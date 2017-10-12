Алексей ГОРБУНОВ. ПО УСТАВУ И ПРИНЦИПУ ГОР (поэтический альбом)

Алексей Васильевич Горбунов родился в с. Софьино Мордовской АССР, окончил Краснодарский политехнический институт, но большую часть жизни прожил в славном южном городе Сочи, очень много сделав для развития будущей олимпийской столицы нашей Родины. Сейчас он возглавляет Сочинский городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
Хорошую закалку Алексей Васильевич получил ещё на партийной и советской работе. Семь лет работал в организационном отделе Лазаревского райкома партии. Будучи заместителем и исполняющим обязанности председателя исполкома Центрального района Сочи он курировал строительство многих объектов народно-хозяйственного назначения. Под его руководством были построены: «Торговая галерея», Органный зал, высотные дома на улицах Горького, Пирогова, Донской, Макаренко, были открыты новая школа №20, несколько детских садов, детские больница и поликлинрша, пристройка кардиологического центра к большше № 4, реконструкция котельной №14 и многое другое.
На протяжении 12 лет муниципальная гостиница «Москва-Чайка», генеральным директором которой был А.В. Горбунов, занимала ведущие позиции среди гостиничных комплексов СССР и России, будучи всегда рентабельным предприятием. В период приватизации, благодаря его гражданскому мужеству, удалось вернуть 70-процентный пакет акций американской компании в городской реестр собственности.
С председателем правительства СССР Н.И. Рыжковым
С председателем правительства РФ Е.М. Примаковым и дважды Героем
Советского Союза лётчиком-космонавтом В.И. Севастьяновым
на госдаче "Бочаров ручей"
С полярником, Героем Советского Союза Артуром Челенгаровым
В течение своей трудовой деятельности Алексей Васильевич был депутатом сельского, районного, городского и краевого советов. Как депутат Законодательного Собрания края оказывал городу большую практическую помощь, добился выделения финансирования на газификацию Большого Сочи. Благодаря его настойчивости и целеустремленности удалось впервые в отечественной практике отменить Постановления Правительства Российской Федерации об изъятии 44 тысяч гектаров земли из особо охраняемой зоны Национального парка Лазаревского района. А за двадцать лет в качестве помощника депутатов Государственной Думы России Севастьянова В. И. и Горового Н.И. кроме парламентской работы им была оказана конкретная индивидуальная помощь многим тысячам сочинцам.
С членами комитета молодёжной группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти
С актёром Василием Лановым
Широк круг общественных обязанностей Горбунова. По его личной инициативе был проведён объединенный пленум, который присоединил к городскому совету ветеранов 14 районных первичных организаций, что позволило увеличить численность ветеранского актива с 30 тыс. до 60 тыс. В стадии открытия музей имени Героя Советского Союза И.Я. Сьянова. Алексей Васильевич создал при совете газету «Ветеран Сочи», при нём городской совет активно занимается издательской и научной деятельностью.
Под руководством Горбунова совет ветеранов активно выступает за мир и спокойствие, как в городе, так и на юге России.
С дочерью Натальей на малой родине, в с. Софьино
При его непосредственном участии проводятся гуманитарные акции для жителей Абхазии, Крыма, оказывается помощь военнослужащим в горячих точках, в том числе и Донбасса.
Наряду с профессиональным мастерством в работе с ветеранами важен данный ему свыше талант доброты. Поддержку и понимание, добрый совет находят все, кто обращается к нему за помощью.
Ещё в 2003 году Алексей Горбунов стал одним из лауреатов «Литературной России» «за бережное внимание к талантам Кубани». На его счету не только много добрых дел, но и три сборника собственных стихотворений.
Редакция «ЛР» сердечно поздравляет Алексея Васильевича с семидесятилетием и публикует его стихи разных лет.
ФИШТ
В облаках, словно в рваной папахе,
Дремлет Фишт, как небритый джигит.
И ручей, леденея от страха,
Словно кровник, от Фишта бежит.
По ущелью, как дикий, плутая,
По камням совершая прыжки,
Он, как волк, пробирается к стае
Монотонно-гортанной реки.
Он порой водопадами скачет,
Как абрек, продолжая свой путь,
Он пускается в жизнь наудачу,
Не боясь себе шею свернуть.
Но, скользя по немыслимым склонам,
Будет горным до тех только пор,
Лишь пока он живёт по законам,
По уставу и принципу гор.
КРЫМ
Неповторим пейзажем Крым.
Форос, Байдарские ворота.
Неповторим, как древний Рим,
Как историческое фото.
Бахчисарай и Ханский двор,
Чуфут-Кале, Пещерный город
И твёрдость Крымских древних гор
Не раз пытал коварный ворог.
От Судака до Сарыча
Стелообразные массивы,
Акропли павших Янычар,
Могильники – ловцам наживы.
Чатар-Дага и Роман-Кош,
Зубцы Ай-Петри, краски неба –
Крым изумительно хорош,
В себя вмещая быль и небыль.
Но и в другом я признаюсь,
Скажу и с гордостью, и к месту:
Ведь Крым любил святую Русь,
Как вожделенную невесту.
А Русь сама дралась не раз,
Шла за него напропалую.
И помнит битвы все Кавказ –
И Крымскую, и Мировую.
Но были мы разведены...
Политиканы, словно клином,
Вдруг развели на две страны
Народ, который был единым.
Делили, как пожитки, флот,
И Севастополь, и другое.
Но кровью связанный народ
И с этой справился бедою.
Теперь живём душа с душой.
Одна страна – одни задачи.
Крым в Русь пришёл к себе домой.
А разве быть могло иначе?
Русь с Украиной не на «ты».
Полны бандеровцы злословья.
Народы ж – вечные сваты,
Друг к другу тянутся с любовь..
Кто прав сегодня? Кто не прав?
Нам разобраться все не трудно.
Но, как Давид и Голиаф,
Встречают наши страны будни.
Для НАТО Киев, как плацдарм!
Меж нами злобная граница –
Такое нашим всем врагам
Могло лишь в сладком сне присниться!
* * *
Как будто в схватке «на пари»,
Отрывисто и резко,
На скалах волны-пузыри
Шторм разбивает с треском.
От схватки волны входят в раж,
Таранят в споре сушу,
И шторм берёт на абордаж
И пляж, и наши души.
И над водой гнездится вой,
А волны то и дело,
Пляж накрывают с головой,
Как амбразуру телом!
* * *
Судьба увидела, как пьяный,
Шёл к полынье из ресторана.
И, чтоб безумец не утоп,
Толкнула пьяного в сугроб.
А утром трезвому сказала:
«Самоубийц в быту немало.
Вела на смерть тебя не я,
Но виноватили б меня!»
ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО
Прощальный взгляд и взмах руки,
И поплывут вагоны мимо
И вот уж мы, как островки,
И весь перрон – как пантомима.
К стеклу вагонному припав,
Ещё прошепчут губы что-то,
Но вдаль уносится состав
Одной оборванною нотой.
Я так хочу себе помочь,
Но каменею от бессилья,
И ускользает поезд в ночь,
Любви подламывая крылья.
Я так привык к тебе душой,
Мне без любви твоей так худо.
Молю: «Вернись, побудь со мной,
Явись спасением и чудом».
Но ты умчалась: се-ля-ви,
И цепенею я от муки,
На этой станции любви
Распятый поездом разлуки.
СНИШЬСЯ ТЫ...
(песня)
Мне в январе всё чаще снишься ты,
Твой день рождения – верная примета.
Ты входишь песней в сны из темноты,
Как входит в осень на мгновенье лето.
Ты улыбнёшься, будто бы в кино,
Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.
И никому на свете не дано
Стереть в душе моей твою улыбку.
Да, между нами провели межу,
Но ты мне снишься, снишься как в начале,
И потому я очень дорожу
Студёными январскими ночами.
Я в январе молюсь на образа
И вновь тебе, любимой бью поклоны,
Любовь как храм, седой мудрец сказал,
А храм святой не мыслим без иконы.
Я жрец любви, и образ милый твой
В душе давно, как в камере храненья.
В борьбе с собой я потерял покой.
Не дай Вам Бог познать любви крушенье.
Ты улыбнёшься, будто бы в кино,
Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.
И никому на свете не дано
Стереть в душе моей твою улыбку.
* * *
Светлане
Святые – все равновелики,
Святой, как яркий звёздный след,
И потому святые лики.
Несут в себе духовный свет.
Пусть я не бил тебе поклоны,
Ты мне, Светлана, храм и свет,
Богами данная икона,
Молюсь которой много лет.
И мне страшны твои укоры.
Ты мой закат и мой восход.
Фундамент веры и опоры,
Святой божественный Синод.
Счастливый я твоей персоной
С тобой и каюсь, и грешу,
Ведь я к тебе, моя Мадонна,
Любовь в груди как свет ношу.
* * *
А остывающая осень
Всё прикрывает свои двери.
И снова ветер листья носит
Как ощущение потери.
С ветвей покинутого сада
Слетают пышные одежды.
И на душе такой осадок,
Как от несбывшейся надежды.
Разлад природы – разногласье –
От часу к часу всё сильнее.
Уж краски летние угасли,
И сутки кажутся длиннее.
Но всё ж безмерно веришь в чудо,
Хоть солнца меркнущего око
Льёт холодок земле повсюду
Несправедливого упрёка!
* * *
Ручей, пронырливый, как шнырь,
И баламут из баламутов,
Сквозь валуны, долины ширь
Мчит, джигитуя поминутно.
Ему, как горцу, невтерпёж
Осилить горные маршруты,
Он мягкий с виду, но, как нож,
Взрезает каменные путы.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снегопад – как смена декораций
После долгих слякотных дождей.
Первый снег приходит, словно радость,
Ощущеньем новых, свежих дней.
Для кого-то холод – как похмелье;
Протрезвев, становишься мудрей,
И невольно черпаешь веселье
В смене декабрей и январей.
Дни проходят, как за сменой смена,
Что-то изменяется в судьбе;
Лишь одно пока что неизменно –
Моё чувство тёплое к тебе.
* * *
Очнулась осина от зимней кручины,
И дикая груша цветёт;
Здесь, в старом саду – староверов община,
Здесь строгий, суровый народ.
Давно я здесь не был; мне снились химеры;
Страдал я, как грешник в аду.
Но вспомнил тот край, где живут староверы,
И вот их деревней иду...
Пусть я атеист и безбожник бывалый,
И в суетном вырос миру, –
Но живы в душе те мои идеалы,
С которыми, видно, умру.
В служении им я не ведаю меры,
За них – хоть на крест, хоть в бои.
Вы – братья мои, старики-староверы,
Упрямые братья мои...
* * *
«Моё» – на нём споткнётся мир.
«Моё» – оно не «ваше».
Мой дом, пространство, мой кумир –
То, что «моё» – то краше.
Своя рубашка ближе нам.
Чужое есть чужое.
Своим богам всё пополам,
А вашим меньше втрое.
И в этом, собственно, вся соль,
В «моём» утонут души,
Ведь боль своя чужую боль,
Наверняка, задушит.
Когда любовь горит в огне,
Горит «моё» и «ваше»:
Оставьте муки ваши мне
За все страданья наши.
Спасёт планету доброта,
И будет мир счастливым,
Где «вашему» «моё» чета
Без всяких лейтмотивов.