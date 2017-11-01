ЛУЧШЕЕ – КОГДА ИЗВНЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

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– Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

– Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

– Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

– Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

– Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?