Алексей ЕРОШИН: ДЕТСКИЕ ТЕМЫ – ВЕЧНЫ!

– Алексей, вы пишете не только стихи и не только для детей. Считаете ли вы себя именно детским поэтом?

– В последние годы коллеги относят меня исключительно к детской литературе. Вообще, больше люблю писать стихи, нежели прозу. На рифмование тратится гораздо меньше времени (улыбается). А фантастическая повесть с недописанной последней главой лежит вот уже года три, не меньше. Всё никак не заставлю себя закончить эту работу.

Писать для ребят стал при весьма необычной ситуации. В начале 2000-х упал с мотоцикла, 10 дней лежал в гипсе – и вдруг вот оно, пошло! «В городе Мокрополе тучищи огромнейшие, в городе Мокрополе молнищи да громищи...» Детские стихи пишутся с разной периодичностью: то три месяца тишины, то идут косяком – три, четыре подряд! Сочиняю в основном по ночам – другого времени просто нет.

– Литератор Ерошин – ершист? Как относитесь к критике?

– Совершенно спокойно – если она по делу. И если нужно что-то поправить, приступаю без разговоров. К примеру, прошлой осенью на семинаре детской литературы в Красноярске нас детально разбирали Сергей Махотин и Михаил Яснов. Все получили очень полезный опыт. Кое-кого и до слёз довели, не без этого (улыбается).

Я самокритичен. Руководствуюсь простым правилом: нет пределов совершенству! А это значит, что никогда не надо спешить ставить точку. Помню прекрасную карикатуру: на вершине горы стоит счастливый альпинист, а над ним – маленький паучок спускается откуда-то сверху. Вот этот паучок и не даёт мне покоя. Всегда есть не взятая тобой высота.

– А как у нас сейчас дела с детской литературой в целом?

– На первый взгляд, хорошо. Книг для детей – море. Детских издательств по стране – тоже немало. Но если присмотреться, ситуация сложная. Главная проблема – это тотальное подражание западным образцам в области менеджмента. Отечественные издательства совсем не учитывают специфики нашего мышления, навязывая нам импортные стандарты. Но ведь очень многие зарубежные сказки нам совершенно не близки – с их инфантильными, плоскими героями и примитивными сюжетами. За исключением, разумеется, Астрид Линлгрен и Туве Янсон.

Ещё мне не нравится то, что издать стихи для детей очень сложно. К примеру, крупное издательство «РОСМЭН» этим практически не занимается. А то, что они издают, совершенно не нужно и не интересно детям – вот такой парадокс! В результате эти книжки не распродаются, а издатели разводят руками: «Вот видите, современная детская поэзия не пользуется спросом!»

А рецепт прост: чтобы книга для детей стала популярной, она должна быть как фейерверк! В ней всё должно бабахать разноцветными огнями, и каждая страница должна удивлять чем-то новым! Увы, детские издательства сейчас всё систематизируют. Редакторы любят всё максимально причесать. По их мнению, в книжке про собачек ничего не должно быть про кошечек! В итоге в каком-нибудь сборнике стихов про море бесконечно чередуются волны, киты, кораллы – и ребёнок, читая это, засыпает на третьей странице...

Издавать же яркие, отчасти хулиганистые стихи для детей издатели просто боятся! Любая провокация безжалостно вымарывается редакторами. И если бы сейчас Григорий Остер как молодой малоизвестный автор принёс в издательство свои «Вредные советы», то, будьте уверены, получил от ворот поворот!

Скажем, я отправлял в «Мурзилку» такие стихи: «Меня спросил приятель Федя: «Читал ты книжку «Три медведя»?» «Нет! И читать не стану впредь – медведя незачем тереть! Другие пусть медведя трут – те, у кого характер крут! А я покой предпочитаю: «Три поросёнка» почитаю!» Редакторы признались, что смеялись долго, но публиковать не рискнули. Побоялись, что дети не поймут. Хотя детям эти стихи очень даже нравятся – я регулярно выступаю. Детей смеяться не заставишь.

– Говорят, что для детей надо писать так же, как для взрослых – только ещё лучше! Согласны?

– Абсолютно. Если в обычных стихах можно позволить неточные рифмы, различные инверсии, то в детской поэзии на них строгие табу. Также, на мой взгляд, совершенно неприемлемы деепричастные обороты. Самое главное правило: лексикон должен быть простым. Чтобы смысл стихотворения был предельно ясен.

– А должна ли лексика быть современной?

– По-моему, это совершенно необязательно! Такие слова, как «смск-ка», «айфон», мне как автору совсем ни к чему. Надо понимать, что любые технические данные стремительно устаревают! Я считаю: не надо бояться выглядеть не актуальным, старомодным автором. Детские темы – вечны, ребят всегда интересует одно и то же – кто сильнее, папа или Чак Норрис, слон или кит (улыбается). И тут ультрасовременная терминология просто не нужна.

– На дворе третье тысячелетие. А молодые мамы по-прежнему читают своим малышам «Муху-цокотуху» и «Мойдодыра» Корнея Чуковского – так и должно быть?

– Почему бы и нет? Это прекрасно написанные тексты. Хотя у того же Чуковского терпеть не могу ни «Бибигона», ни «Крокодила» за излишнюю кровожадность. Обожаю стихи и переводы Бориса Заходера. Какая у него чудесная игра слов: «Возьмём это странное слово «опять» – зачем мы его произносим? Когда мы свободно могли бы сказать «ошесть», «осемь» и «овосемь»!» Я влюблён в его каламбуры с детства. И со временем сам стал пробовать свои силы в работе с языком.

– Ваши стихи отличаются незаурядным юмором. Откуда черпаете жизнелюбие и оптимизм?

– Да его же полным-полно кругом! Помните анекдот: «Пессимист и оптимист проходят мимо кладбища. Первый говорит: «Ужас, сплошные кресты!» Второй отвечает: «Да ты посмотри, сколько плюсов!»

Если жить без юмора, впору повеситься. Стараюсь никогда не унывать. Наверное, я ещё не вышел из детского возраста – но взрослый мир наживы и цинизма меня совершенно не привлекает.

– О чём мечтает писатель Ерошин?

– Мечтают о том, чего не хватает. А мой принцип: «Радуйся тому, что есть, играй теми картами, что на руках». Стараюсь не заморачиваться по пустякам, когда на рабочем столе – ворох недописанного... (улыбается).

Беседовал Юрий ТАТАРЕНКО

Фото Катерины Скабардиной

г. НОВОСИБИРСК