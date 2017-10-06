ДО ОСНОВАНИЯ… А ЗАТЕМ?

– – Прошедший на днях референдум в Каталонии бесспорно стал самым значимым и обсуждаемым событием последнего времени. Складывается ощущение, что застывший было (1991–2008) маховик истории подаёт всё более отчётливые сигналы пробуждения. Мировой экономический кризис, цветные революции в Магрибе и на Украине, возникновение и распространение ИГИЛ (запрещённая в России организация), «Русская весна», Brexit , миллионы беженцев и террористическая экспансия, политическая и гражданская нестабильность в США, а теперь ещё и каталонский референдум, всё это очень сильно напоминает тектонические подвижки предшествующие глобальным, и как всегда бывает в таких случаях, катастрофическим геополитическим и цивилизационным изменениям.

– Референдум в Каталонии – это лакмусовая бумажка, этакий медицинский тест, только подтверждающий неоднократно ставившийся и прежде диагноз: Европа, да и вся Западная цивилизация, больна. То, что сегодня происходит, говорит о том, что все до поры купированные, загнанные внутрь без лечения, кризисные явления, глубокие политические и экономические противоречия всё отчётливее и болезненнее проявляют себя, угрожая, раз уж мы заговорили в медицинских терминах, абсцессом всему ныне сложившемуся мировому порядку. Сложившемуся прежде всего в представлении развращённого, духовно и социально деградирующего Запада. Помните Френсиса Фукуяму с его смехотворно оптимистическим «Концом истории». Они-то думали, что уже победили и «схватили Бога за бороду»… Сформировали в сознании массового западного лемминга-обывателя очередной непотопляемый мировоззренческий «Титаник». А всё пошло не так. Просто забыли, очевидный для религиозного человека факт: «Бог поругаем не бывает»…

Но вернёмся к каталонскому референдуму. Случившееся – естественная и пока лишь побочная реакция на создание такого в сущности неестественного и химерического, выражаясь языком Льва Гумилёва, монстра как Евросоюз. Изначально было понятно, что это тупиковый путь. И последние два десятка лет лишь подтвердили этот факт постепенно распространяющимися и усиливающимися кризисными проявлениями. Особенно в сфере экономических и межэтнических отношений. А теперь вот ещё и на макрополитическом уровне. Господам глобалистам казалось, что в одном политико-экономическом миксере можно безболезненно смешать шотландский виски, портвейн, испанский херес, бордо, Вдову Клико, баварское пиво, итальянский ликёр, шведскую водку и болгарскую ракию и потчевать этим пойлом вдруг народившихся неслыханных еврограждан. Мы-то знаем, к каким последствиям приводит употребление такого забористого «ерша». Чего уж теперь удивляться и чесать затылок, начинается неизбежное тяжёлое похмелье. Нельзя произвольно стирать границы, игнорируя тысячелетние традиции национальных государств и их культурные отличия.

Мы же видим, кризис Евросоюза нарастает: крах греческой экономики, предынфарктное состояние Испании и Португалии, проблемы Италии и даже Франции, Brexit, шотландский референдум, едва не завершившийся выходом Эдинбурга из состава Великобритании… Хаос нарастает. Факты говорят сами за себя. Можно сколько угодно бубнить политкорректные заклинания и шептать душеспасительные мантры, можно даже спрятать голову в песок, но это вряд ли поможет. И, кстати, кризис, в переводе с греческого, значит суд! «Близ есть, при дверех…»

Повторюсь, происходящее есть прямое следствие узурпации Брюсселем органических атрибутов и функций национальных государств. Всё те же позитивистские грабли. Ну не может экономика быть общим знаменателем, способным устранить огромное количество непримиримых культурных и цивилизационных противоречий, по-прежнему существующих в недрах подспудно живущих национальных государств.

– Какие же реальные последствия может повлечь за собой каталонский референдум?

– Для Испании эти последствия, конечно, крайне негативны и опасны. Здесь наблюдается очевидная аналогия с настойчивым, я бы сказал, несколько патологическим стремлением Украины политически, экономически, идеологически и культурно (вплоть да запрета на русский язык) отложиться от России. Особая пикантность ситуации состоит в том, что ещё в 2014 году руководство Каталонии однозначно заявило, что «никогда» (вот любят они это политически бессмысленное слово) не признают итоги референдума в Крыму. А сегодня, спустя три года, поют уже совершенно противоположную песню. Пресловутая, чисто западная политика двойных стандартов. Мне иногда даже кажется, что в силу какого-то, пока ещё слабо изученного, мировоззренческого деффекта приверженность западным ценностям приводит к очевидному нарушению естественного для человека причинно-следственного восприятия.

Сравним, у каталонцев в сущности совершенно идентичная с «майданутыми» украинцами идеология: мы кормим всю Испанию, мы самые трудолюбивые и талантливые и, если мы отделимся, мы будем жить богато и счастливо. Это самообман. Если бы они отделились, с ними, в незначительных вариациях, произошло бы то же самое, что и с нашими «небратьями», т.е. довольно быстрая, политическая, экономическая и социальная деградация. Каталонцы могут совершить трагическую ошибку. С другой стороны, и Мадрид, принявший активное участие в санкциях против России и пытавшийся поучать нас за то, что мы жёстко пресекаем сепаратистские тенденции, в полной мере проявил патологическую неспособность прогнозировать развитие событий, договариваться, искать варианты для нормального совместного сосуществования. Что мы видели во время референдума? Беспомощность центральных властей, беспардонное попрание всех священных и постоянно декларируемых демократических свобод. Больше тысячи пострадавших… Ни одного компромиссного, интересного решения каталонцам предложено не было. Только грубая физическая сила: не пущать, давить, бить! Представляете, какой вой поднялся бы, если у нас произошло бы нечто подобное?

– С религиозной точки зрения складывается ощущение, что мировая история вновь приходит в движение. Вновь мы ощущаем дыхание Бога и наблюдаем, как мировая история начинает менять форму под прямым воздействием Его воли. И, похоже, инерция этого метаисторического движения уже необратима.

– Очень точное наблюдение. Мы же видим, как весь мир сдвигается с места. Трудно сказать, особенно нам, участникам процесса, чем всё это может закончиться. Тем не менее, похоже на то, что изменения, которые только начинаются, будут двльше нарастать и приведут к огромным, во многом катастрофическим изменениям. Коротко говоря, через некоторое, в историческом смысле непродолжительное, время мир будет полностью, до неузнаваемости переформатирован.

– Вот и почудился запах серы, очень похоже на конспирологические мотивы…

– Это всего лишь ярлыки и журналистские клише. Взрослые и серьёзные люди не обращают внимание на такую словесную шелуху. Но если угодно, то да! Мир совсем не таков, как думают дилетанты и потребители чипсов. Есть центры силы, способные существенно повлиять на развитие мировых процессов. Всё дело в том, как мы представляем себе эти институты, этих людей.

Профессионалам понятно, что хаос нарастает. Мир в том виде, к какому мы привыкли, исчерпал возможности развития, а если развитие, движение прекращается, в силу вступает второй закон термодинамики. Энтропия. И остановить её может только создание новых форм на месте прежних… К сожалению, человеку свойственна привычка к упрощению. Это примитивизация. Уход в сторону. Легче всего приписать происходящее проискам какого-нибудь непомерно демонизированного Джорджа Сороса (помните, как у Высоцкого: «Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году»). В действительности же ход мировой истории намного сложнее и вряд ли может определяться злой волей ограниченной группы злоумышленников (типа доктора Мориарти, или доктора Ноу), какими бы финансово могущественными они ни были. Да и то сказать, кроме Сороса есть ещё много других, куда более влиятельных и заинтересованных лиц…

– Тем не менее, у внимательного наблюдателя складывается ощущение, что события последних лет развиваются в соответствие с неким логически-непротиворечивым планом.

– Ближе к концу моей карьеры во внешней разведке я работал с зарубежными материалами, аналитическими разработками, не имевшими публичного распространения, в которых совершенно конкретно рассматривались возможности и проекты переформатирования современного мира и переноса финансовых и управленческих центров на новые территории (это было в 2008–2009 гг.). Речь там шла об отказе от США как привычного глобального центра, о переводе важнейших мировых институтов в такие районы как Австралия, Окенания, Юго-Восточная Азия. В контексте новых центров силы упоминалась и Россия. Так или иначе, происходящее сегодня не может не вызывать вопросов. Мы же видим, как буквально на глазах испаряется могущество Америки, как там обостряются непримиримые внутренние противоречия. Как говорит молодёжь, «движуха» налицо. Этот процесс уже не остановить. Мир будет переформатирован. Будет переформатирована и Россия…

Беседу вёл Илья РЯБЦЕВ