ГРАДУС СОЦИАЛЬНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ

Само время раскололось на До и После. И следы этого глубинного тектонического разлома продолжают ощущаться всеми нами и сегодня. И какие бы успокоительные мантры и заклинания ни твердили наши политические лидеры, социально активная часть нашего общества по-прежнему непримиримо расколота. На тех, для кого события столетней давности – подлый и беззаконный государственный переворот, приведший к национальной катастрофе и смуте, и на тех, кто воспринимает происшедшее как одну из самых грандиозных социальных революций в мировой истории, закономерное и в целом благотворное изменение русла тысячелетней России.
Конечно, страусиная позиция нашего государственного руководства не может не удивлять. Они, власти, предпочли не нагнетать политические страсти и фактически попросту смикшировали, замолчали весь юбилейный год. Вроде как ничего особенного и не происходило. И это лукавое, трусливое умолчание не вызывает уважения, а лишь поднимает градус подспудного социального раздражения, причём раздражения на всех краях политического спектра.
Наша газета решила пойти другим путём. В виду формально приближающегося столетнего юбилея мы решили предоставить слово всем желающим высказаться на предложенную нами тему: как отразились события 1917 года в русской литературе и какие именно произведения наиболее ярко отражают характер этой легендарной и всё ещё продолжающей кровоточить эпохи.