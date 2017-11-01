Дмитрий ФИЛИППОВ. АБСУРД В ЭПОХУ ПОБЕДИВШЕГО КАПИТАЛИЗМА (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

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НОВОСТИ

  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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СТАТЬИ Свежий номер №38. 3 ноября 2017

Дмитрий ФИЛИППОВ. АБСУРД В ЭПОХУ ПОБЕДИВШЕГО КАПИТАЛИЗМА (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

Вне всякого сомнения, самым значительным художественным текстом о русской революции 1917 года является «Тихий Дон» Шолохова. Но при этом надо понимать, что ни одно художественное произведение не сможет осветить подобное событие в полном объёме ввиду масштаба произошедшего.

1 FilippovШолохов лично мне ближе, потому что он о низах, о простых казаках, воинах и земледелах. Его герои это и есть соль земли. В противовес образу русской интеллигенции из «Хождения по мукам». Опять же, смотря в каком разрезе мы глядим на это событие? С февраля по октябрь 1917-го? Или много после него, захватывая всю гражданскую войну? Или вообще берём точкой отчёта 1905 год? Это вопросы, на которые у историков до сих пор нет ответа. Нет ответа и у писателей. Потому что самая страшная книга о гражданской войне – это «Россия, кровью умытая» Артёма Весёлого, но кому сейчас важно знать правду гражданской войны? Ведь основной корпус текстов был написан в советское время и ныне благополучно забыт, выброшен за ненадобностью. Соцреализм объявлен лживым, идейно несостоятельным, поэтому мало кто из нынешних молодых людей читал, например, рассказы Бориса Лавренёва о русской революции. А это потрясающая по глубине проза, многим нынешним недурно будет поучиться. И на самом деле не имеет значения, какую из книг о революции мы порекомендуем – их не будут читать, потому что само празднование 100-летия этого события в эпоху победившего капитализма – это абсурд.
 

Дмитрий ФИЛИППОВ,

писатель


г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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Комментарии

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Комментарии  

# Вадим Кулинченко 03.11.2017 12:17
Сегодня этих книг не найти, в своё время было указание в библиотеки сжечь всю советскую литературу. Не напрашивается ли здесь какая-то аналогия? Когда-то в 60-е годы прошлого века мой дядя Миша, отличный человек 1905 г. рождения, просил меня достать ему книгу Л.И. Брежнева "Малая земля". Я сказал ему - Зачем Вы собираете эту макулатуру? на что он мне сказал:"Вадик, придут времена, когда все эти книги сожгут! Такая у нас страна. А ведь это история." Как в воду смотрел. Без комментариев.
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# Николай Андрияшин 03.11.2017 11:08
Надо читать книги, в которых резко отрицательно оценивается большевизм
и его главари Ленин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский и др.Недопустимо хра-
нить в мавзолее останки палача-изувера Ленина.
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