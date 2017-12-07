У народа остаются вопросы: К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОЛЬГЕ ГОЛОДЕЦ

Министерство Здравоохранения нам ответило! Ответило устами Заместителя директора Департамента общественного здоровья (завидуй, Оруэлл!) и коммуникций В.Н. Бузина. Сколько там их, в этих департаментах общественного здоровья? Кто выдумывает эти департаменты и штатные в них расписания? (но это мы обсудим позже).
Попробуем пока поговорить на его (департамента общественного здоровья) потустороннем языке... «Доступность бесплатной медицинской помощи гражданам РФ, в том числе детям, определена Конституцией РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Далее, уж извините, буду выбрасывать казуистику, пройдусь пунктиром: «Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, на основании которой субъектами РФ формируются аналогичные территориальные программы» – вот те раз! Сколько же этих программ – они там только бумаги производят, «производят государственные гарантии» или «производят оказание услуг»?
Адский язык, которым министерство разговаривает с прессой – продиктован вроде бы законом, но что этот закон реально-то гарантирует? Вроде словосочетание «бесплатная медпомощь» (гарантирующая конституционное право на здоровье) присутствует, но вот далее оказывается, что это только словеса...
Вот главное, только в 4-м абзаце обнаруживается: «Порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи в рамках территориальных программ устанавливаются нормативными правовыми актами органа государственной власти субъекта РФ». В Москве одна, а в Сычёвке (Благовещенская область) – другая будет медпомощь, хотя мы граждане одной страны и вроде бы в правах равны, так государство велело. И оптимизация медицины – заметим, не здравоохранения, а медицины, в казуистическом языке это важно, – затеянная Собяниным как ответ правящего класса на кризис, это и есть «порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи». Когда тысячи московских врачей лишились работы – поскольку богатая Москва решила сэкономить именно на бедных, на их здоровье, на наследственных «совковых» соцгарантиях (гарантия здоровья, между прочим!), – это вот и было «нормативными правовыми актами» (я бы добавил – терактами, нет-нет, не подумайте плохого: территориальными актами). И теперь в список бесплатных «услуг» (чёрт бы побрал этот буржуйско-лакейский язык!) входит далеко не всё... «В рамках Программы за счёт бюджетных ассигнований гражданам РФ, включая детей, в установленном порядке бесплатно предоставляется первичная медико-санитарная помощь, скорая, специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь».
Ого! И тут это пущенное с трибуны съезда (как укор от оппозиции правящим господам) когда-то гулять по речам Г.А. Зюгановым словечко поселилось. Помнится, в мае 2012-го стране обещали за пять лет создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Они там что, в органах власти, молятся на это слово? Конкретнее нельзя выражаться? Операции хирургические, микрохирургия, протезирование – входят в список «высокотехнологичной» помощи?
А вот тут, извините, мы уже поверим не министерской казуистике, а собственным глазам (операции на которых тоже, кстати, теперь в Москве, стоят недёшево – высокотехнологичная, лазерная медицина): на телеэкране каждый день и особенно утром царствует в новостях побирушничество – иного слова не подобрать. Да, это слово точно никак с «высокотехнологичным» рядом не уживётся, но именно побирушничеством занимаются институты, изначально никак со здравоохранением не связанные. Телеведущие во всевозможных эстафетах добра выбивают из граждан РФ средства на лечение детей. Не знаю, как там с «новой холодной войной» обстоят дела, но будь я на стороне «условного противника», я бы эти эфиры записывал и показывал потом в новостях «там»: вот, полюбуйтесь, им уже детей страны лечить не на что! Причём не только не на что, но и нечем: зачастую собирают средства на операции за границей.
То есть страна-то давно смирилась с тем, что некогда лучшую в мире (и на Кубе она, нашими специалистами воспроизведённая, до сих пор лучшая в Латинской Америке) систему здравоохранения – распилили, разделили, и теперь богатеньким одно, а вот бедным – по списку «услуг». Скорая – ну, к нам в 2015-м приезжала скорая из «Склифа» недоукомплектованная, мама тогда сломала руку на собянинской плитке, и если б меня не было дома, не знаю, кто помогал бы единственному врачу маму до «скорой» довести. Да, шофёр да врач, вот и вся «скорая». Это единственный пример – а Москва город-миллионник.
Власть буржуазная наглейшим образом «оптимизирует» то, что не она создавала десятилетиями в нашей стране, а мы-то вроде и не против. Только когда возникают проблемы со здоровьем – тут оказывается, что бесплатная медицина теперь вовсе не всеохватная, и нельзя спокойно прийти в поликлинику, а оттуда в больницу, будучи уверенным, что врачи «подремонтируют». Нет, теперь – почитайте-ка сперва, что там в 2011-м году начудили в законах те, кого в 2012-м разгневанные горожане чуть не выгнали из их уютных министерств – и теперь-то видно, что ведь было за что, и не одну Госдуму…
«В случае невозможности организовать оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи ребёнку в учреждениях здравоохранения субъекта РФ орган управления здравоохранения региона в установленном порядке решает вопрос об оказании ему необходимой медицинской помощи в условиях профильного федерального учреждения здравоохранения за счёт бюджетных средств»… На деле это выглядит вот как: не знаю уж, сколько времени там решает «орган управления», но ребёнка на самолёте везут в Москву – вот и всё здравоохранение. И отдельный вопрос – что с бюджетными средствами делают все эти страховые общества, которые ведь ежегодно получают что-то на нас, но мы можем болеть, а можем не болеть – а они-то получают и получают. А вот потом, когда нужно – они, эти «Макс-М», «Уралсибы» и прочие копилки говорят: извините, вот за эту операцию вы уже сами платите.
Российский телезритель, однако, переключившись с канала «5» на «Звезду», злорадствует, смотря уже другие новости: эх, как лихо-то на Украине рушат здравоохранение, теперь там только «скорая» бесплатная, остальное за деньги, а психов и вовсе выгнали на улицы, потому что нет средств содержать их в стационарах. Вот же глупые «майданутые», неча им было от Расеюшки-то отделяться и в Евросоюз рваться! Авторша проекта Супрун гарантирует, что всё от клятых бiльшовикыв оставшееся сопрут – а услуги поделят на полностью бесплатные и платные, вводят ещё «со-оплату», это вообще гениально. Не проще ли сказать – государство теперь платит только за самые простые «услуги» здравоохранения – потому что здравоохранения, то есть охраны здоровья народа, нет как таковой, охранять некому, тоже оптимизировали специалистов, и они теперь в коммерческих клиниках.
А чем у вас лучше, дорогие россияне? Да у вас всё урезают и урезают. И вот когда к вам, как к моей маме со сломанной рукой, – приедет через два часа после вызова полупустая «скорая» и врач (хороший молодой мужик, оптимизацию крыл едва не матом), который честно признается, что иногда, чтобы использовать носилки, надо просить соседей помочь, вот тогда-то вы вспомните все сказания Вероники Скворцовой о росте показателей!
Уважаемая Вероника, но ведь и вы не всю жизнь прожили среди элитариев, в «Золотых ключах» каких-нибудь, как премьер Медведев. Жили вы и в коммуналке на Большой Бронной, рядом с кафе «Аист». И знаете там поликлинику рядом, что напротив шикарного конструктивистского фасада синагоги, мало там врачей осталось, очень мало, а «высокотехнологичной помощи» нет и вовсе. Неужели выселение по вами же одобренной «оптимизации» десятков московских поликлиник из специально для них созданных в СССР зданий, неужели закрытие целой станции скорой помощи в Москве – это и есть «порядок указания услуг, гарантированных конституцией РФ»? Связь телевизионного побирушничества «на болезных детушек возрождающейся империи» и оптимизации – кто, может, и не видит, а мы фиксируем чётко. Государство находит в кризис девять миллионов рублей на перелёт чинуш «Роскосмоса» из Москвы в Благовещенск для наблюдения неудачного запуска с «Восточного» – а вот на лечение детей не находит. Какова судьба такого государства, как вы полагаете?
«Вместе с тем действующее федеральное законодательство не исключает возможности получения гражданином медицинской помощи за счёт иных источников финансирования, в том числе за счёт средств благотворительных организаций и личных средств граждан» – пишет мне В.Н. Бузин в конце письма под гербом с двуглавым орлом. Мне кажется, что если бы хоронили целыми министерствами – это было бы прекрасной эпитафией на братской могиле. Золотом! Мы даже скинемся.
Дмитрий ЧЁРНЫЙ
Комментарии