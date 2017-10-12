Алексей ГОРБУНОВ. ПО УСТАВУ И ПРИНЦИПУ ГОР (поэтический альбом)

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НОВОСТИ

  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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  • Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    04/10/2017
    Вышел 4-й номер "Мира Севера" за 2017 год

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  • 26/09/2017
    Критика писателя Минина повлияла на отставку губернатора Меркушкина?

    Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Кремля.

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  • 14/09/2017
    Пойдёт ли на пользу дагестанской литературе всевластье клана Ахмедовых?

    По мнению поэта, литературного критика и публициста Миясат Муслимовой, захваченный кланом Ахмедовых "Союз писателей Дагестана со своими установками советских лет сегодня стал опасен... Деятельность этого союза преступна, потому что он раскалывает творческие силы, сеет вражду, потому что он ведёт политику культурного геноцида, потому что он обворовывает дагестанский народ, утаивая достижения культуры и заменяя их произведениями послушных, удобных и серых авторов. И власть республики поддерживает эту политику..."

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  • 07/09/2017
    На Можайском полиграфкомбинате прописались то ли хитрые мошенники, то ли наглые лгуны

    Как известно, Можайский полиграфический комбинат в последнее время сильно лихорадит. Обострились все процессы после заключения руководителя этой организации Евгения Фельдмана под домашний арест. Комбинат перестал выполнять перед заказчиками свои обязательства.

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СТАТЬИ Свежий номер №35. 13 октября 2017

Алексей ГОРБУНОВ. ПО УСТАВУ И ПРИНЦИПУ ГОР (поэтический альбом)

Давний друг нашей газеты, настоящий русский гражданин – сильный, добрый и честный – Алексей Васильевич Горбунов отмечает в этом году своё семидесятилетие.


10 11 Gorbunov004 1Алексей Васильевич Горбунов родился в с. Софьино Мордовской АССР, окончил Краснодарский политехнический институт, но большую часть жизни прожил в славном южном городе Сочи, очень много сделав для развития будущей олимпийской столицы нашей Родины. Сейчас он возглавляет Сочинский городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Хорошую закалку Алексей Васильевич получил ещё на партийной и советской работе. Семь лет работал в организационном отделе Лазаревского райкома партии. Будучи заместителем и исполняющим обязанности председателя исполкома Центрального района Сочи он курировал строительство многих объектов народно-хозяйственного назначения. Под его руководством были построены: «Торговая галерея», Органный зал, высотные дома на улицах Горького, Пирогова, Донской, Макаренко, были открыты новая школа №20, несколько детских садов, детские больница и поликлинрша, пристройка кардиологического центра к большше № 4, реконструкция котельной №14 и многое другое.

На протяжении 12 лет муниципальная гостиница «Москва-Чайка», генеральным директором которой был А.В. Горбунов, занимала ведущие позиции среди гостиничных комплексов СССР и России, будучи всегда рентабельным предприятием. В период приватизации, благодаря его гражданскому мужеству, удалось вернуть 70-процентный пакет акций американской компании в городской реестр собственности.

 

10 11 Gorbunov015 Ryzhkov

С председателем правительства СССР Н.И. Рыжковым

 

10 11 Gorbunov PrimakovС председателем правительства РФ Е.М. Примаковым и дважды Героем

Советского Союза лётчиком-космонавтом В.И. Севастьяновым

на госдаче "Бочаров ручей"

 

10 11 Gorbunov013 ChelengarovС полярником, Героем Советского Союза Артуром Челенгаровым

 

В течение своей трудовой деятельности Алексей Васильевич был депутатом сельского, районного, городского и краевого советов. Как депутат Законодательного Собрания края оказывал городу большую практическую помощь, добился выделения финансирования на газификацию Большого Сочи. Благодаря его настойчивости и целеустремленности удалось впервые в отечественной практике отменить Постановления Правительства Российской Федерации об изъятии 44 тысяч гектаров земли из особо охраняемой зоны Национального парка Лазаревского района. А за двадцать лет в качестве помощника депутатов Государственной Думы России Севастьянова В. И. и Горового Н.И. кроме парламентской работы им была оказана конкретная индивидуальная помощь многим тысячам сочинцам.

 

10 11 Gorbunov012 s molodezhyu

С членами комитета молодёжной группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти

 

10 11 Gorbunov016 LanovoyС актёром Василием Лановым

 

Широк круг общественных обязанностей Горбунова. По его личной инициативе был проведён объединенный пленум, который присоединил к городскому совету ветеранов 14 районных первичных организаций, что позволило увеличить численность ветеранского актива с 30 тыс. до 60 тыс. В стадии открытия музей имени Героя Советского Союза И.Я. Сьянова. Алексей Васильевич создал при совете газету «Ветеран Сочи», при нём городской совет активно занимается издательской и научной деятельностью.

Под руководством Горбунова совет ветеранов активно выступает за мир и спокойствие, как в городе, так и на юге России.

 

10 11 Gorbunov010 s Natashey

С дочерью Натальей на малой родине, в с. Софьино

 

10 11 Gorbunov017 laureatПри его непосредственном участии проводятся гуманитарные акции для жителей Абхазии, Крыма, оказывается помощь военнослужащим в горячих точках, в том числе и Донбасса.

Наряду с профессиональным мастерством в работе с ветеранами важен данный ему свыше талант доброты. Поддержку и понимание, добрый совет находят все, кто обращается к нему за помощью.

Ещё в 2003 году Алексей Горбунов стал одним из лауреатов «Литературной России» «за бережное внимание к талантам Кубани». На его счету не только много добрых дел, но и три сборника собственных стихотворений.

Редакция «ЛР» сердечно поздравляет Алексея Васильевича с семидесятилетием и публикует его стихи разных лет.

 

 

 

 

 

 

ФИШТ

 

В облаках, словно в рваной папахе,

Дремлет Фишт, как небритый джигит.

И ручей, леденея от страха,

Словно кровник, от Фишта бежит.

 

По ущелью, как дикий, плутая,

По камням совершая прыжки,

Он, как волк, пробирается к стае

Монотонно-гортанной реки.

 

Он порой водопадами скачет,

Как абрек, продолжая свой путь,

Он пускается в жизнь наудачу,

Не боясь себе шею свернуть.

 

Но, скользя по немыслимым склонам,

Будет горным до тех только пор,

Лишь пока он живёт по законам,

По уставу и принципу гор.

 

 

КРЫМ

 

Неповторим пейзажем Крым.

Форос, Байдарские ворота.

Неповторим, как древний Рим,

Как историческое фото.

 

Бахчисарай и Ханский двор,

Чуфут-Кале, Пещерный город

И твёрдость Крымских древних гор

Не раз пытал коварный ворог.

 

От Судака до Сарыча

Стелообразные массивы,

Акропли павших Янычар,

Могильники – ловцам наживы.

 

Чатар-Дага и Роман-Кош,

Зубцы Ай-Петри, краски неба –

Крым изумительно хорош,

В себя вмещая быль и небыль.

 

Но и в другом я признаюсь,

Скажу и с гордостью, и к месту:

Ведь Крым любил святую Русь,

Как вожделенную невесту.

 

А Русь сама дралась не раз,

Шла за него напропалую.

И помнит битвы все Кавказ –

И Крымскую, и Мировую.

 

Но были мы разведены...

Политиканы, словно клином,

Вдруг развели на две страны

Народ, который был единым.

 

Делили, как пожитки, флот,

И Севастополь, и другое.

Но кровью связанный народ

И с этой справился бедою.

 

Теперь живём душа с душой.

Одна страна – одни задачи.

Крым в Русь пришёл к себе домой.

А разве быть могло иначе?

 

Русь с Украиной не на «ты».

Полны бандеровцы злословья.

Народы ж – вечные сваты,

Друг к другу тянутся с любовь..

 

Кто прав сегодня? Кто не прав?

Нам разобраться все не трудно.

Но, как Давид и Голиаф,

Встречают наши страны будни.

 

Для НАТО Киев, как плацдарм!

Меж нами злобная граница –

Такое нашим всем врагам

Могло лишь в сладком сне присниться!

 

 

* * *

Как будто в схватке «на пари»,

Отрывисто и резко,

На скалах волны-пузыри

Шторм разбивает с треском.

 

От схватки волны входят в раж,

Таранят в споре сушу,

И шторм берёт на абордаж

И пляж, и наши души.

 

И над водой гнездится вой,

А волны то и дело,

Пляж накрывают с головой,

Как амбразуру телом!

 

 

* * *

Судьба увидела, как пьяный,

Шёл к полынье из ресторана.

И, чтоб безумец не утоп,

Толкнула пьяного в сугроб.

 

А утром трезвому сказала:

«Самоубийц в быту немало.

Вела на смерть тебя не я,

Но виноватили б меня!»

 

 

ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО

 

10 11 Gorbunov007 molodoyПрощальный взгляд и взмах руки,

И поплывут вагоны мимо

И вот уж мы, как островки,

И весь перрон – как пантомима.

 

К стеклу вагонному припав,

Ещё прошепчут губы что-то,

Но вдаль уносится состав

Одной оборванною нотой.

 

Я так хочу себе помочь,

Но каменею от бессилья,

И ускользает поезд в ночь,

Любви подламывая крылья.

 

Я так привык к тебе душой,

Мне без любви твоей так худо.

Молю: «Вернись, побудь со мной,

Явись спасением и чудом».

 

Но ты умчалась: се-ля-ви,

И цепенею я от муки,

На этой станции любви

Распятый поездом разлуки.

 

 

СНИШЬСЯ ТЫ...

(песня)

 

Мне в январе всё чаще снишься ты,

Твой день рождения – верная примета.

Ты входишь песней в сны из темноты,

Как входит в осень на мгновенье лето.

 

Ты улыбнёшься, будто бы в кино,

Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.

И никому на свете не дано

Стереть в душе моей твою улыбку.

 

Да, между нами провели межу,

Но ты мне снишься, снишься как в начале,

И потому я очень дорожу

Студёными январскими ночами.

 

Я в январе молюсь на образа

И вновь тебе, любимой бью поклоны,

Любовь как храм, седой мудрец сказал,

А храм святой не мыслим без иконы.

 

Я жрец любви, и образ милый твой

В душе давно, как в камере храненья.

В борьбе с собой я потерял покой.

Не дай Вам Бог познать любви крушенье.

 

Ты улыбнёшься, будто бы в кино,

Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.

И никому на свете не дано

Стереть в душе моей твою улыбку.

 

 

* * *

Светлане

 

10 11 Gorbunov008 svetlanaСвятые – все равновелики,

Святой, как яркий звёздный след,

И потому святые лики.

Несут в себе духовный свет.

 

Пусть я не бил тебе поклоны,

Ты мне, Светлана, храм и свет,

Богами данная икона,

Молюсь которой много лет.

 

И мне страшны твои укоры.

Ты мой закат и мой восход.

Фундамент веры и опоры,

Святой божественный Синод.

 

Счастливый я твоей персоной

С тобой и каюсь, и грешу,

Ведь я к тебе, моя Мадонна,

Любовь в груди как свет ношу.

 

 

* * *

А остывающая осень

Всё прикрывает свои двери.

И снова ветер листья носит

Как ощущение потери.

 

С ветвей покинутого сада

Слетают пышные одежды.

И на душе такой осадок,

Как от несбывшейся надежды.

 

Разлад природы – разногласье –

От часу к часу всё сильнее.

Уж краски летние угасли,

И сутки кажутся длиннее.

 

Но всё ж безмерно веришь в чудо,

Хоть солнца меркнущего око

Льёт холодок земле повсюду

Несправедливого упрёка!

 

 

* * *

Ручей, пронырливый, как шнырь,

И баламут из баламутов,

Сквозь валуны, долины ширь

Мчит, джигитуя поминутно.

 

Ему, как горцу, невтерпёж

Осилить горные маршруты,

Он мягкий с виду, но, как нож,

Взрезает каменные путы.

 

 

ПЕРВЫЙ СНЕГ

 

Снегопад – как смена декораций

После долгих слякотных дождей.

Первый снег приходит, словно радость,

Ощущеньем новых, свежих дней.

 

Для кого-то холод – как похмелье;

Протрезвев, становишься мудрей,

И невольно черпаешь веселье

В смене декабрей и январей.

 

Дни проходят, как за сменой смена,

Что-то изменяется в судьбе;

Лишь одно пока что неизменно –

Моё чувство тёплое к тебе.

 

 

* * *

Очнулась осина от зимней кручины,

И дикая груша цветёт;

Здесь, в старом саду – староверов община,

Здесь строгий, суровый народ.

 

Давно я здесь не был; мне снились химеры;

Страдал я, как грешник в аду.

Но вспомнил тот край, где живут староверы,

И вот их деревней иду...

 

Пусть я атеист и безбожник бывалый,

И в суетном вырос миру, –

Но живы в душе те мои идеалы,

С которыми, видно, умру.

 

В служении им я не ведаю меры,

За них – хоть на крест, хоть в бои.

Вы – братья мои, старики-староверы,

Упрямые братья мои...

 

 

* * *

«Моё» – на нём споткнётся мир.

«Моё» – оно не «ваше».

Мой дом, пространство, мой кумир –

То, что «моё» – то краше.

 

Своя рубашка ближе нам.

Чужое есть чужое.

Своим богам всё пополам,

А вашим меньше втрое.

 

И в этом, собственно, вся соль,

В «моём» утонут души,

Ведь боль своя чужую боль,

Наверняка, задушит.

 

Когда любовь горит в огне,

Горит «моё» и «ваше»:

Оставьте муки ваши мне

За все страданья наши.

 

Спасёт планету доброта,

И будет мир счастливым,

Где «вашему» «моё» чета

Без всяких лейтмотивов.

 

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