Геннадий ИВАНОВ. ЧТО МЕТАТЬСЯ И ТУЖИТЬ (поэтический альбом)

В рамках проекта «Мы – один мир» мы несколько месяцев проводили конкурс «Расскажу о своём народе». Эта акция вызвала огромный интерес в нашей многонациональной стране. Статьи, рассказы, очерки, стихотворения продолжают поступать на редакционную почту. Поэтому мы решили продлить его до конца 2017 года.
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06/10/2017На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»
Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.05/10/2017Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники
Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».26/09/2017Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?
Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.14/09/2017Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?
По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."07/09/2017На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны
Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.04/09/2017С 6 по 11 cентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Этот год для ярмарки особенный. ММКВЯ отмечает двойной юбилей: сорокалетие с момента проведения первой выставки и тридцатую по счету книжную ярмарку. Стенд "Литературной России" ищите в "Зоне СМИ", зал "C".27/08/2017"Литературная Россия" поучаствовала в московском фестивале прессы
В субботу 26 августа в Москве на Поклонной горе прошёл юбилейный 15-й Московский фестиваль прессы. В этот раз в празднике поучаствовала и наша газета.22/08/2017Продлён конкурс "Расскажу о своём народе"17/08/2017Если префекты в Москве воры, то почему мэр Собянин не инициирует их отставки и аресты?
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Геннадий ИВАНОВ. ЧТО МЕТАТЬСЯ И ТУЖИТЬ (поэтический альбом)
О революции
Всё это было.
Были эти дали...
Уходит всё,
что было так воспето...
Так было.
Гумилёва расстреляли.
И Пушкина бы,
может, расстреляли –
как дворянина, патриота и поэта.
Всё это было
целый век назад.
Такой раскол... Такое потрясенье...
Для многих, многих –
настоящий ад.
Но для России, может быть,
спасенье.
* * *
Секон хэндом повеяло снова –
Нестерпимой такой беднотой...
И рождается горькое слово,
И опять мы за некой чертой.
Нас качает то влево, то вправо,
И никак мы в себя не придём,
И глядит мировая орава:
Ну когда ж мы совсем упадём?
* * *
На небе привычный порядок.
На небе созвездья и Путь.
А здесь у нас духа упадок,
И ветром не полнится грудь.
А здесь торжество нигилизма,
Коррупция здесь и тоска...
И хочется вновь коммунизма,
Хотя бы издалека.
Октябрь 1993 года
Запад гонит и гонит, и гонит холодные тучи,
И не может прогнать, этим тучам не видно конца...
Целый день говорят о несбывшемся путче.
Вот и дождь начался, на стекле дождевая пыльца.
Не сбывается всё... И уж скоро ударят морозы.
Над убитыми вьюга привычную песнь запоёт.
Это дождик идёт? Это слёзы и слёзы, и слёзы...
От могил потаённых печаль по России бредёт.
* * *
Да, другие времена.
Не застоя-сонности.
Как теперь живёт страна?
Больше стало совести?
Меньше подлости вокруг?
Вот они критерии.
...Всё иллюзии, мой друг.
Всё, мой друг, мистерии.
* * *
Донбасские Паблы Неруды
Стихов пишут целые груды.
Война это тема такая –
Где нет ни конца и ни края.
Война эта ноет занозой...
Стихи пишут в рифму и прозой.
Война это тема живая,
Снарядная и ножевая...
Никак не пройдёшь её мимо,
Душа там войною палима.
Там пишут размашисто, смело –
Война там за правое дело.
Вот в Киеве так не напишут.
Там власть антирусскую лижут...
* * *
Икона неба не всегда лучиста,
сегодня в тучах, словно в забытьи.
Да и в душе сегодня как-то мглисто,
и все молитвы спутались мои.
Да, надо жить, как все живут на свете,
и, стиснув зубы, многое терпеть.
Но трудно быть невдумчивым, как дети,
по-детски плакать и по-детски петь...
* * *
Был колхоз «Большевик»,
а теперь – борщевик.
Был колхоз «Светлый путь»,
а теперь его забудь.
Был колхоз Ильича –
красный весь от кумача.
А теперь ни кумача,
ни колхоза Ильича.
Перестройка!
Ча-ча-ча!
* * *
Листья падают сами собой,
Так легко, как созревшие строки.
И созрел небосклон голубой,
И созрели для треска сороки...
Осень ходит хозяйкой родной.
Как-то всё по-домашнему ладно.
И сарай деревянный сенной
Нынче выглядит как-то парадно.
И последние избы, как рай!
Огородов последних щедроты...
Вот ещё бы вдохнуть в этот край
Государевой доброй заботы.
Ольге Александровне Фокиной
Последний классик вологодский.
Явилась – из лесной глуши.
Живёт негромко и неброско.
Поэт от Бога, от души.
Она от Севера, от вьюги,
От русской печки, от реки...
От самой песенной округи,
Где много помнят старики.
В стихах с землёй родною сродство –
Не самый современный тренд –
Но в них патент на благородство.
Без всяких примесей патент.
О родине моей
Корабль моей родины тонет?
Не тонет пока что, но стонет
команда,
садится на шлюпки
и вдаль уплывает... А в рубке
седой капитан лишь храбрится,
что многого может добиться...
Но он ничего не добьётся,
с наваром к жене лишь вернётся.
Другой капитан будет в рубке,
дымок будет виться из трубки...
Но он ничего не изменит,
словами немного лишь вспенит
волну за кормой, но по сути
ни он не изменит, ни Путин.
Такая нам вышла планида –
в душе и печаль, и обида.
Всё меньше родного народа,
и нет моей родине хода.
Ну что ж, пусть цветут хоть другие края.
Но здесь до конца будет песня моя.
7 августа 2017 г. Бежецкий район, Тверская область
* * *
Почему-то тянет, тянет
вдаль глядеть с откоса –
здесь душе ответ приходит
даже без вопроса...
Что метаться и тужить,
если столько света!
Надо верить, надо жить –
это суть ответа.
11 июля 2017 г. Иртыш у Абалакского монастыря
* * *
Много в мире всего симпатичного...
Но потом понимаешь, в пути,
что несёшь ты зерно горчичное –
до конца бы его
донести.
Миру чудному и воспетому
надо должное отдавать,
но вниманье особое
к э т о м у
поручению
устремлять...
* * *
Небо серое, словно рентгеновский снимок души.
А душа моя плачет, что снова в грехи опускаюсь.
А ведь были и ночи, и дни так светлы, хороши!..
Помоги мне, Господь, и поверь, что я искренне каюсь.
Вразуми, научи, помоги эту жизнь проходить
без ошибок и слабостей и без страстей безрассудных.
Помоги эту жизнь, этот финиш достойно дожить,
Не застрять в суете, в болтовне или в помыслах скудных...
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