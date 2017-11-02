Алексей ЕРОШИН: ДЕТСКИЕ ТЕМЫ – ВЕЧНЫ!

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

    Подробнее
  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

    Подробнее
  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

    Подробнее
  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

    Подробнее
  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

    Подробнее
  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

    Подробнее
  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

    Подробнее
  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

    Подробнее
  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
    Подробнее
  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №39. 10 ноября 2017

Алексей ЕРОШИН: ДЕТСКИЕ ТЕМЫ – ВЕЧНЫ!

У лауреата Всероссийской литературной премии имени И. Рождественского, детского писателя из города Бердска Новосибирской области Алексея Ерошина вышла новая книга стихов «Шёл по городу скелет». С поэтом встретился наш корреспондент.


– Алексей, вы пишете не только стихи и не только для детей. Считаете ли вы себя именно детским поэтом?

– В последние годы коллеги относят меня исключительно к детской литературе. Вообще, больше люблю писать стихи, нежели прозу. На рифмование тратится гораздо меньше времени (улыбается). А фантастическая повесть с недописанной последней главой лежит вот уже года три, не меньше. Всё никак не заставлю себя закончить эту работу.

Писать для ребят стал при весьма необычной ситуации. В начале 2000-х упал с мотоцикла, 10 дней лежал в гипсе – и вдруг вот оно, пошло! «В городе Мокрополе тучищи огромнейшие, в городе Мокрополе молнищи да громищи...» Детские стихи пишутся с разной периодичностью: то три месяца тишины, то идут косяком – три, четыре подряд! Сочиняю в основном по ночам – другого времени просто нет.

– Литератор Ерошин – ершист? Как относитесь к критике?

– Совершенно спокойно – если она по делу. И если нужно что-то поправить, приступаю без разговоров. К примеру, прошлой осенью на семинаре детской литературы в Красноярске нас детально разбирали Сергей Махотин и Михаил Яснов. Все получили очень полезный опыт. Кое-кого и до слёз довели, не без этого (улыбается).

Я самокритичен. Руководствуюсь простым правилом: нет пределов совершенству! А это значит, что никогда не надо спешить ставить точку. Помню прекрасную карикатуру: на вершине горы стоит счастливый альпинист, а над ним – маленький паучок спускается откуда-то сверху. Вот этот паучок и не даёт мне покоя. Всегда есть не взятая тобой высота.

– А как у нас сейчас дела с детской литературой в целом?

15 Eroshin– На первый взгляд, хорошо. Книг для детей – море. Детских издательств по стране – тоже немало. Но если присмотреться, ситуация сложная. Главная проблема – это тотальное подражание западным образцам в области менеджмента. Отечественные издательства совсем не учитывают специфики нашего мышления, навязывая нам импортные стандарты. Но ведь очень многие зарубежные сказки нам совершенно не близки – с их инфантильными, плоскими героями и примитивными сюжетами. За исключением, разумеется, Астрид Линлгрен и Туве Янсон.

Ещё мне не нравится то, что издать стихи для детей очень сложно. К примеру, крупное издательство «РОСМЭН» этим практически не занимается. А то, что они издают, совершенно не нужно и не интересно детям – вот такой парадокс! В результате эти книжки не распродаются, а издатели разводят руками: «Вот видите, современная детская поэзия не пользуется спросом!»

А рецепт прост: чтобы книга для детей стала популярной, она должна быть как фейерверк! В ней всё должно бабахать разноцветными огнями, и каждая страница должна удивлять чем-то новым! Увы, детские издательства сейчас всё систематизируют. Редакторы любят всё максимально причесать. По их мнению, в книжке про собачек ничего не должно быть про кошечек! В итоге в каком-нибудь сборнике стихов про море бесконечно чередуются волны, киты, кораллы – и ребёнок, читая это, засыпает на третьей странице...

Издавать же яркие, отчасти хулиганистые стихи для детей издатели просто боятся! Любая провокация безжалостно вымарывается редакторами. И если бы сейчас Григорий Остер как молодой малоизвестный автор принёс в издательство свои «Вредные советы», то, будьте уверены, получил от ворот поворот!

Скажем, я отправлял в «Мурзилку» такие стихи: «Меня спросил приятель Федя: «Читал ты книжку «Три медведя»?» «Нет! И читать не стану впредь – медведя незачем тереть! Другие пусть медведя трут – те, у кого характер крут! А я покой предпочитаю: «Три поросёнка» почитаю!» Редакторы признались, что смеялись долго, но публиковать не рискнули. Побоялись, что дети не поймут. Хотя детям эти стихи очень даже нравятся – я регулярно выступаю. Детей смеяться не заставишь.

– Говорят, что для детей надо писать так же, как для взрослых – только ещё лучше! Согласны?

– Абсолютно. Если в обычных стихах можно позволить неточные рифмы, различные инверсии, то в детской поэзии на них строгие табу. Также, на мой взгляд, совершенно неприемлемы деепричастные обороты. Самое главное правило: лексикон должен быть простым. Чтобы смысл стихотворения был предельно ясен.

– А должна ли лексика быть современной?

– По-моему, это совершенно необязательно! Такие слова, как «смск-ка», «айфон», мне как автору совсем ни к чему. Надо понимать, что любые технические данные стремительно устаревают! Я считаю: не надо бояться выглядеть не актуальным, старомодным автором. Детские темы – вечны, ребят всегда интересует одно и то же – кто сильнее, папа или Чак Норрис, слон или кит (улыбается). И тут ультрасовременная терминология просто не нужна.

– На дворе третье тысячелетие. А молодые мамы по-прежнему читают своим малышам «Муху-цокотуху» и «Мойдодыра» Корнея Чуковского – так и должно быть?

– Почему бы и нет? Это прекрасно написанные тексты. Хотя у того же Чуковского терпеть не могу ни «Бибигона», ни «Крокодила» за излишнюю кровожадность. Обожаю стихи и переводы Бориса Заходера. Какая у него чудесная игра слов: «Возьмём это странное слово «опять» – зачем мы его произносим? Когда мы свободно могли бы сказать «ошесть», «осемь» и «овосемь»!» Я влюблён в его каламбуры с детства. И со временем сам стал пробовать свои силы в работе с языком.

– Ваши стихи отличаются незаурядным юмором. Откуда черпаете жизнелюбие и оптимизм?

– Да его же полным-полно кругом! Помните анекдот: «Пессимист и оптимист проходят мимо кладбища. Первый говорит: «Ужас, сплошные кресты!» Второй отвечает: «Да ты посмотри, сколько плюсов!»

Если жить без юмора, впору повеситься. Стараюсь никогда не унывать. Наверное, я ещё не вышел из детского возраста – но взрослый мир наживы и цинизма меня совершенно не привлекает.

– О чём мечтает писатель Ерошин?

– Мечтают о том, чего не хватает. А мой принцип: «Радуйся тому, что есть, играй теми картами, что на руках». Стараюсь не заморачиваться по пустякам, когда на рабочем столе – ворох недописанного... (улыбается).

 

Беседовал Юрий ТАТАРЕНКО

Фото Катерины Скабардиной

 

г. НОВОСИБИРСК

Похожие материалы (по тегу)

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

 

 

Поиск