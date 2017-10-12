Денис ОПЯКИН. Я – РУССКИЙ!..

Я – русский и живу в России. Живу и не жалею об этом. Многие в детстве спрашивают у родителей, почему они родились именно в той или иной стране, вынуждены практиковать в определённое время, жить в конкретной семье и так далее. Родители на такие вопросы, как правило, в ответ многозначительно молчат или отшучиваются, поскольку порой сами задаются теми же вопросами.

В моей семье родители подошли к этому делу серьёзно. Помню, отец поставил меня на самый высокий в доме табурет, после чего спросил о форме Земли. Я не сомневаясь отрапортовал, что она издревле была и остаётся круглой. В ответ на это родитель сухо констатировал: «Вот и подумай, ибо другие вопросы той же природы». «Само по себе?». «Я же говорила, он не поймёт». «Так иди, и сама объясни, если сможешь». Единственное, что врезалось в памяти – это слова отца: «молча засучив рукава, делай своё дело, и всё рассосётся само собой». С другой стороны, что ещё мог посоветовать слесарь-сантехник. Однако, я, несмотря на неплохое образование, по-прежнему следую его совету. Обдумываю ли перспективы уголовного процесса, копошусь ли в гараже или просто ужинаю – молча, засучив рукава, делаю своё дело, а там куда кривая выведет. А если честно, – в России всегда можно закосить под дурачка: «Не понимаю, о чём Вы. Двести лет так делаю – никогда проблем не было».

Если Вы знакомы с моими работами, то, наверняка, заметили, что я тяготею к философским размышлениям, препарируя сложившуюся или только формирующуюся государственность той или иной страны, при этом безусловно отдавая предпочтение России, поскольку это самая удивительная страна, – страна опережающих и от того не всеми понятых инноваций (Стёб). И если мы хотим как можно дальше продвинуться в этом вопросе, то, в первую очередь, необходимо повысить уровень жизни гражданина, как непосредственного носителя и проводника передовой мысли.

То время, когда всё зависело от мудрого князя, далеко позади. Государственность не может нормально существовать без участия граждан. Оно не обязано каждый раз угадывать, что именно им треба. В противном случае это будет напоминать: «Принеси то, не знамо что».

Когда у рядового гражданина тает в кошельке, он начинает критиковать власть и тех, кто ею опекаем. По мнению гражданина, олигархи тоже относятся к числу лиц, к которым лояльно государство, совершенно забывая, что эти люди платят колоссальные налоги, и большинство из них по-настоящему есть за что уважать.

Нелюбовь граждан к олигархам по природе своей завистлива. Поменяйся они местами и плевать на всех... Другое дело, что богатый человек намерен делать со своими миллионами или, не приведи Господь, миллиардами. Согласен, с одной стороны, пускай делает, что хочет. Оставляет в наследство, перераспределяет между партнёрами, занимается благотворительностью. С другой стороны, куда одному столько? Может быть, поступить по уму. Прописать в нормативных актах, что, к примеру, наследодатель вправе оставить наследство в денежном эквиваленте по числу заставших его в живых близких родственников до получения последним из них совершеннолетия из расчёта 250 000 рублей на человека в месяц. Чем не сумма? Ну хорошо – пятьсот тысяч, а то меня с говном съедят. А там на усмотрение государства. Что-то отложить в свои закрома, что-то пропорционально распределить среди населения и так далее. Главное, чтобы всё было прозрачно, а не через одно место.

Многое, если не всё, зависит от общего образования населения. Государству выгодно, когда ему оппонирует быдло, поскольку так его легче препарировать. Поставили одного мести – он метёт. Сказали другому сторожить – он сторожит. И никаких вопросов. Однако, следует отметить, что вопреки всему мы тянемся к знаниям. Русский мужик издревле был смекалист и тяготел к знаниям. Учителя порой подводят. Это да! Да и необходимость платить за второе высшее тоже не красит нашу систему образования. С другой стороны, широко внедряется платное дистанционное образование. Сделай его бесплатным, и цены такому образованию не будет. Но это всё новая школа. «Старики» по-прежнему ратуют за живое общение, и я в чём-то даже солидарен с ними. Компьютер пока по мысли уступает человеку.

Вы спросите меня, где взять деньги на образование, житьё-бытьё, социалку и тому подобное?

Я отвечу просто, без утопий. Пускай каждый трудоспособный гражданин ежемесячно кидает в бюджет государства на выбранную им же самим позицию минимум по пять рублей. По самым скромным подсчётам получится порядка 400 миллионов в месяц. Пришёл, к примеру, гражданин в банк или на почту, подошёл к терминалу, выбрал соответствующую строку бюджета и положил свой пятачок, всё равно что деньги на телефон закинул.

Хотя в идеале можно совсем отказаться от денег. Но тогда всем пришлось бы делать свою работу хорошо. Ведь мы переплачиваем за качество, а если оно даже в мелочах будет соответствовать самым высоким стандартам, тогда отпадёт само желание конкурировать с кем-то. А если не будет конкуренции, то на нет сойдёт и необходимость устанавливать цену на что-либо – заказываешь ли ты мешок цемента или берёшь «паркетник».

Вот такая проза жизни, братцы.

г. АРХАНГЕЛЬСК