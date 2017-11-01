В ОЖИДАНИИ ТИШИНЫ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

То есть сила правды, сама энергетика слова «правда», за которую люди проливают кровь и отдают жизнь, в этой распре у каждой из сторон была наполнена и тем самым подменена в своей преобладающей сути отторжением от чужой неправды и повреждением, болезнью от собственной неправды. То есть сугубо отрицающее начало. «Буржуи», «эксплуататоры», «безбожники», «предатели»… Быть может, положительного идеала (не абсолютного, а за своей борьбой ощущаемого) было чуть больше у «красных», потому они и победили. Но и у них отторжение, отрицание было главным внутренним и внешним двигателем. Так и появился этот разрыв – в обществе, в народе, внутри семей и в самой русской истории, традиции, культуре...
Таких разрывов в русской истории было несколько. Один даже прямо назывался «расколом». Но самый сильный, разверзнувший в душе народа и в его истории почти бездну, свершился в те октябрьские дни. Преодолеть такую бездну может только чудо. О таком чуде символически написал Юрий Кузнецов в своём стихотворении «Струна».
В землю белый и красный легли,
Посылая друг другу проклятья,
Два ствола поднялись из земли
От единого корня, как братья.
В пыль гражданская распря сошла,
Но закваска могильная бродит.
Отклоняется ствол от ствола,
Словно дьявол меж ними проходит.
Далеко бы они разошлись,
Да отца-старика по наитью
Посетила счастливая мысль –
Их связать металлической нитью.
Слушай, слушай, родная страна,
В грозовую ненастную пору,
Как рыдает от ветра струна
И разносится плач по простору.
В ясный день не рыдает она,
И становятся братья родными.
И такая стоит тишина,
Словно ангел витает над ними.
Тут настоящая трагедия: струна не даёт братьям (их памяти, их душам) совсем разойтись, но никак (в принципе) не может их окончательно примирить, соединить. В каких произведениях нашей литературы наиболее чисто и сильно звучит эта песня-плач струны, натянутой народным сердцем, его внутренней тягой к единству? И где это рыдание не переходит в отчаяние, а приближает сакральную тишину ясного дня?
Надеюсь, мы в ходе задуманного опроса получим какие-то подсказки. А направление поиска, на мой взгляд, верно наметил Юрий Кузнецов.
Евгений БОГАЧКОВ