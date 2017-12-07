Так бывает: Или – или

Вердикт пусть вынесет читающий. Даже название цикла стихов «Арифметическая апокалиптика» символично. Вообще, автор мыслит по-особенному. Его идеалы, пристрастия, жизненный опыт, протест против несправедливости – в строках его произведений – эмоциональных, порой даже резких, но честных и правдивых. Это его позиция, взгляд на социальные проблемы, отношения в обществе. Потому и стиль написания сложен. Множество неологизмов, которые сразу хочется ввести в разговорный обиход, уж очень точно они передают суть вещей и явлений. Меткие метафоры, тавтограммы. Обо всём, как у Маяковского, кратко, чётко, но с такой глубокой основой и смыслом:
...рёв воли революции рождал бы эволюцию,
если б пресс репрессий не рождал депрессий
И тут же опять ИЛИ... На смену твёрдым строкам приходят лирические произведения о любви к той единственной, к родному городу, одиноким кошкам, «сны о счастье». Ранимая и светлая душа поэта, ищущая тепла, взаимопонимания, чиста и открыта. В этих стихах есть и рифма, и смысл не между строк, и красота родного языка, богатого и яркого. Так романтично:
...На столе у тех двоих не погаснут никогда свечи,
И взаимно нежность рук будут вечно ощущать плечи
Перед нами работа автора, достойная внимания читателей и положительно оценённая критиками. Сборник, который интересен актуальностью идей, своеобразным подходом к рифме, позитивным настроем и активной жизненной позицией поэта, о которой он сам пишет: «...попробую мысли и строки инвестировать в вести добра».
Ольга ПАВЛЕНКО
Виктор Николаев. «Или». – М.: Время, 2017. – 192 с. – (Поэтическая библиотека).
Комментарии