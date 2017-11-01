ЛУЧШЕЕ – КОГДА ИЗВНЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

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НОВОСТИ

  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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СТАТЬИ Свежий номер №38. 3 ноября 2017

ЛУЧШЕЕ – КОГДА ИЗВНЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

«Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида – для меня больше не книга, а легенда, поскольку громкое, вполне публицистическое название шагало далеко впереди самого текста.


3 John Reed 10 dneyА книгу, издания 1957-го года я прочёл в итоге уже в более чем зрелом возрасте, за тридцать. Уж не вспомню, раньше или позже посмотрел «Красные колокола» Фёдора Бондарчука (которые так не любит показывать нынешнее ТВ – а у меня была видеокассета и смотрели мы её вдвоём, с одной из муз моих нулевых, с блОндой), но текст, безусловно, выигрывает на фоне экспрессионистской и «батализирующей» кинопостановки. Ценность этой книги прежде всего в том, что позиция иностранного корреспондента, позиция «извне» в ней сохраняется от и до, и въедливость газетчика, хоть и идейного, безусловно, не даёт усомниться в документальности происходящего. Американец Рид агитируется самими событиями и обретает новую родину (где и завещал себя похоронить) по ходу событий – вот какая небывалая включённость автора в текст! А описания некоторых эпизодов революции – например, как забежали поесть в какой-то питерский трактир перед тем, как матрос Дыбенко отправился один с наганом против Керенского и его казаков в его убежище под Питером, запоминаются своей непосредственностью. Вот не было просто ни у кого из революционеров денег – и Джон Рид накормил саму Историю, подбросил топлива в следующую серию революции. Великая и вместе с тем простейшая книга-хроника, подтверждающая всемирное значение Октября.

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

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Комментарии  

# Изергиль Старухин 03.11.2017 17:04
"...с одной из муз моих нулевых", автор, ее звали Пошлость?
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