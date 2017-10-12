Сергей МОРОЗОВ. ВСЕМИРНЫЙ КАНОН

ДВОРЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Непрекращающаяся дискуссия последних лет – Нобелевская премия по литературе. В прошлом году было ощущение, что ещё чуть-чуть – и дадут Пауло Коэльо. Дали Кадзуо Исигуро. В принципе, это где-то рядом. Проза такого же разлива.

Исигуро издавали у нас много. На русском языке вышли все его романы. Стоят ли они затраченного времени? Вопрос философский. Потому что, с одной стороны, писатель он добротный, с другой – слишком уж правильный в плане формы и жидковатый с точки зрения смыслов.

Романы Исигуро – типичный образец литературы для среднего класса, для тех, кто хочет притвориться эстетом, но не имеет сил, желания или возможностей углубиться в текст большей интеллектуальной насыщенности. Это одна и та же книга, с лёгкой переменой декораций и однообразным погружением в пучины человеческой памяти. Исигуро в совершенстве владеет техникой так называемого современного интеллектуального романа, который пишется по принципу «просто добавь воды!». То есть берётся типовой, ходовой набор идей и образов не слишком сложных (зачем перетруждать читателя?), общепонятных, добавляется щепотка эмоциональности, экзистенциальной прострации (без неё текст не будет выглядеть значительным), а затем всё это дело для объёма заливается словесной жидкостью. Всё, к употреблению готово. Химия, конечно, но для того, кто привык к эрзацу, вполне сойдёт.

Нормальному читателю тексты Исигуро покажутся водянистыми. Три наиболее известных его романа («Остаток дня», «Не отпускай меня», «Погребённый великан») – немилосердно разбодяженные H2O повести и рассказы. Оставьте в «Не отпускай меня» и «Погребённом великане» последние пятьдесят страниц, выбросите всё предшествующее изложение, и вы получите приличного качества повести. Исигуро предпочитает романы.

Нынче авторы, способные заставить прочитывать каждую строчку, большая редкость, так что Исигуро не выламывается из общего ряда, напротив, ему соответствует. И всё же книгу, которая допускает, что в ней можно без особого ущерба для понимания сюжета и смысла пропустить десяток-другой страниц, трудно назвать литературой высокого качества. А практически со всеми романами Исигуро дело обстоит именно так. Режим чтения наискосок им вовсе не противопоказан. Нет оснований опасаться потерять что-то и в плане красот стиля. Исигуро хорошо владеет ремеслом повествования, но и только. Его проза вряд ли доставит наслаждение.

«Остаток дня», наиболее известный (да и чего греха таить, лучший) роман Исигуро, получивший почти три десятилетия назад Букеровскую премию, сейчас, с высоты прошедших лет можно назвать романом почти автобиографическим. Похожим на что-то вроде классической исповеди у психоаналитика, когда в словесном потоке выявляется потаённое, бессознательное, базовое.

Главный герой «Остатка дней» дворецкий Стивенс, типичный английский Фирс, всю свою жизнь посвятил «службе в выдающемся доме» и взращиванию в себе «достоинства». Есть нечто подобное в положении самого Исигуро в литературе. В верности литературному ремеслу нет никаких сомнений. Но плата за это столь же высока, как и у Стивенса. В рутине литературного служения мелкое и незначительное раздулось из мухи в слона, а ход мыслей и содержание писательских забот демонстрирует такую же удалённость от жизни.

Судьба Стивенса оказалась прочно связана с господским домом. В барской усадьбе он всё знал и любил, и, конечно же, был большой дока по части выдумывания разных приятных штук для ублажения хозяина (от прекрасно начищенного серебра до шуточек и одобряемой тупой, нерассуждающей исполнительности). Он и не подозревал, что за пределами владений лорда есть жизнь, какая-то иная, нелакейская реальность.

Таким же настроем веет и от романов новоиспечённого нобелевского лауреата. Всё приятно, литературно и совершенно безжизненно. Абстрактные сюжеты и вечное бегство от действительности в пелену воспоминаний и прописных истин.

В многочисленных заздравных речах и поздравительных адресах, появившихся после присуждения Кадзуо Исигуро Нобелевской премии по литературе, практически все отметили, что награду присудили, прежде всего, писателю. Это утверждение бесспорно. И нельзя не подивиться его меткости. Литератор – главное достоинство, о котором можно сказать при упоминании Исигуро. Профессиональное настолько приросло к британскому автору, что за ним уже не разглядишь индивидуального лица.

Трудно сказать, как смотрелся «Остаток дня» в далёком 1989 году. Но сейчас роман выглядит образцом литературной пошлости и предсказуемости. Предсказуемость, похоже, вообще, свойственна манере Исигуро. С первых строк того же «Остатка дня» понятно, что речь пойдёт о напрасно прожитой жизни. Стоит ли дочитывать роман? Амбивалентность памяти, тот факт, что забвение содержит как плюсы, так и минусы, вряд ли можно считать темой для четырёхсотстраничного высказывания («Погребённый великан»). Ну а тема клонирования, взятая применительно к личности («Не отпускай меня»), и вовсе смотрится конъюктурщиной. Сколько в начале нулевых об этом было разговоров…

Если вернуться к «Остатку дня», то легко увидеть, насколько узок, небогат и общепонятен круг затрагиваемых в романе вопросов.

Понятно, что тема не то Верного Руслана Георгия Владимова, не то чеховской Душечки является доминирующей. Служба и верность разъедает личность, определяет деградацию всего богатства человеческой натуры. Вместо Я – профессиональный статус. Но зачем же демонстрировать это в таких мелодраматических картинках? Папа или мистер Дюпон, которому потребовалось бинтование? Мисс Кентон, демонстрирующая явное неравнодушие к герою, или лорд Дарлингтон? Герой всякий раз выбирает неправильно, не по-человечески. Но к чему эти рассказы о ситуации выбора, когда мы и так уже всё поняли про Стивенса?

Умение заинтриговать читателя, открыть некую новую страничку явно не относится к числу талантов Исигуро. Поэтому идейный пласт «Остатка дня» движется как по накатанной. Эпоха воспоминаний – 20–40-е годы прошлого века. А раз так, то перед нами дискуссии о целесообразности всеобщего избирательного права, демократии (она, мой друг, устарела, посмотрите на Германию), естественная эволюция к фашистским убеждениям и антисемитизму. За всем этим правильно подмеченная, но, в целом, слишком уж понятная философия народной безответственности – «наш долг служить, а не соваться в дела государственной важности», «простые люди способны усваивать до определённого предела», «поставить свои способности на службу великому человеку». Не слишком ли очевиден подобный набор тем и идей?

Творчество Исигуро прикидывается большой литературой, но по факту ею не является. В «Остатке дней» есть эпизод, когда жители селения принимают Стивенса за одного из этих, высокородных, лордов. (Тут вспоминается и наша версия с полотёром в фильме «Я шагаю по Москве».) Есть ощущение, что Исигуро приняли за лорда литературы, в то время как он всего лишь дворецкий.

Если бы не присутствовал этот момент «хлестаковщины», которая, как это и бывает обычно, провоцируется не самим человеком, а публикой, общественностью, светом, особых претензий к британскому автору не было бы. Существует литература среднего регистра, беллетристика, есть книги, которые можно рассматривать как своего рода пропедевтический курс перед переходом к по-настоящему серьёзным произведениям. Исигуро пишет как раз такие. Он занимает свою нишу, своё определённое место. И логика нобелевского комитета в целом ясна: узаконив подход в стиле «нон-фикшн» в литературе (хотя Алексиевич имеет к нему косвенное отношение), новую, имеющую прописку в рок-музыке поэзию, он теперь легитимизирует этот самый средний регистр. В целом, здесь есть некоторая правота, поскольку литература подобного рода не только задаёт тон в настоящем, но и обещает всё больше и больше разрастись в будущем.

Но вот правильно ли в данном случае поступили с точки зрения персоналий? Не тесновато ли потом будет жить в рамках мировоззрения литературного Стивенса?