АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ДАЛА ПО РУКАМ ОБНАГЛЕВШЕМУ МОСКОВСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ СМИ

Впервые о признаках нарушения столичным департаментом СМИ антимонопольного законодательства наша печать заговорила лет пять назад. Но тогда в ФАСе заняли очень странную позицию. Заместительница начальника одного из управлений ФАС предупреждала, чтоб журналисты и сметь не могли на торжество справедливости. «Вы что, – говорила чиновница, – не понимаете, что с Москвой не принято связываться. Никаких шансов на выигрыш дела нет. Москва от своего не отступит». Ничего не мог сделать и непосредственный начальник этой дамы, фамилия которого, кажется, Карташов. С одной стороны, он утверждал, что подобного рода дела могут тянуться по 5–8 лет, а с другой – очень хотел, чтобы журналисты не усердствовали. Любимой поговоркой этого чиновника были слова: «Вы что – не верите органам?» Правда, при этом функционер не уточнил, какие органы он имел в виду: правоохранительные или ещё какие-то. Писатель Роман Сенчин вынужден был чиновнику заметить, что если речь идёт об органах, в которых работают подобные функционеры, то веры нет. Ну, а потом федералы всё спихнули на московское управление, начальник которого г-н В.Ефимов, как раз собирался переходить на службу в правительство Москвы.

Спустя годы ситуация чуть не повторилась. Началось с того, что расследование случаев нарушения столичным департаментом СМИ вновь было поручено госпоже Екатерине Петрук, которая много лет сознательно указывает в документах неверные контакты (видимо, дама не хочет, чтобы народ докучал ей требованиями восстановить справедливость). Но в какой-то момент в дело вмешался заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. По нашей информации, это именно он дал указание соответствующим подразделениям службы на этот раз добиться правды.

23 ноября 2017 года ФАС вынес департаменту СМИ официальное предупреждение.

Но точку ставить рано. Теперь руководство ФАС должно обуздать аппетиты ООО «Московская периодика», которая, с одной стороны, безвозмездно брала для распространения в своей сети газеты, близкие к правительству Москвы, а с других – требовало под различными видами деньги. Эта практика, кстати, очень устраивала руководство казённого предприятия «Мосгорпечать», которое прямо говорило несогласным редакциям: влезайте в списки департамента, и вас тоже будут продавать без взимания различных бонусов. Так почему «Московская периодика» столь долго создаёт хозяйствующим субъектам неравные условия? Почему ФАС не оштрафует эту сеть на десятки миллионов рублей за нарушение антимонопольного законодательства? Господа Кашеваров и Артемьев, будьте последовательны! Доведите дело до логического конца.

Ну, а мэру Москвы Собянину пора уже решить, могут ли оставаться на своих должностях руководители столичного департамента СМИ Шубин и Казакова, регулярно допускавшие случаи беззакония.