К 60-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. Как всё создавалось: хроника событий

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
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НОВОСТИ
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26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.
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14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."
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07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.
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04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".
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27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.
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22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
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К 60-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. Как всё создавалось: хроника событий
Наши читатели недоумевают: что случилось, почему мы, начав 19 мая этого года в семнадцатом номере газеты хронику событий, предшествовавших запуску в производство масштабного проекта, а именно предшественницы «ЛР» – газеты «Литература и жизнь», тут же замолкли.
Нет, мы не замолкли. В № 17 мы рассказали о том, что происходило 13 и 22 мая 1957 года. После 22 мая 1957 года тема создания новой писательской газеты несколько месяцев нигде, ни в каких инстанциях не затрагивалась. Лишь 17 августа 1957 года Бюро ЦК КПСС по РСФСР, санкционируя состав Оргкомитета Союза писателей РСФСР, дал поручение творческим союзам рассмотреть наряду с другими вопросами вопрос и о печатном органе будущего Союза писателей России (РГАНИ, ф. 13, оп. 1, д. 32, л. 11).
Конкретикой партийные и литературные чиновники занялись уже осенью. 3 октября 1957 года писательское начальство внесло в инстанции на эту тему записку. Я приведу документ полностью:
Секретно
БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР
Секретариат Союза писателей СССР и Оргкомитет Союза писателей РСФСР просят рассмотреть вопрос о выпуске с 1 января 1958 года газеты «Литература и жизнь», органа Оргкомитета СП РСФСР.
Периодичность выхода газеты – 2 раза в неделю при четырёхполосном формате. Тираж – 500 000 экз. Цена отдельного номера – 40 коп. Подписная цена на год – 40 руб.
Прилагаем необходимые материалы на 6 стр.
Главным редактором газеты просим утвердить писателя, опытного журналиста, члена КРСС, тов. Полторацкого Виктора Васильевича.
Секретарь Правления
Союза писателей СССР
В.Смирнов
Председатель Оргкомитета
Союза писателей РСФСР
Л.Соболев
Оригинал записки Смирнова и Соболева сохранился в Российском госархиве новейшей истории, в фонде Бюро ЦК КПСС по РСФСР (РГАНИ, ф. 13, оп. 1, д. 579, л. 19). В Общем отделе ЦК он был зарегистрирован в день внесения документа – 3 октября 1957 года за номером 28770. Копия же записки отложилась в другом архиве – Российском госархиве литературы и искусства, в фонде Союза писателей СССР (РГАЛИ, ф. 631, оп. 43, д. 142, л. 170).
К записке Смирнов и Соболев приложили шестистраничную машинописную рукопись под названием «Предложения по массовой газете Союза Писателей РСФСР». Я приведу из этой рукописи, состоявшей из четырёх разделов, первые три (без четвёртого раздела, посвящённого смете и штатному расписанию).
1
О направлении и характере газеты
Газета Союза Писателей Российской Федерации должна вести систематическую пропаганду политики Коммунистической партии в области литературы и искусства;
непримиримо бороться со всякого рода искривлениями и извращениями политики партии в области литературы;
широко информировать читателей о творческой деятельности Союза писателей РСФСР, а также о важнейших событиях в общественно-политической жизни страны;
организовать популяризацию лучших произведений советской и прогрессивной зарубежной литературы;
всемерно содействовать развитию и укреплению повседневных связей писателей с жизнью, с народом;
по своему характеру газета должна быть рассчитана на массового читателя в городе и в деревне.
2
Основные разделы газеты
1. Газета должна систематически публиковать оригинальные произведения художественной литературы – рассказы, отрывки из романов и повестей, очерки, фельетоны, стихи.
2. Прочное место должны занять в газете заметки писателей о новых книгах, вопросах литературного мастерства, о встречах с читателями, библиотекарями и т.д. Думается, что такие заметки сыграют положительную роль в воспитании литературной молодёжи.
3. Памятуя о том, что советская литература должна быть верным помощником партии в деле коммунистического воспитания трудящихся и в особенности молодого поколения, газета обязана широко освещать на своих страницах вопросы морали, воспитания, культурно-просветительной деятельности и т.д.
4. В газете должны широко (не менее страницы в каждом номере) публиковаться письма и заметки читателей о литературе, театре, кино, радиовещании и пр.
5. Информация о жизни страны должна строиться на ярких, коротких фактах из области экономики, науки, культуры, искусства;
широко практиковать иллюстрированную информацию путём публикации интересных фотодокументов и зарисовок.
В материалах международной информации настойчиво пропагандировать миролюбивую внешнюю политику советского государства и стран социалистического лагеря; систематически и глубоко разоблачать антинародную реакционную сущность империализма; показывать непримиримые противоречия в жизни капиталистического мира.
6. Газета с возможной полнотою должна рассказывать о важнейших явлениях в области театральной жизни, кино, живописи, музыки, философии, истории, способствуя тем самым укреплению творческих связей всех деятелей идеологического фронта.
7. Систематически должна освещаться в газете деятельность литераторов автономных республик, входящих в состав Российской Федерации, и литераторов братских союзных республик.
8. Передовые статьи газеты, как правило, должны быть короткими, но подписными (т.е. именными) и представлять собою открытый разговор крупнейших наших писателей с читателями по самым актуальным проблемам литературы и общественной жизни.
3
Организационно-издательские вопросы
1. Периодичность выхода газеты – 2 раза в неделю при четырёхполосном формате «А-2».
2. Тираж – 500.000 экз.
3. Цена отдельного номера газеты – 40 коп.
Стоимость годовой подписки – 40 руб.
Записка литфункционеров о создании новой писательской газеты рассматривалась в Отделах ЦК КПСС полтора месяца. Так что продолжение хроники событий ждите в середине ноября.
Хронику событий ведёт
В. ОГРЫЗКО