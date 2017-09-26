К 60-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. Как всё создавалось: хроника событий

Наши читатели недоумевают: что случилось, почему мы, начав 19 мая этого года в семнадцатом номере газеты хронику событий, предшествовавших запуску в производство масштабного проекта, а именно предшественницы «ЛР» – газеты «Литература и жизнь», тут же замолкли.

Нет, мы не замолкли. В № 17 мы рассказали о том, что происходило 13 и 22 мая 1957 года. После 22 мая 1957 года тема создания новой писательской газеты несколько месяцев нигде, ни в каких инстанциях не затрагивалась. Лишь 17 августа 1957 года Бюро ЦК КПСС по РСФСР, санкционируя состав Оргкомитета Союза писателей РСФСР, дал поручение творческим союзам рассмотреть наряду с другими вопросами вопрос и о печатном органе будущего Союза писателей России (РГАНИ, ф. 13, оп. 1, д. 32, л. 11).

Конкретикой партийные и литературные чиновники занялись уже осенью. 3 октября 1957 года писательское начальство внесло в инстанции на эту тему записку. Я приведу документ полностью:

Секретно

БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР

Секретариат Союза писателей СССР и Оргкомитет Союза писателей РСФСР просят рассмотреть вопрос о выпуске с 1 января 1958 года газеты «Литература и жизнь», органа Оргкомитета СП РСФСР.

Периодичность выхода газеты – 2 раза в неделю при четырёхполосном формате. Тираж – 500 000 экз. Цена отдельного номера – 40 коп. Подписная цена на год – 40 руб.

Прилагаем необходимые материалы на 6 стр.

Главным редактором газеты просим утвердить писателя, опытного журналиста, члена КРСС, тов. Полторацкого Виктора Васильевича.

Секретарь Правления

Союза писателей СССР

В.Смирнов

Председатель Оргкомитета

Союза писателей РСФСР

Л.Соболев

Оригинал записки Смирнова и Соболева сохранился в Российском госархиве новейшей истории, в фонде Бюро ЦК КПСС по РСФСР (РГАНИ, ф. 13, оп. 1, д. 579, л. 19). В Общем отделе ЦК он был зарегистрирован в день внесения документа – 3 октября 1957 года за номером 28770. Копия же записки отложилась в другом архиве – Российском госархиве литературы и искусства, в фонде Союза писателей СССР (РГАЛИ, ф. 631, оп. 43, д. 142, л. 170).

К записке Смирнов и Соболев приложили шестистраничную машинописную рукопись под названием «Предложения по массовой газете Союза Писателей РСФСР». Я приведу из этой рукописи, состоявшей из четырёх разделов, первые три (без четвёртого раздела, посвящённого смете и штатному расписанию).

1

О направлении и характере газеты

Газета Союза Писателей Российской Федерации должна вести систематическую пропаганду политики Коммунистической партии в области литературы и искусства;

непримиримо бороться со всякого рода искривлениями и извращениями политики партии в области литературы;

широко информировать читателей о творческой деятельности Союза писателей РСФСР, а также о важнейших событиях в общественно-политической жизни страны;

организовать популяризацию лучших произведений советской и прогрессивной зарубежной литературы;

всемерно содействовать развитию и укреплению повседневных связей писателей с жизнью, с народом;

по своему характеру газета должна быть рассчитана на массового читателя в городе и в деревне.

2

Основные разделы газеты

1. Газета должна систематически публиковать оригинальные произведения художественной литературы – рассказы, отрывки из романов и повестей, очерки, фельетоны, стихи.

2. Прочное место должны занять в газете заметки писателей о новых книгах, вопросах литературного мастерства, о встречах с читателями, библиотекарями и т.д. Думается, что такие заметки сыграют положительную роль в воспитании литературной молодёжи.

3. Памятуя о том, что советская литература должна быть верным помощником партии в деле коммунистического воспитания трудящихся и в особенности молодого поколения, газета обязана широко освещать на своих страницах вопросы морали, воспитания, культурно-просветительной деятельности и т.д.

4. В газете должны широко (не менее страницы в каждом номере) публиковаться письма и заметки читателей о литературе, театре, кино, радиовещании и пр.

5. Информация о жизни страны должна строиться на ярких, коротких фактах из области экономики, науки, культуры, искусства;

широко практиковать иллюстрированную информацию путём публикации интересных фотодокументов и зарисовок.

В материалах международной информации настойчиво пропагандировать миролюбивую внешнюю политику советского государства и стран социалистического лагеря; систематически и глубоко разоблачать антинародную реакционную сущность империализма; показывать непримиримые противоречия в жизни капиталистического мира.

6. Газета с возможной полнотою должна рассказывать о важнейших явлениях в области театральной жизни, кино, живописи, музыки, философии, истории, способствуя тем самым укреплению творческих связей всех деятелей идеологического фронта.

7. Систематически должна освещаться в газете деятельность литераторов автономных республик, входящих в состав Российской Федерации, и литераторов братских союзных республик.

8. Передовые статьи газеты, как правило, должны быть короткими, но подписными (т.е. именными) и представлять собою открытый разговор крупнейших наших писателей с читателями по самым актуальным проблемам литературы и общественной жизни.

3

Организационно-издательские вопросы

1. Периодичность выхода газеты – 2 раза в неделю при четырёхполосном формате «А-2».

2. Тираж – 500.000 экз.

3. Цена отдельного номера газеты – 40 коп.

Стоимость годовой подписки – 40 руб.

Записка литфункционеров о создании новой писательской газеты рассматривалась в Отделах ЦК КПСС полтора месяца. Так что продолжение хроники событий ждите в середине ноября.

Хронику событий ведёт

В. ОГРЫЗКО