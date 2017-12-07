У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИИ ЮРИЮ ЧАЙКЕ

статьи
  • статьи
  • новости

НОВОСТИ

  • 14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    07/12/2017
    14-17 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Книжная выставка-ярмарка, которая в середине декабря пройдёт в Санкт-Петербргском Художественном Музее, сосредоточится прежде всего на военно-исторической литературе. В остальном же она, традиционно для таких мероприятий, проходящих при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, будет включать в себя встречи с авторами, дискуссии на темы, связанные с российской историей, презентации книжных новинок...

    Подробнее
  • Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"
    04/12/2017
    Презентация книги Александра Логунова "Ковчег"

    7 декабря в московском клубе "Гоголь" состоится презентация книги стихотворений Александра Логунова, выпущенной издательством "Литературная Россия". Книга издана в рамках нашего конкурса "Чем дышит современная поэзия" в качестве приза победителю.

    Подробнее
  • 22/11/2017
    В декабре на ВДНХ пройдёт 1-я выставка Digital-технологий "Цифровая Юрисдикция - 2017"

    У населения РФ, каждый день теряющего сбережения из-за инфляции и по вине махинаторов-банкиров, давно мелькают сомнения: а не перевести ли всё "в цифру", то есть не накупить ли биткоинов вместо долларов или рублей? В декабре на этот вопрос и на похожие появится возможность получить ответы или, как минимум, пообщаться со специалистами в этой рискованной и новейшей среде...

    Подробнее
  • 21/11/2017
    В сеть запущен Литературный экспресс

    21 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация мультимедийного проекта «Литературный экспресс», который реализуется Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

    Подробнее
  • Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год
    20/11/2017
    Вышел 5-й номер "Мира Севера" за 2017 год

    Читайте в свежем номере:

    Подробнее
  • 02/11/2017
    Редкий дар благодарности

    31 октября в Саранске состоялся вечер памяти писателя Анны Смородиной.

    Подробнее
  • 01/11/2017
    Читайте в текущем номере газеты «Литературная Россия»

    - Книги каких писателей об Октябрьских событиях 1917 года не помешало бы сегодня перечитать?

    - Что начитал за последнее время экс-ректор Литературного института Сергей Есин?

    - Что сегодня происходит на родине основателей царской династии Романовых в Костроме?

    Среди авторов этого номера "ЛР" прозаик Роман Сенчин, поэт Алина Витухновская, историк литературы Александр Курилов и др. литераторы и художники.

    Подробнее
  • 31/10/2017
    Начни свой день со свежей прессы!

    Самое время оформить подписку на "Литуратурную Россию" на 2018 год. Сделать это можно несколькими способами:

    Подробнее
  • 24/10/2017
    Читайте на этой неделе в «ЛР»

    В текущем номере еженедельника «Литературная Россия» можно будет прочесть:

    - Кто из министров является главным позором нынешнего российского правительства?

    - Ловкость рук и никакого мошенничества, или Ещё раз о виртуозном искусстве политических иллюзионистов;

    - Что за новый роман сочинил культовый писатель Алексей Иванов;

    - В местах обещанных свобод неслыханная деспотия;

    - Дорога в тупик, или Сергей Собянин – цивилизатор...

    Подробнее
  • 18/10/2017
    Читайте в следующем номере «ЛР» (№ 36, 2017)

    – За что арестовали трёх ключевых сотрудников Роскомнадзора?

    – До каких пор "Единая Россия" будет терпеть отвратительное двуличие депутата Железняка?

    – Как публикации "ЛР" повлияли на работу "Почты России", Фонда обязательного медицинского страхования и Департамента транспорта Москвы.

    – Как остановить движение страны в сторону социально безответственного государства?

    – Перекличка путинских и брежневских методов управления государством. В чём плюсы, и какие опасности подстерегают нашего президента?

    Подробнее
СТАТЬИ Свежий номер №43. 8 декабря 2017

У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИИ ЮРИЮ ЧАЙКЕ

Как лично вы оцениваете беспредел, творящийся в музее Великой Отечественной войны, и бездействие руководства Минкульта?


В течение нескольких месяцев наша газета печатала и публиковала на сайте собственные материалы и возмущения читателей о беспределе, который творится в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Началось всё с публикации о шокирующих фотографиях на фоне фашстской символики нового зам.директора Кристины Трубиновой, размещённых на её страничке в соцсетях (эта страничка была после наших публикаций удалена, но сохранились скриншоты). Как бы не объяснялись потом эти снимки на сайте музея якобы участием девушки в каком-то «квесте», они стали весьма символичными (ведь и Музей на Поклонной горе – прежде всего символ нашей Памяти о Великой Отечественной войне). Но упомянутая Кристина Трубинова, ранее работавшая в секретариате министра культуры Мединского, вызвала отторжение сотрудников музея не только этим, но прежде всего своим хамским поведением, грубой руганью и наплевательским отношением к людям. Масса претензий была высказана и по поводу деятельности нового директора Музея по фамилии Школьник, в том числе связанных с разрушительными, по мнению людей, процессами для основной функции музея и с ограничением прав и свобод самих сотрудников этого учреждения культуры. Министерство культуры России, несмотря на значимость Музея и шквал связанных с переменами в нём возмущений, долгое время вообще никак не реагировало на наши публикации и запросы.

Тогда мы обратились к вам, Юрий Яковлевич, в Генеральную Прокуратуру РФ. Но ваши подчинённые, вместо того, чтобы провести по приведённым в материалах фактам прокурорскую проверку, решили все эти вопросы равнодушно переправить в тот же Минкульт, действия (и халатное бездействие!) руководства которого и сподвигло нас обратиться в независимую надзорную инстанцию.

Ответ, который нам дал директор Департамента культурного наследия Минкульта Ю.А. Евтюхин, – это даже не просто отписка, а иезуитство и издевательство. Приведём текст:

«Департамент культурного наследия Минкультуры России в рамках своей компетенции рассмотрел обращение АНО «Редакция газеты «Литературная Россия», поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по поводу ситуации, сложившейся в Центральном музее Великой Отечественной войны, и сообщает следующее.

Указанного в обращении переименования Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (далее – Музей) не происходило. Сменилось только краткое наименование учреждения на «Музей Победы».

Все поступающие в Минкультуры России зарегистрированные обращения граждан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматриваются в установленные сроки с направлением заявителю ответа в электронном виде либо посредством ФГУП «Почта России».

Запросы информации от средств массовой информации в Минкультуры России рассматриваются в соответствии со ст. 39, 40 Закона Российской Федерации «О СМИ». На сайте Минкультуры России опубликован рекомендуемый порядок подачи запросов журналистами в отдел пресс-службы Минкультуры России.

В указанных по ссылкам статьях не имеется официального запроса АНО «Редакция газеты «Литературная Россия» в адрес Минкультуры России.

Обращения гражданина со схожим текстом ранее было рассмотрено в установленные законом сроки, ответ был направлен заявителю на указанный в письме адрес электронной почты.

Ресторан, находящийся в административном здании Музея, открыт и действует более двадцати лет. Указанное в письме «неофициальное название» не является действительностью, так как:

1. В интерьерах отсутствуют заявленные «фотографии голодающих блокадников»;

2. в обиходе работников отсутствует употребление указанного «неофициального названия». Используемые наименования – ресторан, столовая.

В части обращения о привлечении работников к работе в выходной день 9 сентября – привлечение было осуществлено с письменного согласия каждого привлекаемого работника, с последующей оплатой (или предоставлением дня отдыха), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Санкционирование вторжения в личную жизнь работников, а именно фотографирование в домашних интерьерах, так же не является действительностью.

Блокировка доступа «Литературной России» к сайту не производилась.»

Вот такой лёгкий и непринуждённый обзор народного негодования. «Не является действительностью», «не производилось», «отсутствует». Сами себя проверили и ответили, как удобно. А главное, официального запроса к Минкультуры якобы «по приведённым ссылкам» не имеется. Хотя в законе о СМИ чётко сказано, что критические публикации в СМИ должны быть рассмотрены органами власти, к которым имеют отношение поставленные в них проблемы (тем более, если они серьёзны, общезначимы, имеют резонанс в обществе).

Поразительно ещё другое. Наш министр культуры Владимир Мединский, который всюду (и в интервью, и в книгах) старается показать себя большим патриотом, озабоченным сохранением памяти о Великой Отечественной войне, до сих пор ни разу публично не высказался по поводу безобразий, творящихся в Музее на Поклонной горе, и по поводу скандальных фотографий своей бывшей помощницы, которую он, скорее всего, и продвинул в этот музей.

Поэтому нам ничего не остаётся, как обратиться непосредственно к генеральном прокурору России. Уважаемый Юрий Яковлевич, народ хочет знать, как лично вы оцениваете циничные действия нового руководителя Музея Победы (сокращённое название) Школьника и бездействию по этому поводу министра культуры России Мединского?

 

Евгений БОГАЧКОВ

Похожие материалы (по тегу)

Предыдущая статья Следующая статья

Комментарии

Для комментирования данной статьи Вы можете авторизироваться при помощи социальных кнопок, а также указать свои данные или просто оставить анонимный комментарий

     

Комментарии  

# Guest 09.12.2017 18:52
"Музей немецких антифашистов" переименовали просто в филиал.Так помогают школьнику из Уренгоя Школьник с Поклонной горы.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

 

 

Поиск