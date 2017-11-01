ДЫХАНИЕ СТИХИЙ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

Когда я думаю об этом времени сразу же вспоминается знаменитая картина Константина Юона «Новая планета» (1921 г.). Это было событие космогонического масштаба, рождение нового мира сопровождавшееся неконтролируемым высвобождением колоссальной творческой энергии, не всегда доброкачественной в этическом отношении.
В период между двумя мировыми войнами было создано огромное количество ярких новаторских литературных произведений самых различных форм, жанров и объёмов. Трудно выбрать что-то одно. Все мы знаем канонический корпус литературных памятников пост-революционных десятилетий. Поэтому не буду повторяться. Мой субъективный выбор, – ныне, к сожалению, полузабытый Александр Малышкин с его гениальным «Падением Даира».
Маленькой, стилистически филигранной повестью, в которой на ограниченном пространстве, едва превышающем полусотню страниц, разворачивается эпическая по своему характеру и размаху картина взятия красными Крыма. На мой вкус, это уникальное, ювелирное по мастерству исполнения произведение мировой литературы в котором с потрясающей силой и энергией отражённо дыхание стихий этой грандиозной революционной эпохи.
Илья РЯБЦЕВ
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