Нафи ДЖУСОЙТЫ. И НЕТ ПОЭТУ ИСЦЕЛЕНЬЯ

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НОВОСТИ

  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

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  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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  • 12/10/2017
    Лауреатом премии «Ясная Поляна» стал Андрей Рубанов

    Сегодня вечером в Бетховенском зале Большого театра состоялось торжественное вручение литературной премии «Ясная Поляна» за 2017 год в трёх номинациях – «Современная русская проза», «Иностранная литература» и (впервые в этом году) «Событие».

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  • 11/10/2017
    Читайте в ближайшем номере «Литературной России»

    – Неизвестные ранее материалы, связанные с первой публикацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 50 лет назад в журнале «Москва».

    – Кто может сменить Владимира Мединского на посту министра культуры России.

    – Кто и почему выставил фальшивые документы о Ленине в выставочных залах Росархива, и сойдёт ли эта провокация с рук руководителю ведомства Андрею Артизову.

    – Есть ли будущее у литературной периодики в России или одни издания дотянут до завтра, а другие умрут послезавтра?

    – Чей последний роман сильнее – нобелевского лауреата 2017 Кадзуо Исигуро или лауреата премии «Ясная Поляна» Марио Варгаса Льоса?

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  • 07/10/2017
    Людская жадность не знает границ

    Не так давно в Греции на острове Корфу прошла международная конференция, посвящённая великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову. От Союза писателей России в этом важном мероприятии участвовали автор неоднократно переиздававшейся в серии «ЖЗЛ» книги об Ушакове Валерий Ганичев, который совсем недавно отпраздновал своё 84-летие, его дочь Марина Ганичева и сопредседатель Союза писателей Сергей Котькало (правда, что этот чиновник написал, никто не знает, как никто не знает и что он сделал в деле изучения и прославления Фёдора Ушакова).

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  • 07/10/2017
    Скончалась супруга классика советской литературы
    Завершив все свои земные дела, 2 октября 2017 г., на 98-м году жизни, скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.
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  • 06/10/2017
    На всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» лауреатом от Москвы стал литературный журнал «Этажи»

    Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (Казань) и его целью является формирование интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за её пределами.

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СТАТЬИ Свежий номер №39. 10 ноября 2017

Нафи ДЖУСОЙТЫ. И НЕТ ПОЭТУ ИСЦЕЛЕНЬЯ

В этом году не стало классика осетинской литературы Нафи Джусойты. Мы ещё не до конца осознали, какого художника потеряли. Джусойты, помимо истории и теории литературы, много лет писал стихи. Публикуем образцы его поэзии в переводах Ирлана Хугаева.


 

От переводчика

Одна добродетель, по мнению Ницше, сильнее двух, ибо тогда она становится тем узлом, на котором держатся судьба и характер. В самом деле: одного гвоздя достаточно, чтобы повесить шляпу. Одного угла достаточно, чтоб поставить трость.

Такой добродетелью Нафи Джусойты была его любовь к своему народу и своей земле. Она была источником всех других его добродетелей и талантов. И в старости крепкий и жилистый, он был как тот куст толстовского «татарина», который невозможно было выдернуть из родной почвы. Возможно, эта любовь и стала залогом его долголетия.

Народный писатель Осетии Нафи Григорьевич Джусойты был народным во всём, что он делал: он был народным учёным-филологом, народным профессором-педагогом. И потому он был народным любимцем. Народность – именно как понимали её Белинский и Добролюбов – была его – патриота и патриарха – действительной творческой методологией.

Он был также народным переводчиком: потому что переводил на осетинский язык только народных поэтов, в стихах которых был слышен истинный, чистый голос других народов и культур: Тараса Шевченко, Александра Пушкина, Дмитрия Гулиа...

Самого Нафи в своё время переводили на русский язык Я. Козловский, Н. Орлова, Н. Дардыкина и другие блестящие переводчики; но вот уже много лет как эта нива... тоже «праздно перезрела».

Мы предприняли свой скромный опыт, чтобы дать посильное продолжение той большой работе, которую вёл сам Нафи Джусойты, и той традиции литературного перевода, без которой немыслимо сверхличное и сверхкультурное единство.

Особое место в поздней поэзии Нафи Джусойты занимают стихотворения, которые раскрывают морально-психологические состояния, сопутствующие сознанию преклонного возраста. У Тургенева есть знаменитые «Senilia», а у Нафи – «Жалобы старости», к которым можно отнести несколько десятков произведений, формально в этот цикл не входящих. Это – созерцание заката; это медитативная философская лирика, к тому же великолепно оформленная, – так, когда, по Некрасову, «словам... тесно, а мыслям просторно».

Во всех отношениях они представляют для переводчика особый интерес, но дело вовсе не в профессиональных вызовах: какое дело читателю до этой кухни, до черновиков!.. Важно, чтобы он услышал, о чём думал старик-осетин, о чём жалел, чего желал. Нет, не себе: ему, читателю. При этом он может быть уверен, что здесь всё по-честному: на склоне лет в искусстве не бывает фальши; художник остаётся один на один с его последними, высшими истинами.

 

Ирлан ХУГАЕВ,

доктор филологических наук,

ведущий научный сотрудник
Владикавказского научного центра РАН

г. ВЛАДИКАВКАЗ

 

 

 
Нафи ДЖУСОЙТЫ
(1925–2017)
 

7 Nafi DzhusoityЖАЛОБЫ СТАРОСТИ

 

Будь славен ты умом недюжим –

Кому старик недужный нужен?

Ни старь не радует, ни новь:

Перекипев, иссохла кровь.

 

Старик глядит – трепещут вежды –

Оторопев в былые дни:

Питал он некогда надежды –

Но тоже предали они.

 

Ни сна сединам, ни покою;

Душа у старого – и та

То голодна, как волк зимою,

То вдруг до тошноты сыта.

 

Я родине плачу оброк

Подённо – и без срока...

Лишь воин, павший в верный срок,

Свободен от оброка.

 

 

РАННЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

 

Обиды старости – наука:

В муку перемололась мука.

Я за тебя молюсь всё реже,

Не вспоминаю так, как прежде.

 

Когда ж случается порою,

Что бьёт и дух, и тело дрожь, –

Ты, призрак светлый, предо мною

Склонивши голову, встаёшь.

 

 

ТРЕВОГА СТАРИКА

 

Не смерти я боюсь: я пожил

Уж век, – умру я как-нибудь.

Боюсь, что нашей молодёжи

Трудней предстанут крест и путь.

 

 

СУДЬБА ПОЭТА

 

Ужель поэт – певец, и лира –

Счастливый дар?.. Нет: плачет он.

То чахнет он от хвори мира,

Вся жизнь его – то крик, то стон.

 

И нет поэту исцеленья,

Покуда болен мир – изволь:

Неси его – от сотворенья –

В душе своей и быль, и боль.

 

 

СТАРИК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СОЛНЦЕ

 

Пусть будущего нет у старика, –

Есть – упованье: Солнце, свет небесный!..

Чем я воздам, живи я хоть века

Твоим щедротам? Ни – вином, ни – песней.

 

И всё же, Солнце, благоволь, свети,

Чтоб на восходе пел дитя – «О-ри-ра!»

Чтоб Землю мрак не совратил с пути, –

И не жалей, молю, тепла для Ира!

 

О, смерть с улыбкой встречу я тогда,

Простив судьбе обиды и несчастья:

И под землёй пребуду, прах, причастен

Тебе, Животворящая Звезда!

 

 

ПИСЬМО СОЛДАТУ КОСТА ДЗУГАЕВУ

 

Я говорить не буду долго:

У нас все ладно, мальчик мой.

А ты – иди стезёю долга,

И с честью будь к себе домой!

 

Дом крепок, хоть глядит сурово

Он даже в самый ясный день.

Отец и мать твои здоровы –

Но на лице их словно тень.

 

Что я? – тружусь, себе и Богу;

Моя война прошла уже,

Но непрестанно бьёт тревогу

Любовь в родительской душе...

 

Все ждут тебя; но с перевала

Ты всё же шли вперёд гонцов,

Чтоб на столах уже сияло

Вино заветных погребов!

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