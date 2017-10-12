Алексей ГОРБУНОВ. ПО УСТАВУ И ПРИНЦИПУ ГОР (поэтический альбом)

Давний друг нашей газеты, настоящий русский гражданин – сильный, добрый и честный – Алексей Васильевич Горбунов отмечает в этом году своё семидесятилетие.

Алексей Васильевич Горбунов родился в с. Софьино Мордовской АССР, окончил Краснодарский политехнический институт, но большую часть жизни прожил в славном южном городе Сочи, очень много сделав для развития будущей олимпийской столицы нашей Родины. Сейчас он возглавляет Сочинский городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Хорошую закалку Алексей Васильевич получил ещё на партийной и советской работе. Семь лет работал в организационном отделе Лазаревского райкома партии. Будучи заместителем и исполняющим обязанности председателя исполкома Центрального района Сочи он курировал строительство многих объектов народно-хозяйственного назначения. Под его руководством были построены: «Торговая галерея», Органный зал, высотные дома на улицах Горького, Пирогова, Донской, Макаренко, были открыты новая школа №20, несколько детских садов, детские больница и поликлинрша, пристройка кардиологического центра к большше № 4, реконструкция котельной №14 и многое другое.

На протяжении 12 лет муниципальная гостиница «Москва-Чайка», генеральным директором которой был А.В. Горбунов, занимала ведущие позиции среди гостиничных комплексов СССР и России, будучи всегда рентабельным предприятием. В период приватизации, благодаря его гражданскому мужеству, удалось вернуть 70-процентный пакет акций американской компании в городской реестр собственности.

С председателем правительства СССР Н.И. Рыжковым

С председателем правительства РФ Е.М. Примаковым и дважды Героем

Советского Союза лётчиком-космонавтом В.И. Севастьяновым

на госдаче "Бочаров ручей"

С полярником, Героем Советского Союза Артуром Челенгаровым

В течение своей трудовой деятельности Алексей Васильевич был депутатом сельского, районного, городского и краевого советов. Как депутат Законодательного Собрания края оказывал городу большую практическую помощь, добился выделения финансирования на газификацию Большого Сочи. Благодаря его настойчивости и целеустремленности удалось впервые в отечественной практике отменить Постановления Правительства Российской Федерации об изъятии 44 тысяч гектаров земли из особо охраняемой зоны Национального парка Лазаревского района. А за двадцать лет в качестве помощника депутатов Государственной Думы России Севастьянова В. И. и Горового Н.И. кроме парламентской работы им была оказана конкретная индивидуальная помощь многим тысячам сочинцам.

С членами комитета молодёжной группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти

С актёром Василием Лановым

Широк круг общественных обязанностей Горбунова. По его личной инициативе был проведён объединенный пленум, который присоединил к городскому совету ветеранов 14 районных первичных организаций, что позволило увеличить численность ветеранского актива с 30 тыс. до 60 тыс. В стадии открытия музей имени Героя Советского Союза И.Я. Сьянова. Алексей Васильевич создал при совете газету «Ветеран Сочи», при нём городской совет активно занимается издательской и научной деятельностью.

Под руководством Горбунова совет ветеранов активно выступает за мир и спокойствие, как в городе, так и на юге России.

С дочерью Натальей на малой родине, в с. Софьино

При его непосредственном участии проводятся гуманитарные акции для жителей Абхазии, Крыма, оказывается помощь военнослужащим в горячих точках, в том числе и Донбасса.

Наряду с профессиональным мастерством в работе с ветеранами важен данный ему свыше талант доброты. Поддержку и понимание, добрый совет находят все, кто обращается к нему за помощью.

Ещё в 2003 году Алексей Горбунов стал одним из лауреатов «Литературной России» «за бережное внимание к талантам Кубани». На его счету не только много добрых дел, но и три сборника собственных стихотворений.

Редакция «ЛР» сердечно поздравляет Алексея Васильевича с семидесятилетием и публикует его стихи разных лет.

ФИШТ

В облаках, словно в рваной папахе,

Дремлет Фишт, как небритый джигит.

И ручей, леденея от страха,

Словно кровник, от Фишта бежит.

По ущелью, как дикий, плутая,

По камням совершая прыжки,

Он, как волк, пробирается к стае

Монотонно-гортанной реки.

Он порой водопадами скачет,

Как абрек, продолжая свой путь,

Он пускается в жизнь наудачу,

Не боясь себе шею свернуть.

Но, скользя по немыслимым склонам,

Будет горным до тех только пор,

Лишь пока он живёт по законам,

По уставу и принципу гор.

КРЫМ

Неповторим пейзажем Крым.

Форос, Байдарские ворота.

Неповторим, как древний Рим,

Как историческое фото.

Бахчисарай и Ханский двор,

Чуфут-Кале, Пещерный город

И твёрдость Крымских древних гор

Не раз пытал коварный ворог.

От Судака до Сарыча

Стелообразные массивы,

Акропли павших Янычар,

Могильники – ловцам наживы.

Чатар-Дага и Роман-Кош,

Зубцы Ай-Петри, краски неба –

Крым изумительно хорош,

В себя вмещая быль и небыль.

Но и в другом я признаюсь,

Скажу и с гордостью, и к месту:

Ведь Крым любил святую Русь,

Как вожделенную невесту.

А Русь сама дралась не раз,

Шла за него напропалую.

И помнит битвы все Кавказ –

И Крымскую, и Мировую.

Но были мы разведены...

Политиканы, словно клином,

Вдруг развели на две страны

Народ, который был единым.

Делили, как пожитки, флот,

И Севастополь, и другое.

Но кровью связанный народ

И с этой справился бедою.

Теперь живём душа с душой.

Одна страна – одни задачи.

Крым в Русь пришёл к себе домой.

А разве быть могло иначе?

Русь с Украиной не на «ты».

Полны бандеровцы злословья.

Народы ж – вечные сваты,

Друг к другу тянутся с любовь..

Кто прав сегодня? Кто не прав?

Нам разобраться все не трудно.

Но, как Давид и Голиаф,

Встречают наши страны будни.

Для НАТО Киев, как плацдарм!

Меж нами злобная граница –

Такое нашим всем врагам

Могло лишь в сладком сне присниться!

* * *

Как будто в схватке «на пари»,

Отрывисто и резко,

На скалах волны-пузыри

Шторм разбивает с треском.

От схватки волны входят в раж,

Таранят в споре сушу,

И шторм берёт на абордаж

И пляж, и наши души.

И над водой гнездится вой,

А волны то и дело,

Пляж накрывают с головой,

Как амбразуру телом!

* * *

Судьба увидела, как пьяный,

Шёл к полынье из ресторана.

И, чтоб безумец не утоп,

Толкнула пьяного в сугроб.

А утром трезвому сказала:

«Самоубийц в быту немало.

Вела на смерть тебя не я,

Но виноватили б меня!»

ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО

Прощальный взгляд и взмах руки,

И поплывут вагоны мимо

И вот уж мы, как островки,

И весь перрон – как пантомима.

К стеклу вагонному припав,

Ещё прошепчут губы что-то,

Но вдаль уносится состав

Одной оборванною нотой.

Я так хочу себе помочь,

Но каменею от бессилья,

И ускользает поезд в ночь,

Любви подламывая крылья.

Я так привык к тебе душой,

Мне без любви твоей так худо.

Молю: «Вернись, побудь со мной,

Явись спасением и чудом».

Но ты умчалась: се-ля-ви,

И цепенею я от муки,

На этой станции любви

Распятый поездом разлуки.

СНИШЬСЯ ТЫ...

(песня)

Мне в январе всё чаще снишься ты,

Твой день рождения – верная примета.

Ты входишь песней в сны из темноты,

Как входит в осень на мгновенье лето.

Ты улыбнёшься, будто бы в кино,

Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.

И никому на свете не дано

Стереть в душе моей твою улыбку.

Да, между нами провели межу,

Но ты мне снишься, снишься как в начале,

И потому я очень дорожу

Студёными январскими ночами.

Я в январе молюсь на образа

И вновь тебе, любимой бью поклоны,

Любовь как храм, седой мудрец сказал,

А храм святой не мыслим без иконы.

Я жрец любви, и образ милый твой

В душе давно, как в камере храненья.

В борьбе с собой я потерял покой.

Не дай Вам Бог познать любви крушенье.

Ты улыбнёшься, будто бы в кино,

Вмиг исчезает сон мой полузыбкий.

И никому на свете не дано

Стереть в душе моей твою улыбку.

* * *

Светлане

Святые – все равновелики,

Святой, как яркий звёздный след,

И потому святые лики.

Несут в себе духовный свет.

Пусть я не бил тебе поклоны,

Ты мне, Светлана, храм и свет,

Богами данная икона,

Молюсь которой много лет.

И мне страшны твои укоры.

Ты мой закат и мой восход.

Фундамент веры и опоры,

Святой божественный Синод.

Счастливый я твоей персоной

С тобой и каюсь, и грешу,

Ведь я к тебе, моя Мадонна,

Любовь в груди как свет ношу.

* * *

А остывающая осень

Всё прикрывает свои двери.

И снова ветер листья носит

Как ощущение потери.

С ветвей покинутого сада

Слетают пышные одежды.

И на душе такой осадок,

Как от несбывшейся надежды.

Разлад природы – разногласье –

От часу к часу всё сильнее.

Уж краски летние угасли,

И сутки кажутся длиннее.

Но всё ж безмерно веришь в чудо,

Хоть солнца меркнущего око

Льёт холодок земле повсюду

Несправедливого упрёка!

* * *

Ручей, пронырливый, как шнырь,

И баламут из баламутов,

Сквозь валуны, долины ширь

Мчит, джигитуя поминутно.

Ему, как горцу, невтерпёж

Осилить горные маршруты,

Он мягкий с виду, но, как нож,

Взрезает каменные путы.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снегопад – как смена декораций

После долгих слякотных дождей.

Первый снег приходит, словно радость,

Ощущеньем новых, свежих дней.

Для кого-то холод – как похмелье;

Протрезвев, становишься мудрей,

И невольно черпаешь веселье

В смене декабрей и январей.

Дни проходят, как за сменой смена,

Что-то изменяется в судьбе;

Лишь одно пока что неизменно –

Моё чувство тёплое к тебе.

* * *

Очнулась осина от зимней кручины,

И дикая груша цветёт;

Здесь, в старом саду – староверов община,

Здесь строгий, суровый народ.

Давно я здесь не был; мне снились химеры;

Страдал я, как грешник в аду.

Но вспомнил тот край, где живут староверы,

И вот их деревней иду...

Пусть я атеист и безбожник бывалый,

И в суетном вырос миру, –

Но живы в душе те мои идеалы,

С которыми, видно, умру.

В служении им я не ведаю меры,

За них – хоть на крест, хоть в бои.

Вы – братья мои, старики-староверы,

Упрямые братья мои...

* * *

«Моё» – на нём споткнётся мир.

«Моё» – оно не «ваше».

Мой дом, пространство, мой кумир –

То, что «моё» – то краше.

Своя рубашка ближе нам.

Чужое есть чужое.

Своим богам всё пополам,

А вашим меньше втрое.

И в этом, собственно, вся соль,

В «моём» утонут души,

Ведь боль своя чужую боль,

Наверняка, задушит.

Когда любовь горит в огне,

Горит «моё» и «ваше»:

Оставьте муки ваши мне

За все страданья наши.

Спасёт планету доброта,

И будет мир счастливым,

Где «вашему» «моё» чета

Без всяких лейтмотивов.