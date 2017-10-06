Геннадий ИВАНОВ. ЧТО МЕТАТЬСЯ И ТУЖИТЬ (поэтический альбом)

О революции

Всё это было.

Были эти дали...

Уходит всё,

что было так воспето...

Так было.

Гумилёва расстреляли.

И Пушкина бы,

может, расстреляли –

как дворянина, патриота и поэта.

Всё это было

целый век назад.

Такой раскол... Такое потрясенье...

Для многих, многих –

настоящий ад.

Но для России, может быть,

спасенье.

* * *

Секон хэндом повеяло снова –

Нестерпимой такой беднотой...

И рождается горькое слово,

И опять мы за некой чертой.

Нас качает то влево, то вправо,

И никак мы в себя не придём,

И глядит мировая орава:

Ну когда ж мы совсем упадём?

* * *

На небе привычный порядок.

На небе созвездья и Путь.

А здесь у нас духа упадок,

И ветром не полнится грудь.

А здесь торжество нигилизма,

Коррупция здесь и тоска...

И хочется вновь коммунизма,

Хотя бы издалека.

Октябрь 1993 года

Запад гонит и гонит, и гонит холодные тучи,

И не может прогнать, этим тучам не видно конца...

Целый день говорят о несбывшемся путче.

Вот и дождь начался, на стекле дождевая пыльца.

Не сбывается всё... И уж скоро ударят морозы.

Над убитыми вьюга привычную песнь запоёт.

Это дождик идёт? Это слёзы и слёзы, и слёзы...

От могил потаённых печаль по России бредёт.

* * *

Да, другие времена.

Не застоя-сонности.

Как теперь живёт страна?

Больше стало совести?

Меньше подлости вокруг?

Вот они критерии.

...Всё иллюзии, мой друг.

Всё, мой друг, мистерии.

* * *

Донбасские Паблы Неруды

Стихов пишут целые груды.

Война это тема такая –

Где нет ни конца и ни края.

Война эта ноет занозой...

Стихи пишут в рифму и прозой.

Война это тема живая,

Снарядная и ножевая...

Никак не пройдёшь её мимо,

Душа там войною палима.

Там пишут размашисто, смело –

Война там за правое дело.

Вот в Киеве так не напишут.

Там власть антирусскую лижут...

* * *

Икона неба не всегда лучиста,

сегодня в тучах, словно в забытьи.

Да и в душе сегодня как-то мглисто,

и все молитвы спутались мои.

Да, надо жить, как все живут на свете,

и, стиснув зубы, многое терпеть.

Но трудно быть невдумчивым, как дети,

по-детски плакать и по-детски петь...

* * *

Был колхоз «Большевик»,

а теперь – борщевик.

Был колхоз «Светлый путь»,

а теперь его забудь.

Был колхоз Ильича –

красный весь от кумача.

А теперь ни кумача,

ни колхоза Ильича.

Перестройка!

Ча-ча-ча!

* * *

Листья падают сами собой,

Так легко, как созревшие строки.

И созрел небосклон голубой,

И созрели для треска сороки...

Осень ходит хозяйкой родной.

Как-то всё по-домашнему ладно.

И сарай деревянный сенной

Нынче выглядит как-то парадно.

И последние избы, как рай!

Огородов последних щедроты...

Вот ещё бы вдохнуть в этот край

Государевой доброй заботы.

Ольге Александровне Фокиной

Последний классик вологодский.

Явилась – из лесной глуши.

Живёт негромко и неброско.

Поэт от Бога, от души.

Она от Севера, от вьюги,

От русской печки, от реки...

От самой песенной округи,

Где много помнят старики.

В стихах с землёй родною сродство –

Не самый современный тренд –

Но в них патент на благородство.

Без всяких примесей патент.

О родине моей

Корабль моей родины тонет?

Не тонет пока что, но стонет

команда,

садится на шлюпки

и вдаль уплывает... А в рубке

седой капитан лишь храбрится,

что многого может добиться...

Но он ничего не добьётся,

с наваром к жене лишь вернётся.

Другой капитан будет в рубке,

дымок будет виться из трубки...

Но он ничего не изменит,

словами немного лишь вспенит

волну за кормой, но по сути

ни он не изменит, ни Путин.

Такая нам вышла планида –

в душе и печаль, и обида.

Всё меньше родного народа,

и нет моей родине хода.

Ну что ж, пусть цветут хоть другие края.

Но здесь до конца будет песня моя.

7 августа 2017 г. Бежецкий район, Тверская область

* * *

Почему-то тянет, тянет

вдаль глядеть с откоса –

здесь душе ответ приходит

даже без вопроса...

Что метаться и тужить,

если столько света!

Надо верить, надо жить –

это суть ответа.

11 июля 2017 г. Иртыш у Абалакского монастыря

* * *

Много в мире всего симпатичного...

Но потом понимаешь, в пути,

что несёшь ты зерно горчичное –

до конца бы его

донести.

Миру чудному и воспетому

надо должное отдавать,

но вниманье особое

к э т о м у

поручению

устремлять...

* * *

Небо серое, словно рентгеновский снимок души.

А душа моя плачет, что снова в грехи опускаюсь.

А ведь были и ночи, и дни так светлы, хороши!..

Помоги мне, Господь, и поверь, что я искренне каюсь.

Вразуми, научи, помоги эту жизнь проходить

без ошибок и слабостей и без страстей безрассудных.

Помоги эту жизнь, этот финиш достойно дожить,

Не застрять в суете, в болтовне или в помыслах скудных...