КРАСНОЕ И СЕРОЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

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НОВОСТИ

  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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  • 05/10/2017
    Министра Мединского начали покидать ближайшие сподвижники

    Вчера пост Председателя Общественного совета при Минкульте России покинул один из ближайших сподвижников Владимира Мединского – Павел Пожигайло. Формально поводом стало несогласие чиновника с выдачей прокатного удостоверения скандальному фильму Алексея Учителя «Матильда».

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СТАТЬИ Свежий номер №38. 3 ноября 2017

КРАСНОЕ И СЕРОЕ (блиц-опрос: "Лучшие книги об Октябре")

Мне думается, что было бы полезным сейчас всем перечитать повесть Владимира Зазубрина «Щепка». Там, по-моему, всё верно сказано о том терроре, к которому привёл октябрьский переворот.


Вспомните героя повести – председателя губернского ЧК Срубова. Этот человек хотел видеть в революции только созидание. «Для Неё и в Её интересах Срубов готов на всё. Для Неё и убийство – радость». Спор как средство убеждения Срубов не признавал. Сломить волю несогласных с революционными идеями могла, как полагал герой Зазубрина, только сила оружия. Террор воспринимался им как нравственное очищение общества. Так создавалась система подавления инакомыслия.3 Zazubrin Sxhepka

В повести Зазубрина, видимо, не зря преобладали два цвета – красный и серый. Эти цвета во многом отражают особенности миропонимания Срубова. Красный олицетворял для него необходимость насилия («огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе»). А в сером цвете он воспринимал будни революции («солёный пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду»). Срубов и работу свою чекиста как ассенизатора революции рассматривал в органическом сочетании двух цветов. У него «каждый день – красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное – обыски – разрытый нафталинный уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слёзы, просьбы, расстрелы – расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь».

Прозрение у Срубова наступило лишь после гибели отца. Но было уже поздно. Система заработала и набрала силу. Она подмяла под себя миллионы людей, заставив смириться почти всех непокорных. Вызов одиночки ей был уже не опасен. Теперь системе легче было расправиться со Срубовым, чем повернуть вспять.

 

Вячеслав ОГРЫЗКО

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Комментарии

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Комментарии  

# Алексей Курганов 03.11.2017 16:49
А с чего вы взяли, что был именно террор? На основании т.н. "исторических документов"? А почему я должен этим "историческим документам" верить? История, как известно, наука политизированная. Пишется в угоду властям. Сиречь, что властям выгодно. И говорить о какой-то "исторической правде" это все равно, что говорить о "независимой прессе" (которая независимой не может быть по определению). Смешно же, ей-Богу!
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