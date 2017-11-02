СЛОВЕСНОСТЬ НА «КУЛЬТУРЕ» (блиц-опрос)

- статьи
- новости
НОВОСТИ
-
02/11/2017Редкий дар благодарности
31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.01/11/2017Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»
- Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?
- Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?
- Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?
Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.31/10/2017Начни свой день со свежей прессы!
Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:24/10/2017Читайте на этой неделе в «ЛР»
В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:
- Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?
- Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;
- Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;
- В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;
- Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...18/10/2017Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)
– За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?
– До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?
– Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.
– Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?
– Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?12/10/2017Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов
Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».11/10/2017Читайте в ближайшем номере «Литературной России»
– Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».
– Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.
– Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.
– Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?
– Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?07/10/2017Людская жадность не знает границ
Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).07/10/2017Скончалась супруга классика советской литературыЗавершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.06/10/2017На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»
Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.
СЛОВЕСНОСТЬ НА «КУЛЬТУРЕ» (блиц-опрос)
Этой осенью исполняется 20 лет единственному в нашей стране центральному федеральному телеканалу о культуре. Довольны ли вы тем, как на телеканале «Россия-Культура» представлена художественная литература? Какие передачи, посвящённые поэзии, литературе, писателям вам за эти годы больше всего запомнились? Чего, на ваш взгляд, в эфире телеканала не хватало?
Кирилл АНКУДИНОВ (г. Майкоп),
поэт, литературный критик, культуролог
Для начала нам надо осознать, что телеканал «Культура» – это не «исключение для умников», это телевидение нормальное (такое, какое существует во всём мире); конечно же, у него есть свои частные проблемы (как у всего нормального). Аномален не канал «Культура», аномально остальное российское телевидение – в той или иной степени (на трёх федеральных телеканалах эта степень приближается к абсолюту).
Затем нам необходимо понять, что есть разные вещи – есть современная литература, а есть культура современной литературы, есть методологии её восприятия, транслирования и создания. С современной литературой у нас всё хорошо; плохо с её культурой (не в последнюю очередь – по вине российского телевидения). Литература видится, осмысляется и создаётся стихийно, обрывочно, бесцельно.
Остановлюсь на поэзии. Есть разные сегменты «поля поэзии». Есть поэтическая классика – от Древней Руси до конца ХХ века; её надо пропагандировать, но понимая, что она не может заменить современную поэзию. Есть графомания, безграмотность, которой должен быть закрыт ход – под каким бы видом она ни являлась. Есть «тело поэзии» – грамотные стихи о любви, природе и Родине, создаваемые тысячами поэтов; на этом надо сделать упор – конечно, оговаривая отличие лирических штампов от оригинальной лирики. Есть «инновационная поэзия» – её тоже надо пропагандировать, но с осторожностью: тут не всё может быть воспринято широкой публикой. Есть достойная внимания «жанровая поэзия», например, юмористическая поэзия; есть «синкретическая поэзия» – рок-поэзия, бард-поэзия, и поп-поэзия тоже (в лучших образцах). Даже «русский шансон» – любопытный жанр с историческими корнями; он имеет право на ТВ-место. На тридцать шестом или на сорок восьмом телеканале. Но не на двух первых телеканалах.
Как обстоит дело с поэзией на телеканале «Культура»? Прекрасно освещена классика – и в просветительских программах, и в передаче «Игра в бисер». Передача «Вслух» связана с живой «инновационной поэзией» – это хорошо. В передаче «Тем временем» иногда обсуждаются технико-логистические проблемы современной поэзии; «разговор для специалистов» – и он тоже нужен. Чего нет? Нет «тела поэзии». Необходима передача с условным названием «Учимся сочинять стихи» – мастер-класс для начинающих; она желательна не только на «Культуре», однако она невозможна, немыслима даже на «Культуре». А ведь техникой создания стихов интересуется на порядки больше людей, чем, скажем, техникой экстремальной гимнастики (достаточно зайти на «Стихи. Ру», чтобы убедиться в этом). Зато циркачи, урки и киллеры привлекут зрителей. Засилье жёстких зрелищ, рассчитанных на праздных зрителей, а не на со-творцов – это и есть аномалия, а также признак вырождения общества и сигнал его гибели. Вспомним поздний Древний Рим: вальяжные зрители гладиаторских ристалищ в итоге вынужденно стали сами себе гладиаторами.
Григорий ШУВАЛОВ, поэт
В первую очередь я бы отметил передачу «Игра в бисер» с Игорем Волгиным, это достаточно профессиональный разговор о литературе. Впрочем, у неё есть и недостатки, например, большинство передач посвящены всеми признанной классике, таким произведениям, как «Повести Белкина», «Тихий Дон», «Белая Гвардия» и т.д., о которых сложно сказать что-то новое, поскольку о них уже написаны тонны исследований. Из более-менее современных авторов, удостоенных разговора, можно назвать только иностранцев – ныне покойного Умберто Эко и Орхана Памука. То есть передача никоим образом не претендует на актуальность, в то время как многим зрителям был бы, наверное, интересен разбор произведений ныне здравствующих отечественных авторов, благо в России их с избытком. Скучен и её кабинетный формат, всё действие происходит в студии, никакой динамики.
Также припоминается уже закрытая передача «Вслух», посвящённая современной поэзии, ведущий – Александр Гаврилов. Конечно, она была слишком местечковой, поскольку в неё приглашались авторы определённого круга, в основном либеральных взглядов. Да и сама поэзия там выступала лишь в качестве комментариев, к какой-то заданной теме, что существенно обедняло саму поэзию, которая и без того была невысокого пошиба. Но другой передачи о современной поэзии просто не было, так что здесь и сравнивать не с чем.
Из документальных программ запомнились циклы программ Льва Аннинского «Мальчики державы», «Засадный полк», «Медные трубы», «Серебро и чернь». С оценками Аннинского можно спорить и не соглашаться, но они всегда интересны. А имена поэтов, к которым обращался Аннинский, для нынешнего телевидения практически табу – Михаил Луконин, Сергей Орлов, Николай Тряпкин, Михаил Кульчицкий. Впрочем, последний цикл «Мальчики державы» был снят в 2010 году, с тех пор, по-моему, ничего подобного на «Культуре» не было.
Сегодня телеканал «Культура» напоминает старый залежалый сухарь, который можно употреблять только тогда, когда уж совсем есть нечего. К тому же, на канале явным образом присутствует цензура, вспомним историю с ведущим передачи «Контекст» – писателем Юрием Поляковым, когда его за критику в адрес Солженицына отстранили от эфира. В нынешнем виде, как мне кажется, у канала нет будущего, поскольку он совершенно не конкурентоспособен. Вряд ли поможет и кардинальная смена редакционной политики, поскольку очень непросто сделать канал интересным для зрителя, привыкшего к потребительскому общепиту, и при этом сохранить культурную составляющую. Людей, чувствующих эту тонкую грань, среди нынешних чиновников от культуры практически нет.
Иван ГОБЗЕВ, писатель
Должен признаться, что телевизор я уже давно не смотрю, даже телеканал «Культура». Единственное, что я иногда всё же смотрю по телевизору – канал «Карусель». Детский. Потому что дочь его смотрит, и мне ничего другого не остаётся, кроме как смотреть его с ней. Но раньше, бывало смотрел. И у меня часто возникало такое чувство при этом, как будто я оказался на кладбище мировой культуры. Не в библиотеке, нет, а именно на кладбище. Почему так? Ну потому что «Культура» уж очень ориентирована была на что-то, уже не актуальное. Хотя вот один раз увидел нечто свежее. Там речь шла о моей повести.
С другой стороны, чем старше я становлюсь, тем милее мне должна быть «Культура», с её касталийской размеренностью и духовностью. Может, вскоре соскочу с «Карусели» и переключусь на «Культуру» – теперь уже навсегда.
Сергей АРУТЮНОВ,
поэт, доцент Литературного института
Если позволите, я сразу о программах. Художественная литература на канале представлена, например, программой моего коллеги по Литинституту, основателя и бессменного ведущего поэтической студии при МГУ «Луч» профессора И. Волгина, в которой тщательно отобранными экспертами разбираются классические произведения. Следить за полётом их мысли, догадками и прозрениями, тихой интеллигентской беседой – упоительно. Здесь обострённо понимаешь, почему именно эти люди, а не ты, обсуждают интеллигентское наследие.
Что касается других программ, ещё на заре «Культуры» была программа А. Шаталова «Графоман», в которой я даже мелькнул в качестве претендента на приз поэтического конкурса чтецов своих же стихотворений, и выиграл тогда фотоаппарат-«мыльницу» за весьма манерный двадцатистрочник о принцессе и шуте. В программе рассказывалось о книжных новинках, но её больше нет – её пробовал заместить вполне бесцветный Н. Александров, но «что-то пошло не так», не будем гадать, что.
Всерьёз говорить о поэтической передаче А. Гаврилова «Вслух» не хочется: поначалу она, может быть, и хотела охватить «все стихотворные силы», но закономерно окуклилась в зоне либерально-рыночной версии поэтического пространства: приглашаемые туда почитать-порассуждать – креатуры журналов типа «Воздух», пишущие, в духе самого А. Гаврилова, «нечто». Внятные смыслы эта поэтика отрицает, и потому порой приходится, почему-то по ночам, созерцать взъерошенный курятник людей, ездящих в «Липки» и претендующих на «Дебют» – других для этой программы нет и быть не может.
Была программа Ю. Полякова, в пятиминутную поэтическую паузу которой меня даже позвали, но посмотрев на меня, сморщились и сказали, что им нужна картинка. Очевидно, я должен был явиться в блистающем костюме а-ля Евтушенко, а не в обносках военной формы, как привык. Разговор с этими суетными «картинщиками» мне чрезвычайно не понравился, и я просто ушёл. В конце концов, не мне это нужно, а им.
В случайно затронувшей литературу – и то не поэзию, а прозу – программе господина Третьякова я попытался сказать о том, что современная «премиальная литература» ничтожна, пропитана духом потребительства, и меня попытались заткнуть, но не особенно это у них вышло. Как следствие, приглашать перестали навсегда, а жаль – хотелось бы развить мысль.
Ну, и господин Архангельский, говорящий в основном с ещё более тщательно отобранными экспертами, и в основном о горестной судьбе библиотек, изредка подпускает «современности»: те же либерал-стихотворцы выступают у него оценщиками своего же «литературного процесса», неся прекрасную чушь о формах, приращениях смыслов и «Учебнике Поэзия», ставшем мемом самой дешёвой келейщины. Если так и нужно представлять современную литературу, то лучше бы этого не делать вообще – вот мера моего довольства.
Я хорошо помню свою и отчасти коллективную радость моего социального класса по поводу открытия канала. После кошмарных «Первого» и «НТВ» – заводь старых фильмов, концертов, спектаклей. Радовались недолго: насмотревшись на ветхие сгустки устаревших новостей, прерываемых сиплым криком золотого петушка, поняли, что о литературе-то канал вещать и не будет – не может и не умеет. Как общенациональный в этом плане он не сбылся.
Культура сегментирована, но едина, и если не выполняются обязательства перед литературой, то перед кем они выполняются? Перед скульпторами и архитекторами? Цирковыми артистами, к которым, представьте, в нормативной документации Министерства культуры приравнены сегодня и мы, «художники слова»?
Каналу «Культура» не просто не хватает культуры как кругозора, но храбрости и отваги как первооткрывателю неизведанных островов, которые на карте той самой русской культуры появляются (и исчезают) постоянно. Начнут где-то масштабный поэтический «проект» – где камеры канала? В лучшем случае односекундно мелькнёт у господина Флярковского.
Канал следует одной весьма подлой по сути мысли – «культура то, что приносит деньги», и это типично либеральное утверждение, позволяющее мне говорить о том, что либералами канал попросту захвачен и эксплуатируется исключительно в своих интересах – как и всё остальное, собственно…
Молодые эффективные менеджеры, от которых, честно говоря, давным-давно мутит, самовластно решают, какая картинка им «нужна», точно так же, как издатели и книгопродавцы решают, что принесёт им доход, не издавая современной поэзии до тех пор, пока она не докажет (а как?), что её раскупят.
В результате деятельность канала есть результат самой убогой цензуры – политкорректности (внешнего благообразия). Именно поэтому подавляющему большинству моих товарищей там не место, и именно потому этот канал никогда не будет выражать интересов страты профессионалов, игнорируемой им в пользу страты буржуазных самопрезентаторов.
Вера ПОЛОЗКОВА, поэт
Я не смотрю телевизор пятнадцать лет. Что касается «Культуры», то на ней было два гениальных проекта – программа «Вслух» Александра Гаврилова и «Фотоувеличение» Алекса Дубаса. Оба они в прошлом.
Платон БЕСЕДИН, автор романа «Дети декабря» (г. Севастополь)
– Считаю, что весьма достойный канал. Смотрю и дискуссионные шоу, и передачи о литературе, кино. С огромным уважением отношусь к передаче Игоря Волгина «Игра в бисер», в которой сам принимал участие. Это и увлекает, и развивает. Детальный разбор произведений от умных, интеллигентных людей. А вот о том, чего не хватает – разговор отдельный. Полагаю, что не хватает всё же современности: новых имён, новых форматов. Уверен, можно сделать и интересные ток-шоу, и развлекательные программы с участием поэтов, прозаиков. Мало, к сожалению, говорят именно о литературе современной, а это необходимо. Кто мешает запустить тот же поэтический баттл? Уверен, поэты справились бы не хуже Оксимирона. В этом, конечно, есть доля шутки, но лишь доля.
Константин КОМАРОВ, поэт
В целом «удельный вес» художественной литературы на канале «Культура» оценю на четвёрочку, но разговоров о современном литературном процессе и о современной поэзии, в частности, на федеральном канале могло и должно быть больше. Иначе литература, происходящая «здесь и сейчас», оказывается оторванной от большой (не скажу, конечно, огромной) телевизионной аудитории потенциальных читателей.
Очень жаль, что закрылась программа Александра Гаврилова «Вслух: стихи про себя». Мне довелось в ней участвовать в 2012-м году, и я очень ей признателен, в особенности за личное знакомство с дорогим моему сердцу поэтом Ольгой Александровной Седаковой. И вообще все эфиры «Вслух» я смотрел с удовольствием – там почти всегда шёл насыщенный, напряжённый разговор, звучало много интересных стихов, многие поэты открылись мне с новой стороны, а многих я просто узнал впервые. Считаю, что такая программа должна существовать на телевидении.
Помимо этого стараюсь не пропускать выпуски «Игры в бисер» с Игорем Волгиным. Эта программа с новой стороны осмысляет классические произведения, размывает «хрестоматийный глянец», приятно видеть в кадре знакомых писателей, филологов и слышать их оригинальные суждения о литературе. Рад, что «Игра в бисер» получила ТЭФФИ, что может служить некоторой гарантией, что хотя бы она не повторит судьбу передачи «Вслух».
Сейчас по телевизору канал «Культура» у меня идёт очень плохо, а в Интернете смотрю только «Игру в бисер» и иногда «Культурную инициативу» (например, недавний эфир с Гнойным) и «Тем временем» с Александром Архангельским.
-