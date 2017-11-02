Константину Кедрову-Челищеву – 75

В программе вечера:
– Кино 2-х поэтов: Андрей Вознесенский открывает и ведёт вечер Константина Кедрова в этом же зале в 1997-ом году;
– Слово о поэзии юбиляра: президент Союза писателей 21-го века Евгений Степанов, литературовед Александр Люсый, доктор филологических наук Александр Бубнов;
– Учреждение авторской премии НОНКАЙФОРМИСТ с вручением лауреатам дипломов и авторских свидетельств;
– Народный артист баритон Эдуард Трескин поёт Гимн поэтов России с припевом на слова К.Кедрова.
Вход и выход свободный.
Константин КЕДРОВ
ЮБИЛЕЙНОЕ
Мой стих лишь в одиночестве звучал
Лишь в одиночестве я первый стих прорек
У человека есть своя печаль
а у печали есть свой человек
Я повторяю искреннюю чушь
О одиночество – о иночество чувств
Я отрекаюсь от былой муры
Не инок в мире – в иноке миры
О одиночество –
изнанка творчества
А что есть творчество –
Момент пророчества
Поэт пророчит
Как кровоточит
И кровоточит
когда пророчит
Нет я ни за кого не отвечал
Я просто приютился на ночлег
У человека есть своя печаль
А у печали есть свой человек
Но отвечаю – чтоб была печаль
Необходим такой-то – имя рек
И как бы стих мой грустно ни звучал
Но для печали нужен человек