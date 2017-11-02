Нафи ДЖУСОЙТЫ. И НЕТ ПОЭТУ ИСЦЕЛЕНЬЯ

В этом году не стало классика осетинской литературы Нафи Джусойты. Мы ещё не до конца осознали, какого художника потеряли. Джусойты, помимо истории и теории литературы, много лет писал стихи. Публикуем образцы его поэзии в переводах Ирлана Хугаева.

От переводчика

Одна добродетель, по мнению Ницше, сильнее двух, ибо тогда она становится тем узлом, на котором держатся судьба и характер. В самом деле: одного гвоздя достаточно, чтобы повесить шляпу. Одного угла достаточно, чтоб поставить трость.

Такой добродетелью Нафи Джусойты была его любовь к своему народу и своей земле. Она была источником всех других его добродетелей и талантов. И в старости крепкий и жилистый, он был как тот куст толстовского «татарина», который невозможно было выдернуть из родной почвы. Возможно, эта любовь и стала залогом его долголетия.

Народный писатель Осетии Нафи Григорьевич Джусойты был народным во всём, что он делал: он был народным учёным-филологом, народным профессором-педагогом. И потому он был народным любимцем. Народность – именно как понимали её Белинский и Добролюбов – была его – патриота и патриарха – действительной творческой методологией.

Он был также народным переводчиком: потому что переводил на осетинский язык только народных поэтов, в стихах которых был слышен истинный, чистый голос других народов и культур: Тараса Шевченко, Александра Пушкина, Дмитрия Гулиа...

Самого Нафи в своё время переводили на русский язык Я. Козловский, Н. Орлова, Н. Дардыкина и другие блестящие переводчики; но вот уже много лет как эта нива... тоже «праздно перезрела».

Мы предприняли свой скромный опыт, чтобы дать посильное продолжение той большой работе, которую вёл сам Нафи Джусойты, и той традиции литературного перевода, без которой немыслимо сверхличное и сверхкультурное единство.

Особое место в поздней поэзии Нафи Джусойты занимают стихотворения, которые раскрывают морально-психологические состояния, сопутствующие сознанию преклонного возраста. У Тургенева есть знаменитые «Senilia», а у Нафи – «Жалобы старости», к которым можно отнести несколько десятков произведений, формально в этот цикл не входящих. Это – созерцание заката; это медитативная философская лирика, к тому же великолепно оформленная, – так, когда, по Некрасову, «словам... тесно, а мыслям просторно».

Во всех отношениях они представляют для переводчика особый интерес, но дело вовсе не в профессиональных вызовах: какое дело читателю до этой кухни, до черновиков!.. Важно, чтобы он услышал, о чём думал старик-осетин, о чём жалел, чего желал. Нет, не себе: ему, читателю. При этом он может быть уверен, что здесь всё по-честному: на склоне лет в искусстве не бывает фальши; художник остаётся один на один с его последними, высшими истинами.

Ирлан ХУГАЕВ,

доктор филологических наук,

ведущий научный сотрудник

Владикавказского научного центра РАН

г. ВЛАДИКАВКАЗ