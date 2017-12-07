ДЕЛАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА

Вся жизнь и трудовая биография Александра Васильевича Филипенко , как ни крути, а не укладывается в устоявшиеся накатанные и знакомые нам по другим жизнеописаниям схемы деятельности и деяний иных, впрочем, не менее значительных преобразователей своего родного края, а стало быть, и Отечества. У бывшего губернатора Югры – особенная судьба и стезя. И это мне стало ясно после того, как я прочитал две книги: «Мост к людям» и «Что наша жизнь...».

Одна из них, мемуарная, мудро, честно и откровенно написана самим Александром Васильевичем. От рождения, учёбы, взросления, службы в армии, становления на фоне истории всей страны, тогда ещё Советского Союза, неустанной работы и строительства новых мостов и дорог (причём это только первая часть задуманной дилогии или трилогии, а – кто знает? – может быть, и серии книг).

Вторая – о нём его соратников, друзей, близких. Об этом легендарном «человеке-эпохе» – в уникальном сборнике воспоминаний, документов, фотографий, размышлений. Но не только о нём, а ещё, и это, может быть, не менее интересно и захватывающе, о великом и прекрасном крае, о Сибири, о городе Ханты-Мансийске, о том, как поднимался регион из болот, бездомья и бездорожья к цивилизации. Как наводились мосты в прямом и переносном смысле к процветанию. Как складывалось достояние страны – из нефти и газа, а главное – из людей. Как вёл их двадцать лет к достойной жизни первый народный губернатор Югры. А можно сказать, и всего Севера. И, откровенно говоря, именно благодаря таким судьбоносным личностям, делающим историю, таким мощным организаторам, политическим и духовным лидерам, России удалось встать с колен на сломе эпох.

Эти две книги – человечные исповеди о прожитых годах, наполненных служением людям и Родине, обращение и призыв к новым поколениям, благодарственное слово современникам и соратникам, ответные признания в любви и уважении к человеку труда, главному герою этих повествований. Они очень важны именно в наши тревожные дни. Раскрывают суть Строителя с большой буквы. Ведь и в государстве ещё предстоят немалые переустройства. Ощутимо видится мобилизационный перевод всей экономики на иные «быстроскоростные рельсы», технологические свершения, качественные преобразования не только в военной сфере.

Вокруг Отечества всё явственнее сгущается предгрозовая атмосфера, но это не беда. Санкциями не испугаешь. Тройными стандартами с пути не сдвинешь. В российском воздухе чувствуется огромный эмоциональный подъём патриотического духа, понимание ситуации, сплочённость и единение нации в ответ на вызовы и угрозы с Запада. А значит, требуются новые талантливые организаторы производств, обновлённые руководители федерального и регионального уровней, молодые креативные делатели и строители жизни по всей территории Отечества. А иначе нельзя. Иначе нас просто задавит всё сплотившееся против России мракобесие. И это хорошо понимал ещё тогда и понимает теперь Александр Васильевич Филипенко.

А что касается Югры, то лучше него самого и сподвижников автора об этом никто не скажет. Тем более из далёкой Москвы, хотя нынешний мэр столицы из тех же краёв. Мне также хорошо знакома Сибирь, которая и по сей день не отпускает меня. Мало того, что родился я почти в тех местах, ближе к Дальнему Востоку, но и много писал в своей творческой жизни о Тюмени, Салехарде, Ханты-Мансийске, Сургуте, городе Муравленко, Нефтеюганске, Нижневартовске, о коренных северных народах – селькупах, ительменах, коряках, чукчах, нивхах, эскимосах, эвенкийцах, ульчах, вепсах, долганах... Эту более чем десятитомную энциклопедию малых народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, единственную и уникальную в своём роде, два десятка лет назад задумал и осуществил главный редактор «Литературной России» В.В. Огрызко, собрав под свои знамёна пишущих на эти темы писателей и журналистов. Привлёк и меня, за что я ему искренно благодарен.

А ещё в моей литературной «копилке» была и биография легендарного «нефтяного маршала Советского Союза» Виктора Ивановича Муравленко (книга о нём в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей» вышла уже вторым изданием), в 60-е годы стоявшего у истоков организации и руководства всего нефтегазового комплекса Западной Сибири. Тех самых «Газпрома» и «Роснефти», в том числе, которые сейчас по телевизору преподносятся нам, простым зрителям, как «наше национальное достояние». Так-то оно так, но наше ли оно, в самом деле, то есть обычных полунищих граждан, как было при Советском Союзе? Ведь только ученики и заместители Муравленко им и владеют (сам он умер в 77-м, оставаясь государственником и нестяжателем в лучшем смысле этих двух слов). Но смогли ли они «заместить» его на этом ответственном посту, как должно? Однако это уже другой вопрос, к нашей теме отношения не имеющий. Хотя как сказать. Но всё же – не об этом.

Ханты-Мансийск сегодня – столица нефтяного края. А было время, когда всё только разворовывалось. Промышленностью никто толком не занимался. Когда Чубайс объявил приватизацию, стали хватать самые жирные куски. И не потому, что собирались поднимать производство, выпускать продукцию. Основная цель была купить, а потом перепродать с ростовщической выгодой. Так было и в Югре до Филипенко. Но волевой губернатор с государственным мышлением никому не позволил что-либо закрыть, «откреститься» от социальных, экологических обязательств, требовал вести геологоразведочные работы, чтобы наращивать запасы углеводородного сырья. Это выручало Россию в трудные постперестроечные годы, и во время дефолта 1998 года. При нём на болотах строились красавцы-города, мостились в непролазной тайге европейские автобаны, возводились современные мосты. И это не голливудские фильмы с аплодисментами, а реальная документальная чёрно-белая кинохроника, переходящая в яркие цветные художественные картины, созвучные грандиозным симфониям человеческого духа и торжеству побед.

* * *

Уже много лет для Александра Филипенко ключевое слово: «работа». Труд умственный, физический, а есть ведь ещё и духовный, «молитвенное стояние». От него и опыт, и радостные эмоции, и всё иное. Будем считать, что любой человеческий труд во благо, не подразделяя его на более или менее престижные категории.

А началось всё в Караганде. «Где родился, там и пригодился. Так и хочется начать с этих прекрасных слов... Отцовский дом, семья, любимая работа, берёзки. И всё это – с пелёнок и навсегда... Причём, несмотря на огромные расстояния, разделяющие места, где в разное время жил, учился, работал, совсем недавно обнаружил нечто их объединяющее – все они как бы связаны великими сибирскими реками – Обью и Иртышом. Караганда – в ста километрах от истоков Ишима, который в двух третях своего длинного пути по казахским степям на север навстречу Иртышу опоясывает собой и старицами Петропавловск – город, где прошло детство и юность. А всего в двухстах километрах на юго-запад город на Иртыше – Омск, приютивший на пять студенческих лет, в ходе которых успел побывать на Горном Алтае, в живописных долинах своенравной, да чего уж своенравной – дикой Катуни, и там, где она, сливаясь с величавой полноводной Бией, превращается в могучую Обь. А уж потом Новосибирск, где то коротко, то подолгу приходилось бывать по разным случаям, Сургут, Юганск и Вартовск в Среднем Приобье, знаменитый град Берёзов в её нижнем течении. И, конечно же, Ханты-Мансийск, место слияния Иртыша и Оби, где они, встретившись и дружно обнявшись, устремляются к Ледовитому океану... А от Ханты-Мансийска на сотни вёрст на восток и на запад, север и юг – Югра, разместившаяся на пятистах тридцати тысячах квадратных километрах Обско-Иртышского бассейна, вобравшая, как мне думается, всю красоту, прелесть и богатство, необходимые человеческой душе и сердцу» (А.В. Филипенко).

В 1964-м году юный Александр вместе со старшим братом Юрием и его друзьями совершил рискованное путешествие на плоту по Ишиму. Две недели, 500 километров. Как бы вслед за популярным в те годы Туром Хейердалом на «Кон-Тики». И это было незабываемое по ощущениям, ежедневно насыщенное интересными событиями плавание. Напомню, что это был неурожайный год и даже у них, в Целинном крае, везде стояли длинные очереди за хлебом. Так что путешественникам пришлось изрядно поголодать. Но они благополучно добрались до намеченной цели. Может быть, ещё и потому, что у всех у них особое место в жизни занимал спорт (Александр даже несколько лет выступал за местный футбольный клуб «Динамо» и был капитаном юношеской команды).

К учёбе он всегда относился очень серьёзно и с удовольствием. Что не удавалось – так это «прилежание». Его слова: «Как бы это помягче: не всегда примерное поведение. Нет, в хулиганстве либо нахальстве не отмечен, но, как уже было замечено и не мной, бывал излишне подвижен и не всегда сдержан». А всех своих первых учителей в школе до сей поры помнит по имени и отчеству. Родители, мама Татьяна Романовна, в девичестве Ширяева, из станицы Пресновской, отец Василий Фёдорович, из под Кургана, где в небольшой деревушке жили все многочисленные Филипенко, происхождением из южных славян Приазовья, преподаватели в школе, старшие братья Юрий, Пётр, Виктор, первые трудовые наставники, – все они оказали на него самое большое и благоприятное влияние. Вообще Александр Васильевич – человек семейный. С детства любит читать. Эту любовь к книгам привил ему сосед А.А. Кель, человек с университетским образованием, воспитанный в старых традициях, с безукоризненным русским языком и огромной домашней библиотекой. Как важно встретить такого наставника в жизни.

«Важен сам процесс чтения... В этом великое чудо – будить человеческую фантазию, «включать» мозг, его извилины и полушария, а значит, развивать мышление, вовлекать в процесс огромный его потенциал... Кстати, при всём обилии любимых писателей давно уже выделил для себя Шолохова. Как раз за его сочный, образный, яркий язык, за несколькими фразами которого – очевидно узнаваемый человек, с его характером, и все краски в любом состоянии природы... Книги и литература, язык – неотъемлемая часть, база и культурный генофонд народа, его самоидентификация. Учитывая хоть что-то в первом, неизбежно несём потери во втором. Сохраняя, можем надеяться на возрождение того, что перестаёт быть главным – морально-нравственные устои, веками приобретённые ценности... Мы должны обеспечить и сохранение, и развитие языка, формирующего наше мышление, по сути, наше образное восприятие и отображение мира и окрестностей» (А.В. Филипенко).

Дополню и растолкую это высказывание. Время и обстоятельства требуют от нашего патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий. Надо уметь стоять за Россию не только головами, как на войне, но и головой. Должно прийти понимание происходящего. И мы должны теперь воевать не одним только оружием военным, как «Калибрами» в Сирии, хотя и это прекрасно, а и оружием духовным. Не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов. Ведь не только России, всему миру грозит «Новый Вавилон». А рядом со Словом Божиим искони очищалось и слово русского языка. Рядом с гнилым словом загнивают и слова, окружающие его. Сейчас во всём мире всё приходит в духовный тлен и запустение. Но нельзя допустить, чтобы на тлен и запустение был обречён и русский язык, это, на мой взгляд – в первую очередь.

Можно было бы ещё долго говорить об Александре Филипенко и его «государевой службе». Но пришло время заканчивать. Остальное читайте в книгах «Мост к людям» и «Что наша жизнь...».

Александр ТРАПЕЗНИКОВ