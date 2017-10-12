ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРИОДИКА: ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ?

Если редакторы литературных изданий не проявят корпоративную солидарность, никто не уцелеет: просто какое-то издание сдохнет уже завтра, а другое продержится на два дня больше

Заменит ли цифра бумагу?

Приходится констатировать, что в последнее время литературная периодика находится на грани пропасти. Но прежде чем решать вопросы, как кардинально поменять ситуацию, надо для начала определиться: нужна ли нынешнему обществу эта самая периодика, а уж потом говорить, как её спасать и развивать. Либо надо смириться, что она свой век отжила, больше в ней надобности нет, и тогда, собственно, и разговор вести не о чем.

На мой взгляд, бумажная литературная периодика, безусловно, нужна. И никакая цифра полностью отменить её не может. Давайте для начала посмотрим, что вообще происходит с периодикой в мире. Каковы тенденции. Одно время нам говорили, что бумажные издания исчерпали себя и нас ждёт исключительно цифровое общество. Но смотрите, что сейчас происходит на Западе, на который у нас так привыкли равняться. Продажи бумажных версий газет и журналов во многих странах начали неуклонно расти. Мыслящая часть человечества поняла, что одной цифрой сыт не будешь. Во-первых, так устроен человеческий глаз, что он лучше усваивает материал, изложенный на бумаге, а не на экране компьютеров или гаджетов. Восприятие бумажного текста сильно отличается от восприятия компьютерных изображений. А во-вторых, как выясняется, никто не знает, насколько долговечна цифра. Электронные носители, с одной стороны, постоянно развиваются и совершенствуются, а с другой – никто не может дать гарантию, сохранятся ли материалы в цифре лет через 20–30, или есть опасность, что они окажутся недолговечными, в то время как книги, отпечатанные на хорошей бумаге журналы и даже газеты могут прожить от нескольких десятков лет до трёх столетий. Это уже подтверждено практикой.

Теперь что касается конкретно литературной периодики. Она, во-первых, будит мысль. Формирует вкус. А самое главное – способствует становлению и развитию личности. Это касается прежде всего качественной периодики. Жёлтую и бульварную прессу мы в расчёт здесь не берём. То, что в обществе вновь возникла потребность в хорошей литературе, отчасти подтверждает и рост книжных продаж. Судя по всему, мы вновь приближаемся к тому моменту, когда роль и значение писательского слова будет только возрастать. Видимо, не так уж далёк тот день, когда поэт в России снова станет больше, чем поэт. А значит ту же литературную периодику надо уже сейчас поддерживать не просто ради сохранения некоего культурного феномена, как это было ещё лет десять назад, а прежде всего уже ради нормального развития общества.

Какие литературные издания выжили в постсоветское лихолетье

Теперь обратимся к фактам. За всё постсоветское время у нас выжило не так уж много литературных изданий. В принципе, что мы сейчас имеем? Журналы «Знамя», «Москва», «Октябрь», «Новый мир», «Наш современник», «Вопросы литературы», «Дружба народов», две газеты – «Литературная газета» и «Литературная Россия» и ещё два-три издания в Москве. Плюс несколько изданий в регионах. Но посмотрите, как они существуют. «Дружбу народов» несколько лет назад приютил Фонд «Русский мир», предоставив редакции безвозмездно две маленьких комнаты. «Литгазета» после непонятных продаж двух зданий при активном участии не имеющего к литературе никакого отношения бывшего комсомольского функционера Вячеслава Копьёва прозябает сейчас в помещениях какого-то департамента Министерства культуры России на Старой Басманной. Непонятно куда вынужден был не так давно съехать с улицы Правды журнал «Октябрь». А сколько раз раздавались угрозы со стороны властей выбросить на улицу без предоставления иных помещений редакцию журнала «Знамя»! Потом чудом выжившую литературную периодику пытались убить непосильными коммунальными расходами. Затем толстые журналы отлучили от газетных киосков и даже библиотек. В иные годы доходило до того, что некоторые издания, как, скажем, журнал «Москва», выходили просто микроскопическими тиражами – буквально 300–400 экземпляров (и это на всю Россию!).

Почему кино спасаем, а на литиздания плюём?

Никто не говорит, что надо теперь искусственно что-либо раздувать. Но при этом вполне можно продумать ряд мер, которые, с одной стороны, не потребуют существенных финансовых затрат, а, с другой стороны, при минимальной поддержке помогут не только выровнять ситуацию, а существенно её оздоровить. Причём государство, когда хочет, показывает, что оно может спасать ситуацию и в кино, и в театре, и в некоторых других сферах культуры, тратя при необходимости даже миллиарды. И при этом государство не ссылается на то, что народ не хочет ходить на отечественные фильмы или равнодушен к классическому театральному репертуару. Оно разделяет эти понятия: массовый спрос и необходимость формирования хорошего вкуса. И, повторим, когда государство хочет, оно щедро финансирует не только блокбастеры, на которые гарантированы миллионы и миллионы посещений, но и арт-хаусные фильмы, которые понятно, что никогда не соберут многомиллионную аудиторию, а в лучшем случае – лишь несколько десятков тысяч зрителей. Но при этом государственные мужи сознают, что от развития арт-хаусного кино в немалой степени зависит и нравственное состояние общества. Так почему же нельзя эти модели использовать и для поддержки отечественной литературы? Но тут почему-то руководители различных ведомств и департаментов сразу орут, что якобы литературная периодика не имеет спроса, и поэтому организовывать подписку на толстые журналы в государственных библиотеках или налаживать продажи этих изданий в газетных киосках – незачем. Хотя всё должно обстоять с точностью до наоборот.

Когда у редакторов проснётся корпоративная солидарность?

Прежде чем изложить реальную программу по поддержке и продвижению литературной периодики, коснусь другого момента. Киношники и театральные деятели, несмотря на наличие разных идеологических взглядов и обилие всевозможных художественных направлений, очень быстро поняли, что можно сколь угодно долго лаяться между собой по поводу разного отношения к политике и экономике, но тем не менее в одиночку никому не выжить. И поэтому они научились отстаивать корпоративные интересы, добившись выделения из бюджетов различных уровней немалых средств на развитие киноиндустрии и театрального дела. А в литературной среде пока ещё живы иллюзии, что лучше спасаться порознь. Не случайно после прошедшего в 2013 году Российского литературного собрания писатели по большому счёту ничегошеньки не добились, оставшись со своими проблемами предоставленными самим себе. Каждый из пяти или семи существующих союзов писателей пытается урвать кусок пирога лишь для себя. Ассоциация распространителей периодической печати, как и Гильдия издателей, именно из-за этого годами в упор не замечает литературную периодику. Фонд

Филатова сосредоточен только на узкой группе изданий. Келейно действует и недавно созданная Ассоциация литературных изданий. В неё организаторы включили лишь несколько журналов, оставив за бортом даже «Роман-газету»: мол, «Роман-газета» не классический толстый журнал, а значит пусть сама и барахтается в мутных водах рынка. Этой разобщённостью очень ловко пользуются в своих целях и чиновники. А, по-хорошему, здесь должна была бы сработать корпоративная солидарность. Ради решения конкретных экономических и хозяйственных задач следовало бы действовать всем сообща, и тогда, глядишь, и власть бы более оперативно, а главное – результативно помогала бы всей литературной периодике. Подчёркиваю: никто не говорит о том, что все издания должны вести единую творческую политику. Безусловно, должны быть и журналы с левыми взглядами, и с правыми взглядами. Но экономическая поддержка должна оказываться всем без исключения.

Ждём встреч с Путиным, Медведевым и Собяниным

Мне кажется, давно назрела необходимость встречи главных редакторов всех литературных изданий, выходящих в столице, с мэром Москвы Собяниным, с председателем Правительства России Медведевым и даже с президентом Путиным. Кстати, когда Собянин был только назначен вместо Лужкова, я с такой идеей письменно обратился в Правительство Москвы. Тогдашний руководитель Департамента СМИ Черников письменно меня проинформировал, что идея принята и как только мэр определится со сроками такой встречи, меня обязательно позовут. Но потом, похоже, то ли сам Черников, то ли кто-то из близкого окружения Собянина испугались, что я могу озвучить на встрече неудобные вопросы, и поэтому о своих обещаниях чиновники постарались быстренько забыть. Я понимаю, что, наверное, я или кто-то из моих коллег из других изданий для кого-то неудобен. Но неужели это так страшно для большого начальства? Неужели наши правители хотят слышать только услаждающие их слух речи? По-моему, мир не рухнет, если мэр пригласит к себе людей с самыми разными взглядами. Ведь недавно же он принимал главных режиссёров московских театров, а там были не только одни ангелы! И это не помешало ему принять очень разумные решения по поддержке театров. Так почему же нельзя в таком же формате провести и встречу с главными редакторами всех литературных изданий без исключения?

Есть ли решения имущественных проблем?

Теперь по сути. Здесь, наверное, стоит выделить несколько комплексов вопросов.

Первый комплекс – имущественный. Понятно, что ни одно из литературных изданий сегодня не в состоянии платить аренду даже по льготным ставкам. Первым из самых больших начальников это осознал советник Президента России по культуре Владимир Толстой. По его инициативе несколько лет назад президент поручил правительству Москвы изыскать способы хотя бы частичного возмещения редакциям затрат на оплату аренды. Но московские власти поначалу дали преференции не всем литературным изданиям, а только отдельным счастливчикам, возбудив тем самым нездоровые настроения среди руководителей журналов, породив зависть и прочие нехорошие чувства. Потом, правда, Департамент СМИ Москвы слегка скорректировал свою позицию. Несколько же месяцев назад Собянин после встречи с Толстым принял решение литературные издания вообще освободить от арендных платежей. Но опять-таки никто до сих пор не знает: это правило коснулось всех литературных изданий без исключения или только отдельных счастливчиков? Я, например, до сих пор не могу получить информацию о том, распространилось ли решение Собянина на нашу газету или нет?

Говоря об имущественных вопросах, очень важно отметить и некоторые другие проблемы. Это оплата коммунальных расходов, ремонтные работы и некоторые другие вещи того же ряда. Почему-то во всём, что связано с театрами, Собянин нашёл разумные решения. На встречах с их руководителями он декларировал, что с будущего года город возьмёт на себя оплату коммунальных расходов театров и за свой счёт будет ремонтировать здания театров. А если по технологии какому-нибудь театру придётся освобождать помещения для реконструкции, то никто на улицу выбрасываться не будет, все будут получать на время ремонта временные помещения. Но почему же этот подход нельзя применить и к литературным изданиям? Почему Департамент городского имущества города Москвы уже несколько лет упорно требует, чтобы редакция газеты «Литературная Россия» убралась на улицу? За что так московская власть возненавидела нашу газету? Мне, например, это до сих пор непонятно.

Почему библиотеки Москвы не могут выписать литпериодику

Не менее важен для существования литературных изданий и вопрос подписки. К сожалению, Департамент культуры Москвы подходит к этому вопросу очень выборочно. Он способствует тому, чтобы большая часть столичных библиотек подписывалась за бюджетные средства на журнал «Москва», но почему-то равнодушен к журналу «Октябрь». В городе почти двести библиотек носят имена писателей. Но практически ни в одной из них нет еженедельника «Литературная Россия». Руководство Департамента культуры объясняет это якобы отсутствием спроса на нашу газету. Допустим, это так. Но смотрите: у нас есть немало очень качественных кинолент, на которые массовая публика не ходит. Но никто же не говорит, что теперь эти киноленты вообще не надо показывать в кинотеатрах. Поэтому придумываются и специальные сеансы, и внедряется система льготных билетов на эти киноленты, а кроме того ведётся большая разъяснительная и пропагандистская работа по продвижению этих лент, потому что все понимают, что такое кино, тем не менее, формирует в людях лучшие качества и что одними блокбастерами культура не делается. Так почему же эта система не срабатывает в отношении литературных изданий? Если вы говорите, что на эти издания якобы нет спроса, так давайте читателям библиотек будем их рекламировать! Давайте объяснять, почему важно следить за толстыми журналами и литературными газетами и читать их. Кстати, реальность свидетельствует о другом. Спрос на литературную периодику в библиотеках всё-таки есть. Но, как признаются сами библиотекари, они только на словах могут определять, на что стоит библиотекам подписаться, а что может и подождать. В реальности они очень ограничены в средствах и поэтому вынуждены руководствоваться негласными инструкциями и рекомендациями своего начальства, сводящимися к тому, что литературную периодику заказывать бессмысленно, а то и чревато, ибо настойчивых любителей литературы могут понизить в должности или оставить без премий. При этом тот же Департамент культуры Москвы в обязательном порядке навязывает столичным библиотекам книги из шорт-листов трёх тенденциозных премий, обращаемость к которым (книгам-лауреатам) читателей в течение нескольких лет, как правило, близка к нулю.

Кто поможет регионам выписать литиздания?

Ещё хуже обстоят дела с подпиской на литературные издания в библиотеках регионов. Как правило, в регионах действительно нет ни одной копейки для этих целей. Но уже несколько раз выражал готовность помочь регионам в этом плане федеральный центр. Технологическую же цепочку распределения этих средств из Москвы по субъектам Российской Федерации должно было отработать Министерство культуры России. Но министру Мединскому проще оказалось возвратить эти средства в бюджет, нежели запустить кропотливый процесс. В своём ведомстве Мединский сократил отдел библиотек до двух штатных единиц. Эти два сотрудника погрязли в бумагах и справках, и пользы от них ни федеральным, ни региональным, ни муниципальным библиотекам никакой.

Почему филфаки региональных университетов остаются без литизданий?

Есть ещё один способ продвижения литературной периодики. Я имею в виду библиотеки вузов, в которых есть филологические факультеты, хотя художественная литература всегда была интересна и студентам технарям, и студентам естественникам, и студентам, обучающимся на историков. Но я для начала ограничусь хотя бы филфаками. Наше исследование показало, что толстые журналы и литературные газеты сейчас выписываются только в пяти или шести университетах. Разве это нормально? Но Министерство образования и науки Российской Федерации пока этот вопрос абсолютно не волнует. А потом мы удивляемся, что выпускники вузов мало что знают и совершенно не ориентируются в современной литературе. Все их представления о современном литературном процессе сводятся к трём-четырём именам типа Пелевина или Прилепина. Они никогда не читали Сенчина, Козлова, Галактионову и других писателей, которые тревожат мысль и будоражат лучшие умы.

Когда появится литпериодика в газетных киосках?

Особняком стоит вопрос с розницей. Я недавно обошёл в Москве несколько десятков газетных киосков. И везде спрашивал «Роман-газету» и «Новый мир». Киоскёры в возрасте смотрели на меня удивлёнными глазами. Они спрашивали: а что, эти журналы разве не умерли? Они не видели толстяков в своих киосках с 1992 года, но, правда, помнят, что выходило в советское время. Молодым же киоскёрам названия «Роман-газеты» или журнала «Наш современник» вообще ни о чём не говорит. Неужели же московским властям, которые так гордятся новыми конструкциями газетных киосков, трудно организовать, чтобы одну из просторных витрин в каждом киоске занимали бы не игрушки или расчёски, а именно литературная периодика, и чтобы при этом с редакций торговые сети под видом маркетинговых и прочих исследований не взимали бешеные средства за приоритетную выкладку толстяков. У нас ведь если что захочет власть, то продавит даже через колено. Но если на какие-то вещи ей плевать, то ничего и с места не сдвинется, а если хоть на миллиметр и сдвинется, то за бешеные деньги.

У государства есть миллиарды для финансирования театров, но нет 25 миллионов для поддержки литпериодики.

Как исправить этот дисбаланс?

Перейду к следующему вопросу. Финансирование литературной периодики. Смотрите: государство полностью финансирует все театры, понимая, что только на продаже билетов практически ни один театр, особенно оперы, балета или современной драмы, не проживёт. Даже такой гигант, как Большой театр, без государственных дотаций долго не продержится. Примерно такая же ситуация и в кино. Там даже не всякий блокбастер может окупиться, а что говорить об арт-хаусных лентах! Но ведь это касается и литературной периодики. Однако в настоящее время стопроцентно у нас ни одно из литературных изданий не финансируется ни на федеральном уровне, ни на столичном. Стопроцентно содержатся за счёт бюджетов лишь некоторые толстые журналы в регионах: такие как «Дальний Восток» в Хабаровске, «Сибирские огни» в Новосибирске, «Подъём» в Воронеже и ряд других. В Москве же часть литературной периодики получает небольшие субсидии от Федерального агенства по печати. Но их, как правило, хватает лишь на оплату 20-30 % от всех расходов на типографские услуги и частично на зарплату персонала. К тому же, надо признать, что с каждым годом получать субсидии от Федерального агентства по печати становится всё сложнее и сложнее. Не знаю, вина ли в этом государства в целом или конкретных сотрудников ведомства. Но смотрите, что происходит? Каждый день в этом агентстве что-то меняется. То нам говорят, что помощь будет оказываться исключительно через Казначейство, а это значит надо дополнительно тратить десятки тысяч рублей на нотариально заверенные доверенности и документы, покупку флешек и дисков, оформление цифровой подписи, установку нового программного обеспечения для компьютеров, поиски программистов и системных администраторов, которые бы разобрались с очень сложными и не адаптированными для рядового пользователя программами и т.д., и т.п. Потом вдруг из Федерального агенства звучит отмашка: якобы организациям, в чьих уставах продекларирован некоммерческий характер деятельности, будут сделаны поблажки, и средства им будут переводиться напрямую, минуя Казначейство и прочих посредников. Затем вдруг выясняется, что упрощённый порядок перечисления дотаций возможен только в одном случае: если эти некоммерческие организации занесены в какой-то специальный реестр. Однако где ведётся этот реестр и как им пользоваться, сотрудники Федерального агентства выяснить не только не смогли, а даже и не захотели, и в итоге предпочли все редакции отправить на мытарство в Казначейство. При этом в Федеральном агентстве по печати за пятнадцать лет так и не смогли выработать даже регламента работы: сколько дней или месяцев отводится у них на ту или иную операцию. На всё в Роспечати один ответ: вас сотни, а сотрудников у нас раз-два и обчёлся. В итоге уже начался четвёртый квартал, до конца года осталось два с небольшим месяца, а ни одна литературная редакция в Москве ещё не получила ни копейки субсидий. Все возмущены, но публично выразить своё недоумение никто не рискует. Мои коллеги страшно боятся испортить отношения с руководством Федерального агентства и предлагают бороться за справедливость только мне, ссылаясь на то, что у меня всё равно уже с чиновниками напрочь испорчены отношения и поэтому терять мне нечего. Но с такой страусиной позицией трудно чего-либо добиться и уж тем более переломить ситуацию. Вот почему мне представляется, что помимо встречи с Собяниным очень важно всем главным редакторам литературных изданий обсудить наболевшие вопросы, обязательно вместе с руководителями Федерального агентства по печати Михаилом Сеславинским и Владимиром Григорьевым. А пока руководитель профильного управления этого Агентства Юрий Пуля бегает от нас, простите за каламбур, как пуля, чуть что ссылаясь на своё плохое здоровье. Мы искренне желаем Юрию Сергеевичу Пуле богатырского здоровья, но всё-таки таиться от редакторов ему бы не следовало. Мы ему ничего плохого не желаем, а хотим вместе найти выход из кризисных ситуаций.

Справедливости ради заметим, что кроме Федерального агентства отчасти поддержкой литературной периодики занимается и московская власть. Но делает она это очень избирательно и не всегда прозрачно. Её любовь распространяется почему-то в основном на один журнал «Москва». А всем другим изданиям Департамент СМИ Москвы предлагает участвовать в тендерах на общих основаниях. Но, прошу прощения, тендеры хороши, наверное, в строительной области или в торговом бизнесе, но они далеко не всегда приемлемы в сфере культуры. Как можно под тендер подогнать какую-нибудь повесть или поэму? Литература – дело индивидуальное. И тут важны иные механизмы поддержки, нежели электронные торги. Кстати, не надо держать московских чиновников за полных идиотов. Они всё это понимают. И, когда хотят, находят способы поддержки тех или иных изданий без всяких тендеров, аукционов и торгов. Не случайно именно для этих целей в своё время московская власть создала такое предприятие, как Московские Информационные Технологии (МИТ). Это предприятие на регулярной основе оказывает весомую поддержку, в частности, «Литературной газете» и журналу «Москва». Иногда оно помогает журналам «Вопросы литературы» и «Знамя». Но почему Правительство Москвы не хочет вменить этому МИТу поддержку и других литературных изданий, выходящих в Москве? Тем более, их не так уж и много. Вряд ли разорится МИТ, если ежегодно будет выделять чудом выжившим в постсоветское время 8–12-ти литературным изданиям по 1–1,5 миллиона рублей ежегодно.

Если бы все эти и другие протекционистские меры удалось внедрить в практику, то в общей сложности потребовалось бы порядка 20–30 миллионов рублей. Это не бог весть какая сумма для бюджетов Москвы, Федерального агентства по печати, Министерства культуры и Министерства образования и науки РФ. Но это позволило бы не просто выжить литературной периодике, но и поднять её на качественно иной уровень. Во-первых, редакции смогли бы исправить ситуацию с зарплатами и гонорарами. Мало кто знает, что сейчас в большинстве литературных редакций сотрудники получают 15–18 тыс. руб. За такие деньги работают сейчас только большие подвижники. Но ведь и подвижники иногда хотят питаться не только хлебом и водой, но хотя бы по воскресеньям кушать мясо или рыбку. Никто не просит установить зарплаты под сто или двести тысяч. Но вот тысяч тридцать пять не помешало бы. На 35 тыс. уже можно подыскать и способную молодёжь, продумать вопросы смены, увеличить требовательность к персоналу. Потом ведь никто не говорит о том, что эти 20–30 миллионов надо будет выделять всю жизнь. Эти деньги было бы неплохо изыскивать для литературных редакций хотя бы на первые три года. Эти три года позволили бы литературным редакциям окрепнуть, заработать на качественно новом уровне, значительно расширить круг подписчиков, покупателей и читателей. И, глядишь, в следующие годы можно было бы обойтись заметно меньшими дотациями и субсидиями.

Подведём предварительные итоги

Я изложил только часть мер, которые могли бы вывести литературную периодику из острейшего кризиса. Мне кажется, что теперь ход за мэром Москвы Собяниным и руководителем Федерального агентства по печати Сеславинским. Давайте срочно проведём совместные встречи и обсуждения.

С другой стороны, я обращаюсь к своим коллегам из других изданий. Давайте хотя бы в этих вопросах сейчас не делиться на левых и правых, проявим корпоративную солидарность, выступим единым фронтом и не будем ссылаться на то, что «Роман-газета» – это не классический толстый литературный журнал, а «ЛГ» и «ЛР» еженедельники, а не ежемесячники. Мы сможем выжить и выстоять, только если будем действовать сообща. А иначе, по большому счёту, мы все обречены. Просто какое-то издание сдохнет уже завтра, а другое просуществует на день или два больше. Только и всего.

Вячеслав ОГРЫЗКО