Почему обучение выдвиженцев Путина доверено плагиатору?

Что тут сказать? Первое. Мы ведь проходили не только шоковую терапию по Гайдару. Был в нашей истории и геронтологический период. Достаточно вспомнить пятилетку бесконечных похорон: от Брежнева до Черненко. Но разве это было нормально, когда советским правительством управлял восьмидесятилетний старец Тихонов, просто не знавший, как отодвинуть страну от страшной пропасти, над которой она оказалась в конце брежневского застоя? А что могли тогда сделать стоявшие одной ногой в могиле Громыко, Устинов и прочие брежневские соратники? Безусловно, омоложение кадров на всех уровнях – дело полезное. Другой вопрос, что всё надо менять разумно, без перегибов в ту или иную сторону. И вот тут существенен второй момент: очень важно, чтобы новое поколение управленцев приходило во власть не благодаря своим родственным связям (а такие примеры, увы, тоже есть; кое-кто раньше пролезал в губернаторы или в руководители федеральных агентств только потому, что их папы когда-то пересекались по службе с первыми лицами страны или входили в один дачный кооператив с будущим президентом страны), а исключительно по своим профессиональным качествам.

Понятно, что на губернаторов специально нигде не учат. Но это не значит, что кандидаты на высокую должность не должны проходить серьёзные курсы по переподготовке кадров. Люди, претендующие на высокие посты в государстве или в регионах, обязаны владеть передовыми технологиями, быть коммуникабельными и осведомлёнными. Безусловно, им никак не помешает пройти стажировку в крупных управленческих центрах или в соответствующих академиях.

Насколько известно, некоторые новые выдвиженцы Путина в этом году прошли обучение по специальным программам в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. И это правильно. Но вот что настораживает: в нынешнем году за переподготовку кадрового президентского резерва в этой академии отвечал некий Алексей Комиссаров. А что это за человек? Логично было бы предположить, что это очень опытный организатор и чрезвычайно квалифицированный специалист в области государственного управления, который или сам в прошлом достиг значительных успехов в руководстве регионами или в крупном бизнесе, или в своей жизни сумел разработать эффективные методики по подготовке специалистов экстракласса, сформировал собственную научную школу и выдвинул немало крупнейших государственных и региональных деятелей. Но, как оказалось, ничем особенным этот человек себя не проявил. Ну да, в начале своего правления Сергей Собянин по чьей-то рекомендации назначил его в Правительство Москвы министром – начальником Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Однако, будучи руководителем очень серьёзного направления, он никаких внятных и эффективных программ для подъёма городской промышленности и для развития в столице науки так и не предложил. А если чем и запомнился в тот период времени, так это скандалом вокруг его кандидатской диссертации. Один из активистов сообщества «Диссернет» Сергей Пархоменко уличил тогда столичного чиновника в плагиате. Другое дело, что Комиссаров, в отличие от министра культуры России Владимира Мединского и некоторых других высокопоставленных чиновников, не стал придумывать какие-то объяснения элементам воровства и тем более доказывать, какой он выдающийся учёный, а сразу безоговорочно признал факты некорректного заимствования в своей диссертации фрагментов из чужих исследований и немедленно подал в отставку. Это действительно с его стороны было очень даже благородно. Кстати, Комиссаров тогда не пропал. Он возглавил некий Фонд развития промышленности. Правда, на какие средства существовал этот фонд – на бюджетные деньги, частные пожертвования или подачки от олигархов, и самое главное – что полезного сделал этот фонд (создал ли хоть одно крупное производство или всё потратил на содержание аппарата?), до сих пор мало кому известно.

Какой же напрашивается вывод? Человек, за которым пока не удалось обнаружить масштабных полезных дел, но за которым тянется скандальный шлейф обвинений в плагиате, теперь взялся организовывать переобучение людей из кадрового резерва президента нашей страны. Но на что именно он натаскивает сейчас президентских выдвиженцев? Неужели только на то, как сдирать чужие тексты ради псевдонаучной карьеры?

Всё-таки воспитанием и просвещением будущих губернаторов должны заниматься, на наш взгляд, более компетентные специалисты, обладающие безупречной репутацией. Общество должно быть уверено в том, что люди, которых президент выдвигает на губернаторские посты, очень квалифицированы и нацелены исключительно на улучшение качества жизни народа, а не на пополнение своего кармана и получение всевозможных научных степеней и привилегий.

В. ОГРЫЗКО