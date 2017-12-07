У народа остаются вопросы: К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОЛЬГЕ ГОЛОДЕЦ

Надо ли людям скидываться на лечение, или для этого существует бюджет? (министр Скворцова от прямого ответа уклонилась)

Министерство Здравоохранения нам ответило! Ответило устами Заместителя директора Департамента общественного здоровья (завидуй, Оруэлл!) и коммуникций В.Н. Бузина. Сколько там их, в этих департаментах общественного здоровья? Кто выдумывает эти департаменты и штатные в них расписания? (но это мы обсудим позже).

Попробуем пока поговорить на его (департамента общественного здоровья) потустороннем языке... «Доступность бесплатной медицинской помощи гражданам РФ, в том числе детям, определена Конституцией РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Далее, уж извините, буду выбрасывать казуистику, пройдусь пунктиром: «Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, на основании которой субъектами РФ формируются аналогичные территориальные программы» – вот те раз! Сколько же этих программ – они там только бумаги производят, «производят государственные гарантии» или «производят оказание услуг»?

Адский язык, которым министерство разговаривает с прессой – продиктован вроде бы законом, но что этот закон реально-то гарантирует? Вроде словосочетание «бесплатная медпомощь» (гарантирующая конституционное право на здоровье) присутствует, но вот далее оказывается, что это только словеса...

Вот главное, только в 4-м абзаце обнаруживается: «Порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи в рамках территориальных программ устанавливаются нормативными правовыми актами органа государственной власти субъекта РФ». В Москве одна, а в Сычёвке (Благовещенская область) – другая будет медпомощь, хотя мы граждане одной страны и вроде бы в правах равны, так государство велело. И оптимизация медицины – заметим, не здравоохранения, а медицины, в казуистическом языке это важно, – затеянная Собяниным как ответ правящего класса на кризис, это и есть «порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи». Когда тысячи московских врачей лишились работы – поскольку богатая Москва решила сэкономить именно на бедных, на их здоровье, на наследственных «совковых» соцгарантиях (гарантия здоровья, между прочим!), – это вот и было «нормативными правовыми актами» (я бы добавил – терактами, нет-нет, не подумайте плохого: территориальными актами). И теперь в список бесплатных «услуг» (чёрт бы побрал этот буржуйско-лакейский язык!) входит далеко не всё... «В рамках Программы за счёт бюджетных ассигнований гражданам РФ, включая детей, в установленном порядке бесплатно предоставляется первичная медико-санитарная помощь, скорая, специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь».

Ого! И тут это пущенное с трибуны съезда (как укор от оппозиции правящим господам) когда-то гулять по речам Г.А. Зюгановым словечко поселилось. Помнится, в мае 2012-го стране обещали за пять лет создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Они там что, в органах власти, молятся на это слово? Конкретнее нельзя выражаться? Операции хирургические, микрохирургия, протезирование – входят в список «высокотехнологичной» помощи?

А вот тут, извините, мы уже поверим не министерской казуистике, а собственным глазам (операции на которых тоже, кстати, теперь в Москве, стоят недёшево – высокотехнологичная, лазерная медицина): на телеэкране каждый день и особенно утром царствует в новостях побирушничество – иного слова не подобрать. Да, это слово точно никак с «высокотехнологичным» рядом не уживётся, но именно побирушничеством занимаются институты, изначально никак со здравоохранением не связанные. Телеведущие во всевозможных эстафетах добра выбивают из граждан РФ средства на лечение детей. Не знаю, как там с «новой холодной войной» обстоят дела, но будь я на стороне «условного противника», я бы эти эфиры записывал и показывал потом в новостях «там»: вот, полюбуйтесь, им уже детей страны лечить не на что! Причём не только не на что, но и нечем: зачастую собирают средства на операции за границей.