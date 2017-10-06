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Сергей УДАЛЬЦОВ: ВЛАСТЬ ОТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ ПОТЕРЯЛА ВСЯКОЕ ЧУТЬЁ
Помещение «сарая Сахарницы» я не видел с 2014-го года. Там летом проходил фестиваль либералов с неявной поддержкой майдана, и почему-то не нашлось у них никого иного, нас («Банду Махоркина» и меня с акустикой, ещё порознь) позвали выступить в качестве музыкантов. Нет, мы там провели свою линию – за независимость ДНР и ЛНР от праворадикальной хунты, однако были уже в чужой обойме, и сиротливо это осознавали, разглядывая фотовыставку. Слева от временной сцены красовался с предыдущей выставки странный принт (шарф?) с едва ли не домотканым изображением Прилепина. Как такое могло оказаться рядом? С противоположной стены глядели слёзы Донбасса, лица «героев АТО», под которыми логично в ходе фестиваля выглядели плохо скрываемые слёзы либералов по удушаемой «страной-агрессором» демократии, выкрики о «колорадах»… Всего этого, конечно же, Сергей не видел – допущу «сослагательную» мысль, что этого, останься он на свободе, не было бы вообще. Если б не было раскручено «болотное дело» и многое из того, что воспоследовало за интервью, которое мы опубликовали в «ЛР» на заре 2012-го года.
И – мы вновь в этом зале, который стал своеобразными воротами. Тут проходил и сбор средств в поддержку другого узника-шестомайца, Гаскарова, и гражданские панихиды… Казалось, ветер враждебного времени выдувает хорошо знакомых нам товарищей, а зачастую и идеологических оппонентов из этого помещения. Но мы вернулись. Один мой товарищ иронично интересовался, почему такое «скверное» место выбрано – не лучше ли сразу в Ельцин-центре? Я не стал излагать ему всей исторической подоплёки (отбоярившись банально-материальным: бесплатно пустили), ведь начать именно с того места, где прервалось наше участие в Истории – принципиально, а именно тут проходил и последний «предпосадочный» съезд Левого Фронта в августе 2012-го. И только тот, кто был на нём делегатом, понял и в 2017-м всю символичность этого возвращения. Голый кирпич, флаги ЛФ… Но наберётся ли столько же соратников, помимо журналистов, конечно же, кто по долгу тут?
Народу собралось гораздо больше, чем в 2012-м. И всё так же (только другие песни – в этот раз добавил «Всё идёт по плану») исполнил «на разогреве» Олег Мокряков, член ЛФ, бард московских улиц и бульваров. Я про себя улыбнулся этой последовательности, ведь в том же 2000-м, в кинотеатре «Марс» всё было наоборот: Сергей выступал как оратор и агитатор перед «Гражданской Обороной», а «Всё идёт по плану» звучала после...
И вот он вышел под аплодисменты. И словно бы начал поднимать не только руками, победно вскинутыми, но и всё теми же «съездовскими» словами «вес» вырванной в Мосгорсуде аудитории и политической ситуации в нынешней России. Полно сидело скептических лиц, однако Сергей как будто навёрстывал словами все те упущенные нами в его отсутствие годы, человеко-дни, так сказать… Пришла потом и пора вопросов, однако я свои задал уже по-товарищески, после всего гула.
– Критика «болотной волны» откуда только не раздавалась. Гражданский протест 2011–12 освистали и правые, и левые, и особенно фрондирующая ныне творческая интеллигенция. Максим Кантор, например, изрядно, но дистанционно высмеивал и Болотную и Поклонную тех месяцев, причём в тот момент это звучало не в пользу оппозиции, а в поддержку власти. Тебя рисовали на крупных цветных карикатурах – по-братковски присевшим рядом с голой Собчак, причём надо оценить гражданскую смелость художника, выставка проходила когда вы с Леонидом получили срок. Но интереснее всего самокритика в данной связи. Что ты увидел по сравнению с 2012-м годом: что за эту регрессную пятилетку обществом упущено безвозвратно, и какие восторжествовали процессы в стране (если брать за точку отсчёта всё же СССР), а так же в оппозиции?
– Карикатур, честно скажу, не видел, хотя не сомневаюсь, на «могилу Болотной» за это время ветер истории нанёс много мусора. На мой взгляд, упущено очень многое. Однако сегодняшняя встреча вселяет надежды и даже исторический оптимизм: «левый» актив остался и ко многому готов, по вопросам ощущалась теоретическая требовательность и подкованность. Теперь, если мы грамотно организуем работу актива, можно будет избежать тех ошибок, что были сделаны лидерами общегражданского протеста в 2012-м, и я бы тут уже не ёрничал – некоторым их же ошибки и стоили жизни, в итоге. Поэтому я после возвращения из колонии и посетил место трусливого убийства в спину Бориса Немцова, и Леонид тоже там побывал – мир праху, как говорится, но идейно мы шли, конечно же, в разные стороны, а «вместе бить» не получилось. Отвечая в данной связи на первую часть вопроса, где ожидалась самокритика, скажу: оставаться тогда в стороне от поднявшейся столичной волны протеста мы точно не могли. Волна эта, пока нарастала, настолько напугала власть, что нас и стали дробить «волнорезами» – но это не отменяет наших обязанностей и даже можно сказать, нашего долга в тот момент. Мы, сколько могли, освещали пробудившиеся массы «слева», пока либералы славили креативный класс, мы обращали внимание разгневанных горожан на жизнь в глубинке, в обнищавших моногородах, в реальной России. Для этого специальный автопробег проводили, как и до этого делали не раз – просто тогда это стало виднее благодаря вниманию к общегражданскому протесту. В этом был залог и успеха, и поражения, если оценивать диалектически всё движение, начавшееся задолго до 2011-го года – ведь благодаря именно соединению несоединимого было такое внимание. Как могут сторонники дичайшего капитализма, либералы – такие, как Явлинский, Кудрин, Немцов, – требовать того же, что и мы? Да очень просто, по их же, либеральной формуле: соблюдайте ВАШУ конституцию, соблюдайте ваше же избирательное законодательство, хватит фальсифицировать выборы, нам нужен новый парламент, без обманно туда «избранных» марионеток партии власти! Вот вкратце то, что только из-за наличия в 2011-м, как ты говоришь, освистанного союза стало достоянием гласности, заняло умы не только московские, но и региональные. Ворующие голоса – воруют и богатства недр, этого в пропагандистской нашей общей программе-минимум не звучало, но это была наша повестка, которую мы, от Левого Фронта, упорно ставили бы «на вид», на видное место. А вот тут-то нас и выдернули, оставив либералов стрекотать о свободах – без обращения к базису, к главному, к вопросам частной собственности в сфере недропользования. Результат вы увидели, пока мы с Леонидом были ещё в заключении: на ваших глазах началась распродажа той компании, которую все считали бастионом государственности, якобы укрепившейся после ухода Ельцина – «Роснефть» стали продавать частями, причём по программе, «по поручению» всё того же правительства Медведева, который и в «болотные» времена с нами говорил от имени Кремля. Возможно ли было такое, прямо скажем, разбойное ограбление народа при сильной левой и патриотической оппозиции в середине нулевых, например? Когда не только КПРФ, но и «Родина», и наш Авангард красной молодёжи дружно требовали раскулачивания олигархов, которые нынче взлетели в списки «Форбса»? Конечно же, нет – это есть прямой результат отступления нашего и вообще всей оппозиции на задворки каких-то мелких претензий к власти, на околицы муниципальных и прочих выборов. «Мы отступаем – враг (классовый) наступает», в этом Мао бесконечно прав, иначе на войне и в классовой борьбе не бывает. «Оптимизировали» бесплатную и доступную (по конституции) медицину по той же причине: буржуазия нагло прёт туда, где нет зримых преград трудящихся. Формирование прежде всего левой повестки – наша текущая задача, в духе «народного референдума», который пыталась проводить КПРФ, но всё ушло в песок тогда же, в середине нулевых, без которых всё же быть не могло и «болотного всплеска». Для меня это всё не пустые слова – российская действительность, ушедшая в штопор буржуазных, в духе приватизации, преобразований упрямо работающей, ещё советской инфраструктуры и общества, вот что можно считать критикой в наш адрес, а в плане анализа её – уже самокритикой. Потому что вне общества, даже в тюрьме, никто не существует.
– Я помню, пока шёл ваш с Леонидом процесс в Мосгорсуде, мы мельком переговаривались в коридоре, и ты заметил, что появился простор для левого поворота власти, в складывающихся тогда уже явно экономически-кризисных условиях. Ожидалась мобилизация, сближение режима с народом… И уже в заключении, после грянувшего майдана, крымского референдума, одесской трагедии, ты говорил, что рванул бы на Донбасс противостоять неонацистам. Насколько оправдались те – доприговорные твои ожидания?
– Это был не поворот, а манёвр власти, позволивший правящему классу обогащаться, как раньше он не мог, манёвр вполне умелый. Но что мы видим в итоге? Неолиберальный курс не менялся – и то, что «Роснефть» планируют продавать «дольками» и дальше, теперь уже китайскому транснациональному капиталу, явное тому свидетельство. Реальный поворот Кремля совершился в сторону либералов – те господа, что стояли с нами на сценах митингов и требовали честных выборов, теперь сидят в президиумах экономических форумов и рассказывают, что только тотальная приватизация спасёт Россию в условиях усугубляющегося кризиса. Мне кажется, сильно в мае 2012-го напуганные, господа в Кремле усвоили как главный только один урок: с либералами и их СМИ нельзя ссориться. С тех пор, кстати, и многие СМИ у них «отжали», как у участника «болотных» митингов Прохорова. Смотрим кадровую и внутреннюю политику, начиная с 2012-го, и находим этому массу подтверждений – во-первых, кабальное, абсурдное вступление РФ в ВТО, прошедшее совершенно незамеченным тем же летом 2012-го. Потом Кудрин прямиком с баррикад попадает под монаршее крылышко, а за ним и Сурков становится «куратором Донбасса», у руля ключевых банков – всё те же их братья-ультралибералы, Греф и Набиуллина. Какие тут ещё могут быть вопросы? Да, возвращению Крыма радовались и за решёткой, многие, как я рвались в Донбасс, чтобы защитить мирное население – но структурных, принципиальных перемен там не произошло, ожидания народа обмануты. Мы-то, если брать идеологический аспект, останавливаться в Крыму и в Донбассе не собираемся – нам нужен весь СССР в том виде, который на наших глазах был располосован границами после 1991-го и осуществления преступного беловежского беззакония.
– «Политических» порой провокационно помещают в камеры к уголовникам – в книге своих воспоминаний о том же периоде, проведённом им в Иркутском централе, наш товарищ Леонид Развозжаев описывал недетский прессинг. Он там даже уверовал под этим воздействием. Как тебе удавалось сохранять идейную твёрдость и политическую непоколебимость в краях отдалённо-тамбовских? Как – посоветуй и новым политическим недругам режима, – обходить подобные острые углы, и были ли «углы» иные?
– Если есть убеждения, если они настоящие, то и сломать тебя практически невозможно. Об этом вся моя последняя книга, точнее – две книги, я бы рассматривал их именно в паре. Обе они вышли в издательстве «Алгоритм», и хоть во второй есть на уровне иллюстраций смешные огрехи, для чтения и ликбеза вполне годятся. Для тех, кто до сих пор гадает, что же там было на Болотной, и вообще в те два революционных по настроениям и кризисных в экономическом плане года. Первая называется «Путину – бой!», броское название выбрало само издательство, однако как сборник статей и интервью она под любым названием представляет уже чисто библиографический, исторический интерес, хотя общество ушло оттуда недалёко, вышла она в 2013-м. Вторая книга – «Катехизис протеста», её выпустили ещё до моего освобождения и она написана в тюрьме. Всё, о чём ты спрашивал – там. Ещё мог бы порекомендовать для общего ликбеза тех, кто излишне одурманен телепропагандой этой пятилетки, книгу нашего товарища по Левому Фронту, который до сих пор в вынужденной эмиграции, Алексея Сахнина – «Болотная революция» она называется.
– Известно, что Ленин используя любые заключения и ссылки, титанически читал и писал, причём писал всё новые революционно-теоретические работы, укреплявшие социал-демократическое движение. Твоя книга, которая вышла в свет раньше, чем ты вышел из колонии – как создавалась, быстро, медленно, легко или в мучениях-рефлексиях? Многие были ошарашены в 2012-м, когда ты на «Эхе» сказал о приближении своём к социал-демократии – в этом плане, каких ты позиций сейчас?
– Писалась книга медленно, от руки, на обычной бумаге, пачку которой заботливые товарищи из Исполкома Левого Фронта мне прислали за решётку ещё в 2014-м. Писать там не возбраняется, вот потихоньку и разбирался в том, что с нами случилось по грязным наветам, и как нам дальше жить по ленинским заветам. Взгляды мои нисколько не менялись, со времён создания АКМ в 1998-м году я за власть трудового народа, за национализацию крупных средств производства, банков и богатств недр, включая их добычу, во времена Ленина это и называлось социал-демократией. А тактические реверансы пора и позабыть – болтуны-то остались болтунами, «дураки остались в дураках», и провокаторы остались навек провокаторами, такие как Костя Лебедев, и их убеждения сейчас никого не интересуют… А мы пойдём теперь иным путём – путём сплочения масс вокруг нашей левой повестки. Ведь по сути-то подавляющее большинство в стране – за социализм, это большинство было безжалостно ограблено, в том числе и на уровне объективной информации, и наша актуальная задача, вернуть ему доступ к фактам, к реальным «сводкам с полей», которые сейчас прячут за неомонархической позолотой. Число долларовых миллионеров в стране приближается к фатальной цифре в 190 тысяч. Да-да – тысяч! А мы тут будем выяснять, чей глаз левее косит, и кто как читал «Детскую болезнь левизны»… История не так много нам оставила времени на споры и раздумья, поэтому главной работой для всякого гражданина России с большой буквы сейчас должно стать сплочение с такими же, как он, понимающими происходящее, ликбез в отсталой среде, и выход уже на следующий уровень после застоя десятых годов.
– Планы Левого Фронта в связи со 100-летием Великого Октября. Многие оправданно корят КПРФ и другие партии, что ничего, достойного этой даты не провели, хотя год-то идёт уже к завершению. Сергей Миронов в предвыборной брошюрке даже открещивался: мол, не надо пугать нас («нас»! – это он о российском списке «Форбса»?) магией цифр, у нас есть надёжный президент с непоколебимым рейтингом и пусть даже подгрызенная кризисом, но стабильность, которую мы не променяем ни на какие революции. Что бы ты ответил не Миронову конкретно, но подобным реакционным настроениям?
– Столетие революции надо отмечать прежде всего внутренним, фланговым сплочением всех левых организаций. Вот, например, марш «Антикапитализм-2017» нам вообще не дали провести в Москве – пять суток мне присудили просто за то, что я прогуливался от «Чеховской» в сторону Страстного бульвара, объясняя стоящим рядом товарищам, чем вреден для страны неолиберализм, продолжающиеся реформы в сочетании с нынешней реакцией. Ниже падать уже некуда! Это попрание всех конституционных свобод – от права на собственное мнение и его публичное выражение до элементарной свободы передвижения в границах РФ. На глазах десятков человек меня ещё до пешеходного перехода схватили и «упаковали» в полицейский автомобиль.
Я даже правил движения не нарушил. Вот до таких «свобод» дозаседались тут без нас господа либералы! Вот что значат эти прописные свободы без доступа масс к контролю за социально-экономическими процессами – то есть, шире говоря, без общественно контролируемого механизма обеспечения этих свобод. А наобещать в конституции народу можно всё, что угодно. Эти Авгиевы конюшни разгребать теперь надо интенсивно и коллективно. Вот – наша программа к 100-летию Великого Октября. Есть предложение отметить его в Ленинграде своеобразным флеш-мобом, это сейчас обсуждается всё тем же оргкомитетом «Антикапитализма», то есть по факту уже некой горизонтальной межпартийной структурой. Ну и, конечно, провести единую демонстрацию всех левых сил 7 ноября, в этот день делить нам нечего. Всемирный фестиваль молодёжи, что планируется буржуазными властями в Сочи, пройдёт на фоне фактической блокады участия в нём реальных левых со всего мира. Так и Олимпиаду-80 не бойкотировали в международном масштабе – и всё по вине сорвавших «Антикапитализм-2017» стражей московского порядка. Это всё скоро аукнется, но власть от вседозволенности, по-моему, вообще потеряла всякое чутьё и внимание к настроениям масс. Что ж, это даёт нам преимущества на некоторое время – как минимум, до знаменательных ноябрьских дней события всемирного значения, Великой Октябрьской социалистической революции.
Беседовал Дмитрий ЧЁРНЫЙ
Фото О. МОКРЯКОВА
Сергей Удальцов - координатор движения «Левый фронт», один из лидеров протестного движения в России 2011-2013 гг.
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