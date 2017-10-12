Евгений БЕНЬ. ХОРОША ЛИ НАША СУДЬБА?

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НОВОСТИ

  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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  • Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    04/10/2017
    Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 26/09/2017
    Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?

    Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.

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  • 14/09/2017
    Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?

    По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."

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  • 07/09/2017
    На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны

    Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.

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СТАТЬИ Свежий номер №35. 13 октября 2017

Евгений БЕНЬ. ХОРОША ЛИ НАША СУДЬБА?

Не утихают споры о том, каким был Ельцин и какова его роль в новейшей российской истории. В 1990-е миллионы людей конкретно недоедали, но кое-кто поинициативнее «вошёл в бизнес», что вполне позволяло как минимум кормить себя и близких. Одно время я относился к первым, а во второй половине 90-х уже ко вторым. Так каким же был Ельцин? Всё упирается в 4 октября 1993-го, когда у меня, журналиста газеты «Куранты», на глазах по его приказу танки в упор мочили по Белому дому, а потом оттуда штабелями выносили трупы. И ещё то, что многими почему-то забылось: с утра во время штурма снайперы неизвестного происхождения с крыш неведомо зачем произвольно отстреливали людей в близлежащих кварталах – одного из них пуля достала на Садовом в нескольких метрах от меня. Вот таким и был Ельцин. И не только он, а все ответственные руководители государства, которые с обеих сторон замесили ту кровавую заваруху.


* * *

Хрущёв и иже с ним по ряду понятных причин были не в состоянии подвергнуть разностороннему критическому анализу деятельность Сталина. Они, в коридорах власти и зале партсъезда неуклюже и спешно осквернив память о генералиссимусе Победы, расшатали многовековые устои государства. И это предрешило впоследствии «царствование» дегенеративного брежневского политбюро, а позднее – ельцинский беспредел.

 

* * *

Десятилетиями у нас оппозиция неистово разоблачает коррупцию, которая, в свою очередь, не даёт людям нормально жить. Только есть бич куда пострашнее коррупции и её же в том числе наславший. Этот бич – советский паразитизм. Рождённый в лицемерное и пустое брежневское время в ходульных верхах, он породил в 1970-е из гнилых номенклатурных детей – так называемую «золотую молодёжь», которая тяготела к уголовному миру. А уже отсюда и, например, «Гайдар&Company». Отсюда же своим чередом и коррупция, да и далеко не только она… Однако не надо бы путать этот паразитизм с природной русской обломовщиной. Обломов – «голубиная» душа, светлый созерцатель, а паразит, о котором речь, всеядный пожиратель всего и вся вокруг.

 

* * *

 

Отношения православия и иудаизма, уходящие вглубь веков, – весьма сложные. Тем не менее, восточное христианство куда плотнее западного связано с ветхозаветной традицией, а значит и с иудаизмом. Это и тема преображения (исправления) мира, это и жертвенность во имя исполнения грядущего Промысла (всемирного Света). У православных – смертию смерть поправ, у иудеев – предназначение народа сильнее смерти. И вот – два красноречивых примера.

22 насельника афонского монастыря Зограф во главе с Фомой и 4 мирянина в 1275 году были сожжены в башне обители за отказ заключить унию с католической церковью. Враги окружили Зограф и потребовали, чтобы монастырь признал истинной латинскую веру. Но игумен Фома и насельники были предупреждены о грозящей беде явлением чудотворной иконы Божией Матери и ответили отказом. Латиняне подожгли башню. Живьём сгорели все насельники, кроме экклисиарха Парфения, который порывом пламени был сброшен с башни и умер в страданиях через 30 дней. При пожаре сгорели 193 уникальные книги, золотая церковная утварь и облачения, подаренные болгарскими царями Симеоном, Петром и Иоанном Асенем II.

Авраам бен Авраам (польский шляхтич граф Валентин Потоцкий, самовольно перешедший в иудаизм) принял в 1749 году мученическую смерть на костре по решению виленского католического суда. Однажды, будучи в синагоге, он побранил мальчика, мешавшего молитве. Мальчик пожаловался отцу, а тот, невежественный портной, в отместку сообщил властям местонахождение графа Потоцкого, которого долгое время разыскивали знатные родственники. Когда палачи мучили его, он громко превозносил единого Бога; когда они снова и снова требовали отречься, он смеялся. И тогда суд приговорил праведника к сожжению. Последний раз ему предложили вернуться в католичество, за что обещали полное восстановление в правах и возврат всех владений. В ответ он запел один из псалмов царя Давида: «Как хороша наша судьба и прекрасно наше наследие». Тогда палач вырезал Аврааму бен Аврааму язык. На центральной площади разложили костёр. Специально, чтобы продлить мучения казнимого, дрова полили водой. Авраам бен Авраам взошёл на сожжение. На его лице была улыбка...

3 Benj

 

 

 

 

 

 

 

Евгений БЕНЬ

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