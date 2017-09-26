ИДЕОЛОГИЯ КНИЖНОЙ ИНДУСТРИИ – ЭТО НЕ МИФ (позиция профессионала)

На сегодняшний день практически все государства переплетаются с функциональными частями крупных моделей глобальных преобразований и глобальных информационных потоков, что в перспективе перенесётся в современную сетевую инфокоммуникационную среду и промежуточные переходные пути осмысления и подвижек в выстраивании новых сегментов «товаро-выпуска», «товаро-распространения» и «товаро-потребления».

Мир в ходе непрерывного процесса развития цивилизации постоянно эволюционирует и видоизменяется. Происходящие в настоящее время изменения обусловлены транзитом – переходом на постиндустриальный путь развития. В структурно-технологическом аспекте феномен, который формирует качественно новую технологическую основу постиндустриального развития – информационно-коммуникационный обмен на межличностном и межгрупповом уровне. Сегодня глобализация транслирует процесс расширения, углубления и ускорения мирового сотрудничества, затрагивающий все аспекты современной социальной жизни.

Книжное дело – было, есть и будет, но качественно преобразуется и вольёт в рыночный поток новый товарный кластер, т.е. расширит ассортиментную площадку с продукцией, которая вписывается в новый сегмент потребления, что позволит профессиональному книжному сообществу применить термин «индустриализация» как переходный термин от книжного дела к книжной индустрии или (печатной индустрии).

Мы помним прошлое, видим настоящее и трансформируем себя в будущее. Эволюционный процесс шагает семимильными шагами. Трансформация происходит, и мы должны впитать в себя это новое понятие.

Но при этом проблемы остаются. Наше рабочее место находится в спящем состоянии, мы никак не встроимся в этот цифровой бег. А сколько ещё неосвоенного в наших взаимоотношениях с поставщиками в сфере электронного документооборота. Отсутствие терминологической методологии в книжной индустрии. Фиксация в практике, конечно же, есть, но необходимость закрепления законодательно остаётся. Мы не будем тогда путаться, какой термин применить, есть в частности..., а есть глобально, оно подминает, но не уничтожает, что очень важно само по себе.

Нет, конечно же, жить можно, но вопрос – какое место будет занимать книжный рынок (с уже достаточно устаревшими, а порой и отсутствующими стандартами технического и профессионального содержания), как экономический субъект, в новом экономическом укладе – цифровой экономике?

Да, на сегодняшний день, нет правового механизма регулирования понятийного аппарата, да и в целом взаимодействий между субъектами книжного рынка и государством. К сожалению, отсутствует система координации таким важным и нужным кластерным сегментом промышленности как книжная индустрия. Почему «забыта» со стороны управляющих органов (в плане развития, регулирования, стандартизации) деятельность, связанная с производством, реализацией и использованием печатной продукции?

Несмотря на это, в применении понятий «книжное дело», «книжная отрасль», «книжная индустрия», «печатная индустрия» вообще не может быть и не должно быть никакой путаницы.

Отсутствие правового поля в данном случае, не отменяет объективные законы и прежде всего, экономические. Практическая сторона деятельности устанавливает конкретное использование каждого из существующих понятий, опять же в практике.

Так, если рассматриваются особенности отрасли, как части промышленного отраслевого комплекса, конечно, же, будет употребима книжная отрасль.

Постоянное развитие мысли и её трансформация на более высокий уровень, заставляет социум двигаться к виртуальной реальности. И чтобы выйти из состояния «заторможенности», книжное сообщество не стоит на месте, а стремится к новым инновационным проектам. При этом чтобы не впасть в состояние «комотозности», а идти в сторону совершенствования, необходимо учитывать все возможные факторы, которые могут оказать влияние на процесс.

Современное понятие «Книжная индустрия» устанавливает формы, уровни, сферы взаимодействий в рамках деятельности по книгоизданию, полиграфическому производству, книжной торговле, библиотечному делу и информационному обеспечению процессов доведения книги от автора до читателя. Поэтому профессиональному книжному сообществу очень важно вести диалог, который сможет определить преференциальную заинтересованность и выстроить объективную модель консенсуса. Предполагаемое объективное равновесие сил и объективный баланс интересов произведёт выброс наиболее приемлемого понятия в практику.

Министерству образования и науки РФ, Министерству культуры РФ, Министерству связи и массовых коммуникаций РФ предстоит скоординировать свои задачи, что позволит государству и профессиональному книжному сообществу найти правильные рамки взаимоотношений по информационно-коммуникационному взаимодействию на единой информационно-товарной платформе на базе единых стандартов и форматов обмена данных. Это позволит чётко видеть общество, в котором разноплановые информационные потоки через транзакционные индуктивные элементы постоянно расширяют сферу влияния на человека и способствуют постоянным изменениям. И только книжная индустрия позволит оперативно находиться на необходимом уровне изменений, когда мы чётко воспринимаем периоды трансформации: писатель – издатель – печатник – книготорговец – библиотекарь – потребитель. Именно потребитель является самым главным оппонентом.

По сути, индустриализация представляет собой третью волну изменений, которая накрыла весь мир, когда мы объективно должны уходить от примитивного к современному его пониманию, особенно в координации между государством и профессиональным книжным сообществом.

Книжная индустрия определяет фундаментальные направления, с которыми надо работать, подключая профессиональное книжное сообщество: законодательное и нормативное обеспечение отраслевой деятельности, консолидация субъектов книжной индустрии, выработка единого подхода к вопросам профессиональной терминологии и правового взаимодействия в культурной индустрии России. Это позволит переварить через себя капиталистическую цифровизацию и выстроить ту модель, которая будет отвечать современным требованиям развития книжной индустрии, прежде всего, в отношении регистрации и защиты авторского права.

К тому же, что есть определённый зарубежный опыт в создании и функционировании транзакционных площадок, выполняющих роль и функции бирж авторских прав. Это, прежде всего, американская компания PubMatch и Лондонский проект IPR License с взаимным финансовым интересом: PubMatch имеет миноритарную долю в капитале IPR License. По сути, сам институт информационной платформы выступает маркетинговым инструментом для издательств и внешним лицензионным отделом с привлечением установленной компании для сопровождения сделки между правообладателем и приобретателем. Оказывается авторское право можно зарегистрировать и за пределами России?!

В то же время Российская книжная палата обладает всеми необходимыми возможностями для юридически грамотной регистрации бумажной книги и электронной книги, что обеспечит полноправное существование книги и в печатном издании, и в электронном издании с регистрацией авторского права.

Факт регистрации авторского права в книжной палате даст возможность продажи или перепродажи права на книгу. Поэтому выстраиваемый механизм концепции книжной индустрии, получивший одобрение на панельной дискуссии, на наш взгляд, должен упираться в, создаваемый, на ресурсной платформе «личный кабинет автора». Именно он обеспечит автору полную свободу в выборе контрагента для сделки без учёта финансового интереса каких-либо посредников (ни коем образом автор не имеет в виду посредников по дизайнерским услугам и др.). В этом случае реально будут работать рыночные инструменты, такие, например, как «равновесная цена», конкурентная среда, и, конечно, же, сниженная издержкоемкость.

Предстоит серьёзная работа общественных организаций, которые в этой цифровизации должны объединить усилия для того, чтобы вывести книжную индустрию в значимо-ощутимое пространство, когда Общество будет находиться на новом профессиональном уровне.

Тому подтверждение, проведённая на ММКВЯ-2017, панельная дискуссия «Информационно-коммуникационное взаимодействие в книжной отрасли» с присутствием представителей Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, руководителей Российской книжной палаты и национальных книжных палат стран ближнего зарубежья, Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН, представителей издательского, библиотечного, образовательного и научного сообщества и др., отразила всё то, что в настоящее время усугубляется в партнёрских взаимоотношениях, что отражается, в общем, на увеличении негативных последствий в партнёрской работе. Это касается не только российских просветителей книжного дела, но и других стран СНГ. Обсуждаемые вопросы нашли живое отражение в обсуждении и терминологического словаря, и стандарта СИБИД, который может соблюдаться, а может и не выполняться (абракадабра), в создании единой информационной площадки с регистрацией и страхованием авторского права, биржи авторских прав и др.

Таким образом, решение проблем, связанных с разработкой и принятием законов «О культуре», «Об издательском деле», «О вторичном рынке», не обустроенностью в стандартизации, отсутствием терминологической методологии и решения по вопросу регистрации авторского права, единения принципов в обмене информацией со странами СНГ, что позволило бы привести книжное дело к определённым профессиональным устоям. Пришло время определения статуса книги как социально-значимого продукта всего культурного пространства России. Всё это требует от предпринимателей и ассоциаций осознания происходящего и принятия адекватных мер в коллективном решении.

Важно то, что присутствие руководителей книжных палат Стран Ближнего Зарубежья – Сейдуманова Ж.Т. (Республика Казахстан), Ивановой Е.В. (Республика Беларусь), Сенченко Н.И. (Украина), показывает заинтересованность этих стран в модернизации всех усилий по выстраиванию единой торгово-информационной платформы и представлению отработанной модели книжной индустрии с совершенно новым экономическим укладом на базе цифровой экономики и новым статусом, социально-ориентированным к просветительству и многофункциональности.

Борис ЕСЕНЬКИН,

президент торговый дома «БИБЛИО-ГЛОБУС»