АРПП, похоже, не собирается защищать интересы рядовых киоскеров, не замечает проблем индивидуальных предпринимателей и «переводит стрелки» на Департамент торговли Москвы и лично Алексея Немерюка

В № 31 от 15 сентября мы опубликовали открытое обращение к руководству Ассоциации распространителей периодической печати с четырьмя прямыми и абсолютно ясными вопросами, которые волнуют писательскую общественность. Недавно мы получили ответ от Председателя правления НП «АРПП» А.В. Оськина.

Ещё раз напомним читателям вопросы и приведём полностью присланный нам ответ, который, на наш взгляд, больше напоминает отписку, исполненную в лучших традициях начальственного канцелярита.

Итак, наши вопросы:

1. Ассоциация поддерживает финансовые сборы (под разными видами) с издателей за вхождение или присутствие в торговых сетях (например, в ООО «Сейлс») или считает взимание каких-либо денег с редакций за подобные услуги незаконными?

2. Почему московские конкурсы на право аренды нестационарных торговых объектов, а именно киосков «Пресса», выигрывают в основном крупные компании, а мелкий бизнес остаётся, как правило, не у дел? Правильно ли, что по бумагам часть киосков «Пресса» теперь арендует у правительства Москвы ООО «Московская периодика», а в реальности ими управляет индивидуальный предприниматель Вишникин. Почему такие, как Вишникин, не могут позволить себе напрямую работать с московскими властями?

3. Нормально ли, что часть киоскёров (в частности, работающие под маркой ООО «Московская периодика) не имеют никаких трудовых договоров с арендаторами киосков «Пресса»?

4. На пользу ли делу пошло создание в Москве казённого предприятия «Мосгорпечать» или данное предприятие – ненужная прокладка между бизнесом и столичным департаментом СМИ и рекламы?

А вот ответ:

«Главному редактору

Газеты «Литературная Россия»

В.В. Огрызко

Уважаемый Вячеслав Вячеславович,

В ответ на Ваше письмо от 18.09.2017 г. No13/11/1-П и Ваше обращение, опубликованное на страницах газеты «Литературная Россия», сообщаю следующее.

В соответствии с Уставом НП «АРПП» не контролирует коммерческую деятельность предприятий, входящих в нашу организацию. Рыночные отношения в России, как известно, строятся на основании действующего законодательства, и в случае их нарушения любая из сторон в праве обратиться в суд. Что же касается платежей со стороны издателей дистрибуторам, то в соответствии со сложившейся практикой они осуществляются на взаимовыгодной основе, в двустороннем порядке, а их размеры являются взаимным соглашением. Что же касается общерыночных отношений, как международных, так и российских, размеры платежей определяются качеством и уровнем предоставляемых услуг. По моему мнению, эти платежи и тарифы в современных условиях должны иметь тенденцию к снижению.

По поводу московских конкурсов на право работы в киосках прессы информирую Вас, что они проводятся на принципах конкурсных отношений и победителем является тот участник рынка, который предлагает наибольшую сумму арендной платы и имеет соответствующую деловую репутацию. Других серьёзных ограничений по конкурсу нет, и конкурс является открытым. Каждый субъект рынка самостоятельно решает вопрос об участии или неучастии в данной процедуре.

По вопросу трудовых договоров киоскёров — надо эту тему изучить дополнительно. На московском рынке около 40 предприятий, работающих в киосках прессы, и каждый из них имеет собственную политику в практической деятельности, но все они должны соблюдать законодательство РФ и все соответствующие постановления Правительства Москвы.

Четвертый вопрос я считаю самым серьёзным, т.к. он касается стратегии рынка прессы. Московские власти решили поставить эксперимент на рынке прессы путём деприватизации киосковой розницы прессы. Эксперимент ещё не закончился, мы наблюдаем в нём свои плюсы и минусы. Хотел бы Вам сказать со всей определённостью, что ситуация на московском рынке в целом не определяется Департаментом СМИ, а исключительно торговыми властями города. К ним же относятся все решения по ассортименту киосков прессы и всей торговой политики в киосках. В этом контексте деятельность в части деприватизации, создания и установки киосков прессы, проведения конкурсов на право торговли определяется Департаментом торговли (А.А. Немерюк) и другими департаментами города, с которыми Департамент СМИ обязан согласовывать все свои действия.

С учётом изложенного выше хотелось бы отметить, что развитие рынка прессы Москвы — это наша общая задача. И в этом контексте я благодарю Вас за внимание и заботу, которую Вы проявляете к медиаотрасли столицы.»

Понятно, что Ассоциация, возглавляемая уважаемым г-ном Оськиным, не всё «контролирует» на рынке распространения прессы. Но мы, к сожалению, так и не поняли непосредственную позицию АРПП по заданным вопросам.

Так и осталось неясным, все ли издания, по данным АРПП, свободно и конкурентно допускаются в киоски для распространения, и согласны ли представители АРПП с тем, что некоторые сети одни издания распространяют беспрепятственно и безвозмездно, как, например, газету «Культура» (не потому ли, что за этой газетой стоит депутат Госдумы Елена Ямпольская, которая, в свою очередь, входит в ближайшее окружение всесильного Никиты Михалкова?), а с других под предлогом маркетинговых исследований вымогают бешеные деньги (последним, в частности, грешит ООО «Московская периодика»).

Похоже, АРПП не слишком волнует и то, что индивидуальные предприниматели не в состоянии самостоятельно пробиться на рынок и вынуждены работать под чужими брендами, да ещё на кабальных условиях (на наш взгляд, именно так происходит распространение прессы в той же ООО «Московская периодика», иначе зачем предприниматель Вишникин укрывается за вывеской этой сомнительной организации).

Что касается киоскёров. Странно, все всё знают о том, что после передела рынка в Москве рядовые киоскёры остались социально незащищёнными и не имеют даже трудовых договоров. При этом руководитель московского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин цинично заявил нашему главному редактору, что это не входит в компетенцию его ведомства. АРПП же, судя по приведённому ответу, решило откровенно заболтать данную проблему.