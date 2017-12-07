АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ДАЛА ПО РУКАМ ОБНАГЛЕВШЕМУ МОСКОВСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ СМИ

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НОВОСТИ

  • 14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    07/12/2017
    14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Книжная выставка-ярмарка, которая в середине декабря пройдёт в Санкт-Петербргском Художественном Музее, сосредоточится прежде всего на военно-исторической литературе. В остальном же она, традиционно для таких мероприятий, проходящих при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, будет включать в себя встречи с авторами, дискуссии на темы, связанные с российской историей, презентации книжных новинок...

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  • Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"
    04/12/2017
    Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"

    7 декабря в московском клубе "Гоголь" состоится презентация книги стихотворений Александра Логунова, выпущенной издательством "Литературная Россия". Книга издана в рамках нашего конкурса "Чем дышит современная поэзия" в качестве приза победителю.

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  • 22/11/2017
    В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

    У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...

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  • 21/11/2017
    В сеть запущен Литературный экспресс

    21 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация мультимедийного проекта «Литературный экспресс», который реализуется Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

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  • Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    20/11/2017
    Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

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  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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СТАТЬИ Свежий номер №43. 8 декабря 2017

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ДАЛА ПО РУКАМ ОБНАГЛЕВШЕМУ МОСКОВСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ СМИ

Не верится! Свершилось чудо: Федеральная антимонопольная служба наконец озаботилась незаконными действиями департамента СМИ Москвы.

Пора теперь браться за ООО «Московская периодика».


 Впервые о признаках нарушения столичным департаментом СМИ антимонопольного законодательства наша печать заговорила лет пять назад. Но тогда в ФАСе заняли очень странную позицию. Заместительница начальника одного из управлений ФАС предупреждала, чтоб журналисты и сметь не могли на торжество справедливости. «Вы что, – говорила чиновница, – не понимаете, что с Москвой не принято связываться. Никаких шансов на выигрыш дела нет. Москва от своего не отступит». Ничего не мог сделать и непосредственный начальник этой дамы, фамилия которого, кажется, Карташов. С одной стороны, он утверждал, что подобного рода дела могут тянуться по 5–8 лет, а с другой – очень хотел, чтобы журналисты не усердствовали. Любимой поговоркой этого чиновника были слова: «Вы что – не верите органам?» Правда, при этом функционер не уточнил, какие органы он имел в виду: правоохранительные или ещё какие-то. Писатель Роман Сенчин вынужден был чиновнику заметить, что если речь идёт об органах, в которых работают подобные функционеры, то веры нет. Ну, а потом федералы всё спихнули на московское управление, начальник которого г-н В.Ефимов, как раз собирался переходить на службу в правительство Москвы.

Спустя годы ситуация чуть не повторилась. Началось с того, что расследование случаев нарушения столичным департаментом СМИ вновь было поручено госпоже Екатерине Петрук, которая много лет сознательно указывает в документах неверные контакты (видимо, дама не хочет, чтобы народ докучал ей требованиями восстановить справедливость). Но в какой-то момент в дело вмешался заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. По нашей информации, это именно он дал указание соответствующим подразделениям службы на этот раз добиться правды.

23 ноября 2017 года ФАС вынес департаменту СМИ официальное предупреждение.

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Но точку ставить рано. Теперь руководство ФАС должно обуздать аппетиты ООО «Московская периодика», которая, с одной стороны, безвозмездно брала для распространения в своей сети газеты, близкие к правительству Москвы, а с других – требовало под различными видами деньги. Эта практика, кстати, очень устраивала руководство казённого предприятия «Мосгорпечать», которое прямо говорило несогласным редакциям: влезайте в списки департамента, и вас тоже будут продавать без взимания различных бонусов. Так почему «Московская периодика» столь долго создаёт хозяйствующим субъектам неравные условия? Почему ФАС не оштрафует эту сеть на десятки миллионов рублей за нарушение антимонопольного законодательства? Господа Кашеваров и Артемьев, будьте последовательны! Доведите дело до логического конца.

Ну, а мэру Москвы Собянину пора уже решить, могут ли оставаться на своих должностях руководители столичного департамента СМИ Шубин и Казакова, регулярно допускавшие случаи беззакония.

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Комментарии

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Комментарии  

# Гюрза 09.12.2017 20:02
Из текста приведенного "Предупреждения" я поняла, что отменяется "Список рекомендуемых изданий на 2017 год". Существует ли список рекомендуемых изданий на 2018 год и, если его нет пока, то не поздно ли его составлять, когда подписная кампания прошла?
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# Guest 09.12.2017 00:56
Шубина вообще надо потрясти хорошо на предмет коррупции.
Тут Шубин, там Наталья Васильевна Шубина.
А ещё есть необыкновенно талантливый редактор Елена Шубина, собравшая своими изданиями все премии книжные.
Настоящее коррупционное гнездо Шубиных.
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# Изергиль Старухин 10.12.2017 02:54
Нет в мире совершенства, коль
И в Шубиных гнездится моль.
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# Изергиль Старухин 08.12.2017 18:19
А не замечали, что выражения "дать по рукам" и "ударить по рукам" почти тождественны?
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