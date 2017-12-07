ИНЕРЦИЯ И КОММЕРЦИЯ. Размышления между прилавков NON-fiction№19

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  • 14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    07/12/2017
    14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Книжная выставка-ярмарка, которая в середине декабря пройдёт в Санкт-Петербргском Художественном Музее, сосредоточится прежде всего на военно-исторической литературе. В остальном же она, традиционно для таких мероприятий, проходящих при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, будет включать в себя встречи с авторами, дискуссии на темы, связанные с российской историей, презентации книжных новинок...

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  • Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"
    04/12/2017
    Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"

    7 декабря в московском клубе "Гоголь" состоится презентация книги стихотворений Александра Логунова, выпущенной издательством "Литературная Россия". Книга издана в рамках нашего конкурса "Чем дышит современная поэзия" в качестве приза победителю.

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  • 22/11/2017
    В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

    У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...

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  • 21/11/2017
    В сеть запущен Литературный экспресс

    21 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация мультимедийного проекта «Литературный экспресс», который реализуется Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

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  • Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    20/11/2017
    Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

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  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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СТАТЬИ Свежий номер №43. 8 декабря 2017

ИНЕРЦИЯ И КОММЕРЦИЯ. Размышления между прилавков NON-fiction№19

Итак, отшумела «нонфИкшна», как её давно прозвала московская интеллигенция – девятнадцатая по счёту выставка-ярмарка в ЦДХ. Что было в ней нового, выделяющегося среди прежних, и особенно на ярком, активном фоне «нулевых»?


Увы, событий какого-то особенного уровня, которые бы имели место только на выставке, а не за её пределами (чтобы было, с чем сравнивать) там ни я, ни мои читающие друзья не заметили – а общался я примерно с десятью весьма уважаемыми, и не только читателями. Но ведь случались здесь на нашей памяти и литературные, и политические скандалы! Например, в 2008-м Михаил Горбачёв был атакован Дмитрием Пименовым, московским художником-акционистом и провокационным поэтом. Ничего страшного для страны, в отличие от Горбачёва, он не сделал – кинул петарду во время презентации собрания сочинений (!) первого и последнего президента СССР. Его, однако, тотчас увезли в психбольницу – не Горбачёва, Пименова (ранее прекрасно исполнившего роль сотрудника ФСБ в культовом фильме «Пыль»)...

Нет, нынче ни громких презентаций, ни громких имён (хотя, тут, наверное, вру: «громкие» звучат собственным эхом, инерционно что-то творя)... Литературная реальность после изобилия «красных» и «белых» откровений нулевых, после «коричневых» всплесков девяностых (не просто «Майн кампф», а ещё и с тиснением свастики на тыльной стороне чёрно-кожаной обложки – с жутко прыгающими строчками, наборщик явно нервничал, – имелась недолгое время в моей библиотеке) – стала серая, как застлавшие московское небо облака ноября. Выставка-ярмарка помогает книголюбам лишь тем, что в одном месте собирает то, что порой и за год не попадётся во всех попутных книжных, но – что самое важное, – создаёт атмосферу массовой заинтересованности в том, что издают.

И атмосфера эта – суть дух времени, дух Постэпохи, когда тиражи падают, но количество наименований растёт. И вот толпятся, клубятся граждане одного вроде бы государства – но на всё меньших островках. Только это не «война всех против всех», как оценивал беляк Шульгин проигрыш своего движения, а шумное и даже дружелюбное невнимание всех ко всем. «Ох, у вас вышла книга? Поздравляю!» (значит, читать точно не буду).

Nonfiction19

Книги стали чем-то вроде орденов и медалей на Леониде Ильиче – высмеянные вот как раз этим поколением книгоиздателей и книгописателей. Хотя, тут богатый ассортимент (ещё один маркер Постэпохи): полно по отдельности, на демократической дистанции и «красного», и «белого», и Фонд Ельцина неизменно тут что-то презентует узкому кругу лиц – меня забавляют названия их семинаров, вот в прошлом году они были просто красавцы назвав позорный для выборов не только в нашей стране, но и в Европе 1996-й год и «переизбрание» Ельцина семибанкирщиной пафосно: «Красным сказали «стоп!». «Гоп-стоп» – я бы подправил, коробочка из-под бумаги из-под ксерокса, вот такие символы времени, 1996-го. Но для кого-то это же лучшее время жизни (личной – у меня, кстати, тоже, почти...)

Я бы расценивал малотиражность при росте количества имён, пусть и новых, «молодых» («молодые» это от 20 до 40 нынче) – и буду рад, если найдутся желающие со мной поспорить! – как явную деградацию художественной литературы. Ведь что такое сокращение тиража даже у известного писателя, уровня лонглиста «Нацбеста»? Это «булгактерский» просчёт целевой аудитории, – которая года за два-то уменьшается на тысячу, не то что за десять лет. Сами издатели не ждут в своей отрасли события и переводят леса на локальную графоманию в неясных обществу целях.

Вот беру для контраста издание Эренбурга «День второй» – год издания 1934-й (издание уже второе, первое было в 1932-м!), издательство «Советская литература» (не к ночи будь помянута на «Нонфикшне») – знаете, какой тираж у переиздания романа молодого автора? Пятьдесят тысяч экземпляров! И будет ещё несколько переизданий, прямо в 1935-м следующее, например. Каждое переиздание – увеличение тиража.

О чём это говорит Фонду Ельцина, который «сказал красным стоп» (имеющему миллиарды на свои поделки вроде книги Минутко об А.Н. Яковлеве «Провидец» – давненько и злобнЕнько отрецензированной мною)? О том, что в «тоталитарном» государстве трудящиеся не только много работали, они много читали, и интерес к художественному осознанию этой, новой реальности рос год от года! Потому что рос уровень образования, за «годы репрессий» он вырос настолько, что воевало уже новейшее и начитанное поколение. Нынче же тенденция обратная (чуть не сказал пропорциональная экономическому упадку – но ведь издают же, и бумага не «хужеет»): нет такой темы, которая охватила бы сотни тысяч граждан, о миллионах уже не говорю. Скажем, что такое тираж 8 тысяч даже супермодного Прилепина книги «Взвод» (Platoon, был такой голливудский фильм, я его тоже смотрел – одногодки ж) на популярную тему воинской повинности среди писателей отечества царского, среди государей верных сынов? Да это позор отечеству! Плевало оно на эту тему, значит. 800 тысяч – вот этот, советский тираж отражал интерес народа к войне. А кому сегодня любопытен побудивший такую компиляцию создать Донбасс? Вот в том-то и печалька.

И дни, когда инсталляция «книжный рынок» собирается в ЦДХ – таким как я гостям лишь повод залезть повыше этажами и покопаться в дисках да «винилах». Вот там, опять же в прошлом, ещё может отыскаться как-то упущенное из-за интенсивности течения того времени событие...

И тут действительно всё, как на рынке – выгодные места у больших акул, боковинки-кабинки у туалета – у поменьших. Печально видеть, как у того же ОГИ, вынужденного слиться с БСГА-пресс давно уже – сокращается ассортимент, а актуальная «художка» уступает место картиночным и «публицисторическим» изданиям. Само собой, как и на ВДНХ, центрально царствуют и продают текучкой, которую даже могли бы не разбавлять презентациями в аквариумах, «АСТ» и «Эксмо». Ну, «АСТа» я немного коснулся. Тираж менее 10 тысяч – это позор позорный, и куда только утекают пиарные бонусы Суркова?..

Протежируемые и тиражируемые, например, издательством «Эксмо» авторы – тоже блеклее блёклого. Александр Гадоль, Улья Нова, Максим Матковский, Ольга Бешлей, Александр Маленков, Андрей Кузечкин, Андрей Олех, Саша Щипин... Вам что-нибудь говорят эти имена?

Мне вот только УльяНова известна (увы, протежируемые либералами авторы уезжают за пределы РФ, ныне она прибалтийка). И известна лишь благодаря попаданию её прозы однажды в сборник, который относили к «новреалистическим» (термин был актуален) – настроился на волну её нежно-войлочной, обволакивающей прозы (тоже весьма критично затем отрецензированной мною в № 22 «ЛР» за 2015 год), и вот, был рад встрече с новой (хотя, и тут тормозА – 2016-го) книгой «Собачий царь». Не потому что мне близка тема (от неё веет постмодернизмом) – потому что верно ею выбран язык, отображающий действительность регрессирующего общества. Описать жизнь гастарбайтеров в сегодняшней Москве почти сказочным, сказительным языком – это уже интересно. Правда, за сказительством просматривается интонация девичьего сплетничества – но ведь и царь-то собачий, а «собаки лают, ветер носит». А караван истории идёт. Вспять.

Слава выставке, там не было моей книги. В Музее Революции и «Фаланстере» зато есть. Не в этом месте, но в этом времени... Рынок давно не место событий, тут дух не дышит: то что подлинно, революционно сбудется, нельзя будет продать, деньги отомрут уже.

 

Дмитрий ЧЁРНЫЙ

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Комментарии  

# Николай Андрияшин 10.12.2017 10:16
А были ли на выставке новые книги Валерии Токаревой?
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# Изергиль Старухин 10.12.2017 02:52
Хватит писать ерунду хамским языком. Посмотри, как называется газета. Там и литература, и Россия упомянуты.
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# Гюрза 08.12.2017 20:56
Неужели трудно выучить предлоги и падежи?
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