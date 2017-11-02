Нафи ДЖУСОЙТЫ. И НЕТ ПОЭТУ ИСЦЕЛЕНЬЯ

От переводчика
Одна добродетель, по мнению Ницше, сильнее двух, ибо тогда она становится тем узлом, на котором держатся судьба и характер. В самом деле: одного гвоздя достаточно, чтобы повесить шляпу. Одного угла достаточно, чтоб поставить трость.
Такой добродетелью Нафи Джусойты была его любовь к своему народу и своей земле. Она была источником всех других его добродетелей и талантов. И в старости крепкий и жилистый, он был как тот куст толстовского «татарина», который невозможно было выдернуть из родной почвы. Возможно, эта любовь и стала залогом его долголетия.
Народный писатель Осетии Нафи Григорьевич Джусойты был народным во всём, что он делал: он был народным учёным-филологом, народным профессором-педагогом. И потому он был народным любимцем. Народность – именно как понимали её Белинский и Добролюбов – была его – патриота и патриарха – действительной творческой методологией.
Он был также народным переводчиком: потому что переводил на осетинский язык только народных поэтов, в стихах которых был слышен истинный, чистый голос других народов и культур: Тараса Шевченко, Александра Пушкина, Дмитрия Гулиа...
Самого Нафи в своё время переводили на русский язык Я. Козловский, Н. Орлова, Н. Дардыкина и другие блестящие переводчики; но вот уже много лет как эта нива... тоже «праздно перезрела».
Мы предприняли свой скромный опыт, чтобы дать посильное продолжение той большой работе, которую вёл сам Нафи Джусойты, и той традиции литературного перевода, без которой немыслимо сверхличное и сверхкультурное единство.
Особое место в поздней поэзии Нафи Джусойты занимают стихотворения, которые раскрывают морально-психологические состояния, сопутствующие сознанию преклонного возраста. У Тургенева есть знаменитые «Senilia», а у Нафи – «Жалобы старости», к которым можно отнести несколько десятков произведений, формально в этот цикл не входящих. Это – созерцание заката; это медитативная философская лирика, к тому же великолепно оформленная, – так, когда, по Некрасову, «словам... тесно, а мыслям просторно».
Во всех отношениях они представляют для переводчика особый интерес, но дело вовсе не в профессиональных вызовах: какое дело читателю до этой кухни, до черновиков!.. Важно, чтобы он услышал, о чём думал старик-осетин, о чём жалел, чего желал. Нет, не себе: ему, читателю. При этом он может быть уверен, что здесь всё по-честному: на склоне лет в искусстве не бывает фальши; художник остаётся один на один с его последними, высшими истинами.
Ирлан ХУГАЕВ,
доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
Владикавказского научного центра РАН
г. ВЛАДИКАВКАЗ
(1925–2017)
ЖАЛОБЫ СТАРОСТИ
Будь славен ты умом недюжим –
Кому старик недужный нужен?
Ни старь не радует, ни новь:
Перекипев, иссохла кровь.
Старик глядит – трепещут вежды –
Оторопев в былые дни:
Питал он некогда надежды –
Но тоже предали они.
Ни сна сединам, ни покою;
Душа у старого – и та
То голодна, как волк зимою,
То вдруг до тошноты сыта.
Я родине плачу оброк
Подённо – и без срока...
Лишь воин, павший в верный срок,
Свободен от оброка.
РАННЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Обиды старости – наука:
В муку перемололась мука.
Я за тебя молюсь всё реже,
Не вспоминаю так, как прежде.
Когда ж случается порою,
Что бьёт и дух, и тело дрожь, –
Ты, призрак светлый, предо мною
Склонивши голову, встаёшь.
ТРЕВОГА СТАРИКА
Не смерти я боюсь: я пожил
Уж век, – умру я как-нибудь.
Боюсь, что нашей молодёжи
Трудней предстанут крест и путь.
СУДЬБА ПОЭТА
Ужель поэт – певец, и лира –
Счастливый дар?.. Нет: плачет он.
То чахнет он от хвори мира,
Вся жизнь его – то крик, то стон.
И нет поэту исцеленья,
Покуда болен мир – изволь:
Неси его – от сотворенья –
В душе своей и быль, и боль.
СТАРИК БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СОЛНЦЕ
Пусть будущего нет у старика, –
Есть – упованье: Солнце, свет небесный!..
Чем я воздам, живи я хоть века
Твоим щедротам? Ни – вином, ни – песней.
И всё же, Солнце, благоволь, свети,
Чтоб на восходе пел дитя – «О-ри-ра!»
Чтоб Землю мрак не совратил с пути, –
И не жалей, молю, тепла для Ира!
О, смерть с улыбкой встречу я тогда,
Простив судьбе обиды и несчастья:
И под землёй пребуду, прах, причастен
Тебе, Животворящая Звезда!
ПИСЬМО СОЛДАТУ КОСТА ДЗУГАЕВУ
Я говорить не буду долго:
У нас все ладно, мальчик мой.
А ты – иди стезёю долга,
И с честью будь к себе домой!
Дом крепок, хоть глядит сурово
Он даже в самый ясный день.
Отец и мать твои здоровы –
Но на лице их словно тень.
Что я? – тружусь, себе и Богу;
Моя война прошла уже,
Но непрестанно бьёт тревогу
Любовь в родительской душе...
Все ждут тебя; но с перевала
Ты всё же шли вперёд гонцов,
Чтоб на столах уже сияло
Вино заветных погребов!