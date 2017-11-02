Геннадий Зюганов собственными руками лишает КПРФ будущего

В день столетия Октябрьского переворота лидер коммунистов Геннадий Зюганов объявил о том, что будет лично выдвигаться на пост президента России на предстоящих выборах весной 2018 года. Тем самым он по сути собственными руками лишает родную партию каких-либо серьёзных перспектив. Исходя из чего можно сделать такой вывод?

Дело ведь не в том, что у Зюганова нет никаких шансов будущей весной победить на выборах действующего президента Путина. Предстоящая победа Путина всем очевидна. Вопрос лишь в том, проголосует за него 63 или 76 процентов избирателей. Для КПРФ предстоящие выборы могли бы превратиться в серьёзную обкатку новых потенциальных лидеров. Предвыборная гонка – это прекрасная возможность не только заявить какие-то новые имена, но и один из способов сделать эти имена широко узнаваемыми во всей стране.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Сегодня из всех высокопоставленных деятелей КПРФ народу известно всего несколько имён: Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Леонид Калашников, Андрей Клычков и ещё три-четыре фамилии. Выбор крайне мал, не правда ли? К этому надо добавить, что время Зюганова практически исчерпано. И не только потому, что возраст Зюганова перевалил далеко за семьдесят. Когда человек бессменно находится у руля партии почти тридцать лет, уже одно это начинает у народа вызывать раздражение. Люди хотят перемен. Даже идеальные личности за три десятка лет начинают всем надоедать. А Зюганов, согласитесь, далеко не идеал. Он уже много раз давал поводы для обвинений себя в том, что шкурные интересы ему всё-таки дороже общенародных устремлений. Это, конечно, по большому счёту не борец, а соглашатель. И с возрастом Зюганов утратил не только энергию, но и способность генерировать какие-либо важные идеи. Надо честно признать, что он уже давно превратился в некий тормоз, и чем быстрее он уйдёт в почётную ссылку (к примеру, переберётся с поста руководителя фракции КПРФ в Госдуме в Совет Федерации, заняв место пожизненного сенатора), тем для его партии будет лучше. Вопрос в другом: кем его заменить?

Иван МЕЛЬНИКОВ

Мельников? Но он слишком интеллигентен для должности председателя массовой политической партии. И опять-таки у него тоже преклонный возраст. Не сегодня, так завтра он вынужден будет уйти с политической арены, как это лет пять назад произошло с другой раскрученной фигурой КПРФ – Валентином Купцовым. И, похоже, Мельникова ждёт такое же медленно забвение, как в случае с Купцовым. Ну, кто сегодня помнит этого Купцова? Мало ли что он когда-то был вторым человеком в КПРФ и пытался формировать партийный курс! Всё это Купцов делал неумело, по уму он своё влияние на партаппарат и партийные массы использовать не смог. Мельников, может, пообразованнее Купцова, но эффективность его всегда была чрезвычайно низкой.

Леонид КАЛАШНИКОВ и Андрей КЛЫЧКОВ

До сего дня из всех функционеров КПРФ наибольшие перспективы, по мнению экспертов, имели Калашников и Клычков. Во всяком случае они чаще других мелькали на телеэкранах. У обоих очень подвешенные языки: их невозможно поставить в тупик никакими вопросами, они сразу проявляют находчивость и весьма образно отвечают на любую загогулину. Но помимо умения красиво держаться на публике и принимать любые удары, и Калашников, и Клычков не раз демонстрировали свой профессионализм как в чисто политических вопросах, так и в экономике. Но смотрите: совсем недавно Клычков был под видом выдвижения на самостоятельную работу удалён из Москвы и направлен в Орёл, поэтому в ближайшее время он, естественно, не сможет принять участие ни в какой президентской гонке. А Калашников с какого-то времени стал появляться на федеральных каналах телевидения лишь в крайних случаях. Такое впечатление, что его широкая узнаваемость и растущая популярность кого-то очень сильно напугали.

Дмитрий НОВИКОВ

А теперь посмотрим, кто в последнее время стал чаще всего под прицелами телекамер крутиться возле Зюганова. В основном видно всего лишь два персонажа – бывший руководитель коммунистов Амурской области Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. Однако Новиков, когда перебрался в Москву, сразу успел несколько серьёзных проектов провалить. Помните, как широковещательно несколько лет назад Зюганов представлял новое движение патриотов в поддержку культуры «Русский Лад»? За формирование идеологии этого движения отвечал как раз Новиков, а советница у него была старушка из Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко. И где дела этого «Лада»? А нигде. Это движение, не успев зародиться, тихо скончалось. Новиков показал, что его организаторские способности близки к нулю. Тем не менее, его позиции в партаппарате ничуть не ослабли. Он продолжает постоянно маячить за спиной Зюганова, во всём молчаливо поддакивая своему шефу. Но это разве лидер? Это уровень помощника первого секретаря сельского райкома партии. Однако Зюганова почему-то такие серенькие фигуры очень даже устраивают.

Юрий АФОНИН

Сейчас невооружённым глазом видно, как верхушка КПРФ вовсю пытается накачать фигуру Афонина. Но и эта личность не внушает большого доверия. Обратили внимание, как держался этот функционер в день столетия Октябрьского переворота на телеканале «Россия» в политическом ток-шоу Владимира Соловьёва? Когда неунывающий Владимир Жириновский бросился на него в атаку, бедного Афонина хватило только на то, чтобы повторить содержание старых учебников по истории для 10-го класса. Складывалось впечатление, что молодой коммунист Афонин даже краешком уха не слыхал о том, какие документы о 1917 годе и о Гражданской войне были введены в научный оборот с 1991 по 2017 годы. Нам показали какого-то замшелого догматика, абсолютно не умеющего вести аргументированный спор с оппонентами. Какой из него к чёрту лидер? Ему нельзя доверить руководство даже пионерской дружиной.

При этом наверняка в рядах КПРФ есть серьёзные и незаурядные личности, которые могли бы придать партии новое дыхание и повести за собой миллионы сторонников левых идей. Однако Зюганов, похоже, страшно боится вывести этих людей из тени и представить всему обществу. Почему? Неужели только ради того, чтобы сохранить у кормушки исключительно своё клан?

Ещё раз повторю: безусловно, ни у кого из коммунистов на предстоящих президентских выборах нет ни одного шанса выиграть предвыборную гонку и занять высший в России государственный пост. Тут Путину, хочешь не хочешь, альтернативы нет. Но тогда серьёзные партии должны разумно воспользоваться предстоящей президентской кампанией. Тому же Зюганову ещё не поздно сказать, что он просто погорячился в день столетия Октябрьского переворота, и отказаться от выставления своей кандидатуры на этих выборах. Если он считает себя ответственным политиком и действительно переживает за судьбу и страны, и КПРФ в частности, то он просто обязан выставить на президентские выборы другого очень перспективного игрока. Пусть новичок наберёт в предвыборной гонке всего 12-15 %. Это тоже будет в какой-то мере победой. Во-первых, КПРФ покажет, что её не стоит совсем уж списывать с политической арены, что партия продолжает чего-то стоить и что у неё есть немалый потенциал для дальнейшего развития. Главное же будет заключаться в ином: КПРФ продемонстрирует всей стране, что она не какой-то застывший и омертвевший организм, а живая организация, способная чувствовать запросы общества и конструктивно формировать повестку дня. Все также увидят новое лицо партии, которое будет не отталкивать людей, а, возможно, наоборот притягивать массы дополнительных сторонников.

В общем, пас сейчас должен сделать Зюганов. Если он не хочет, чтобы КПРФ сжалась до ста или двухсот пенсионеров преклонного возраста, типа его самого, а получила второе дыхание, он просто обязан немедленно выпустить на передовую какие-то новые яркие и смелые личности, обладающие большими интеллектуальными способностями, организаторским даром и необычайной энергии. Нужны пассионарии. И не надо переживать за внуков. Леонид Зюганов – по-своему талантливый человек, он всё прекрасно понимает. И пусть он продолжает делать свою нужную работу в Московской городской думе. Этого вполне для него достаточно. Не надо тащить его на федеральный уровень. А иначе Зюганов-старший сам в ближайшие три-четыре года окончательно угробит партию. Ему это надо?

Вячеслав ОГРЫЗКО