А НА ПИКУЛЯ ДЕНЕГ НЕТ, ИЛИ ЦИНИЗМ ПО-ПОМОРСКИ

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НОВОСТИ

  • 14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    07/12/2017
    14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Книжная выставка-ярмарка, которая в середине декабря пройдёт в Санкт-Петербргском Художественном Музее, сосредоточится прежде всего на военно-исторической литературе. В остальном же она, традиционно для таких мероприятий, проходящих при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, будет включать в себя встречи с авторами, дискуссии на темы, связанные с российской историей, презентации книжных новинок...

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  • Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"
    04/12/2017
    Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"

    7 декабря в московском клубе "Гоголь" состоится презентация книги стихотворений Александра Логунова, выпущенной издательством "Литературная Россия". Книга издана в рамках нашего конкурса "Чем дышит современная поэзия" в качестве приза победителю.

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  • 22/11/2017
    В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

    У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...

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  • 21/11/2017
    В сеть запущен Литературный экспресс

    21 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация мультимедийного проекта «Литературный экспресс», который реализуется Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

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  • Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    20/11/2017
    Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

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  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

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  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

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  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

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  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

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  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

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СТАТЬИ Свежий номер №43. 8 декабря 2017

А НА ПИКУЛЯ ДЕНЕГ НЕТ, ИЛИ ЦИНИЗМ ПО-ПОМОРСКИ

Архангельский губернатор Игорь Орлов, его заместители и депутаты областного Собрания голодают! Их финансовое положение критическое! SOS! Гражданин президент, помогите, а то Архангельская область рискует потерять своих «высокосидящих» чиновников»!


Но архангельские чиновники и сами себя неплохо спасают: расходы по обеспечению деятельности губернатора Архангельской области Игоря Орлова намерены увеличить аж на 35 процентов. Спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих, а утопающие чиновники будут спасать себя по полной программе. Уж не сомневайтесь.

В областной бюджет на грядущий 2018 год заложено увеличение финансирования «деятельности» губернатора Игоря Орлова и его «бравых» заместителей. На будущий год на эти нужды заложено целых 37,4 миллиона рублей, что на 35,5 процента больше финансирования в 2017. На 20 процентов поднимут и финансирование областного Собрания депутатов: с 179 миллионов в 2017 году до 216 в 2018-ом.

Цинизм высочайшей пробы! И ведь этим господинчикам совершенно не стыдно. Стыда у них нет в принципе – природой не заложено, как не заложены в них совесть и порядочность. Не старикам, пенсионерам и инвалидам пенсии поднять, не пособия детям, не зарплаты врачам и учителям решили чиновники и депутаты. На это у них в бюджете денег всегда и железобетонно нет и не будет. А вот на своё собственное содержание – это завсегда пожалуйста. Деньги-то ведь «халявные», т.е. бюджетные. И ведь даже не покраснеют, когда будут смотреть в глаза своим избирателям. Не смутятся. Гражданин президент Путин, а Вы не соблаговолите обратить своё высочайшее внимание на такие вот губернаторско-депутатские выходки на земле Михаила Ломоносова? Не одёрните зарвавшиеся «винтики» Вашей «вертикали власти»?

Но при этом оказалось, что в бюджете нет денег на содержание дома-музея Валентина Пикуля, что располагается в Северодвинске на улице Торцева. Разумеется! Ведь деньги пошли на содержание губернатора Орлова, его заместителей и депутатов областного Собрания. Скажу по секрету: если бы вся эта камарилья вдруг в один момент испарилась, то жители области этого бы даже не заметили. Более того, – выразили бы только своё удовлетворение.

dom pikulia anna koshechko 850 d 850

Председатель городского Совета депутатов гражданин Михаил Старожилов выразил сомнение в сохранении дома-музея прекрасному русскому писателю Валентину Пикулю. По его мнению, «увековечивать» память о пребывании в Северодвинске великого писателя «нужно в краеведческом музее» или «памятник поставить». А вот на восстановление и содержание «дома Пикуля» денег в бюджете, как оказалось, нет. И потому «нецелесообразно» вообще этим вопросом заниматься, посчитал новоиспеченный «вождь» северодвинских депутатов.

Дорогой Михаил! Мы же с тобой пять лет бок о бок учились на одном курсе филологического факультета ПГУ (потому, полагаю, имею право обращаться к тебе на «ты»). Ты же тоже филолог (по крайней мере, по диплому). Тебе не стыдно, как выпускнику филфака, делать такие заявления? Или новая должность, вкупе с горсточкой власти, ударила в голову и сбила все имеющиеся там файлы и программы?

И ещё вопрос тебе, дорогой Михаил. А почему в бюджете нет денег на «дом Пикуля»? Где деньги? Ведь есть деньги за зарплату тебе любимому, на зарплату «возглавляемых» тобой городских депутатов, на содержание вашего городского Совета. На всё это деньги есть. И деньги приличные. А на восстановление и содержание дома, в котором жил великий русский писатель – нет. Ты не хочешь объяснить столь странный парадокс своим избирателям? Ведь, идя на выборы, ты им обещал, кроме всего прочего, уделять самое пристальное внимание вопросам культуры. И вот как ты начал свою «младо-депутатскую» деятельность.

Кстати, Михаил, я могу предложить тебе один простой и эффективный способ решения проблемы с нехваткой денег на восстановление и содержания «дома Пикуля». Просто половину твоей депутатской зарплаты, половину зарплат твоих коллег и половину денег на содержание вашего городского Совета передавать на нужды «дома Пикуля». Готов принять такое волевое и правильное решение? Горожане бы сразу вас, депутатов, уважать стали. И уверяю, – при таком раскладе деньги на «дом Пикуля» в городском бюджете сразу бы нашлись.

Но на сегодняшний день деньги есть только на губернатора Орлова с его заместителями и на депутатов областного Собрания и северодвинского городского Совета. Но не на Пикуля. Такой вот странный парадокс. Повторюсь: гражданин президент Путин, не хотите обратить свое внимание на всю эту странную ситуацию? Выборы ведь на носу....

 

Георгий ЗНАМЕНСКИЙ,

учитель русского языка и литературы

 

г. СЕВЕРОДВИНСК

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Комментарии

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Комментарии  

# Вадим Кулинченко 08.12.2017 16:13
Удивительно! Этот музей знают во всей России, и, возможно, за рубежом. Мой друг Слава Чулеканов вложил в него душу, хотя живёт в Москве. А местные чинуши замахнулись на него ради себя любимых. Да стоят ли они хотя бы ногтя Валентина Пикуля?
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# Алексей Курганов 08.12.2017 15:09
Нет слов, кроме матерных. И хочется обратиться не к архангельским чинушам (к них обращаться бестолку) и даже не архангелогородцам (народ у нас, как всегда, безмолвствует), а к покойному популярнейшему до сих пор писателю: Валентин Саввич! Ничего-то у нас не меняется! Как гнобили вас при Советской власти - так гнобят и сейчас. Так что покойтесь себе с миром. У нас всё нормально. В том смысле, что пыхтим и жмуримся.С искренним уважением ваш преданный читатель и почитатель вашего бессмертного писательского таланта.
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