Дмитрий ФИЛИППОВ. АБСУРД В ЭПОХУ ПОБЕДИВШЕГО КАПИТАЛИЗМА (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

Дмитрий ФИЛИППОВ,
писатель
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?
- Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?
- Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?
Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.
Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:
В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:
- Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?
- Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;
- Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;
- В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;
- Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...
– За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?
– До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?
– Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.
– Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?
– Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?
Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».
– Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».
– Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.
– Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.
– Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?
– Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?
Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).
Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.
Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».
Дмитрий ФИЛИППОВ,
писатель
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
и его главари Ленин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский и др.Недопустимо хра-
нить в мавзолее останки палача-изувера Ленина.