист по финно-угорской тематике. Видимо, Кремль, учитывая личную преданность Меркушкина нынешним правителям, просто решил дать своему бывшему служаке на откуп небольшую полянку с некоторым бюджетом, включающим в себя содержание секретарши, какого-нибудь советника и персонального водителя. Так у нас уже было, когда убирали с должности министра культуры РФ Михаила Швыдкого. Та же самая ситуация повторилась и после того, как великая борода под фамилией Чуров выполнил возлагавшиеся на него задачи в ЦИК. Кстати, кто-нибудь знает, что Чуров полезного сделал после своей отставки из ЦИК и назначения на должность спецпредставителя президента, кажется, по гуманитарным вопросам? По-моему, этот Чуров стал просто пустым, но замечательно оплачиваемым местом. То же самое, видимо, ждёт и Меркушкина.

Но сейчас главное даже не это. Пора освободить губернаторский корпус и от других скомпрометировавших себя деятелей. Ну, сколько можно держать во власти нижегородского губернатора Шанцева, владимирскую даму Орлову, у которой под следствием оказалась её заместитель, верного друга шахтёров Кузбасса Амана Тулеева, хозяйку Югры Наталью Комарову и ряд других деятелей? Надеемся, что очистительные процессы во власти не ограничатся отставкой одного Меркушкина, а продолжатся.

Мы верим нашему национальному лидеру Владимиру Путину.

Вячеслав ОГРЫЗКО