В ОЖИДАНИИ ТИШИНЫ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

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НОВОСТИ

  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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СТАТЬИ Свежий номер №38. 3 ноября 2017

В ОЖИДАНИИ ТИШИНЫ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

У людей, не совсем уж зашоренных и не окончательно ужаленных безумной осой раздора, принято говорить про такие противостояния: «у каждой стороны своя правда». Однако роковая особенность Октябрьских событий и последующей Гражданской войны, быть может, как раз в том и состояла, что у каждой стороны была, прежде всего, своя неправда.


То есть сила правды, сама энергетика слова «правда», за которую люди проливают кровь и отдают жизнь, в этой распре у каждой из сторон была наполнена и тем самым подменена в своей преобладающей сути отторжением от чужой неправды и повреждением, болезнью от собственной неправды. То есть сугубо отрицающее начало. «Буржуи», «эксплуататоры», «безбожники», «предатели»…  Быть может, положительного идеала (не абсолютного, а за своей борьбой ощущаемого) было чуть больше у «красных», потому они и победили. Но и у них отторжение, отрицание было главным внутренним и внешним двигателем. Так и появился этот разрыв – в обществе, в народе, внутри семей и в самой русской истории, традиции, культуре...

Таких разрывов в русской истории было несколько. Один даже прямо назывался «расколом». Но самый сильный, разверзнувший в душе народа и в его истории почти бездну, свершился в те октябрьские дни. Преодолеть такую бездну может только чудо. О таком чуде символически написал Юрий Кузнецов в своём стихотворении «Струна».

 

В землю белый и красный легли,

Посылая друг другу проклятья,

Два ствола поднялись из земли

От единого корня, как братья.

 

В пыль гражданская распря сошла,

Но закваска могильная бродит.

Отклоняется ствол от ствола,

Словно дьявол меж ними проходит.

 

Далеко бы они разошлись,

Да отца-старика по наитью

Посетила счастливая мысль –

Их связать металлической нитью.

 

Слушай, слушай, родная страна,

В грозовую ненастную пору,

Как рыдает от ветра струна

И разносится плач по простору.

 

В ясный день не рыдает она,

И становятся братья родными.

И такая стоит тишина,

Словно ангел витает над ними.

 

Тут настоящая трагедия: струна не даёт братьям (их памяти, их душам) совсем разойтись, но никак (в принципе) не может их окончательно примирить, соединить. В каких произведениях нашей литературы наиболее чисто и сильно звучит эта песня-плач струны, натянутой народным сердцем, его внутренней тягой к единству? И где это рыдание не переходит в отчаяние, а приближает сакральную тишину ясного дня?

Надеюсь, мы в ходе задуманного опроса получим какие-то подсказки. А направление поиска, на мой взгляд, верно наметил Юрий Кузнецов.

 

Евгений БОГАЧКОВ

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