ЕЩЁ НЕ ОСЕНЬ

Художница Олеся Матяш живёт в одном из райцентров Амурской области – городе Свободный. Городок известен как малая родина выдающегося комедиографа Леонида Гайдая, создателя многих весёлых фильмов. А вот судьба Олеси сложилась далеко не весело – в результате несчастного случая, произошедшего в детстве, она лишилась обеих рук. Проявив редкостную силу духа, Олеся получила два высших образования – психолога и учителя рисования. Из-за увечья сама она рисует ногами. Однако добилась в живописи заметных успехов. В рамках фестиваля «Амурская осень» открылась выставка её работ, а одна из картин была вручена в качестве приза «За вклад в киноискусство» народной артистке СССР Майе-Гозель Аймедовой.

Олеся Матяш с дочкой

На фестивале Аймедова была председателем жюри конкурса иностранных фильмов. Гран-при здесь завоевала лента итальянского режиссёра Паоло Вирдзи «Как сумасшедшие» – история о двух девушках, познакомившихся в санатории для психических больных. Новые подруги сбежали из клиники в поисках счастья в безбрежном сумасшедшем доме, который именуют миром здоровых.

Гран-при для отечественных фильмов здесь носит имя знаменитого земляка Валерия Приёмыхова. Он был вручён якутскому режиссёру Алексею Романову за фильм «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали». Действие происходит в 1917 году в Якутии.

В рамках юбилейной, 15-й, «Амурской осени» проводилось 4 конкурса. Три из них связаны с кино: полнометражных, короткометражных и иностранных художественных фильмов. Четвёртый – это единственный в своём роде конкурс антрепризных спектаклей. Было много и внеконкурсных показов.

Мэр Благовещенска Валентина Калита

и президент фестиваля Сергей Новожилов

Вдохновитель и организатор «Амурской осени», бессменный президент фестиваля Сергей Новожилов всё делает с размахом. А тут – юбилей. По этому случаю «пятнадцатилетний капитан» привлёк в Благовещенск как можно больше работ.

Выступая на открытии режиссёр Сергей Снежкин пошутил, что «Амурская осень» напоминает ему фестиваль в Каннах: красная дорожка, сильно декольтированные женщины и много китайских кинематографистов. В Благовещенске гости с противоположного берега Амура показали вызвавший большой интерес фильм «Старая женщина и орех бетеля» – современная история о жизни людей разных поколений в новых экономических условиях.

Андрей Чадов участвовал и в киноконкурсе («Доминика»),

и в театральном («Шестикрылая Серафима»)

Пожалуй, наибольший интерес вызвали спектакли. Каждый проходил при аншлагах. Хотя качеством, безусловно, отличались. Своеобразным измерителем рейтингов может служить продолжительность заключительных аплодисментов. Тут лидирует «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли – овации продолжались 8 минут!

Лучшим признан спектакль режиссёра Вячеслава Тыщука «Игроки». Гоголевский текст слегка «отредактирован», но всё сделано со вкусом. Не вызывает отторжения ни находящийся в гостинице пылесос, ни добавленная Замухрышкину реплика: чиновник долго объяснял игрокам, что не может оплатить доверенность, поскольку в приказе денег нет, а перед уходом неожиданно сказал: «Но вы держитесь», что вызвало в зрительном зале ликование.

Театральная программа фестиваля получилась праздничной. Артисты играли с полной отдачей, в первую очередь это относится к спектаклям «Любовь и голуби», «Пленные духи» (где Анатолий Белый играет роль поэта-символиста... Андрея Белого), «Близкие люди» (с Л. Артемьевой и Н. Добрыниным). Одну из мизансцен в «Однажды вечером» Виктория Тарасова и Олег Харитонов играли с таким пылом, что у артиста порвалась рубашка. Зрители решили, что это режиссёрская находка. Но нет – Харитонов этого даже не заметил.

Сергей Шолохов ведёт юбилейный вечер Виктора Ерофеева

Где много участников, там всегда случаются юбилеи. В этот раз, помимо самого 15-летия фестиваля, стукнуло 70 члену жюри конкурса отечественных фильмов писателю Виктору Ерофееву (которого до сих пор путают с Венедиктом). Ольга Остроумова своим творческим вечером отметила сразу две даты: день рождения и 45-летие фильма «А зори здесь тихие...», в котором снималась.

45 лет назад Ольга Остроумова и Андрей Мартынов

снимались в фильме «А зори здесь тихие…»

Александр ХОРТ

БЛАГОВЕЩЕНСК – МОСКВА