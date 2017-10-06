ОКТЯБРЬ 1917: КОГДА НАУЧИМСЯ ЧТИТЬ ФАКТЫ?

Почему «Российская газета» пропагандирует лишь сомнительного философа А. Козырева и не хочет обнародовать другие суждения?

Великий мудрец Лев Толстой выявил два вида лжи. Первая – искажение факта, вторая – умолчание о факте, и эта последняя ему представ­лялась более опасной и вредной.

Об умалчивании главной темы. Кануны 100-летия социалистической революции... Не счесть статей с погромной её критикой. Нередко полезны новооткрытыми фактами. Одно только отсутствует: научно-доказательный анализ – почему она, с её идеями коммунизма, была поддержана большинством народа и была спасена в войну с фашизмом, но однако в 90-е годы соблазнились ельцинским капитализмом.

Борьба за умы... СМИ ныне в большинстве своём одержимы одним: перевосхваление белых и перезапугивание красными. Но отчего же столь редко поминают единственно ныне возможную мысль Президента В.Путина: о единстве исторического процесса, в котором потомок «красного комиссара» и «белого офицера» «ощущал бы себя наследником одной для всех – противоречивой, трагической, но великой истории России».

Итак, А.Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ пошёл в агитпропатаку против первого советского правительства (совнарком или СНК) с темой по заголовку в газете «Политика и мораль несовместимы?» («Рос.газета», 2017, № 211). Но в самом тексте вопрос стал восклицанием. Он утверждал: несовместимы-де мораль и СНК с его наркомами (министрами). Но не буду напоминать азбучные истины, что в обществе прописаны не только общеприемлемые моральные заповеди от религий, но и классовые: есть мораль бедных и есть богатых. Свои заметки отдаю более злободневной теме о месте фактов в науке истории (а она наука фактов – разве не так?!) и об ответственности философа перед обществом за объяснения философии революций.

Враг большевизма о большевиках. Читаем же у философа о наркомах – вот зачин: «Люди абсолютно аморальные. Это были по сути дела уголовные элементы дореволюционного государства. Люмпены. Люди без определённого рода занятий».

Сколь же жуток отпугивающий приговор «люмпены», что означает асоциальные личности: бродяги, нищие, уголовники. Что на самом деле? В числе 16-ти членов СНК пять из дворян, родители Троцкого состоятельные землевладельцы, Сталин из семинаристов, кто-то из рабочих, к тому же все прошли через во многом научительную эмиграцию. Без определённого рода занятий? Но зачем же скрывать, к примеру, что немало будущих наркомов явили себя успешными авторами весьма престижных энциклопедий и прессы не только большевистского характера. Аморальные? Ответ за одним из самых убеждённых противников большевизма, выдающимся философом Львом Карсавиным:

«Если считать, что русский народ подчинился большевикам только за страх, надо будет признать не русским народом погибших в гражданской войне и защите России красноармейцев. Тогда не принадлежат к русскому народу ни крестьяне, предпочитавшие большевиков царским генералам, ни чиновники, среди которых далеко не все работают из-под палки, ни большинство рабочих... Ни те, которые отрицая в принципе власть большевиков, всё же считают её лучшею, чем власть иностранная или реставрационная» («Философия истории», Берлин. 1923, стр. 325).

О жертвах. Справедлив приговор А.Козырева одному из вождей новой власти: «Речь идёт не о слезинках ребёнка, а о реальных человеческих жертвах». Но когда и кто первым нажал курок братоубийственной войны? То ли точка отсчёта вердикт одного царского министра «так было и так будет» по итогу Ленского расстрела забастовщиков в 1912-м. Или это последствия лозунга Ленина о перерастании войны империалистической в гражданскую, что был напечатан в 1914-м в газете «Социал-демократ». Или это в 2017-м призыв – неужто нравственен?! – к офицерам, верным царю, в газете «Известия Совета Офицерских Депутатов»: «Каждая организация (офицерская) имеет право человека, вредящего её задачам насильно вышвыривать из своих рядов. И никто не поставит ей в вину, если при этом вышвыривании сопротивляющего дезорганизатора он вылетет и за пределы жизни» (выделено мною. – В.О.). Монархист Пуришкевич тоже взывает без стеснений: «В лесах Крыма сейчас находятся 30.000 большевиков. Их надо поймать, повесить, а некоторых поджаривать» (газета «Вольный юг» 1919, № 261).

О лозунге «Грабь награбленное». Ещё строки А.Козырева: «Они (наркомы) представляли собой банду разбойников, которые могли, например, ограбить банк, чтобы пополнить партийную кассу». Мне трудно нафантазировать, к примеру, наркома Луначарского с кистенём в кармашке жилетки, ибо, как историк по образованию, не приемлю обобщений даже ради красного словца. Взамен процитирую главу правительства Ленина, когда он узнал в 1918-м о стихийном мародёрстве «Грабь награбленное» (у богатых). Читаем же: «Беднота крестьянская, которая ничего не выигрывает от грабежей награбленного /.../ Пролетариат, масса крестьянства, разорённого и безнадёжного в смысле хозяйства индивидуального, будет на нашей стороне, потому что прекрасно понимает, что простым грабежом Россию удержать нельзя». В заключение приказал: «Таких нарушителей дисциплины расстреливай». (В.Ленин. ПСС, т. 36, с. 270).

Отношение к сокровищам культуры. Ещё от философа осуждение: «Продали в Англию шедевры мировой живописи». Это о действительном факте попытки выручки денег для спасения России от голода в 1921 году.

Но он для объективности не пополнил этот факт рассказом о появившемся тут же после Октября 1917-го «Воззвании Совета рабочих и солдатских депутатов»: «Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу. Граждане, берегите это наследство, берегите картины, статуи, здания – это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Искусство – это то прекрасное, что талантливые люди сумели сделать даже под гнётом деспотизма и что свидетельствует о красоте, о силе человеческой души».

Или в развитии «Воззвания» такая впечатляющая череда фактов истории Толстовской Ясной Поляны, сокровищницы мировой культуры. Листаю книгу вдовы творца С.А. Толстой «Дневники». Запись за 4 января 1911 года: «Вечером нахлынули сыновья. Собирают Илью в Америку продавать Ясную Поляну». Каково! Столь же драматическая строка 3 ноября «Правительство сняло с очереди покупку Ясной Поляны». Оно отказалось и финансово помочь осиротевшей семье, и выкупить имение для музея всенародного пользования. Архивы подтверждают этот факт. Есть резолюция Николая II «об отклонении покупки имения».

Или её дневники за «советский» 1919-й. 19 июля: «Слухи, что идёт с войском Деникин бить большевиков, но будет ли лучше – Бог знает! Нам большевики всё дают и нас ничем не обижают»; 26 июля: «Слухи, что идут на Тульскую губернию войска Деникина и будут нас грабить»; 14 августа: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и помощь».

Святейший Синод против А. Козырева. Философ выделил главочку с истинным гимном «моральному поведению» Николая П., увы, выписана она в основном в общих выражениях.

Но что же ни буковки о том, как управляемый самодержцем режим спровоцировал и две революции (1905 года и февральскую в 1917-м), и допустил разгон 2-х Дум, еврейские погромы, расстрелы рабочих на Ленских приисках и у Зимнего дворца, распутинщину... И ни слова о 5-ти письмах царю Льва Толстого с обличениями его деяний. И не упомянуты решения Святейшего Правительствующего Синода 2 марта 1917-го по итогу обсуждения акта об отречении царя: «Старое правительство довело Россию до края гибели. Нельзя перечислить всех тех действий, которые претерпела Россия из-за этих негодных людей. И вот народ восстал за правду, за Россию, свергнул старую власть, которую Бог через народ покарал за все её тяжкие и великие грехи». (ж. «Вопросы истории»: 2004, №№ 2, 3, 4).

Барон Врангель против А.Козырева. Философу очень захотелось возвеличить высокую мораль белого генерала Врангеля: «Меня всегда восхищал барон Врангель».

Но что он сам в своих мемуарах? «Пьянство, самоуправство, грабежи и даже убийства стали обычным явлением в местах стояния большинства частей... Беспорядочные, самовольные реквизиции войск ещё более увеличивали хозяйственную разруху и озлобляли население... Мы несли собой не мир и прощение, а жестокий карающий меч... В населении нет уверенности, что голос обиженного будет услышан и оно нередко не знает к кому обратиться за восстановлением своих попранных прав». И ещё, ещё продолжения.

Кое-что в обобщение. Нет спора: моральные устои советской цивилизации не втиснуть в прокрустово ложе однозначных оценок. Поэтому никак нельзя возвращаться к предвзятостям-тенденциозности былых времён. Что к научениям историка Покровского 20-х годов с отрицанием положительного в истории России, что невольно воссоединялось в 90-е с такими же разрушительными наставлениями в оценках советской истории, к примеру, генерал-идеолога Д.Волкогонова и архивиста С.Мироненко. Что к классово-ограниченному «Краткому курсу истории ВКП(б)», любимого учебника Сталина. Напомню: там и там наука истории кишмя кишела недоговорками, замалчиванием и выдумками-ложью.

Замечу: эти мои заметки появились вынужденно. Я иное предлагал А.Козыреву в личном письме. Всего-то запросил фактуру в обоснование тех тем, которые сейчас обнародовал теперь уже со своими доказательствами. Отклика я не удостоился.

Добавлю: вот бы философский факультет МГУ провёл конференцию с темой «Октябрь 1917-го и Гражданская война – как формировалась философия морали и нравственности противоборствующих сторон?»

Валентин ОСИПОВ