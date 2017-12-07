А НА ПИКУЛЯ ДЕНЕГ НЕТ, ИЛИ ЦИНИЗМ ПО-ПОМОРСКИ

Но архангельские чиновники и сами себя неплохо спасают: расходы по обеспечению деятельности губернатора Архангельской области Игоря Орлова намерены увеличить аж на 35 процентов. Спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих, а утопающие чиновники будут спасать себя по полной программе. Уж не сомневайтесь.

В областной бюджет на грядущий 2018 год заложено увеличение финансирования «деятельности» губернатора Игоря Орлова и его «бравых» заместителей. На будущий год на эти нужды заложено целых 37,4 миллиона рублей, что на 35,5 процента больше финансирования в 2017. На 20 процентов поднимут и финансирование областного Собрания депутатов: с 179 миллионов в 2017 году до 216 в 2018-ом.

Цинизм высочайшей пробы! И ведь этим господинчикам совершенно не стыдно. Стыда у них нет в принципе – природой не заложено, как не заложены в них совесть и порядочность. Не старикам, пенсионерам и инвалидам пенсии поднять, не пособия детям, не зарплаты врачам и учителям решили чиновники и депутаты. На это у них в бюджете денег всегда и железобетонно нет и не будет. А вот на своё собственное содержание – это завсегда пожалуйста. Деньги-то ведь «халявные», т.е. бюджетные. И ведь даже не покраснеют, когда будут смотреть в глаза своим избирателям. Не смутятся. Гражданин президент Путин, а Вы не соблаговолите обратить своё высочайшее внимание на такие вот губернаторско-депутатские выходки на земле Михаила Ломоносова? Не одёрните зарвавшиеся «винтики» Вашей «вертикали власти»?

Но при этом оказалось, что в бюджете нет денег на содержание дома-музея Валентина Пикуля, что располагается в Северодвинске на улице Торцева. Разумеется! Ведь деньги пошли на содержание губернатора Орлова, его заместителей и депутатов областного Собрания. Скажу по секрету: если бы вся эта камарилья вдруг в один момент испарилась, то жители области этого бы даже не заметили. Более того, – выразили бы только своё удовлетворение.

Председатель городского Совета депутатов гражданин Михаил Старожилов выразил сомнение в сохранении дома-музея прекрасному русскому писателю Валентину Пикулю. По его мнению, «увековечивать» память о пребывании в Северодвинске великого писателя «нужно в краеведческом музее» или «памятник поставить». А вот на восстановление и содержание «дома Пикуля» денег в бюджете, как оказалось, нет. И потому «нецелесообразно» вообще этим вопросом заниматься, посчитал новоиспеченный «вождь» северодвинских депутатов.

Дорогой Михаил! Мы же с тобой пять лет бок о бок учились на одном курсе филологического факультета ПГУ (потому, полагаю, имею право обращаться к тебе на «ты»). Ты же тоже филолог (по крайней мере, по диплому). Тебе не стыдно, как выпускнику филфака, делать такие заявления? Или новая должность, вкупе с горсточкой власти, ударила в голову и сбила все имеющиеся там файлы и программы?

И ещё вопрос тебе, дорогой Михаил. А почему в бюджете нет денег на «дом Пикуля»? Где деньги? Ведь есть деньги за зарплату тебе любимому, на зарплату «возглавляемых» тобой городских депутатов, на содержание вашего городского Совета. На всё это деньги есть. И деньги приличные. А на восстановление и содержание дома, в котором жил великий русский писатель – нет. Ты не хочешь объяснить столь странный парадокс своим избирателям? Ведь, идя на выборы, ты им обещал, кроме всего прочего, уделять самое пристальное внимание вопросам культуры. И вот как ты начал свою «младо-депутатскую» деятельность.

Кстати, Михаил, я могу предложить тебе один простой и эффективный способ решения проблемы с нехваткой денег на восстановление и содержания «дома Пикуля». Просто половину твоей депутатской зарплаты, половину зарплат твоих коллег и половину денег на содержание вашего городского Совета передавать на нужды «дома Пикуля». Готов принять такое волевое и правильное решение? Горожане бы сразу вас, депутатов, уважать стали. И уверяю, – при таком раскладе деньги на «дом Пикуля» в городском бюджете сразу бы нашлись.

Но на сегодняшний день деньги есть только на губернатора Орлова с его заместителями и на депутатов областного Собрания и северодвинского городского Совета. Но не на Пикуля. Такой вот странный парадокс. Повторюсь: гражданин президент Путин, не хотите обратить свое внимание на всю эту странную ситуацию? Выборы ведь на носу....

Георгий ЗНАМЕНСКИЙ,

учитель русского языка и литературы

г. СЕВЕРОДВИНСК