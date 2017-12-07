У народа остаются вопросы: К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИИ ЮРИЮ ЧАЙКЕ

Как лично вы оцениваете беспредел, творящийся в музее Великой Отечественной войны, и бездействие руководства Минкульта?

В течение нескольких месяцев наша газета печатала и публиковала на сайте собственные материалы и возмущения читателей о беспределе, который творится в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Началось всё с публикации о шокирующих фотографиях на фоне фашстской символики нового зам.директора Кристины Трубиновой, размещённых на её страничке в соцсетях (эта страничка была после наших публикаций удалена, но сохранились скриншоты). Как бы не объяснялись потом эти снимки на сайте музея якобы участием девушки в каком-то «квесте», они стали весьма символичными (ведь и Музей на Поклонной горе – прежде всего символ нашей Памяти о Великой Отечественной войне). Но упомянутая Кристина Трубинова, ранее работавшая в секретариате министра культуры Мединского, вызвала отторжение сотрудников музея не только этим, но прежде всего своим хамским поведением, грубой руганью и наплевательским отношением к людям. Масса претензий была высказана и по поводу деятельности нового директора Музея по фамилии Школьник, в том числе связанных с разрушительными, по мнению людей, процессами для основной функции музея и с ограничением прав и свобод самих сотрудников этого учреждения культуры. Министерство культуры России, несмотря на значимость Музея и шквал связанных с переменами в нём возмущений, долгое время вообще никак не реагировало на наши публикации и запросы.

Тогда мы обратились к вам, Юрий Яковлевич, в Генеральную Прокуратуру РФ. Но ваши подчинённые, вместо того, чтобы провести по приведённым в материалах фактам прокурорскую проверку, решили все эти вопросы равнодушно переправить в тот же Минкульт, действия (и халатное бездействие!) руководства которого и сподвигло нас обратиться в независимую надзорную инстанцию.

Ответ, который нам дал директор Департамента культурного наследия Минкульта Ю.А. Евтюхин, – это даже не просто отписка, а иезуитство и издевательство. Приведём текст:

«Департамент культурного наследия Минкультуры России в рамках своей компетенции рассмотрел обращение АНО «Редакция газеты «Литературная Россия», поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по поводу ситуации, сложившейся в Центральном музее Великой Отечественной войны, и сообщает следующее.

Указанного в обращении переименования Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (далее – Музей) не происходило. Сменилось только краткое наименование учреждения на «Музей Победы».

Все поступающие в Минкультуры России зарегистрированные обращения граждан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматриваются в установленные сроки с направлением заявителю ответа в электронном виде либо посредством ФГУП «Почта России».

Запросы информации от средств массовой информации в Минкультуры России рассматриваются в соответствии со ст. 39, 40 Закона Российской Федерации «О СМИ». На сайте Минкультуры России опубликован рекомендуемый порядок подачи запросов журналистами в отдел пресс-службы Минкультуры России.

В указанных по ссылкам статьях не имеется официального запроса АНО «Редакция газеты «Литературная Россия» в адрес Минкультуры России.

Обращения гражданина со схожим текстом ранее было рассмотрено в установленные законом сроки, ответ был направлен заявителю на указанный в письме адрес электронной почты.

Ресторан, находящийся в административном здании Музея, открыт и действует более двадцати лет. Указанное в письме «неофициальное название» не является действительностью, так как:

1. В интерьерах отсутствуют заявленные «фотографии голодающих блокадников»;

2. в обиходе работников отсутствует употребление указанного «неофициального названия». Используемые наименования – ресторан, столовая.

В части обращения о привлечении работников к работе в выходной день 9 сентября – привлечение было осуществлено с письменного согласия каждого привлекаемого работника, с последующей оплатой (или предоставлением дня отдыха), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Санкционирование вторжения в личную жизнь работников, а именно фотографирование в домашних интерьерах, так же не является действительностью.

Блокировка доступа «Литературной России» к сайту не производилась.»

Вот такой лёгкий и непринуждённый обзор народного негодования. «Не является действительностью», «не производилось», «отсутствует». Сами себя проверили и ответили, как удобно. А главное, официального запроса к Минкультуры якобы «по приведённым ссылкам» не имеется. Хотя в законе о СМИ чётко сказано, что критические публикации в СМИ должны быть рассмотрены органами власти, к которым имеют отношение поставленные в них проблемы (тем более, если они серьёзны, общезначимы, имеют резонанс в обществе).

Поразительно ещё другое. Наш министр культуры Владимир Мединский, который всюду (и в интервью, и в книгах) старается показать себя большим патриотом, озабоченным сохранением памяти о Великой Отечественной войне, до сих пор ни разу публично не высказался по поводу безобразий, творящихся в Музее на Поклонной горе, и по поводу скандальных фотографий своей бывшей помощницы, которую он, скорее всего, и продвинул в этот музей.

Поэтому нам ничего не остаётся, как обратиться непосредственно к генеральном прокурору России. Уважаемый Юрий Яковлевич, народ хочет знать, как лично вы оцениваете циничные действия нового руководителя Музея Победы (сокращённое название) Школьника и бездействию по этому поводу министра культуры России Мединского?

Евгений БОГАЧКОВ