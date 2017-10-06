Хиты «ЛР» в сентябре

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
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06/10/2017На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»
Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.05/10/2017Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники
Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
14 августа в «Новой газете» появился странный материал Юлии Латыниной в защиту мэра Москвы Собянина. Странно не то, что известная писательница и правозащитница так горячо взялась отстаивать московского градоначальника. Это её полное право, и не надо бросаться обвинениями, что, мол, Латынина кому-то продалась или срочно из-за каких-то благ переметнулась в другой лагерь.
Хиты «ЛР» в сентябре
В сентябре больше всего просмотров на нашем интернет-сайте имели следующие материалы:
Министр Мединский попустительствует развалу Музея Победы, пристроив туда свою бывшую помощницу-хамку (№ 29) – 3303
Когда новым руководством Музея Победы на Поклонной горе займутся Прокуратура, Следственный комитет и Федеральная инспекция по труду? (№ 31) – 1825
Миясат МУСЛИМОВА. Потеря государственной оптики: Писательский клан Ахмедовых и деформации литературного процесса в Дагестане (№ 32) – 1171
Дмитрий ЧЁРНЫЙ. Когда уже нечего петь… Кавер-группы – анабиоз рока или стадия перед метаморфозой? (№ 32) – 1031
Дмитрий ЧЁРНЫЙ. «Моя улица» бюджет не бережёт (№ 33) – 910
Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА. Я не верю больше ни редакторам «Нового мира», ни организаторам премии «Большая книга» (№ 31) – 859
У народа остаются вопросы: к заместителю мэра Москвы – руководителю аппарата московской мэрии Анастасии Раковой (№ 31) – 781
Виталий АМУТНЫХ. VAE VICTIS!: Поэтический альбом (№ 31) – 766
Дмитрий ЧЁРНЫЙ. Комсомольцы-менеджеребцы реализуют заветы Ельцина в «ЛГ» (№ 29) – 732
(Данные на 6 октября 2017, 09:00)
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