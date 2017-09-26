АРПП, похоже, не собирается защищать интересы рядовых киоскеров, не замечает проблем индивидуальных предпринимателей и «переводит стрелки» на Департамент торговли Москвы и лично Алексея Немерюка

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
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26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.
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14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."
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07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.
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04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".
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27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.
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22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
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АРПП, похоже, не собирается защищать интересы рядовых киоскеров, не замечает проблем индивидуальных предпринимателей и «переводит стрелки» на Департамент торговли Москвы и лично Алексея Немерюка
В № 31 от 15 сентября мы опубликовали открытое обращение к руководству Ассоциации распространителей периодической печати с четырьмя прямыми и абсолютно ясными вопросами, которые волнуют писательскую общественность. Недавно мы получили ответ от Председателя правления НП «АРПП» А.В. Оськина.
Ещё раз напомним читателям вопросы и приведём полностью присланный нам ответ, который, на наш взгляд, больше напоминает отписку, исполненную в лучших традициях начальственного канцелярита.
Итак, наши вопросы:
1. Ассоциация поддерживает финансовые сборы (под разными видами) с издателей за вхождение или присутствие в торговых сетях (например, в ООО «Сейлс») или считает взимание каких-либо денег с редакций за подобные услуги незаконными?
2. Почему московские конкурсы на право аренды нестационарных торговых объектов, а именно киосков «Пресса», выигрывают в основном крупные компании, а мелкий бизнес остаётся, как правило, не у дел? Правильно ли, что по бумагам часть киосков «Пресса» теперь арендует у правительства Москвы ООО «Московская периодика», а в реальности ими управляет индивидуальный предприниматель Вишникин. Почему такие, как Вишникин, не могут позволить себе напрямую работать с московскими властями?
3. Нормально ли, что часть киоскёров (в частности, работающие под маркой ООО «Московская периодика) не имеют никаких трудовых договоров с арендаторами киосков «Пресса»?
4. На пользу ли делу пошло создание в Москве казённого предприятия «Мосгорпечать» или данное предприятие – ненужная прокладка между бизнесом и столичным департаментом СМИ и рекламы?
А вот ответ:
«Главному редактору
Газеты «Литературная Россия»
В.В. Огрызко
Уважаемый Вячеслав Вячеславович,
В ответ на Ваше письмо от 18.09.2017 г. No13/11/1-П и Ваше обращение, опубликованное на страницах газеты «Литературная Россия», сообщаю следующее.
В соответствии с Уставом НП «АРПП» не контролирует коммерческую деятельность предприятий, входящих в нашу организацию. Рыночные отношения в России, как известно, строятся на основании действующего законодательства, и в случае их нарушения любая из сторон в праве обратиться в суд. Что же касается платежей со стороны издателей дистрибуторам, то в соответствии со сложившейся практикой они осуществляются на взаимовыгодной основе, в двустороннем порядке, а их размеры являются взаимным соглашением. Что же касается общерыночных отношений, как международных, так и российских, размеры платежей определяются качеством и уровнем предоставляемых услуг. По моему мнению, эти платежи и тарифы в современных условиях должны иметь тенденцию к снижению.
По поводу московских конкурсов на право работы в киосках прессы информирую Вас, что они проводятся на принципах конкурсных отношений и победителем является тот участник рынка, который предлагает наибольшую сумму арендной платы и имеет соответствующую деловую репутацию. Других серьёзных ограничений по конкурсу нет, и конкурс является открытым. Каждый субъект рынка самостоятельно решает вопрос об участии или неучастии в данной процедуре.
По вопросу трудовых договоров киоскёров — надо эту тему изучить дополнительно. На московском рынке около 40 предприятий, работающих в киосках прессы, и каждый из них имеет собственную политику в практической деятельности, но все они должны соблюдать законодательство РФ и все соответствующие постановления Правительства Москвы.
Четвертый вопрос я считаю самым серьёзным, т.к. он касается стратегии рынка прессы. Московские власти решили поставить эксперимент на рынке прессы путём деприватизации киосковой розницы прессы. Эксперимент ещё не закончился, мы наблюдаем в нём свои плюсы и минусы. Хотел бы Вам сказать со всей определённостью, что ситуация на московском рынке в целом не определяется Департаментом СМИ, а исключительно торговыми властями города. К ним же относятся все решения по ассортименту киосков прессы и всей торговой политики в киосках. В этом контексте деятельность в части деприватизации, создания и установки киосков прессы, проведения конкурсов на право торговли определяется Департаментом торговли (А.А. Немерюк) и другими департаментами города, с которыми Департамент СМИ обязан согласовывать все свои действия.
С учётом изложенного выше хотелось бы отметить, что развитие рынка прессы Москвы — это наша общая задача. И в этом контексте я благодарю Вас за внимание и заботу, которую Вы проявляете к медиаотрасли столицы.»
Понятно, что Ассоциация, возглавляемая уважаемым г-ном Оськиным, не всё «контролирует» на рынке распространения прессы. Но мы, к сожалению, так и не поняли непосредственную позицию АРПП по заданным вопросам.
Так и осталось неясным, все ли издания, по данным АРПП, свободно и конкурентно допускаются в киоски для распространения, и согласны ли представители АРПП с тем, что некоторые сети одни издания распространяют беспрепятственно и безвозмездно, как, например, газету «Культура» (не потому ли, что за этой газетой стоит депутат Госдумы Елена Ямпольская, которая, в свою очередь, входит в ближайшее окружение всесильного Никиты Михалкова?), а с других под предлогом маркетинговых исследований вымогают бешеные деньги (последним, в частности, грешит ООО «Московская периодика»).
Похоже, АРПП не слишком волнует и то, что индивидуальные предприниматели не в состоянии самостоятельно пробиться на рынок и вынуждены работать под чужими брендами, да ещё на кабальных условиях (на наш взгляд, именно так происходит распространение прессы в той же ООО «Московская периодика», иначе зачем предприниматель Вишникин укрывается за вывеской этой сомнительной организации).
Что касается киоскёров. Странно, все всё знают о том, что после передела рынка в Москве рядовые киоскёры остались социально незащищёнными и не имеют даже трудовых договоров. При этом руководитель московского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин цинично заявил нашему главному редактору, что это не входит в компетенцию его ведомства. АРПП же, судя по приведённому ответу, решило откровенно заболтать данную проблему.
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