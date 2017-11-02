СЛОВЕСНОСТЬ НА «КУЛЬТУРЕ» (блиц-опрос)

Этой осенью исполняется 20 лет единственному в нашей стране центральному федеральному телеканалу о культуре. Довольны ли вы тем, как на телеканале «Россия-Культура» представлена художественная литература? Какие передачи, посвящённые поэзии, литературе, писателям вам за эти годы больше всего запомнились? Чего, на ваш взгляд, в эфире телеканала не хватало?

Как обстоит дело с поэзией на телеканале «Культура»? Прекрасно освещена классика – и в просветительских программах, и в передаче «Игра в бисер». Передача «Вслух» связана с живой «инновационной поэзией» – это хорошо. В передаче «Тем временем» иногда обсуждаются технико-логистические проблемы современной поэзии; «разговор для специалистов» – и он тоже нужен. Чего нет? Нет «тела поэзии». Необходима передача с условным названием «Учимся сочинять стихи» – мастер-класс для начинающих; она желательна не только на «Культуре», однако она невозможна, немыслима даже на «Культуре». А ведь техникой создания стихов интересуется на порядки больше людей, чем, скажем, техникой экстремальной гимнастики (достаточно зайти на «Стихи. Ру», чтобы убедиться в этом). Зато циркачи, урки и киллеры привлекут зрителей. Засилье жёстких зрелищ, рассчитанных на праздных зрителей, а не на со-творцов – это и есть аномалия, а также признак вырождения общества и сигнал его гибели. Вспомним поздний Древний Рим: вальяжные зрители гладиаторских ристалищ в итоге вынужденно стали сами себе гладиаторами.

Остановлюсь на поэзии. Есть разные сегменты «поля поэзии». Есть поэтическая классика – от Древней Руси до конца ХХ века; её надо пропагандировать, но понимая, что она не может заменить современную поэзию. Есть графомания, безграмотность, которой должен быть закрыт ход – под каким бы видом она ни являлась. Есть «тело поэзии» – грамотные стихи о любви, природе и Родине, создаваемые тысячами поэтов; на этом надо сделать упор – конечно, оговаривая отличие лирических штампов от оригинальной лирики. Есть «инновационная поэзия» – её тоже надо пропагандировать, но с осторожностью: тут не всё может быть воспринято широкой публикой. Есть достойная внимания «жанровая поэзия», например, юмористическая поэзия; есть «синкретическая поэзия» – рок-поэзия, бард-поэзия, и поп-поэзия тоже (в лучших образцах). Даже «русский шансон» – любопытный жанр с историческими корнями; он имеет право на ТВ-место. На тридцать шестом или на сорок восьмом телеканале. Но не на двух первых телеканалах.

Затем нам необходимо понять, что есть разные вещи – есть современная литература, а есть культура современной литературы, есть методологии её восприятия, транслирования и создания. С современной литературой у нас всё хорошо; плохо с её культурой (не в последнюю очередь – по вине российского телевидения). Литература видится, осмысляется и создаётся стихийно, обрывочно, бесцельно.

Для начала нам надо осознать, что телеканал «Культура» – это не «исключение для умников», это телевидение нормальное (такое, какое существует во всём мире); конечно же, у него есть свои частные проблемы (как у всего нормального). Аномален не канал «Культура», аномально остальное российское телевидение – в той или иной степени (на трёх федеральных телеканалах эта степень приближается к абсолюту).

Григорий ШУВАЛОВ, поэт

В первую очередь я бы отметил передачу «Игра в бисер» с Игорем Волгиным, это достаточно профессиональный разговор о литературе. Впрочем, у неё есть и недостатки, например, большинство передач посвящены всеми признанной классике, таким произведениям, как «Повести Белкина», «Тихий Дон», «Белая Гвардия» и т.д., о которых сложно сказать что-то новое, поскольку о них уже написаны тонны исследований. Из более-менее современных авторов, удостоенных разговора, можно назвать только иностранцев – ныне покойного Умберто Эко и Орхана Памука. То есть передача никоим образом не претендует на актуальность, в то время как многим зрителям был бы, наверное, интересен разбор произведений ныне здравствующих отечественных авторов, благо в России их с избытком. Скучен и её кабинетный формат, всё действие происходит в студии, никакой динамики.

Также припоминается уже закрытая передача «Вслух», посвящённая современной поэзии, ведущий – Александр Гаврилов. Конечно, она была слишком местечковой, поскольку в неё приглашались авторы определённого круга, в основном либеральных взглядов. Да и сама поэзия там выступала лишь в качестве комментариев, к какой-то заданной теме, что существенно обедняло саму поэзию, которая и без того была невысокого пошиба. Но другой передачи о современной поэзии просто не было, так что здесь и сравнивать не с чем.

Из документальных программ запомнились циклы программ Льва Аннинского «Мальчики державы», «Засадный полк», «Медные трубы», «Серебро и чернь». С оценками Аннинского можно спорить и не соглашаться, но они всегда интересны. А имена поэтов, к которым обращался Аннинский, для нынешнего телевидения практически табу – Михаил Луконин, Сергей Орлов, Николай Тряпкин, Михаил Кульчицкий. Впрочем, последний цикл «Мальчики державы» был снят в 2010 году, с тех пор, по-моему, ничего подобного на «Культуре» не было.

Сегодня телеканал «Культура» напоминает старый залежалый сухарь, который можно употреблять только тогда, когда уж совсем есть нечего. К тому же, на канале явным образом присутствует цензура, вспомним историю с ведущим передачи «Контекст» – писателем Юрием Поляковым, когда его за критику в адрес Солженицына отстранили от эфира. В нынешнем виде, как мне кажется, у канала нет будущего, поскольку он совершенно не конкурентоспособен. Вряд ли поможет и кардинальная смена редакционной политики, поскольку очень непросто сделать канал интересным для зрителя, привыкшего к потребительскому общепиту, и при этом сохранить культурную составляющую. Людей, чувствующих эту тонкую грань, среди нынешних чиновников от культуры практически нет.

Иван ГОБЗЕВ, писатель Должен признаться, что телевизор я уже давно не смотрю, даже телеканал «Культура». Единственное, что я иногда всё же смотрю по телевизору – канал «Карусель». Детский. Потому что дочь его смотрит, и мне ничего другого не остаётся, кроме как смотреть его с ней. Но раньше, бывало смотрел. И у меня часто возникало такое чувство при этом, как будто я оказался на кладбище мировой культуры. Не в библиотеке, нет, а именно на кладбище. Почему так? Ну потому что «Культура» уж очень ориентирована была на что-то, уже не актуальное. Хотя вот один раз увидел нечто свежее. Там речь шла о моей повести. С другой стороны, чем старше я становлюсь, тем милее мне должна быть «Культура», с её касталийской размеренностью и духовностью. Может, вскоре соскочу с «Карусели» и переключусь на «Культуру» – теперь уже навсегда.

Сергей АРУТЮНОВ,

поэт, доцент Литературного института Если позволите, я сразу о программах. Художественная литература на канале представлена, например, программой моего коллеги по Литинституту, основателя и бессменного ведущего поэтической студии при МГУ «Луч» профессора И. Волгина, в которой тщательно отобранными экспертами разбираются классические произведения. Следить за полётом их мысли, догадками и прозрениями, тихой интеллигентской беседой – упоительно. Здесь обострённо понимаешь, почему именно эти люди, а не ты, обсуждают интеллигентское наследие. Что касается других программ, ещё на заре «Культуры» была программа А. Шаталова «Графоман», в которой я даже мелькнул в качестве претендента на приз поэтического конкурса чтецов своих же стихотворений, и выиграл тогда фотоаппарат-«мыльницу» за весьма манерный двадцатистрочник о принцессе и шуте. В программе рассказывалось о книжных новинках, но её больше нет – её пробовал заместить вполне бесцветный Н. Александров, но «что-то пошло не так», не будем гадать, что. Всерьёз говорить о поэтической передаче А. Гаврилова «Вслух» не хочется: поначалу она, может быть, и хотела охватить «все стихотворные силы», но закономерно окуклилась в зоне либерально-рыночной версии поэтического пространства: приглашаемые туда почитать-порассуждать – креатуры журналов типа «Воздух», пишущие, в духе самого А. Гаврилова, «нечто». Внятные смыслы эта поэтика отрицает, и потому порой приходится, почему-то по ночам, созерцать взъерошенный курятник людей, ездящих в «Липки» и претендующих на «Дебют» – других для этой программы нет и быть не может. Была программа Ю. Полякова, в пятиминутную поэтическую паузу которой меня даже позвали, но посмотрев на меня, сморщились и сказали, что им нужна картинка. Очевидно, я должен был явиться в блистающем костюме а-ля Евтушенко, а не в обносках военной формы, как привык. Разговор с этими суетными «картинщиками» мне чрезвычайно не понравился, и я просто ушёл. В конце концов, не мне это нужно, а им. В случайно затронувшей литературу – и то не поэзию, а прозу – программе господина Третьякова я попытался сказать о том, что современная «премиальная литература» ничтожна, пропитана духом потребительства, и меня попытались заткнуть, но не особенно это у них вышло. Как следствие, приглашать перестали навсегда, а жаль – хотелось бы развить мысль. Ну, и господин Архангельский, говорящий в основном с ещё более тщательно отобранными экспертами, и в основном о горестной судьбе библиотек, изредка подпускает «современности»: те же либерал-стихотворцы выступают у него оценщиками своего же «литературного процесса», неся прекрасную чушь о формах, приращениях смыслов и «Учебнике Поэзия», ставшем мемом самой дешёвой келейщины. Если так и нужно представлять современную литературу, то лучше бы этого не делать вообще – вот мера моего довольства. Я хорошо помню свою и отчасти коллективную радость моего социального класса по поводу открытия канала. После кошмарных «Первого» и «НТВ» – заводь старых фильмов, концертов, спектаклей. Радовались недолго: насмотревшись на ветхие сгустки устаревших новостей, прерываемых сиплым криком золотого петушка, поняли, что о литературе-то канал вещать и не будет – не может и не умеет. Как общенациональный в этом плане он не сбылся. Культура сегментирована, но едина, и если не выполняются обязательства перед литературой, то перед кем они выполняются? Перед скульпторами и архитекторами? Цирковыми артистами, к которым, представьте, в нормативной документации Министерства культуры приравнены сегодня и мы, «художники слова»? Каналу «Культура» не просто не хватает культуры как кругозора, но храбрости и отваги как первооткрывателю неизведанных островов, которые на карте той самой русской культуры появляются (и исчезают) постоянно. Начнут где-то масштабный поэтический «проект» – где камеры канала? В лучшем случае односекундно мелькнёт у господина Флярковского. Канал следует одной весьма подлой по сути мысли – «культура то, что приносит деньги», и это типично либеральное утверждение, позволяющее мне говорить о том, что либералами канал попросту захвачен и эксплуатируется исключительно в своих интересах – как и всё остальное, собственно… Молодые эффективные менеджеры, от которых, честно говоря, давным-давно мутит, самовластно решают, какая картинка им «нужна», точно так же, как издатели и книгопродавцы решают, что принесёт им доход, не издавая современной поэзии до тех пор, пока она не докажет (а как?), что её раскупят. В результате деятельность канала есть результат самой убогой цензуры – политкорректности (внешнего благообразия). Именно поэтому подавляющему большинству моих товарищей там не место, и именно потому этот канал никогда не будет выражать интересов страты профессионалов, игнорируемой им в пользу страты буржуазных самопрезентаторов.

Вера ПОЛОЗКОВА, поэт Я не смотрю телевизор пятнадцать лет. Что касается «Культуры», то на ней было два гениальных проекта – программа «Вслух» Александра Гаврилова и «Фотоувеличение» Алекса Дубаса. Оба они в прошлом.

Платон БЕСЕДИН, автор романа «Дети декабря» (г. Севастополь) – Считаю, что весьма достойный канал. Смотрю и дискуссионные шоу, и передачи о литературе, кино. С огромным уважением отношусь к передаче Игоря Волгина «Игра в бисер», в которой сам принимал участие. Это и увлекает, и развивает. Детальный разбор произведений от умных, интеллигентных людей. А вот о том, чего не хватает – разговор отдельный. Полагаю, что не хватает всё же современности: новых имён, новых форматов. Уверен, можно сделать и интересные ток-шоу, и развлекательные программы с участием поэтов, прозаиков. Мало, к сожалению, говорят именно о литературе современной, а это необходимо. Кто мешает запустить тот же поэтический баттл? Уверен, поэты справились бы не хуже Оксимирона. В этом, конечно, есть доля шутки, но лишь доля.