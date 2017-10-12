Денис ОПЯКИН. Я – РУССКИЙ!..

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НОВОСТИ

  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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  • Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    04/10/2017
    Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 26/09/2017
    Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?

    Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.

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  • 14/09/2017
    Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?

    По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."

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  • 07/09/2017
    На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны

    Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.

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СТАТЬИ Свежий номер №35. 13 октября 2017

Денис ОПЯКИН. Я – РУССКИЙ!..

Я – русский и живу в России. Живу и не жалею об этом. Многие в детстве спрашивают у родителей, почему они родились именно в той или иной стране, вынуждены практиковать в определённое время, жить в конкретной семье и так далее. Родители на такие вопросы, как правило, в ответ многозначительно молчат или отшучиваются, поскольку порой сами задаются теми же вопросами.


В моей семье родители подошли к этому делу серьёзно. Помню, отец поставил меня на самый высокий в доме табурет, после чего спросил о форме Земли. Я не сомневаясь отрапортовал, что она издревле была и остаётся круглой. В ответ на это родитель сухо констатировал: «Вот и подумай, ибо другие вопросы той же природы». «Само по себе?». «Я же говорила, он не поймёт». «Так иди, и сама объясни, если сможешь». Единственное, что врезалось в памяти – это слова отца: «молча засучив рукава, делай своё дело, и всё рассосётся само собой». С другой стороны, что ещё мог посоветовать слесарь-сантехник. Однако, я, несмотря на неплохое образование, по-прежнему следую его совету. Обдумываю ли перспективы уголовного процесса, копошусь ли в гараже или просто ужинаю – молча, засучив рукава, делаю своё дело, а там куда кривая выведет. А если честно, – в России всегда можно закосить под дурачка: «Не понимаю, о чём Вы. Двести лет так делаю – никогда проблем не было».

Если Вы знакомы с моими работами, то, наверняка, заметили, что я тяготею к философским размышлениям, препарируя сложившуюся или только формирующуюся государственность той или иной страны, при этом безусловно отдавая предпочтение России, поскольку это самая удивительная страна, – страна опережающих и от того не всеми понятых инноваций (Стёб). И если мы хотим как можно дальше продвинуться в этом вопросе, то, в первую очередь, необходимо повысить уровень жизни гражданина, как непосредственного носителя и проводника передовой мысли.

То время, когда всё зависело от мудрого князя, далеко позади. Государственность не может нормально существовать без участия граждан. Оно не обязано каждый раз угадывать, что именно им треба. В противном случае это будет напоминать: «Принеси то, не знамо что».

Когда у рядового гражданина тает в кошельке, он начинает критиковать власть и тех, кто ею опекаем. По мнению гражданина, олигархи тоже относятся к числу лиц, к которым лояльно государство, совершенно забывая, что эти люди платят колоссальные налоги, и большинство из них по-настоящему есть за что уважать.

Нелюбовь граждан к олигархам по природе своей завистлива. Поменяйся они местами и плевать на всех... Другое дело, что богатый человек намерен делать со своими миллионами или, не приведи Господь, миллиардами. Согласен, с одной стороны, пускай делает, что хочет. Оставляет в наследство, перераспределяет между партнёрами, занимается благотворительностью. С другой стороны, куда одному столько? Может быть, поступить по уму. Прописать в нормативных актах, что, к примеру, наследодатель вправе оставить наследство в денежном эквиваленте по числу заставших его в живых близких родственников до получения последним из них совершеннолетия из расчёта 250 000 рублей на человека в месяц. Чем не сумма? Ну хорошо – пятьсот тысяч, а то меня с говном съедят. А там на усмотрение государства. Что-то отложить в свои закрома, что-то пропорционально распределить среди населения и так далее. Главное, чтобы всё было прозрачно, а не через одно место.

Многое, если не всё, зависит от общего образования населения. Государству выгодно, когда ему оппонирует быдло, поскольку так его легче препарировать. Поставили одного мести – он метёт. Сказали другому сторожить – он сторожит. И никаких вопросов. Однако, следует отметить, что вопреки всему мы тянемся к знаниям. Русский мужик издревле был смекалист и тяготел к знаниям. Учителя порой подводят. Это да! Да и необходимость платить за второе высшее тоже не красит нашу систему образования. С другой стороны, широко внедряется платное дистанционное образование. Сделай его бесплатным, и цены такому образованию не будет. Но это всё новая школа. «Старики» по-прежнему ратуют за живое общение, и я в чём-то даже солидарен с ними. Компьютер пока по мысли уступает человеку.

Вы спросите меня, где взять деньги на образование, житьё-бытьё, социалку и тому подобное?

Я отвечу просто, без утопий. Пускай каждый трудоспособный гражданин ежемесячно кидает в бюджет государства на выбранную им же самим позицию минимум по пять рублей. По самым скромным подсчётам получится порядка 400 миллионов в месяц. Пришёл, к примеру, гражданин в банк или на почту, подошёл к терминалу, выбрал соответствующую строку бюджета и положил свой пятачок, всё равно что деньги на телефон закинул.

Хотя в идеале можно совсем отказаться от денег. Но тогда всем пришлось бы делать свою работу хорошо. Ведь мы переплачиваем за качество, а если оно даже в мелочах будет соответствовать самым высоким стандартам, тогда отпадёт само желание конкурировать с кем-то. А если не будет конкуренции, то на нет сойдёт и необходимость устанавливать цену на что-либо – заказываешь ли ты мешок цемента или берёшь «паркетник».

Вот такая проза жизни, братцы.

 

г. АРХАНГЕЛЬСК

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