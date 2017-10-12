КТО И ЗАЧЕМ ПРОДВИГАЕТ МОСКОВСКОГО МИНИСТРА КИБОВСКОГО НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ СТРАНЫ

Почти все, конечно же, заметили, что уже несколько лет г-н Кибовский вместе с Яной Чуриковой ведёт в прямом эфире «Первого канала» трансляцию торжеств из центра столицы, посвящённых Дню города. При этом взахлёб демонстрируются его познания в области москвоведения, всё время подчёркивается, что перед нами выступает не просто руководитель столичного департамента, но кандидат исторических наук и крупный общественный деятель. Более того, совсем недавно (30 сентября) на том же «Первом канале» Кибовский в качестве приглашённого судьи становится главной звездой передачи «Умники и умницы» у Юрия Вяземского. Вяземский – безусловно, человек больших познаний, очень интеллигентный и воспитанный, но уж очень подобострастно выглядело его интервью с Кибовским в конце передачи: ведущий откровенно восхищался свои гостем, не задавая ни одного неудобного вопроса. «Вы же в армии были морским пехотинцем!» «Да... У нас был девиз: Где мы – там победа!». Так завершается эфир, и тут же с гордостью Кибовский всех зазывает в недавно открывшийся, но уже оскандалившийся парк «Зарядье»...

Возникает вопрос: может ли такой бенефис быть чистой случайностью и следствием всего лишь замечательности Александра Кибовского как личности и специалиста? Вообще-то на основных федеральных каналах (и тем более на «Первом») подобная случайность происходит максимум один раз. Если же мы начинаем видеть человека (чиновника не самого высокого уровня) в эфире из года в год и на разных передачах, то это, скорее всего, уже система. Остаётся вопрос: с чем это связано? Оплачивается ли это за счёт бюджета Департамента культуры Москвы? Или Кибовский, используя связи, сам проявляет активность, потому что ему сейчас важно создать себе имидж эдакого просвещённого молодца-удальца? Но для чего? Необходимо ли это потому, что он старается удержаться в зашатавшемся под ним кресле министра культуры Москвы? Или же, наоборот, он готовится к новому взлёту уже на федеральном уровне?

Повторим, на федеральных каналах крайне редко можно увидеть людей из московских департаментов. Всё-таки в этой системе очень развита субординация, и частое мелькание на экране людей такого уровня не приветствуется. Приоритет должен быть однозначно отдан мэру Собянину или, в крайнем случае, самым близким его сподвижникам, заместителям – например, Хуснуллину или, может, иногда Печатникову. Это при том, что, как мы знаем, большинство замов Собянина и руководителей московских департаментов в принципе любят засветиться на телеэкранах. Тем не менее в федеральные СМИ их выпускают строго дозированно. Вот, мол, вам газета «Вечерняя Москва», там и давайте комментарии. На городском телеканале «Москва-24» – да, пожалуйста. А на «Первом» или на «Россия 1» всё-таки надо знать, кто главный. Если же кто-то начинает сам развивать непомерную медиа-активность на федеральном уровне, то может и поплатиться карьерой. Вспомним, как это в своё время аукнулось предшественнику Кибовского Сергею Капкову. Уж он был мастером попиариться. Каждый свой шаг освещал. Достаточно вспомнить бурную рекламу его преобразований в парке Горького. Сам мэр Собянин говорил: побольше бы нам таких людей, как Серёжа. Но вот прошёл месяц, и ситуация перевернулась – ему сказали «до свиданья».

Поэтому некая интрига в связи с неожиданно засиявшим в телеэфирах Кибовским, существует. Ведь он не в любых передачах появляется, а выступает с пафосными репортажами или экскурсами в историю Москвы на церемониях с участием руководителей государства. Не для того ли, чтобы запомниться первым лицам?

С другой стороны, и в такой важной и нужной вроде бы передаче общеобразовательного толка, как «Умники и умницы», он появляется неспроста. Там всё опять же свелось к его восхвалению: морской пехотинец, не ведающий преград, единственный в стране специалист по военному костюму, который даст фору любому профессору...

Мы привыкли к таким подобострастным интервью на городских каналах или в газете «Вечерняя Москва», для которой не в новинку лить елей на московских чиновников. Но когда такое происходит в федеральных СМИ, можно подумать, что у нас сейчас происходит ренессанс во всей московской культуре, за которую отвечает Кибовский, что всё там просто замечательно и никаких проблем вообще нет, а если они и есть, то упираются или в строительную плитку, или в неразумные стоянки, или в снос киосков, но никак не связаны с деятельностью Департамента культуры столицы. Между тем, проблем-то выше крыши!

Вспомнить хотя бы парк «Зарядье», в который так активно зазывает москвичей Кибовский. Пусть для начала объяснит: как же так получилось, что в три раза выросла цена объекта и за два дня оказались вытоптанными несколько тысяч ценных растений? А то ведь некоторые ушлые журналисты (например, из «Собеседника») уже всё подсчитали и резко усомнилась, что можно было за такое короткое время нанести такой огромный ущерб растениям, требующий новых денежных вливаний: дескать, тут отдаёт остапбендеровской схемой «относительно честного отъёма средств» из бюджета. Да и с «лучшим в мире» киноцентром в том же «Зарядье», о котором упоминал в передаче у Вяземского наш герой, тоже всё как-то странно: почему нельзя его было открыть вместе со всем парком, а нужно ещё доделывать? Вообще, за «Зарядьем» не случайно закрепилось прозвище «расточительная показуха».

Что, нет в Москве других проблем в культурной сфере?

Вспомним, с чего вообще у нас началось её преображение при Собянине? С того, что Капкову предложили возглавить Парк Горького. Он там провёл вай-фай, подтянул ФСБ и другие службы, чтобы исключить криминал в парке и дать возможность в нём действительно людям отдыхать. Мы не в восторге от деятельности Капкова. Это тот ещё пиарщик. Но тем не менее, что-то было сделано, результат москвичи почувствовали и потянулись в этот парк. А что мы видим теперь? После Капкова в руководстве парком сменилось несколько девушек, одна моложе другой. Сейчас там руководит совсем юное создание. А в последнее время там уже и убийста стали случаться... Что это – опять же, частный случай или закономерный результат нерадивого управления?

С чего начал свою деятельность Кибовский после Капкова? Сменил во многих знаковых учреждениях культуры целый ряд людей. Но почему он это сделал, тольком не объяснил. То ли по профессиональному признаку, то ли исходя из личной преданности новых людей. Нам это не известно. Но зато мы видим, как в упадок начинает приходить многое из того, что было сделано до Кибовского. Например, Нижние царицынские пруды. Они просто-напросто начинают зацветать, хотя столько средств ранее потратили на их расчистку. И что-то не видно переживаний министра культуры Москвы по этому поводу. А ведь это только один частный случай, замечаний по паркам масса.

А что происходит у нас в Москве с таким очагом книжной культуры, как библиотеки? С одной стороны, при Кибовском продлили время их работы с учётом пожеланий москвичей. Это хорошо. Но что читать-то в них по вечерам после работы? Москва бросает 14 миллиардов, а сейчас в связи с необходимым восстановлением «растоптанного» и ещё больше, на парк «Зарядье», а с другой – не находит минимальных (!) денег на комплектование библиотек хотя бы литературной периодикой!

При этом сам департамент культуры Москвы желает жить прекрасно. Им не хватает тех помещений, которые у них были для обслуживания своего коллектива, и они за государственные средства арендуют дорогие дополнительные площади на Цветном бульваре.

Но самое главное, мы так и не видим, каковы сейчас узловые точки в культурной политике Москвы. Невольно начинаешь задумываться: если Кибовский так боится затрагивать существующие проблемы (рассказывать, куда всё-таки тратятся бюджетные средства, какие основные задачи стоят перед департаментом культуры Москвы, где на данный момент ситуация провальна, на чём надо сосредоточиться), то будут ли они решаться? Тот же Капков в этом плане, надо сказать, был более умелым пиарщиком. Он мог и пыль в глаза пустить, но всё-таки что-то делал, брал на себя ответственность и не уходил от острых вопросов, обозначая проблемные точки и рисуя какие-то планы (пусть даже иногда и фантазёрские). А тут никаких планов – ни реальных, ни фантазёрский – а полная, абсолютная неизвестность.

Естественно, в связи с этим возникают вопросы и хочется более внимательно присмотреться к деятельности Кибовского, в том числе предшествующей: насколько он опытен и профессионален.

Есть в его карьере загадочный, до сих пор не прояснённый момент. Одно время (2008–2010 гг.) он возглавлял Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуру). Однако служба эта почти сразу после его ухода быстро лишилась статуса самостоятельной и по сути была упразднена, оказавшись в виде какого-то бесправного отдела в Министерстве культуры России. Почему это случилось? Есть два противоположных объяснения (точнее намёка на объяснения). Первое объяснение – выгодное для имиджа Кибовского и отражённое в нынешней версии wiki-статьи о нём, – что случилось это под давлением богатых и влиятельных сил, которым Росохранкультура мешала построить в центре Петербурга «Охта-центр». Второе объяснение – разоблачительное – что Кибовский оказался крайне неумелым руководителем, который занимался лишь ремонтом своего кабинета, установкой аквариумов с экзотическими рыбками да своей любимой темой военно-исторического костюма, а действительно сложные и трудные вопросы охраны памятников культуры по сути пустил на самотёк, что привело к полному развалу руководимого им Федерального ведомства и что отражено в отчётах соответствующих государственных Контрольных служб (в том числе Счётной палаты РФ).

После того, как Росохранкультуру упразднили, Кибовский перешёл в московские органы власти. Получается, его с федерального уровня опустили на городской. Но есть данные о том, что вместо защиты интересов культурного наследия города, он и здесь чаще отстаивал интересы строительного комплекса, так что при нём погибло немало исторических зданий. А всё дело в его, якобы, неспособности идти на какой-либо конфликт с могущественным строительным комплексом. Однако, как считают некоторые эксперты, именно благодаря такой услужливости и бесконфликтности он очень хорошо вписался в нынешнюю московскую власть, став министром культуры Москвы. Но если это правда, то какая польза городской столичной культуре от такого руководителя?

Сейчас уже ясно, что нынешний министр культуры России Владимир Мединский, который своим показным «патриотизмом» и невзвешенными действиями (не говоря уже о коррупционных скандалах с его заместителями), кажется, исчерпал лимит доверия общества и власти, вряд ли после грядущих выборов президента останется в Правительстве. И можно предположить, что наверху подумывают: а не продвинуть ли на его место Кибовского как удобного всем человека? Не об этом ли свидетельствует отмеченный нами телебенефис московского министра культуры?

Но тогда что мы получим в нашей культуре уже на всероссийском уровне? Нет уж, если Кибовский готовится (и его, соотвественно, готовят, раз «рекламируют» на «Первом канале») в преемники министра культуры России, то ему уже сейчас пора в усиленном решиме доказывать свою дееспособность на нынешнем, московском, уровне! Или он считает, что достаточно пиара, а все проблемы можно спрятать и отложить?

Евгений БОГАЧКОВ