ЛУЧШЕЕ – КОГДА ИЗВНЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

А книгу, издания 1957-го года я прочёл в итоге уже в более чем зрелом возрасте, за тридцать. Уж не вспомню, раньше или позже посмотрел «Красные колокола» Фёдора Бондарчука (которые так не любит показывать нынешнее ТВ – а у меня была видеокассета и смотрели мы её вдвоём, с одной из муз моих нулевых, с блОндой), но текст, безусловно, выигрывает на фоне экспрессионистской и «батализирующей» кинопостановки. Ценность этой книги прежде всего в том, что позиция иностранного корреспондента, позиция «извне» в ней сохраняется от и до, и въедливость газетчика, хоть и идейного, безусловно, не даёт усомниться в документальности происходящего. Американец Рид агитируется самими событиями и обретает новую родину (где и завещал себя похоронить) по ходу событий – вот какая небывалая включённость автора в текст! А описания некоторых эпизодов революции – например, как забежали поесть в какой-то питерский трактир перед тем, как матрос Дыбенко отправился один с наганом против Керенского и его казаков в его убежище под Питером, запоминаются своей непосредственностью. Вот не было просто ни у кого из революционеров денег – и Джон Рид накормил саму Историю, подбросил топлива в следующую серию революции. Великая и вместе с тем простейшая книга-хроника, подтверждающая всемирное значение Октября.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
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