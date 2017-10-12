«Ленин в Москве» или вредители в РГАСПИ?

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НОВОСТИ

  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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  • Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    04/10/2017
    Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 26/09/2017
    Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?

    Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.

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  • 14/09/2017
    Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?

    По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."

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  • 07/09/2017
    На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны

    Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.

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СТАТЬИ Свежий номер №35. 13 октября 2017

«Ленин в Москве» или вредители в РГАСПИ?

В числе подлинников документов на выставке «В.И. Ленин» в РГАСПИ оказались выставлены старые фальшивки


В конце сентября открылась историко-документальная выставка «В.И. Ленин» из цикла «Лидеры советской эпохи». Событие приурочено к 100-летию Великой русской революции 1917 г.

Официально всё озаглавлено крайне привлекательно: «На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, зритель увидит около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. В экспозиции использованы как уже известные, так и редкие сюжеты из кино– и аудиохроники, хранящиеся в личном фонде В.И. Ленина в РГАСПИ. Использование фонограмм с записью речей В.И. Ленина придаст выставке достоверное ощущение эпохи. Блок музейных предметов воссоздаёт атмосферу кабинета В.И. Ленина в Кремле. Зрителю представлен ряд личных вещей, принадлежавших ему, его семье, близким и соратникам.

Среди экспонируемых документов – письма и записки, рукописи теоретических и публицистических работ В.И. Ленина и первые их публикации, а также официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), декреты Советской власти. Особое внимание уделяется переписке В.И. Ленина с близкими людьми, членами его семьи, соратниками и оппонентами. Зрители смогут увидеть фотографические материалы о В.И. Ленине и его близком окружении, включая эксклюзивные фото, сделанные в период последней болезни...»

Однако постыднейшая болезнь-то обнаружилась у архивистов: в числе подлинников документов, показанных современникам нашим для «достоверного ощущения эпохи» оказались выставлены старые фальшивки. Конечно же на тему финансирования немецким генштабом русской революции! «Документы» эти были подброшены в Советскую Россию немецкой же разведкой, это специалистам известно с девяностых годов. Тема, давшая повод для десятков, если не сотен реакционных книжонок, а таким персонажам, как Млечин, Сванидзе, Мамонтов – просто хорошего хлеба при нынешней буржуазии давшая. Какие «монографии» и каким гневным слогом патриотов «России вечной» написаны! Но вернёмся к «новейшей» выставке, что проходит под шапкой, отметим, президентского архива – ответственность-то какая! Дотошный посетитель выставки, сотрудник редакции «ЛР», обратившийся к специалистам РГАСПИ, ответственным за эти документы, – не получил вразумительного ответа, откуда взялись эти прелести. В релизе, сопутствовавшем открытию выставки, про это говорится: «Хронологически экспозиция охватывает период с 10 (22) апреля 1870 г. по 1926 г. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни».

7 RgasPi Lenin

И какие же выводы могут быть сделаны посетителем, не искушённым в вопросах истории революции и подлинности немецких документов, приходных кассовых ордеров, так сказать? Конечно же, выводы будут лапидарными: басурмане умучили сильную империю российскую посредством заговора и мятежа большевиков, а без мятежа и заговора (о которых, кстати, ещё тогда сообщала совестливая интеллигенция в лице Каменева и Зиновьева), может, и жила б себе империя, процветала... В общем, разобраться в том, откуда взялись эти фальшивки на столь важной выставке – всё же придётся, поскольку «ЛР», хоть и даёт площадку для дискуссий всех «фракций» отечественной патриотики, но фальшивками им пользоваться не советует. Старые работники РГАСПИ, большую часть жизни проработавшие как верные ленинцы (там ведь без убеждений-то и не работали раньше), теперь вынуждены превращать историю великой революции в какой-то скверный бульварный анекдотец – это они-то, буквально сидящие на исторических документах! Сами ли архивные работники до такого додумались – или господин А.К. Сорокин, директор РГАСПИ, а может быть, и сам Артизов-с имеют тут командные полномочия?

РГАСПИ, кстати, давно подрабатывает на продаже имеющихся в их доступе фактов под сиюминутно-популярными обложечками – книги в неслучайно жёлтых суперобложках о внутрипартийной дискуссии, например, «рабочей оппозиции» и «сталинистов», продавались там примерно под тем же соусом, что теперь подают «немецкие факты финансирования большевиков».

Слушайте, но я ведь видел господина Сорокина разок, благодаря многоуважаемой мною чете Бузгалиных, – он открывал совместную с Фондом Розы Люксембург выставку автографов Карла Маркса в РГАСПИ на втором этаже. Серьёзный, степенный, начитанный товарищ, в высказываниях острожный, и уж точно далёкий от реакционного шапкозакидательства... Может, и ему приказали? Но кому такое придёт в голову выше – Пожигайло возле Мединского уже нет...

Хотелось бы пошире поставить вопрос: а нужно ли вообще нынешнему правящему классу объективное освещение событий Великого Октября? Может, дальше анекдотов тут и не ходить, а в «Манеже», как и ранее, проводить и далее, и более выставки на деньжата «Роснефти» – о династиях Романовых, Рюриков и творцах прочего «светлого будущего» нынешней, социально регрессирующей России? Во что превратят бывшие партийные архивы господа Сорокин и Артизов, кажется, теперь вполне ясно. Брезживший в ельцинские времена «Процесс над КПСС» станет вполне возможным – и молотобойцев украинского Евромайдана тут не понадобится, всё сделают высокие лбы и ещё более высокие начальники, а документики лягут нужным для освистания Великого Октября пасьянсом.

 

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

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