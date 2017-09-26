Никита КОНТУКОВ. НЕ ОСУШИШЬ ОБРОНЕННЫХ СЛЁЗ (рассказ)

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
- статьи
- новости
НОВОСТИ
-
26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.
-
14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."
-
07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.
-
04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".
-
27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.
-
22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.14/08/2017Скончался поэт Андрей Тарханов
14 августа 2017 г после продолжительной болезни, скончался классик российской литературы Андрей Семёнович Тарханов.14/08/2017ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ!
В поддержку первого общего дальневосточного митинга «За право дышать!» вышли 12 августа на площадь Красных Партизан горожане Находки, проявив солидарность с жителями Славянки, Советской Гавани, порта Ванино.14/08/2017ТРИ СОБЫТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Каждый день происходит много событий, особенно в сакральном 2017-м. Паводки, наводнения, землетрясения, аномальная жара, автокатастрофы с обилием трупов, пожары, теракты ... Но ЗНАКОВЫХ для России 10 августа 2017 г. случилось три.
-
Никита КОНТУКОВ. НЕ ОСУШИШЬ ОБРОНЕННЫХ СЛЁЗ (рассказ)
Игнат гостил у стариков вторые сутки. Застрял на хуторе на все выходные и теперь не мог дождаться, когда вернётся в город.
Он уже паковал сумки, но вот старуха-родительница не желала его отпускать. Загрустила что-то мать, заблестели её вспухшие, с краснотой, глаза.
– Со вчера на кладбище плачут, не уймутся никак. Ох, чует моё сердце, не к добру это.
Игнат сочувственно посмотрел на мать. Потом перевёл взгляд на отца, старого, седенького, сухонького человечка, застыл в вопросительной позе. Старик пожал плечами.
– Бредит она, вот што! Слышится ей какой-то плач. На прошлой неделе был плач, опять вот плачет кто-то... Совсем двинулась старуха.
– За што, Фимушка, наговариваешь? – взмолилась пожилая женщина, отняв от платка изборождённое морщинами лицо. – Думаешь, головочка у меня не из крепких. Нет, как есть тебе говорю, истинную правду: плач я слышу. Плачут на кладбище и душа у меня не на месте. А плач знакомый такой, родной.
Ефим замахал руками. Подошёл к окну, закурил.
– Сочиняет! Кладбище старое, там давно никого не хоронют. Это в голове у ней звенит, выдумывает тут разное от скуки. Ты её не слушай, Игнатий, уезжай поскорее, не томись.
Опечалилась старуха, что слова её не хотят принимать на веру, но заупрямилась, твердила своё: плачут на старом кладбище, хоть кол на голове тёши.
Игнат продолжил сборы, а Ефим с досадой в голосе вразумлял Авдотью:
– Баламутишь тут всех, рассусоливаешь не пойми што. Ну, псы, может, и воют по ночам, это само собою. Но штоб плакал кто... Говорю же: не хоронют больше на том кладбище и слёзы точить там некому. Ты это дело брось – свихнёсся.
Игнат простился с родителями, наскоро их расцеловал и помчался на электричку.
Старуха разахалась и улеглась пораньше спать. То в бок ей что-то вступило, то поясницу ломит. А Ефим нудился до позднего вечера, бесцельно глядел в окно, по десять раз ходил на двор проверять запоры. Оправляя постель, выспрашивал:
– Што, и сичас плачут?
– Плачут, Фимушка, плачут. Родной человек слезьми заливается, на помощь зовёт.
– Тьфу!.. И што с тобой делать будешь.
Наутро хуже прежнего – не успела Авдотья веки разлепить, как завела шарманку:
– Помру я, видать, скоро, – объявила, приподнявшись на кровати. – Сон недобрый привиделся. Стою я с Ольгою, сестрою, под окнами старого дома, а она кричит: «Мам, Дуняша замуж собралась. Давай ей платье купим. Поглянь, какое на ней рубище». Смотрю на себя, а и впрямь – не платье, рубаха ночная, достаёт до колен. Видно, помирать мне пора настала.
– Все помрём, – спокойно ответил Ефим, не удивился. Потом спохватился вдруг: – А с чево ты взяла, карга старая, што свадьба к смерти видится? Причём тут помирать пора, скажи?
Старуха не ответила, но и дураку было понятно, что не к добру Ольга снилась.
История давняя, поминать её не любили. Авдотья тогда с родителями жила, в соседней деревеньке, а её старшая сестра, Ольга, замуж собралась. Жених её мужик был непутёвый, москвич, любитель шумных компаний – пойло, девки, дым коромыслом, пир горой. Ловкач этот ребёночка Ольге натряс и удрал восвояси – ищи-свищи. Девушка погоревала малость и в сенях повесилась.
– Чево ж тут непонятного? – вслух рассуждала Авдотья. – Она перед тем, как в петлю голову сунуть, о свадьбе мечтала. Вот и для меня свадебку готовит, зовёт на тот свет.
Поутру Ефим, как и обычно, отправился в лес. Уходил он надолго, без какой-либо цели, продышаться, проветриться перед завтраком. Старуха, как просыпалась, шла на двор скотину кормить, а Ефиму как-то неможелось, хотелось прогуляться, натрудить себе ноги, послушать пение птиц. Отдохнуть. Для того лес, ещё не пробудившийся ото сна, ещё иззябший в сырой дымке, – самое лучшее место. Тихо сквозит ветер, опадает запоздалый лист. Поблёкшая трава сухо шуршит под ногами. Дышится полной грудью, вольно. Минуты счастья – редкие гости в жизни человека.
Как раз неподалёку всхолмлённым пустырём раскинулось задичавшее кладбище. Давнее горе выцедило последние слёзы, а Авдотья по-прежнему слышала чей-то плач. Знакомый плач, родной.
Ефим, влекомый какой-то непреодолимой силой, пошёл напрямик – к пустырю. Вынырнув из лесистых кущ, он в задумчивости остановился, окинул взором просторное поле, где буйное разнотравье накрыло пышной шапкой зелени ряды накренившихся надгробных плит и крестов.
Давно здесь никого не хоронили, уж полвека минуло. Люди с вытянутыми бледными лицами, в прежние времена ещё приходившие подновить могилы, теперь сами лежали в земле. Отрыдавшее кладбище стало безымянным, уже и не разобрать, где чья могила. Тут покоится и Ольга, обманутая, отверженная, как вышедшая из моды безделка, которая перестала занимать столичного донжуана.
Ефим двинулся в дальний конец, сорная трава цеплялась за ноги.
Он рассуждал: брешет бабка или речи ведёт нешутейные, поди дознайся. Что-то недоброе постучало к ней в сердце, заронило в душу тоску. Может, и помирать настала пора – недаром же Ольга ей снилась, к свадьбе хотела её обрядить.
Ефим брёл наугад, пытаясь распознать высеченные на камне имена и даты. Он смутно помнил, что где-то здесь погребена его свояченица. Остановился возле одной из могил, опустился на уцелевшую скамейку. Верно, здесь покоится Ольга.
Как это глупо – лишать себя радостей жизни – которых вокруг так много, стоит только оглянуться, – из-за какого-то залётного юбочника, не пожелавшего связывать себя узами брака.
Ольге было всего двадцать годочков, ладная девка, хорошо скроенная, черноволосая. Такой любого парнину присушить – как делать нечего. Но вот замуж ей приспичило, вошла в голову такая дурь – и хоть в петлю лезь. Замуж выйти не в туалет сходить – добежать всегда успеешь, не просыплешься. Эх, молодость! Глаза затуманены, из одной крайности бросает в другую. Будто на этом её хахале московитском клином свет сошёлся, других точно и не бывает, не существует в природе. Вот вырыть бы сейчас Ольгу и объяснить ей, дуре набитой, что таких, как он, даже имени его не вспомнишь, было б у ней в целую очередь – конца-краю не видать. Но что ломать голову – прошлого не воротишь. Да и стоит ли? Осевшие холмики забытого кладбища ревниво стерегут свои тайны.
Ефим глубоко задумался. Он не услышал, как подошли сзади. От раздумий его оторвал голос – тяжёлый, могучий бас.
– Ты чего тут, старик? Плохо тебе?
Ефим обернулся – перед ним вырос высокий мужчина, крепкий, как молодой дубок. В хорошо сшитом костюме, при галстуке, чистенький, выглаженный. На погляд – городской. И откель он такой взялся, в сельской глухомани, за несколько километров от города? Да ещё на кладбище. Смотрит прямо, глаз не отводит. А в глазоньках насмешка такая лукавая пляшет, как огонёк на поверхности чаши со спиртом.
– Могилку себе, что ль, приглядываешь? – сказал он ещё, усмехаясь.
Старик резко поднялся. Смутился, а отчего – и сам не знал. Уж больно фамильярный тон задал этот мужик, шутки откалывает какие-то странные. Тут бы и оскорбиться, но Ефим не находил в себе сил – смотрел мужик мирно, по-простяцки. Обижаться на такого грех.
– Да вот нагулялся в лесу, отдохнуть присел малость, – оправдывался зачем-то Ефим. – Хорошо на кладбище, покойно. Мысли в кулак собираются. Тут и свояченица моя похоронена. Вот тут, должно быть, могилка её. Извините...
– Сидите, сидите, – засуетился городской мужик и примостился рядышком. – Отдыхайте. Мне показалось, вам плохо, вот я и окликнул, проходя мимо.
Ефим опустился на скамейку. Паренёк этот душе его был чем-то мил, словно к себе притягивал. Ещё минуту назад он рвался сбежать, а теперь сидел бок о бок с городским, готовый вывернуться перед ним наизнанку. Видимо, простота, так неожиданно вспыхивавшая из-под тесного костюма, пленяла собеседника.
Ефим закурил, выпустил из-под густых усов белое облачко дыма.
– Выпьешь, батя? – предложил городской мужик, вынув из-за пазухи бутылку коньяка.
Старик посмотрел на бутылку, махнул рукой.
– Если дозаправиться чуток. Наливай!
Авдотья, само собой, заругает, но сопротивляться Ефиму не хотелось. И пусть одним напёрстком дело не ограничится: раздавят бутылку – не заметят. Не беда.
Городской одобрительно улыбнулся, достал из кармана рюмки, налил и одним махом закинул себе в рот.
– Свояченица тут, говоришь? – пробасил, кивнув в сторону затравевшей могилы.
– Так точно, старшая жёнина сестра. Рученьки на себя наклала. Давно дело было...
И пережевал отболевшее горе, спокойно, без слёз, без вздохов, с затаённым сочувствием. Потом Ефим, насторожившись, поймал себя на мысли.
– А ты чево? – спросил, глядя на городского в упор. – Тоже кого помянуть пришёл?
– Нет, так... Мимо проходил. Решил отдохнуть на кладбище. На кладбище, знаете ли, хорошо отдыхается.
И опять засмеялся, да так весело, будто в смерти и правда было что-то смешное, прям до коликов в животе. Старик глядел на него с любопытством.
– Да, отдыхается на кладбище хорошо. Думается на кладбище хорошо, славно думается.
Снова чокнулись. Помолчали.
Понемногу, хмелея, городской мужик скис, пропал куда-то былой энтузиазм. Потух его взор, беспомощно отвисла нижняя губа. Он отчего-то сделался очень грустным.
– Молодая, говоришь, была и – в петлю. Зачем же она в петлю-то полезла? Прицепилась к этому, московскому, как его, говоришь, звать?
Старик махнул рукой, отгоняя недоброе видение.
– И имени не вспомнить, чево уж там...
А у городского заблестели глаза, раздулись покрасневшие ноздри. Он сжимал пудовые кулаки, корил себя за что-то, простить не мог.
– Эх, батя, знал бы ты, как я бездарно свою жизнь прожил! – Плеснул в рюмки. – Залпом выпил, всё торопился куда-то, всё побыстрее хотелось. А сейчас вот думаю: по глоточкам надо бы, не торопясь, растягивать удовольствие. Нет, бедствовать, слава богу, не доводилось, но всё как-то не по-настоящему, жизнь из папье-маше.
Cтарик выпил, крякнул, разгладил усы.
– А тебе чево надо-то? – искренне недоумевал он. – Семьёй обзавёлся, копеечку сбиваешь понемногу. Что за блажь такая на тебя навалилась?
Городской мужик не отвечал. Старик покачал головой, глянул с укором.
– Справно, говоришь, живёшь. Ну и чево тады жалуесся? Это всё город на вас дурно влияет. Работа у вас, вечно заняты. А чем заняты, рази ж это работа – сидите у себя в конторке и перекладываете бумажки. Ты глянь, какой богатырь, на тебе пахать надо, а ты в конторке сидишь, усыхаешь помаленьку. Потому и мысли дурные в котелок лезут, насильно не отвяжесся. Вот у нас в деревни не так, у нас причуда в голову не заходит: огород, скотина, косьба – нам мечтать некогда.
Городской мужик смотрел на старика с жалостью сдержанной, болью.
– Да что деревня! Что вы всё про деревню свою ладите, никак не могу забрать в толк. Деревня, деревня! Жизни вы здесь никакой не видите, возитесь, как кроты в земле. Вот в городе да, вот там жизнь, там есть где развернуться – там мыслям просторно. А пусто мне вовсе не из-за города. Обидел я одного человека, сильно обидел. Ну да что о том говорить, давно дело было.
Снова налили, выпили. Ефиму не понравилось, как собеседник замял разговор.
– Ты уж покайся, коли обидел кого. Само оно не полегчает.
Поморщился городской мужик, помотал головой. Не хотелось ему лезть вглубь души, поднимать со дна ещё не остывшие угли. Разве станет легче, если обожжёшься?
– А хоть и расскажу, что с того? Былого не поправишь – соль на раны...
– Тебя за язык не тянули. Не хочешь – не надо, не рассказывай. А ежели обронил словцо, так и нечего отмалчиваться.
Городской мужик заулыбался своей широкой доброй улыбкой.
– Да ты не обижайся! Брякнул, не подумав. Ты лучше о себе расскажи: как живёшь? Всё ли справно?
Такое любопытство не поставило Ефима в тупик. Он говорил без утайки, как со старым знакомым, готовым разделить твой последний час.
– ...В прошлую зиму без сена остались – из-за дождей все скошенные поля погнили. Докупать пришлось. Старуха бранилась, меня виноватым сделала, будто я самолично управляю небесной канцелярией.
– А свиней всех забили? – спросил городской, заглянув прямо в глаза.
– Всех, – не удивился старик, ответил. – Зато овец разводим – стабильный источник дохода.
– Популярно. И у населения вызывает больше доверия, чем разная иностранщина.
– Ещё бы! У нас всё отлажено – и постоянная клиентура, и рынки сбыта. Овечки-то неприхотливые, разводить их легко, случать можно уже в полуторагодовалом возрасте. Корма много не требуют, только на зиму и закупаем.
– А дом старый давно продали?
Тут уж старик не мог не подивиться. Он сдвинул кустистые брови.
– Да, давно. – И посмотрел на городского мужика внимательно, пригляделся. Что-то было в нём знакомое, родное – строгий профиль с приплюснутым носом надолго врезался в память. Ефим заговорил торопливо, с усмешкой, волнуясь, жуя половину слов:
– Мы вообще-то дом продавать не собирались, не думали даже его продавать. Да и кому нужна эта развалина? Рази што под снос... Но земли много, земля всем нужна – деньжонки за неё выложили хорошие. Нуждались мы тогда, в долгах как в шелках.
– А Игнат что, помочь вам не мог? – с упрёком спросил городской, наполнив в рюмки. – Сын вам Игнаха или кто? Мог бы и помочь.
– Да мы к нему и не обращались. Сами как-нибудь...
Про несговорчивую сноху он умолчал: та скорее ляжет поперёк дороги, чем откликнется на помощь. С внуками видеться запрещала, пока те не выросли.
– Вообще она баба неплохая, ты не думай. – Городской закурил, глядя вдаль, где в зыбком мареве горизонта всплывало солнце, заливало пустырь весёлым жёлтым золотом. Вставал молодой день. – Дом для неё на первом месте – это главное. И детей она любит. А до вас добираться и правда трудновато, ты уж обиду не держи. Ругаются?
Старик выпучил глаза: всё знает, да всё выспрашивает.
– Бывает, конечно...
– А в какой не ругаются? Скажешь, есть нормальные семьи, мирно живут, тихие. Так это сор из избы выносить не торопятся, а втихаря ещё как лаются.
– Это да... это да... – вздыхал старик. Его уже порядком развезло, он говорил горячо, с влажными глазами, жилистым кулаком бил себя в тощую грудь, признавался: – Хорошо мне с тобой, ужасно хорошо. Бывает такое: вроде и не знаешь человека, а так хорошо с ним, будто век ели из одной миски. Ты, часом, не здешний?
– Нет. Московский я. – И заговорил без всякого перехода: – А мне сны снятся – разные. Но один больше других запомнился. Иду я по опушке, а из лесу мне навстречу дед волочится, еле ноги переставляет. «Проводи меня, голубчик, вон к тому дому», – говорит. Ну, взял его под руку, веду в соседнюю деревню. А старичок непростой какой-то, не от мира сего. Глаза горят, точно свечки, взглядом прожигает насквозь. Я у него и спрашиваю: «Что мне на том свете уготовано, батенька?». А он достаёт из кармана бумажку – читай, говорит. Разворачиваю, гляжу – на всю страницу исписано. А букв разобрать не умею. Обидно так стало, аж прям до слёз. Вроде бы вот он, ответ, в руках, а я прочитать не могу. И вроде буквы все знакомые, не то кириллица, ещё что, а прочитать не могу, вот хоть убей. Как школьник, ещё не разобравший азбуки.
– Оно и верно, – согласился старик. – На этом свете не дано знать, што ждёт нас на том. Вот она загадка жизни. Да ты не горься, это уж никому знать не дано – не один ты маесся. И другим, бывает, приснится.
Городской мужик посмотрел на старика с сочувствием. Пьяная исповедь рвалась с его губ – он всё знал и всё мог сказать, но не проронил ни слова. Только про этот сон дурацкий обмолвился.
– А ежели подумать хорошенько, то и знать-то незачем. Погляди, как хорошо, как прекрасно жить на этом свете! Люди разучились замечать, как всё вокруг просто и бесконечно дорого.
Помолчали. Потом городской спросил:
– Авдотья Никитишна-то как, хворает?
– Хворает. Ревматизм. Кости старые, поясницу ломит – спасу нет. Помирать всё собирается. Чево уж там, годочков-то немало.
Засобирался городской мужик. Вскочил порывисто, упрятал в карман рюмки. Швырнул початую бутылку в кусты.
– Засиделся я с тобой, старик, заговорился, обмяк. – Он встряхнулся, выглядел трезвым, алкоголь на него как-то не действовал. – Ну, бывай. Не грусти.
– А чево, у нас бы пожил, – опомнился Ефим, когда собутыльник уже показал спину. – Погостил бы с недельку, отдохнул. – Ему не хотелось расставаться с милым сердцу видением.
– Извини, дед, не могу. Мне в город надо. Прощай.
И пошёл быстро, не поворачивая головы.
Старик всё думал – кто это мог быть? Знакомый с лица, на кого-то похожий, но кто именно – вспомнить не мог. Под кожу лез, выспрашивал, а сам всё знал – и про дом старый, и про Игнаху, и про Авдотью хворую. Может, знакомый Игнахин? И даже имени своего не назвал. Приснилось...
Ефим встал, держась за поясницу. Домой идти не хотелось. Дунька опять начнёт плакаться – помру да помру. Добро бы обречённость какая рождала мрачные мысли, а то заладила своё на пустом месте. Строит перед смертью покорную фигуру, ждёт её, как дорогую гостью, вместо того, чтобы показать ей фигу.
– Тебя где носит, чёрт полосатый?! – ругалась хозяйка, едва Ефим показался у калитки. Он был удивлён произошедшей в старухе переменой: с утра Авдотья дышала на ладан, а теперь кричит – не расплескается. Сил через край. А старик хоть и чувствовал за собой вину, тоже не в поле обвесок. Закричал в ответ:
– Чево взвилась, как ошпаренная? Случилось што?
Авдотья сбавила тон, поспокойнела. Сказала:
– Случилось. Приходил тут один, московский, гладенький такой. Про землю выспрашивал, купить хотел, деньги предлагал хорошие.
Старики уже и не надеялись продать на задах участок. Прежде, когда деньги нужны были до зарезу, согласились бы на любую сумму, но покупателей не находилось. И вдруг
объявился.
– Московский, говоришь? – Ефим призадумался. Разом вышел из головы весь хмель.
– Говорит, с Москвы, а тама кто ж его разберёт. Может, присматривают, черти. Подобрать кто хочет. Обманут.
Старик махнул рукой, как бы недоумевая, кому нужен этот клочок зелёнки, а вот деньги лишние разве бывают? Им, старикам, земля ни к чему – сил на ней горбиться нет. А деньги пусть будут, деньги на книжку наложут – копейка.
– Ну, вернётся, потолкуем с им основательно.
Старуха покачала головой.
– Не вернётся. С Москвы-то обернуться – не дорогу перейти.
– Так сюда вить приехал. Родственники наверняка какие есть. Чево бы ещё разок не навестить?
– Теперь нескоро явится, если явится вовсе. Эх, прошляпили сваво благодетеля. И деньги при нём имелись, хотел всучить мне задаток. От, говорит, бабка, заместа государства перед тобой отдуваюсь, готов разом погасить долг, выплатить тебе пенсию за три года вперёд. И портфельчик на стол выставил, расчехлил, а в нём – деньги. Заранее приготовил, чёрт, будто знал, што продаём.
– Знал, конешно. Слухи он как быстро ползут. Давно вить кашу заварили...
– А всё ж обидно – пролетают деньги мимо носа.
– С голоду, поди, не мрёшь. Ну так и жалиться нечего.
Ефим старался ничем не выдать своего волнения, но на душе у него было неважно, подмывало в груди кипятком.
– Долго пробыл? – он вошёл в дом, огляделся, устало опустился на стул.
– Долгонько. Уходить точно и не желал вовсе: возьми, говорит, задаток, коли не столкуемся, назад требовать не стану. Нет, отвечаю, без мужа и обговаривать нечего. Насилу отвязалася – возьми да возьми. От люди как живут! – деньгами сорют направо и налево. А мне и брать страшно: кто его, беса, насквозь видит? Может, он их рисует, фальшивомонетчик окаянный.
– А потом што, ушёл?
– Ушёл. Но деньги умолял взять, чуть не на колени становился, чудак. Я, говорит, перед вами в долгу неоплатном. Раз такой богатый, говорю, благотворительностью бы занялся.
Старик подумал ещё, пожевал усы. Спросил:
– А дорогой какой уходил? Задами?
– Не-е-е... От калитки в сторону леса наутёк пустился, спешил. Там, иде заброшенное кладбище, несколько вёрст пешком – и на станцию выйдешь. Поезда на Москву там ходют.
Ефим вспомнил, как городской мужик внимательно смотрел на него, так что ему даже не по себе становилось, мысленно выстроил цепь событий: сперва тот заглянул к Авдотье, затем пошёл лесом – его искать. И нашёл. И про землю всё знал, и маршрут его выследил. Про долг обмолвился. Какой долг?..
– Залётный этот, каков из себя был?
– Рослый такой, крепкий, волос курчавый, приплюснутый нос. Глаза ясные, синие-пресиние: как в душу глянет.
Точно, этот и был на кладбище. Такие надолго заходят в память. И приставучий какой со своими деньгами. Ему, правда, не предлагал, зато каялся, обидел он кого-то. Говорить не захотел.
– Ладно, явится ишо. Потолкуем. Давай за стол, што-то я нынче проголодался.
Вечером лил дождь. Заосинело, захолодало, от мёрзлой земли поднималась октябрьская стынь. И завыла старуха пуще давешнего:
– Ох, неможется мне, Фима. Помирать, видно, срок... Осподи, дай мне сил.
Старик пялил глаза в телевизор. Спать ему не хотелось. Причитания Авдотьи выводили из терпения.
– Да што ты заладила – помирать да помирать! Опоздать, што ли, боисся?
Не успела старуха ответить, как раздался стук в дверь.
– Кого там черти несут! – заругался Ефим – гость в их краях случай был редкий.
– Переночевать пустите? – на пороге объявился недавний покупатель.
– Ты как здесь?.. – растерялся старик, попятившись, будто перед ним вырос мертвец. – Заплутал малость?
– Дал хорошего крюка. Потом через реку вброд, вымок до нитки. Да ещё с неба полилось. Ну так что, пустите?
– Входи, входи! – засуетился старик. Он был напуган этим визитом, но вскоре приободрился, радость всплыла на его щетинистых скулах лёгким румянцем: глянулся ему городской ещё там, среди могильных плит, захотелось вновь с ним свидеться, поговорить. И вот нате – пожалста.
– Как звать, не запомнил? – спохватился Ефим – там ведь по-простяцки водились, даже не представились друг другу.
– Макар, – протянул руку синеглазый богатырь.
– А меня Ефимом звать. Там жена моя, Авдотья. Хворает.
– С кем ты там балясничаешь? – отозвалась старуха, приподнимаясь на постели и вытягивая шею.
– Гости у нас. Покупатель недавний. Заблудился. Говорился же тебе – обернётся. – И завертелся вокруг городского. – Ну, Макар, счас мы тебе постельку в сенях сготовим. А закусить не хочешь? Долго бродил. Небось, проголодался.
– Нагулялся, правда. Кишки подвело от голода.
– Там в холодильнике котлеты, – подсказала Авдотья. – Со вчера накрутила – ешьте.
Старик накрывал на стол. В погреб спустился, достал банку солёных огурцов, сальца. Тут только обратил он внимание, что портфельчика у Макара при себе нет. И на кладбище не было.
Макар прочитал его мысли. Отвёл в сторонку, шепнул на ухо:
– Я сумку с деньгами на дворе припрятал, считай задаток. Землицы у вас купить хочу. Бумаги оформим, ударим по рукам – соседом вашим буду, заживу своим домком. Ты ей пока не говори, про деньги-то. Незачем ей знать. Уж больно она у тебя подозрительная, во всём подвох чует.
Ефим согласно кивал – верно, старухе знать незачем. И приглашал к столу.
Макар был голоден – молол жерновами с тем молодецким аппетитом, когда едят всё подряд, не стесняясь присутствием сотрапезника. Промочив горло, выспрашивал:
– У оврага дом большой – кто в нём живёт?
Старик припомнил, нахмурился.
– Еврей один. Толстый-претолстый. Взгляд исподлобья, на лице – презрение ко всему людскому роду. В болоте тонуть будешь – берёзки не нагнёт. Ты к ним не суйся, если што. Как в крепости живут, ей-богу. Заборы высокие, гремят цепями два волкодава с красными, злющими глазами.
– А Агафья, в мазанке жила? Съехала, что ли?
– Померла давно. Годков пять назад. Эти постарались, укоротили ей денёчки.
– Вы на них зла не держите, – неожиданно вступился Макар за проклятое племя. – У них судьба тоже нелёгкая – веками несут свой крест.
– Скажешь тоже, крест несут! – старик сделал глаза вприщур и внимательно изучал Макара, уже готовый с ним разругаться. – Все до единого норовят прокатиться на чужом горбу. Порода у них такая – пиры за чужой счёт устраивать.
Макар, почувствовав, как хрустит под ногами тонкий ледок, свернул в сторону, заговорил прежнее.
– Нехорошо мне, дед. Обидел я человека – душа болит. Покоя не знаю.
– Опять ты за своё! – сплюнул Ефим. – Ну, говори уж. Или молчать станешь, как тогда?
Макар опустил глаза. Говорить было нелегко, хоть молодая горячая сила и просилась наружу. Он призадумался, шмыгнул носом.
– Доченьку я схоронил. В реке утопилась, дура. Сколько лет прошло, а всё не забуду – такое разве забывается? С горя утопилась, втрескалась в какого-то смазливого повесу и утопилась.
Тут и к старику, повидавшему за жизнь всякое, не сразу пришли слова утешения. Ефим весь подобрался, с горечью поглядел на несчастного отца. А Макар бередил раны, смахивая повисшие на ресницах слёзы.
– И где тут справедливость, скажи? Красна девка, всем глянется – глаза чёрные, волос смоляной. Табун молодцев вздымал над ней ураганы пыли, а она, дура, повелась на какого-то краснощёкого сосуна. Он ей жениться обещал, а потом вдруг пропал и даже весточки не прислал никакой. Погоревала девица малость и нырнула в омут.
– Бедное дитя, – только и сказал старик, как будто эти слова не слетали тысячекратно с других уст. – А ты чево казнисся понапрасну. Обидел кого, говоришь. Рази ты виноват?
Макар не отвечал. Боялся сказать слишком многое. Сетовал:
– Один я и виноват. Не уберёг её, не сумел защитить... Доченька родная, кровинушка моя...
Он завывно всхлипывал, ладонью размазывая слёзы по лицу. Ефиму горько думалось: нет ничего страшнее, чем когда родители хоронят своих детей. Но мудрый старик мигом распознал: иное не отпускало гостя – не то чтобы он не уберёг дочь, а будто причастен был к её погибели.
– Ну, у каждой семьи своё горе, – сказал он просто так, чтобы прервать молчание. – Ты уж не казнись шибко, прошлого не воротишь.
А сам высматривал из-под кустов бровей, угадывал – не договаривает чего-то Макар.
– А как нашли утопленницу? – спросил в упор. – Сколько с тех пор времени минуло?
– С неделю, – серьёзно ответил Макар, хлопая мокрыми ресницами. – Мы Клавку повсюду искали, хотя укоренилась в сердце тяжёлая мысль – беда случилась. Как вторая неделя пошла, заявился к нам мужик, рыбак один. Объявил с порога: девку на берег вынесло. Погляньте, говорит, не ваша дочь? Потом и жена повесилась, не сумела пережить горе.
И новая волна подступала к горлу, накипали в глазах горькие слёзы. Старик поднялся, плотно прикрыл дверь, чтобы не тревожить Авдотью. Заговорил доверительным тоном:
– Потому и маесся, што один-одинёшенек остался, места себе не находишь. Живи у нас, Макар. Не из-за денег говорю, мы счас не нуждаемся. Даром землицу бери, пропадает вить земля без хозяйского догляда. И жену тебе подыщем.
Говорил он не на ветер, пытливо заглядывал Макару в глаза. Потом старик рассмеялся по-доброму, разбежались по лицу мелкие морщинки.
– А чево прошлым-то жить? Ты ещё молодой, в силах, тебе о дне завтрашнем думать надо. Ещё новую жисть построить сумеешь.
Макар сложил тонкие, в ниточку, губы.
– Самогон есть? – Старик кивнул. – Шарахнуть бы стакан.
– Устроим.
Хозяин удалился в колодезную глубину сеней, вернулся через минуту, бережно прижимая к брюху бутыль. Налили, звякнули стаканами.
– Ну што, надумал? – напирал Ефим, и в густых усах его терялся кусок сала. – Оставайся. Денег не просим.
Макар помедлил с ответом, не хотел обижать гостеприимного хозяина. Но для себя решил твёрдо: соберётся поутру – ноги его здесь больше не будет. Сказал, как гири бросил:
– Уеду я завтра, дед. И больше никогда не свидимся. Давай, налей ещё чуток.
Старик растерялся. Заикаться начал.
– Уедешь?.. как же оно так... а земля, домком своим зажить думал?..
Макар безнадёжно махнул рукой. Набычился, склонив голову.
– Сдуру ляпнул, не подумав. Тошно мне здесь, понимаешь?
Старик лишь подивился такой перемене. Спросил как бы невзначай:
– А откель сам будешь? Здешний?
– Нет. С Борисовки, соседней деревеньки. Приехал вот, надеялся, хоть край родной исцелит душу, а мне горше стало. О деньгах не беспокойся, пусть у тебя будут. Плата за постоялый двор. Ладно, дед. Будь здоров. Прощай.
Макар встал из-за стола и твёрдой походкой направился к выходу – Ефимов самогон его не брал.
– Ты куда ж теперь? – опомнился старик. – Ночь на дворе.
– Пойду. Спасибо за тёплый приём.
Старик вышел на крыльцо. Ночь была светлая, тихая. Низко плыли тучи, роняли на землю редкие холодные капли. Широкая спина Макара быстро исчезла за скрипнувшей калиткой.
– Куда это он намылился? – старуха слышала обрывки разговора и теперь сидела на кровати, забыв про свою боль. – Чудак какой-то, ей-богу. В такое безведрие намылился, да ещё на ночь глядя. Сам на ночлег напрашивался и вдруг ушёл.
Ефим зазвякал прягой ремня – он торопился лечь спать, даже не потрудившись убрать со стола. Стащив с ноги сапог, задумался. Сказал с обидой:
– Тронутый. С таким говорить – што шилом пахать. То обидел он кого-то и всё никак не родит, то жить у нас хочет, потом вдруг тошно ему здесь.
Про деньги умолчал. Но про себя решил твёрдо – не притронется. С голоду будет умирать – копейки не возьмёт.
– А чево он всё горился-то? – допытывалась Авдотья, расхотевшая спать.
– Дочка у него в реке утопилась. Женишок её бросил, с горя и утопилась.
Старик осердился на себя, что сболтнул лишнего. Прикрикнул:
– Ладно, давай спать!
Уже в темноте, когда Ефим засопел, Авдотья подала голос:
– Женишок, говоришь, девицу ту бросил. Как Ольгу бросил. Неспроста мне, видать, Ольга снилась. Неспроста.
Старуха сказала, как в небо стрельнула – спугнула птиц с ветки и забыла, повернувшись лицом к стене.
А Ефима осенило. Какая-то по-детски лёгкая мысль впорхнула в сознание и оттого тревожно сделалось на душе: Макара этого судьба покарала. Согрешил он по молодости, одурачил девушку Ольгу, жениться обещал и исчез – ни привета, ни ответа. Спустя много лет одурачили его дочь. Как и Ольга, она наложила на себя руки. Вот в чём Макар каялся, человека какого обидел – её-то он и обидел, Ольгу. И пришёл к старикам замаливать давний грех.
За завтраком Ефим не сдержался, обронил глупость:
– Макар-то наш в коленях у тебя валялся, прощение вымаливал.
Авдотья, гремевшая стопкой перемытой посуды, замерла, уставилась на него, вытаращив глаза.
– Ты што, старый, башкой стукнулся! Какое прощение? Я его впервой в жизни повидала, знать не знаю.
Старик рассмеялся отчего-то, хоть весёлого было мало. И повторил, убеждённый в своей правоте:
– Говорю тебе: явился замаливать давний грех. Дурак я и есть, самый настоящий. Угодничал перед ним, стаканы подносил, наполнял вровень с краями. А он от какой оказался. Едва слабину почуял, умолк на полуслове и дал стрекача. Эх, надо бы с ним иначе, ухайдакать его надо было как следует.
Ефим с грохотом опустил чугунный кулак на стол, выругался хорошенько. Авдотья перекрестилась.
– Никак подменили тебя! Чево такой злой? Разошёлся ни с того ни с сего, как гром грянул с неба ясного.
Ефим спокойно прожевал, сказал с железным упрямством:
– Подлец Макар, вот што. Таких подлецов, как мух, бить надо.
Старуха с тяжёлым вздохом уселась напротив, неотвязным взором потребовала объяснений.
– Макар этот сестру твою, Ольгу, в петлю лезть понудил. Приполз вот прощение вымаливать. Прошлого не поправить, а по всему видно – тошно молодчику жить на свете.
Тонкие брови старухи удивлённо поползли вверх. Поразмыслив над предложенной загадкой, она звонко расхохоталась:
– Доумился, старый дурак! В каком году это было, подумай, а он, по-твоему, нисколечки не изменился? Даже виски сединой не забило...
Ефим хватил кулаком по столу. Заорал, наливаясь гневом:
– Он был, голову кладу на отсечение! Вот те крест, он приезжал. Грех искупить.
Макар весь затрясся. Порывисто вскочил, опустился на колени перед божницей, размашисто перекрестился.
– Истинный мой Господь, он был. Макар, мужик этот – московский, юбочник.
Авдотья глянула на Ефима с упрёком: что-то он сегодня разошёлся, не с той ноги, видать, встал. Взялась чистить кастрюлю.
– Московский этот, поди, старичок хворой, с палкой ходит. Может, помер давно. Старше Ольги был на добрый десяток. Отлёживался, как медведь, в глухом месте, а вчера заявился, помолодевший, задобрить нас хотел. Очнись, Фимушка! В твоём возрасте чудить не годится, больно стар ты для этих дел.
Ефим промолчал. Быстро собрался и исчез за дверью.
Омытый дождями лес стоял как нарисованный тушью. Тянуло смольём и болотной сыростью. Стелились непроглядные туманы, в которых терялись зыбкие дали предместий.
Как и прежде, Ефим вышел на кладбищенский пустырь, устало присел возле знакомой могилы. Долго сидел, думал. И всё оглядывался. Никто так и не подошёл...
А на следующий день старики получили письмо: на двух листах раскаявшийся грешник просил об амнистии, упирая главным образом на то, что жизнь и так покарала его с лихвой.
«Если б была возможность пережить всё набело, я бы не оставил Ольгу», – заключил он.
Ефим заспешил на двор, отыскал в дровяном сарае сумку, набитую деньгами, почувствовал всю её тяжесть, сел на пенёк. Задумался.
Он и был – московский тот, Макар.
Никита Александрович Контуков родился 18 декабря 1987 года в Подольске. В 2009 году окончил ГБОУ СПОМО «Подольский колледж», менеджмент и маркетинг. Свободный художник. Публиковался в бумажной версии журнала «Ликбез», еженедельнике «Литературная Россия», сетевом издании «Топос».
– Он был, голову кладу на отсечение! Вот те крест, он приезжал. Грех искупить.
МАКАР весь затрясся. Порывисто вскочил, опустился на колени перед божницей, размашисто перекрестился."
Ув. автор, разберитесь с именами своих героев.