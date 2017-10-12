«Ленин в Москве» или вредители в РГАСПИ?

В числе подлинников документов на выставке «В.И. Ленин» в РГАСПИ оказались выставлены старые фальшивки

В конце сентября открылась историко-документальная выставка «В.И. Ленин» из цикла «Лидеры советской эпохи». Событие приурочено к 100-летию Великой русской революции 1917 г.

Официально всё озаглавлено крайне привлекательно: «На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, зритель увидит около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. В экспозиции использованы как уже известные, так и редкие сюжеты из кино– и аудиохроники, хранящиеся в личном фонде В.И. Ленина в РГАСПИ. Использование фонограмм с записью речей В.И. Ленина придаст выставке достоверное ощущение эпохи. Блок музейных предметов воссоздаёт атмосферу кабинета В.И. Ленина в Кремле. Зрителю представлен ряд личных вещей, принадлежавших ему, его семье, близким и соратникам.

Среди экспонируемых документов – письма и записки, рукописи теоретических и публицистических работ В.И. Ленина и первые их публикации, а также официальные документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), декреты Советской власти. Особое внимание уделяется переписке В.И. Ленина с близкими людьми, членами его семьи, соратниками и оппонентами. Зрители смогут увидеть фотографические материалы о В.И. Ленине и его близком окружении, включая эксклюзивные фото, сделанные в период последней болезни...»

Однако постыднейшая болезнь-то обнаружилась у архивистов: в числе подлинников документов, показанных современникам нашим для «достоверного ощущения эпохи» оказались выставлены старые фальшивки. Конечно же на тему финансирования немецким генштабом русской революции! «Документы» эти были подброшены в Советскую Россию немецкой же разведкой, это специалистам известно с девяностых годов. Тема, давшая повод для десятков, если не сотен реакционных книжонок, а таким персонажам, как Млечин, Сванидзе, Мамонтов – просто хорошего хлеба при нынешней буржуазии давшая. Какие «монографии» и каким гневным слогом патриотов «России вечной» написаны! Но вернёмся к «новейшей» выставке, что проходит под шапкой, отметим, президентского архива – ответственность-то какая! Дотошный посетитель выставки, сотрудник редакции «ЛР», обратившийся к специалистам РГАСПИ, ответственным за эти документы, – не получил вразумительного ответа, откуда взялись эти прелести. В релизе, сопутствовавшем открытию выставки, про это говорится: «Хронологически экспозиция охватывает период с 10 (22) апреля 1870 г. по 1926 г. Не вынося оценок, организаторы считают необходимым предоставить посетителю возможность сделать самостоятельные выводы о тех или иных эпизодах его государственной деятельности и частной жизни».

И какие же выводы могут быть сделаны посетителем, не искушённым в вопросах истории революции и подлинности немецких документов, приходных кассовых ордеров, так сказать? Конечно же, выводы будут лапидарными: басурмане умучили сильную империю российскую посредством заговора и мятежа большевиков, а без мятежа и заговора (о которых, кстати, ещё тогда сообщала совестливая интеллигенция в лице Каменева и Зиновьева), может, и жила б себе империя, процветала... В общем, разобраться в том, откуда взялись эти фальшивки на столь важной выставке – всё же придётся, поскольку «ЛР», хоть и даёт площадку для дискуссий всех «фракций» отечественной патриотики, но фальшивками им пользоваться не советует. Старые работники РГАСПИ, большую часть жизни проработавшие как верные ленинцы (там ведь без убеждений-то и не работали раньше), теперь вынуждены превращать историю великой революции в какой-то скверный бульварный анекдотец – это они-то, буквально сидящие на исторических документах! Сами ли архивные работники до такого додумались – или господин А.К. Сорокин, директор РГАСПИ, а может быть, и сам Артизов-с имеют тут командные полномочия?

РГАСПИ, кстати, давно подрабатывает на продаже имеющихся в их доступе фактов под сиюминутно-популярными обложечками – книги в неслучайно жёлтых суперобложках о внутрипартийной дискуссии, например, «рабочей оппозиции» и «сталинистов», продавались там примерно под тем же соусом, что теперь подают «немецкие факты финансирования большевиков».

Слушайте, но я ведь видел господина Сорокина разок, благодаря многоуважаемой мною чете Бузгалиных, – он открывал совместную с Фондом Розы Люксембург выставку автографов Карла Маркса в РГАСПИ на втором этаже. Серьёзный, степенный, начитанный товарищ, в высказываниях острожный, и уж точно далёкий от реакционного шапкозакидательства... Может, и ему приказали? Но кому такое придёт в голову выше – Пожигайло возле Мединского уже нет...

Хотелось бы пошире поставить вопрос: а нужно ли вообще нынешнему правящему классу объективное освещение событий Великого Октября? Может, дальше анекдотов тут и не ходить, а в «Манеже», как и ранее, проводить и далее, и более выставки на деньжата «Роснефти» – о династиях Романовых, Рюриков и творцах прочего «светлого будущего» нынешней, социально регрессирующей России? Во что превратят бывшие партийные архивы господа Сорокин и Артизов, кажется, теперь вполне ясно. Брезживший в ельцинские времена «Процесс над КПСС» станет вполне возможным – и молотобойцев украинского Евромайдана тут не понадобится, всё сделают высокие лбы и ещё более высокие начальники, а документики лягут нужным для освистания Великого Октября пасьянсом.

Дмитрий ЧЁРНЫЙ