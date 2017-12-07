КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Когда летом 2015 года немецкий телеканал ARD выпустил первый фильм о журналистском расследовании фактов якобы существующей в России государственной программы применения и сокрытия следов употребления допинга, мои друзья, первокласные специалисты в телевизионной сфере, PR-е и рекламе, предложили Виталию Леонтьевичу Мутко продуманную и многостороннюю медийную программу, призванную противодействовать разворачивающейся антироссийской спортивной пропаганде, или, насколько это возможно, хотя бы смикшировать серьёзность её последствий. Предложили потому, что, будучи опытнейшими специалистами, прекрасно понимали, к чему всё идёт, что фильм немецких документалистов – это только начало. Однако почивавший на лаврах сочинского успеха, тогда ещё никем не оспариваемого, Виталий Мутко, проявив абсолютное спокойствие (присущее, как известно, только профессионалам, полным дилетантам или безмятежным идиотам), призвал не раздувать из мухи слона, выразившись в том духе, что беспокоиться особо нечего, «собака лает, караван идёт». Вот он, караван, и дошёл. Точнее говоря, приплыл...

Когда выйдет этот номер, судьба российской олимпийской сборной будет, скорее всего, уже решена. Собственно говоря, выбор невелик. Либо российская олимпийская команда в полном составе не будет допущена на Игры в Пхёнчхан, либо, что вероятнее (так в итоге и случилось. - ред.), нашим спортсменам, при строгом соблюдении ряда специальных условий, фактически граничащих с отречением от своей страны, разрешат выступить под олимпийским флагом, без гимна и какой-либо иной государственной символики и атрибутики, так сказать, частично инкогнито. То есть, нас допустят на праздник мирового спорта, но сидеть мы будем сбоку, ближе к выходу, на приставном стульчике.

Например, побеждает в женском фигурном катании Евгения Медведева, восходит на верхнюю ступень пьедестала почёта и в честь победительницы исполняется не гимн России, а, допустим, знакомая всем «Ода к радости» из девятой симфонии Бетховена. Не знаю, будет ли Женя вполне удовлетворена такой своей победой, но те, кто задумал всю эту позорную и унизительную для всех нас клоунаду, будет несомненно весьма рад. Ещё более фантастичным в этом смысле представляется анонимное выступление олимпийской сборной России по хоккею. Признаться, мне довольно сложно представить себе как по-идиотски нелепо и абсурдно всё это будет выглядеть, как будут выкручиваться телекомментаторы, к каким хитроумным эвфемизмами будут прибегать, чтобы только не назвать нашу команду по её национальной принадлежности.

Впрочем, и на том спасибо! Хорошо уже то, что нас пока ещё не заставляют соревноваться в гендерно-нейтральной форме, что было бы, наверное, справедливо, учитывая известную всему прогрессивному человечеству нетерпимость россиян к чаяниям ЛГБТ-сообщества. Впрочем, трём нашим главным спортивным руководителям: вице-премьеру и сочинскому триумфатору Мутко, президенту Олимпийского Комитета России Жукову и министру спорта Колобкову я бы предложил экипироваться именно таким, пусть несколько экзотическим, но зато прогрессивным образом, принимая во внимание их необыкновенную политическую гибкость и содействие тому, чтобы, несмотря ни на какие национальные унижения, сделать возможным выступление группы спортсменов из России под чужим и абстрактным флагом на Играх в Пхёнчхане.

Всем уже до смерти надоело это долгоиграющее представление цирка-шапито под названием «WADA против России». Любому, даже бесконечно далёкому от политики вменяемому человеку понятно: всё происходящее к спорту имеет весьма отдалённое отношение. Это чисто политическая показательная экзекуция, ставящая своею первейшей целью глумливое унижение национальных чувств. И, похоже, нашим заклятым партнёрам удастся добиться своей заветной цели. Лучше бы нас не допустили. Но не думаю, что англосаксы совершат столь очевидный «зевок» и решатся на авантюрный ход. Это было бы слишком просто, грубо и рискованно. Они слишком умны и беспощадно циничны, чтобы упустить идеальную возможность примерно наказать непослушную Россию, а заодно вбить ещё один клин в расширяющуюся трещину во взаимоотношениях остро переживающего национальное унижение электората и его всё более отрывающейся от реалий элиты.

Понимают ли наши руководители, что нельзя бесконечно, безропотно и покорно сносить плевки, затрещины и пинки, застенчиво утираясь и отряхивая характерные следы чужой обуви пониже поясницы? Риторический вопрос. Думаю, понимают. И уж конечно не хуже нас, обывателей. Но руководствуются при этом какими-то своими, непостижимыми нам, смертным, резонами, типа: «надо иметь выдержку», «сохранять пространство для диалога», «держать паузу, подобно мастерам борьбы дзюдо», «пытаться найти возможности для компромисса и взаимных уступок» и т.д. и т.п. Бла-бла-бла-бла-бла... А иногда вдруг кажется – нет, вероятно, не понимают, поскольку давно привыкли жить в каком-то мороке, в своей особой виртуальной политической и экономической действительности и уже не видят, что наша выдержка воспринимается исключительно как робость и нерешительность, что никакого диалога уже давно нет, а только обличающий и указующий монолог, что пока мы держим нашу коронную, смахивающую на летаргию, паузу, наши оппоненты плюют нам на ботинки и занимают наши исконные места, и что им не нужны ни компромиссы, ни уступки, а лишь полная и безоговорочная капитуляция.

Но, может быть, не всё так плохо? Ведь говорят же, многозначительно поигрывая бровями, разные государственные мужи и жёны, а также специальные говорящие головы, «краснобаи и баламуты», о зеркальных ответных мерах. Это греет душу. Опять-таки, звучит внушительно и профессионально-патриотично. Жаль только, зеркала наши, при трезвом, разумеется, взгляде, оказываются какими-то кривыми. Похоже на мнимую агрессивность домашнего щенка, который рычит, прихватывает, но кусает расчётливо, не до крови, да и не больно.

Мне, например, трудно себе представить, чтобы во времена Советского Союза кому-нибудь из ответственных американских товарищей пришла в голову залихватская ковбойская идея не допустить российских дипломатов на принадлежащие СССР объекты недвижимости, без разрешения и присутствия дипломатических работников провести там обыски, а в довершение всего – снять государственные флаги с двух дипломатических зданий в Сан-Франциско и Вашингтоне. Надо думать, в наших назойливо рекламируемых в народе зеркальных ответах заложен классический квантовый принцип, предполагающий, что отражение в зеркале зависит от того, кто смотрит в это самое зеркало. Зеркальными наши действия были бы тогда, когда бы мы на закрытие каждого консульского учреждения отвечали бы пропорциональным закрытием консульских и визовых американских объектов в России. Когда бы мы, подобно Америке, распространили бы на весь мир экстерриториальный принцип, захватывая, привозя в Россию и осуждая на длительные тюремные сроки ровно столько же американских граждан, нарушивших или подозревающихся в нарушении российского законодательства, сколько Российских граждан захватыают и осуждают янки.

Зеркальными наши меры стали бы только тогда, когда Россия, наконец, перестала бы перманентно обороняться и действовать исключительно в ответ, да и то с очевидной робостью, выдаваемой за сдержанность. Тем более, что относительно недавно наш национальный лидер, помнится, прямо сказал: «Ещё 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым». А драка уже идёт. Пока в формах гибридной информационной войны, что не должно никого обманывать. Это только подготовка к назревающей решающей схватке, разведка боем на тактическом участке, в роли которого сегодня выступает спорт.

А мы по-прежнему занимаем невнятную оборонительную позицию, оправдываемся и в суровом молчании поигрываем желваками, хотя очевидно, что бесконечные уступки, неспособность и нежелание жёстко и неожиданно опередить и ударить навстречу только увеличивает вероятность горячей фазы конфликта. Потому что безнаказанность всегда поощряла хамство. Но главное, что эта страусиная политика приводит к глухому непониманию, недовольству и ропоту народа, начинающему прозревать, что нашу покладистую элиту не заботят такие мелочи, как национальное достоинство, потому что она, элита, занята более серьёзными вещами – устройством своей жизни, а также жизни своих детей и родственников, обучающихся, работающих и живущих за границей и получающих блага из рук тех же самых господ, которые со вкусом и нескрываемым наслаждением планомерно занимаются унижением национальных чувств рядовых россиян. И эти настроения всё отчётливее напоминают тотальное недоверие и подозрения в отношении властей, царившие в России ровно сто лет назад и приведшие в итоге к катастрофе, от последствий которой мы не можем избавиться до сих пор.

Да, как говорил, не к ночи будь помянут, классик политического афоризма: «Кадры решают всё...». Давайте посмотрим, кому поручено заниматься решением сложных и деликатных спортивных проблем и сравним наших функционеров с их главными оппонентами. С одной стороны, утончённый интеллектуал комсомольско-партийного разлива Виталий Мутко с его речным училищем и сакраментальным спичем «лец ми спик фром май харт ин инглиш», благодаря которому он, вероятно, и войдёт в историю, колеблемый ветрами и парами Александр Жуков, а также покладистый и абсолютно сервильный, «чего изволите», Павел Колобков с несменяемым выражением «своего парня» на лице. С другой стороны – благообразные англосаксонские джентльмены, настоящие зубры политической игры, такие как Дик Паунд, Ричард Макларен, Крейг Риди, за плечами каждого из которых юридическое образование, полученное в элитном университете, степень доктора права и непременное участие в закрытых обществах, в которых десятилетиями нарабатывались обширные политические связи и влияние, оттачивалось мастерство и умение самых изощрённых тайных манипуляций. Как говорится, где бузина, где Фивы... Как бы обидно это ни звучало, деградация российской элиты налицо.

Когда летом 2015 года немецкий телеканал ARD выпустил первый фильм о журналистском расследовании фактов якобы существующей в России государственной программы применения и сокрытия следов употребления допинга, мои друзья, первокласные специалисты в телевизионной сфере, PR-е и рекламе, предложили Виталию Леонтьевичу Мутко продуманную и многостороннюю медийную программу, призванную противодействовать разворачивающейся антироссийской спортивной пропаганде, или, насколько это возможно, хотя бы смикшировать серьёзность её последствий. Предложили потому, что, будучи опытнейшими специалистами, прекрасно понимали, к чему всё идёт, что фильм немецких документалистов – это только начало. Однако почивавший на лаврах сочинского успеха, тогда ещё никем не оспариваемого, Виталий Мутко, проявив абсолютное спокойствие (присущее, как известно, только профессионалам, полным дилетантам или безмятежным идиотам), призвал не раздувать из мухи слона, выразившись в том духе, что беспокоиться особо нечего, «собака лает, караван идёт». Вот он, караван, и дошёл. Точнее говоря, приплыл...

Опять упираемся в хрестоматийный риторический вопрос, что теперь делать? И ответа на него вроде бы нет, кроме реплики: раньше надо было «чесаться» и профессионалов назначать. Но что уж теперь... Безболезненно из того положения, в которое нас умело завели при полном бездействии и беспомощности ответственных лиц, выйти невозможно, но выход всё-таки есть.

Мне кажется, что титаническое терпение нашего истеблишмента (прости Господи!) по поводу травли российских олимпийцев, все эти вялые судебные иски, пустые обещания защитить, потрясения кулачками, имеют в виду только одно: желание сделать всё возможное, что бы сохранить любимую игрушку, летний чемпионат мира по футболу, который в будущем году должен вроде как пройти в России. Должен. Но не факт, что пройдёт. Есть все признаки того, что кольцо сжимается и тут. По правде сказать, я бы не слишком удивился, если англосаксы, верные своей иезуитски садисткой ментальности, за пару-тройку месяцев до мундиаля перенесут чемпионат, например, на туманный Альбион, с его полностью готовой к такому мероприятию инфраструктурой. Перенесут по накатанному и неотразимому сценарию (сварганят очередные недоказуемые обвинения WADA), обличающему наличие мнимой государственной программы допинга в российском футболе. А чего велосипед изобретать, работает ведь система, русские всё равно и это проглотят.

Лично я убеждён, что надо решительно заканчивать с этим (по меткому выражению Вл. Шурыгина) спортом национальных унижений. Пора стукнуть кулаком по столу, сорвать дверь с петель – дать понять, что шутки кончились. Только это может отрезвить впавших в эйфорию англосаксонских партнёров.

Пора прекратить бесконечные унижения, приостановить участие в международных спортивных организациях, где нас подло, лицемерно и беспощадно прессуют (МОК в том числе), сосредоточиться на развитии массового спорта внутри страны, возродить спорт миллионов, как в советское время, вспомнить наши внутренние олимпиады – спартакиады народов России, повысить престиж национальных состязаний, щедро, как олимпиоников, награждать чемпионов и атлетов, показывающих выдающиеся, конкурентные с западоидами результаты: квартирами, машинами, премиальными и т.п. И, кстати, это даже не потребует никаких дополнительных средств, ибо будет дешевле, чем шляться по заграницам, выпрашивать, заискивать и подмазывать деньгами высокомерных ублюдков, которые будут, насмехаясь над русскими дураками, соизволять принимать дары и подношения, но ничего в реальности не делать.

И это не мечты, я прекрасно понимаю, как всё работает, знаю спорт изнутри не понаслышке. Была бы политическая воля и чувство достоинства руководства. А народ в своём огромном большинстве оценит движение в этом направлении. Против будут только присосавшиеся к спорту и снимающие с него жирную пенку: чиновники, функционеры, спортивные журналисты-фрики, вроде утомившего всех Губерниева, которому приятнее и выгоднее кататься за границу, получая хорошие командировочные, нежели путешествовать по дремучей и не такой комфортной России. По моему ощущению, процентов 60 российских граждан только одобрили бы такой жёсткий и принципиальный ответ нашего руководства. А политики даже набрали бы политические очки. Заодно подтянулся бы на деле, а не на словах массовый спорт, тот самый, который действительно является залогом всех больших побед. И когда нас попросят вернуться (а ведь попросят-таки, негодяи, никуда не денутся), мы придём на своих условиях, с хорошим заделом, не скиснув и не выродившись, а только укрепившись...

Илья РЯБЦЕВ